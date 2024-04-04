Индия продемонстрировала серьезно модернизированный легкий боевой самолет Tejas Mk 1A, в надежде превзойти пакистанский JF-17 построенный китайской компанией CAC при финансовой поддержке Исламабада.

В Индии успешно завершился первый полет легкого истребителя Tejas Mk 1A. Эксперты в области военного самолетостроения, считают, что этот истребитель должен стать прямым конкурентом пакистанскому JF-17 в жаркой схватке за господство в воздухе и мировые продажи. Оба истребителя предназначены для выполнения примерно одних и тех же боевых задач и могут составить достойную конкуренцию на мировых рынках бюджетных истребителей.

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. Пакистанский истребитель JF-17 и индийский истребитель Tejas (фото из архива). Изображение: X Screengrab

В ходе первого полета в конце марта Tejas Mk 1A продемонстрировал значительные обновления, включая новый радиолокатор с активной фазированой антенной решеткой (АФАР), усовершенствованную авионику, комплексы и системы радиоэлектронной борьбы, а также ряд более мелких конструктивных изменений внутри и снаружи самолета. Об этом сообщает портал The Warzone.

Индийский Tejas по своим размерам и массе относится к классу легких истребителей, которые обычно разрабатываются на основе существующих учебно-тренировочных самолетов. К таким самолетам относятся FA-50 компании Korea Aerospace Industries (KAI) и шведский Saab Gripen. Следует отметить, что индийская программа легких истребителей столкнулась с проблемами и задержками из-за турбовентиляторного двигателя General Electric F404, который, согласно сообщениям, оказался недостаточно мощным для Tejas.

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Издание сообщает, что военно-воздушные силы Индии (IAF) с 2016 года работают над созданием модернизированной версии Tejas Mk 1A. Бюджет проекта оценивается в 5,9 миллиарда долларов США. В прошлом месяце ВВС Индии приняли на вооружение два самолета Mk 1A и теперь рассматривают возможность расширения первоначального заказа до 180 машин.

Warzone отмечает, что в настоящее время в Индии ведется разработка "второго поколения" Tejas - Mk 2. Новая машина возьмет все самое лучшее от программ Mk 1 и Mk 1A, считают авторы статьи.

По оценкам экспертов, стоимость одного истребителя Tejas Mk 1A - впервые поднявшегося в воздух в 2016 году и являющегося частью программы Индии по созданию собственных боевых крылатых машин - составляет 37,8 миллиона долларов США. Интересно, что первая партия из 40 самолетов Tejas Mk 1 была построена не в полной заводской комплектации.

Tejas Mk 1A можно сравнить с JF-17, стоящими на вооружении соперников Индии - Пакистана и Китая. Оба легких боевых самолета разработаны как недорогие истребители для испытывающих нехватку денежных средств ВВС. Они сопоставимы по уровню развития программ и стоимости, техническим и боевым характеристикам, а также экспортному потенциалу.

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Что касается разработки и стоимости, то в статье India Aerospace and Defence Bulletin от ноября 2023 года говорится, что проект Tejas предназначен для замены МиГ-21, которые были закуплены у Советского Союза в 60-х годах прошлого века. В конечном итоге они должны стать основой военно-воздушных сил Индии. Планируется, что Индия в конечном итоге получит на вооружения порядка 870 самолетов.

Это не может произойти, достаточно быстро учитывая высокую аварийность индийских МиГ-21, сообщает India Aerospace and Defense Bulletin. Хотя индийские МиГ-21 с годами модернизировались, сбитый в 2019 году пакистанским F-16 или JF-17 самолет, возможно, окончательно продемонстрировал его устаревание.

В январе 2024 года издание Asia Times отметило, что JF-17, впервые поднявшийся в воздух в 2003 году, является совместным проектом пакистанской авиастроительной компании (PAC) и китайской Chengdu Aircraft Industry Complex (CAC). Первые самолеты JF-17 производились исключительно в Китае, но теперь около 58% машин собираются в Пакистане, а остальные 42% - в КНР.

Хотя относительно низкая стоимость JF-17 (15-25 миллионов долларов США) делает его доступным для ВВС развивающихся стран, он не предназначен для борьбы с такими современными истребителями, как F-22 и F-35, а скорее рассчитан на противодействие легковооруженным повстанцам или противникам с "элементарными" средствами противовоздушной обороны.

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Индия представила глубоко модернизированный легкий истребитель Tejas Mk 1A. Эксперты считают, что он является прямым конкурентом пакистанского JF-17 построенного китайской компанией CAC при финансовой поддержке Исламабада

Поскольку индийский Tejas и пакистанский JF-17 были разработаны в соответствии с идентичными требованиями к экономичным истребителям, они соответственно имеют схожие технические характеристики.

В июле 2023 года издание India Defense Research Wing (IDRW) сообщило, что первые 21 самолет Tejas Mk 1A получат израильский радиолокатор ELTA ELM-2052 с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) - в то время как "разработка и интеграция индийского радара Uttam идет полным ходом".

Ресурс Airforce Technology отмечает, что кабина пилотов истребителя Tejas оснащена современными мониторами, базовой панелью с функцией возврата в исходное положение и клавиатурой. В том же отчете говорится, что мониторы разработала компания Bharat Electronics, а HUD-проектор государственная организация Central Scientific Instruments Organization (CSIO).

Airforce Technology сообщает, что Tejas оснащен нашлемным дисплеем и прицелом, системой ручного управления дроссельной заслонкой и рукояткой (HOTAS), автоматической бортовой системой цифрового управления полетом (fly-by-wire) и инерциальной навигационной системой с интегрированным GPS. Также отмечается, что в кабине имеется система контроля окружающей среды и бортовое радиоэлектронное оборудование со множеством функций, включая системы предупреждения о близости земли и GPS.

Все модификации Tejas получат 30-мм российскую пушку ГШ-30-1, в использовании и эксплуатации которой у ВВС Индии имеется большой опыт, а также несколько видов оружия зарубежного и индийского производства.

Военный журнал Janes в декабре 2023 года сообщил, что на истребителе JF-17 Block III установлена китайская РЛС KLJ-7A AESA с заявленной максимальной дальностью действия 170 километров. Кроме того, в статье PakDefense от июня 2022 года отмечается, что JF-17 Block III получил передовой комплекс авионики, систему HOTAS, современные системы передачи данных, дисплеи с поддержкой ночного видения, инфракрасную систему поиска и слежения (IRST), а также систему спутникового мониторинга GPS/ГЛОНАСС.

Airforce Technology отмечает, что JF-17 может быть оснащен российской двуствольной авиационной 23-миллиметровой пушкой ГШ-23Л или двуствольной 30-миллиметровой пушкой ГШ-30-1. В той же статье говорится, что JF-17 может использовать китайские ЗУР семейства PL и американские AIM-9L, а также различные неуправляемые авиабомбы, боеприпасы со спутниковым наведением, ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-корабль" и противорадиолокационное оружие.

В то время как индийский Tejas пока не поставляется на экспорт, JF-17 уже завоевал значительную популярность на мировых рынках. Вместе с тем, оба самолета имеют немало технических и, если можно так выразиться политических проблем. В декабре 2023 года газета New Indian Express сообщила, что Аргентина, Нигерия, Ботсвана, Египет и Филиппины выразили заинтересованность в покупке Tejas.

Однако при разработке Tejas были использованы 15 компонентов британского производства, что вызвало озабоченность Аргентины, учитывая ее давний спор с Великобританией по поводу Фолклендских островов.

Эксперт в области обороны и аэрокосмической промышленности и директор компании ADD Engineering Components Гириш Лингана в статье для Business Upturn в прошлом месяце заявил, что Tejas по-прежнему страдает от ряда технических проблем. Среди них - низкое качество обслуживания, малая грузоподъемность, небольшая дальность полета, ненадежные двигатели GE 404, устаревшие технологии по сравнению с более известными моделями истребителей, а также низкое соотношение затрат и возможностей.

С другой стороны, издание Asia Times отметило, что JF-17 - на редкость удачное решение в сравнительно удручающей динамике экспорта истребителей Китаем.

JF-17 - самый продаваемый на экспорт современный китайский истребитель: по состоянию на октябрь 2021 года зарубежным покупателям было поставлено 145 самолетов. Ожидается, что к концу десятилетия их количество возрастет до 185 единиц.

Первый полет созданного в Индии истребителя LCA Mark 1A. 28 марта истребитель LCA Mark 1A, созданный в Индии, совершил свой первый полет. По данным компании Hindustan Aeronautics Limited (HAL), самолет находился в воздухе в течение 15 минут. На данный момент HAL имеет возможность ежегодно производить восемь самолетов LCA. К 2025 году этот показатель планируют увеличить до 16 единиц. В течение последующих трех лет заводские мощности будут доведены до 24 самолетов в год.



Тем не менее, в ноябре 2022 года газета The Irrawaddy сообщила, что JF-17 Мьянмы страдают от дефектов в конструкции и низкой точности радаров. Кроме того, пишет The Irrawaddy, системы JF-17 оказались слишком сложными для малоопытных пилотов Мьянмы, что заставило их вернуться к более старым самолетам, таким как Як-130, МиГ-29 и К-8.

Использование российских двигателей РД-93 в JF-17 может также вызвать у некоторых покупателей обеспокоенность по поводу вторичных западных санкций, связанных с началом специальной военной операции России на Украине в феврале 2022 года.