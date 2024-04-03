Российский истребитель шестого поколения МиГ-41, призванный заменить МиГ-31 Foxhound, вновь привлек внимание зарубежных экспертов. Сообщается, что Россия расширяет возможности авиационной техники, форсируя разработку перехватчика шестого поколения

Россия раздвигает "воздушные границы" форсируя производство истребителя МиГ-41 ПАК ДП 6-го поколения. Рулежные испытания перспективного истребителя-перехватчика МиГ-41 могут начаться уже в 2024 году, считают эксперты.

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МиГ-41 будет способен выполнять боевые задачи не только в верхних слоях атмосферы, но и в ближнем космосе. Базой для самолета послужил глубоко модифицированный вариант оригинального МиГ-31 - "Изделие 05" или "Improved Foxhound" - дальний истребитель-перехватчик МиГ-31М.

Максимальная допустимая скорость "Лисогона" на большой высоте составляет 2,83 Маха. Он оснащен весьма широким арсеналом высокоточных вооружений, включая дальнобойные ракеты Р-37 (РВВ-БД).

Экс- маршал авиации индийских ВВС Анил Чопра считает, что МиГ-41 соберет в себе все достоинства истребителя-перехватчика МиГ-31. МиГ-41 станет гораздо более мощной боевой авиаплатформой. Все оружие будет размещаться внутри крылатой машины

Статус программы МиГ-41

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МиГ-41 ПАК ДП (Перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата) — это развивающийся российский проект по созданию тяжелого сверхзвукового истребителя-перехватчика. ПАК ДП должен заменить МиГ-31 в середине 2030-х годов. Вероятно, пишет Чопра, к моменту поступления на вооружение самолёт получит новое обозначение. Самолет будет построен с использованием технологий и конструкторских решений шестого поколения.

По имеющейся информации, работа над проектом ПАК ДП была завершена в конце 2019 года. В июле 2020 года гендиректор корпорации "МиГ", а также глава компании "Сухой" Илья Тарасенко сообщил в интервью, что ПАК ДП будет построен на базе модифицированного варианта МиГ-31.

Также Тарасенко отметил, что это будет совершенно новая по конструкции и дизайну платформа, способная развивать скорость свыше 4 Махов. Самолет получит противоракетную лазерную защиту и сможет действовать на очень больших высотах - в том числе выполнять боевые задачи в ближнем космосе.

Предполагается, что программа также позаимствует идеи и технологии МиГ-31М, в том числе передовой АФАР-радиолокатор "Заслон-М". Возможно, ПАК ДП получит усовершенствованной вариант двигателя АЛ-51-Ф1 ("Изделие 30"), разрабатываемого в настоящее время для Су-57 и БПЛА С-70 "Охотник. В августе 2021 года компания АМНТК "Союз" представила газотурбинную авиационную силовую установку Р579-300, которая также потенциально может быть установлена на МиГ-41.

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Основной проблемой для ПАК ДП вероятно является разработка импульсно-детонационного силового агрегата, который будет приводить самолет в движение, особенно в плане контроля степени износа двигателя, учитывая исключительные динамические нагрузки, которые он будет испытывать. В конструкции Миг-41 будут широко использоваться технологии и материалы для снижения радиолокационной заметности.

В России, пишет индийский эксперт, полным ходом идет работа над созданием оружия электромагнитного импульса, способного изменить тактику ведения боевых действий в воздухе. Эта инновационная "энергетическая пушка" может значительно расширить диапазон поражаемых целей.

Ожидается, что первый полет МиГ-41 с электромагнитным оружием состоится в 2025 году. Менее мощная версия ЭМИ-пушки может стать эффективным средством противодействия роям БПЛА. МиГ-41 также может получить ракеты Р-37М. В будущем в рамках развития программы ПАК ДП может появится беспилотный вариант перехватчика. В январе 2021 года корпорация "Ростех", в состав которой входит ОКБ им. Микояна, объявила, что ПАК ДП вышел на стадию опытно-конструкторских работ.

SR-71 "Черный дрозд" (фото из архива/ Wikimedia Commons)

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Тот факт, пишет Чопра, что первый полет запланирован на 2025 год, означает, что большая часть работ уже завершена. “Вероятно, проектирование было заморожено, а резка металла осуществлялась в течение длительного времени. Должна была завершиться подготовка самолета и первые запуски двигателей. Если все это уже сделано, то рулежные испытания могут начаться уже в 2024 году”.

Фактический статус российских авиационных программ трудно предсказать из-за их высокой секретности. Если ПАК ДП успешно совершит первый полет к 2025 году, то согласно прогнозам, к 2030 году он будет полностью готов к эксплуатации. Первоначально запланированное поступление на вооружение в 2028 году кажется маловероятным. Эксперты считают, что это произойдет в начале 2030-х годов.

Ранее сообщалось, что новый истребитель-перехватчик в первую очередь будет выполнять задачи по противодействию перспективным разведывательным самолетам, разрабатываемым в настоящее время Соединенными Штатами и Китаем.

Согласно информации ряда российских изданий, ПАК ДП станет перехватчиком гиперзвукового оружия. На его борту планируется разместить многофункциональный ракетный комплекс дальнего перехвата (МФРК ДП) с возможностью пуска нескольких управляемых суббоеприпасов для увеличения шансов на перехват гиперзвуковых ракет. По мнению экспертов, таким суббоеприпасом может быть изделие 180 – перспективная управляемая ракета класса "воздух-воздух" К-77М. Также считается, что ПАК ДП будет нести противоспутниковые лазеры или ракеты класса "воздух-поверхность".

Конкурирующие программы — SR-71 Blackbird и SR-72

Lockheed SR-71 "Blackbird" - снятый с вооружения стратегический разведывательный самолет дальнего действия, способный выполнять высотные полеты на скорости свыше 3 Махов. Он был разработан в 60-х годах прошлого века и отличался уменьшенным радиолокационным сечением, что в первую очередь ориентировало его на выполнение разведывательных задач.

В 1989 году ВВС США сняли SR-71 с вооружения, в основном по политическим мотивам; несколько из них были на короткое время "реанимированы" в 1990-х годах перед тем как программу окончательно закрыли в 1998 году. SR-71 мог выполнять полеты на огромных скоростях и больших высотах (3,2 Маха и 26 000 м), что позволяло ему избегать или уклоняться от возможных угроз.

Из-за длительного периода, необходимого для восстановления работоспособности самолета, SR-71 мог в среднем совершать полеты не чаще одного раза в неделю. Всего было построено 32 экземпляра, 12 из них были потеряны в результате аварий,

Его преемник, Lockheed Martin SR-72, - гиперзвуковой беспилотник, предназначенный для выполнения задач разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR). Компания анонсировала его в частном порядке в 2013 году. В 2018 году руководители компании заявили, что испытательный аппарат SR-72 может подняться в воздух к 2025 году, а поступить на вооружение - в 2030-х годах.

МиГ-41 (File Image) Рулежные испытания перспективного истребителя-перехватчика МиГ-41 могут начаться уже в 2024 году, считает бывший маршал авиации индийских ВВС Анил Чопра.

Стремление России достичь превосходства в воздухе - масштабная, смелая инициатива. МиГ-41 должен удовлетворять всем требованиям истребителя шестого поколения. В том числе обладать потенциалом многоспектральной маскировки, сверхвысокой скоростью, турбореактивными двигательными установками, способностью стрелять гиперзвуковыми боеприпасами и поражать их, а также выполнять боевые задачи в ближнем космосе.

Оснащенный прямоточным или турбореактивным авиадвигателем и развивающий скорость свыше 4,3 Маха, МиГ-41 станет самым быстрым боевым самолетом в истории. Для производства столь высокоэффективного самолета потребуются самые передовые материалы и достижения в области аэродинамики.

Пожалуй, самый опасный компонент российского авиационного арсенала, оружие электромагнитного импульса, по-прежнему окутано тайной. Успех в создании эффективной пульсирующей детонационной силовой установки позволил бы России существенно опередить соперников в непрекращающейся борьбе за воздушное превосходство, резюмирует ветеран индийских ВВС Анил Чопра.