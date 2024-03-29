Американские истребители F-16 Fighting Falcons, переданные Украине, станут законной целью для Вооруженных сил России, если они будут использоваться из третьих стран, предупредил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Президент РФ не исключил ударов по аэродромам третьих стран, если с них будут взлетать F-16 для участия в конфликте на Украине

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"Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они становятся для нас легитимной целью, где бы они ни находились", - ответил российский лидер на встрече с военными летчиками в Тверской области на вопрос, будет ли Россия наносить удары по украинским истребителям F-16 на аэродромах Североатлантического альянса, если они будут применяться оттуда.

Ранее генеральный секретарь западного альянса Йенс Столтенберг заявил, что после получения Киевом F-16 Украина будет иметь право использовать эти самолеты для поражения целей на территории Российской Федерации.

Западные эксперты считают, что F-16 — это более совершенный самолет по сравнению с существующим авиапарком Украины, состоящим в основном из устаревших истребителей советской эпохи. В США очень надеются, что они повысят боевой потенциал ВСУ и поспособствуют более тесной интеграции с западными союзниками, сократив зависимость от устаревших образцов военной техники, построенной во времена советской эпохи.

F-16 против лучшего перехватчика России

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Российские ВКС, возможно, и не получили полное превосходство в украинском воздушном бою, но продолжают оказывать очень сильное давление на Украину, поддерживаемую странами Североатлантического альянса, пишет маршал авиации ВВС Индии в отставке, военный обозреватель издания Daily News and Analysis (DNA) Анил Чопра. “У России есть, как минимум, одно серьезное преимущество в воздухе: крайне опасное сочетание МиГ-31 и ракеты Р-37М большой дальности”.

МиГ-31, вооруженный Р-37М, с октября 2022 года является главной угрозой для украинских военно-воздушных сил. По имеющимся данным, российские перехватчики МиГ-31 сбили ряд украинских самолетов, в основном с помощью ракеты Р-37 повышенной дальности.

В августе 2023 года российский МиГ-31, вооруженный Р-37, напугал норвежский самолет P-8A Poseidon, заставив его развернуться. В декабре 2023 года украинский истребитель МиГ-29 был сбит ракетой "воздух-воздух" большой дальности Р-37М, выпущенной с МиГ-31.

В августе 2023 года Национальная полиция Украины заявила, что ракета Р-37 была использована во время воздушного удара в Краматорском районе. Киеве очень надеются, что поставки F-16, вооруженные ракетами AIM-120 AMRAAM помогут ВСУ повысить потенциал авиации на поле боя.

Платформа МиГ-31

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МиГ-31 "Лисья гончая" по-прежнему остается надежным боевым самолетом. Изначально он был разработан во время холодной войны как перехватчик дальнего радиуса действия. Самолет создан на базе МиГ-25 "Фоксбат" и оснащен современной электроникой, включая радиолокатор с фазированной антенной решеткой и средства радиоэлектронной борьбы.

МиГ-31 совершил свой первый полёт 16 сентября 1975, серийное производство началось в 1979 году, а на вооружение "Лисья гончая" поступила в 1982 году.

Высокоаэродинамичный и обтекаемый корпус позволяет машине совершать полеты на сверхзвуке даже на малых высотах. Эффективные турбореактивные двигатели с низкой степенью двухконтурности обеспечивают повышенную дальность полета.

Запад всегда с трепетом относился к этой "птице высокого полета" способной достигать скорости почти в 3 Маха. Согласно открытым источникам, его планер на 49 процентов состоит из никелевой стали, сваренной дуговой сваркой, на 33 процента - из легких сплавов легких металлов, на 16 процентов - из титана и на два процента - из композитных материалов, пишет Чопра.

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Хотя Foxhound плохо подходит для ведения ближнего воздушного боя и практически не может выполнять сложные маневры, он является отличной платформой, способной вести высотный обзор и поражать несколько целей одновременно.

Его многофункциональный радиолокационный комплекс "Заслон" был первым в мире радиолокатором с активной фазированной антенной решеткой, с дальностью обнаружения воздушных целей в активном режиме до 300 километров. По имеющейся информации, в 2007 году Сирия планировал приобрести восемь самолетов экспортной модификации МиГ-31Э, но по ряду причин контракт не был выполнен.

Современная версия МиГ-31БСМ является многоцелевой машиной, прошедшей глубокую модернизацию. В ходе модернизации были внедрены сетецентрическое управление боевыми действиями, новый радиолокатор с активной фазированной антенной решеткой и система дозаправки в полете. MIG-31 Anil Chopra. Фотография сделана сразу после полета Анила Чопры на МиГ-31. На фото генеральный директор завода В. Панков и г-жа Нирупама Рао Менон, в то время заместитель главы миссии, а впоследствии посол Индии в Соединенных Штатах и руководитель индийского внешнеполитического ведомства

Благодаря измененному планеру срок службы машины увеличился с 2 500 до 3 500 часов. Российские военные эксперты утверждают, что МиГ-31БСМ по эффективности превосходит МиГ-31 в 2,6 раза. Усовершенствованный радиолокатор "Заслон-М" с антенной диаметром 1,4 метра позволил увеличить дальность обнаружения аэродинамических целей до 400 километров.

Новый радиолокационный комплекс МиГ-31БСМ способен одновременно отслеживать 24 авиационные цели, шесть из которых могут быть одновременно атакованы ракетами Р-33С. Сообщается, что эта РЛС успешно работает даже в условиях активных шумовых помех. Дополнительным инструментом обнаружения стал теплопеленгатор. Его разместили в носовой части фюзеляжа. Дальность его действия, в зависимости от погодных условий и степени видимости цели, достигает 56 километров.

Под фюзеляжем находится 4 полу-утопленных жестких подвески и 4 подкрыльевых пилона, на которых может разместиться до 9 тонн различных вооружений. МиГ-31БСМ способен нести несколько типов ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Новая ракета Р-37 имеет дальность поражения до 400 километров и развивает скорость в 6 Махов - то есть фактически это гиперзвуковое оружие. МиГ-31БМ также может нести ракеты Р-33 большой дальности класса "воздух-воздух" и управляемые ракеты Р-73 малой дальности.

Его более мощные двигательные установки Д-30Ф-6 имеют взлетную тягу по 15 500 кг каждая. Максимальная скорость самолета составляет 3 000 километров в час, а практический потолок - 21 000 метров. На середину прошлого года до версии МиГ-31БМ/БСМ было модернизировано более сотни самолетов. В этом году планируется провести апгрейд еще порядка 110 машин, а затем очередь дойдет и до остальных. Они останутся на вооружении как минимум до 2030 года.

Перехватчик МиГ-31 выполняет функции истребителя завоевания господства в воздухе. Он оснащен цифровыми защищенными системами передачи данных. Изображения с бортового радиолокатора "Лисьей гончей" -31 могут передаваться на истребители Су-30 и МиГ-29.

МиГ-31 также способен принимать "картинку" с наземных РЛС и передавать ее в цифровом виде другим самолетам, обеспечивая тем самым возможность нанесения ударов в режиме "радиолокационной тишины". У МиГ-31 есть возможность наведения ракет и ведения огня по данным, поступающим от других самолетов по каналам передачи данных. МиГ-31БСМ оснащен средствами РЭБ радиолокационного и ИК-диапазонов.

Группа из четырех перехватчиков МиГ-31 способна осуществлять совместную работу с использованием каналов передачи данных и доминировать на 1100-километровом участке фронта. Благодаря совместной работе радиолокационного комплекса и оружейных систем самолет может перехватывать и уничтожать крылатые ракеты, летящие на сверхмалых высотах. Аналогичным образом он может атаковать беспилотные летательные аппараты и вертолеты. Самолет может использоваться для сопровождение стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев ВКС РФ.

Модификация МиГ-31К может нести гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал". Каждый раз, когда эта машина взлетает с российского военного аэродрома, на территории всей Украины объявляется воздушная тревога, что вносит хаос в ряды ВСУ и подрывает украинскую экономику, пишет экс-маршал индийских ВВС.

Воздушное патрулирование "Лисьих гончих" доказало свою высокую эффективность в борьбе с боевыми самолетам ВСУ. По имеющимся данным, перехватчики МиГ-31БСМ сбили множество украинских самолетов, в основном с помощью дальнобойной ракеты Р-37М класса "воздух-воздух". МиГ-31 практически не встречают сопротивления, поскольку истребители ВСУ не обладают ни достаточной дальностью, ни скоростью, ни высотой полета. “Лучшие истребители ВВС РФ МиГ-31 и Су-35 вооружены ракетами Р-37М класса "воздух-воздух", способными поражать цели на расстоянии свыше 400 километров, поэтому украинским F-16 лучше всего избегать встречи с русскими пилотами, считает индийский военный эксперт.

Анил Чопра пишет, что ему посчастливилось летать на самолете МиГ-31 БМ - бортовой номер 903 - 28 мая 1999 года. “Полет проходил на полигоне Нижегородского авиастроительного завода "Сокол", расположенном в 400 км к востоку от Москвы. Этот завод и по сей день производит самолеты. На пике своей популярности это предприятие выпускало около 200 самолетов МиГ-21 в год”.

Грозная ракета Р-37М "Вымпел"

Р-37М "Вымпел" ("Axehead" по кодификации НАТО) (экспорт: РВВ-БД) - российская гиперзвуковая ракета класса "воздух-воздух" с очень большим радиусом поражения. Приводимая в движение твердотопливной двухрежимной двигательной установкой, эта ракета предназначена в том числе для поражения топливозаправщиков, авиационных комплексов AWACS и других самолетов класса C4ISTAR. Такой опасный потенциал, пишет Чопра, удерживает ВСУ и силы НАТО на почтительном расстоянии.

Первый вариант Р-37 был принят на вооружение в 80-х годах прошлого века. Последняя модификация - ракета Р-37М массой 500 килограмм и боевой частью 60 килограмм - поступила на вооружение в 2019 году. Этот боеприпас способен поражать цели на расстоянии от 150 до 400 километров. Таким образом, он является самым дальнобойным оружием класса "воздух-воздух" применяемым в ходе специальной военной операции и представляет собой серьезную угрозу для изрядно потрепанных украинских ВВС.

В докладе Королевского института объединенных служб (англ. Royal United Services Institute, RUSI) говорится, что в октябре 2022 года по украинским ВВС ежедневно выпускалось не менее шести ракет Р-37М.

Возможно, пишет индийский эксперт, Р-37М и не нанесли катастрофического урона, но факт остается фактом: они заставляют украинских пилотов совершать сложные маневры уклонения и поворачивать назад, не выполнив задание. МиГ-31 способны запускать подфюзеляжные ракеты Р-37М по целям, расположенным на дальности свыше 400 километров, тем самым практически полностью лишая ВСУ возможности использовать воздушное пространство своей страны.

Чтобы избежать поражения Р-37М, украинским пилотам приходится применять особые маневры уклонения. Во время выполнения таких маневров невозможно нанести ответный удар по МиГ-31. "Если вы пропустили момент пуска ракеты, вы мертвы", - заявил в декабре 2022 года украинский пилот с позывным "Джус". Самой дальнобойной ракетой класса "воздух-воздух" в арсенале ВСУ остается советская Р-27ЭР, максимальная дальность которой в определенных условиях достигает 100 километров.

Четыре МиГ-31 также были развернуты в Крыму. Из-за страха перед комбинацией МиГ-31 и Р-37М ВСУ попытались уничтожить МиГ-31 еще на земле, предприняв попытку беспилотной атаки на авиабазу Бельбек в августе 2022 года.

Ракета "Кинжал"

"Кинжал" Х-47М2 - российская гиперзвуковая аэробаллистическая ракета воздушного базирования, принята на вооружение в 2017 году. Масса ракеты около 4 000 килограмм, длина 7,3 метра, диаметр порядка 0,92 метра. Ракета может нести ядерную боеголовку малой мощности мощностью от 5 до 50 килотонн. В качестве альтернативы она может нести конвенциональную боевую часть. Боеприпас может запускаться с бомбардировщиков Ту-22М3 или МиГ-31К.

Также сообщается, что недавно часть самолетов Су-34 получила возможность нести эту ракету. Х-47М2 запускаемая с истребителей МиГ-31К развивает скорость 10 Махов и имеет общую дальность полета более 2 000 км. Это первое гиперзвуковое оружие, которое было использовано в ходе специальной военной операции на Украине. В июне 2021 года ракета "Кинжал" была запущена МиГ-31К с авиабазы Хмеймим по наземной цели в Сирии.

Комплексы 9-А-7660 также развернуты на авиабазах Южного и Западного военных округов России. По данным российских военных экспертов, эти ракеты получили возможность перенацеливания прямо во время полета. Впервые Россия применила ракету "Кинжал" на Украине 18 марта 2022 года, поразив склад авиационных боеприпасов ВСУ в Ивано-Франковской области. На следующий день еще одна такая ракета нанесла удар по нефтехранилищу.

МиГ-31

Большое количество ракет было выпущено бомбардировщиками Ту-22М3 и истребителями МиГ-31К. 9 марта 2023 года по украинской инфраструктуре было выпущено 84 ракеты, в том числе 6 "Кинжалов", что стало самым масштабным применением этих боеприпасов на сегодняшний день. С октября 2023 года МиГ-31К, вооруженные "Кинжалами", ведут постоянное патрулирование над Черным морем.

Западный F-16 — не конкурент МиГ-31

Нидерланды и некоторые другие страны Североатлантического альянса готовы передать Украине несколько десятков истребителей F-16 AM/BM. Это машины модификации Block 20 MLU F-16 MLU, и они ненамного эффективнее украинских МиГ-29.

Но прежде, чем отправить эти истребители в бой сМиГ-31, пишет бывший маршал ВВС Индии их необходимо модернизировать — установить современные радары, авионику и дальнобойные ракеты класса "воздух-воздух", например AIM-120 с радиусом поражения 180 километров. Но даже оснащенные ракетами AIM-120 западные F-16 все равно будут проигрывать российским МиГ-31 вооруженными Р-37М.

“Лучшие истребители ВВС РФ МиГ-31 и Су-35 вооружены ракетами Р-37М класса "воздух-воздух", способными поражать цели на расстоянии свыше 400 километров, поэтому украинским F-16 лучше всего избегать встречи с русскими пилотами”, - резюмировал индийский военный эксперт.