



Индексы деловой активности в производственном секторе растут Китая, но риск "потерянного десятилетия" пока сохраняется. Аналогичные признаки наблюдаются в сфере недвижимости, государственного долга и дефляции.

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Сотрудница китайской прядильной фабрики в городе Синтай, провинция Хэбэй. Фото: Синьхуа

Оживление производственной активности в КНР в марте может стать своего рода сигналом света в конце экономического туннеля для крупнейшей в мире торговой страны - и это ни на миллисекунду раньше для азиатского региона, отчаянно нуждающегося в двигателях роста.

Возвращение индекса менеджеров по закупкам в производственном секторе от Caixin (Caixin Manufacturing PMI) на территорию роста в прошлом месяце до 51,1 - что происходит уже пятый месяц подряд - является лучшей положительной тенденцией Китая за последние два с лишним года.

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Это совпало со статистическими данными по индексу PMI, опубликованными правительством 31 марта, в которых говорится о самых высоких экономических показателях за год, что завершило пятимесячное сокращение. Эксперты отмечают, что в обоих случаях показатели оказались гораздо выше ожидаемых, тем самым подтверждая заявления премьера Ли Цяня относительно укрепления важнейшего промышленного сектора, способного стимулировать рост второй по величине экономики мира.

На этом фоне растут оптимистические настроения. Ван Чже, старший экономист Caixin Insight Group, отмечает рекордынй бизнес-оптимизм на материке.

Аналитики консалтинговой фирмы China Beige Book сообщают, что "мартовские показатели свидетельствуют о том, что экономика завершает первый квартал с отличными результатами. Рост числа рабочих мест превзашел все ожидания. Производственная активность возросла, также как и розничная торговля".

За первые два месяца года прибыль промышленных предприятий Китая увеличилась на 10,2 % по сравнению с годом ранее, продлив череду побед, стартовавшую в августе.

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"Рост доходов промышленных предприятий заметно ускорился на фоне восстановления рыночного спроса и быстрого роста промышленного производства", - говорит Ю Вэйнин, аналитик Национального бюро статистики. "Это создало благоприятные условия для увеличения их прибылей".

Сегодня все внимание мира приковано к тому, что будут делать китайские лидеры дальше. Не обращая внимания на признаки "зеленой волны", мировые инвесторы пока с опаской относятся к дефляционному давлению на экономику КНР.

Аналогичные опасения также связаны с продолжающимся кризисом недвижимости в Китае, огромными долгами местных органов власти по всей стране и рекордной безработицей среди молодежи.

Все это заставляет многие глобальные фонды придерживаться принципа "доверяй, но проверяй". Вопрос в том, "будет ли в будущем развертывание такой политики, как масштабная модернизация оборудования, продолжать поддерживать спрос в производственном секторе", - говорит аналитик Сяо Цзиньчуань из Guangfa Securities Co.

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Премьер государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цянь и министры председателя Си Цзиньпина уже приняли меры по оживлению внутренних инвестиций. В том числе они обещают по мере необходимости направлять государственные средства на модернизацию производства - начиная от автомобилей и заканчивая строительной, бытовой и электронной техникой. Теоретически такие шаги открывают хорошие перспективы для промышленных предприятий.

Китайское промышленное производство набирает обороты. Изображение: WEF / Twitter Screengrab

Последние данные " подтверждают более широкие свидетельства стимулирования роста активности", - считает экономист Зичун Хуанг из Capital Economics. Вместе с тем Хуанг выражает мнение многих экспертов, заявляя: "Мы считаем, что в ближайшей перспективе это оздоровление продолжится, но не будет продолжительным, и к концу года экономика может вновь ослабнуть.

Именно здесь, по мнению экономистов, Си и Ли должны проявлять максимальную осторожность. Глава Народного банка КНР Пань Гуншэн должен соблюдать баланс между необходимостью противостоять дефляционному давлению и одновременно не допускать нового роста финансовых рычагов - проблемы, в решении которой ЦБ Китая достиг определенных успехов.

Аналитики Maybank отмечают, что новости о том, что данные индекса PMI за первый квартал оказались "довольно солидными", могут "заставить правительство Китая повременить с развертыванием более масштабных монетарных и фискальных стимулов, чтобы обеспечить дополнительный столь необходимый толчок для экономики".

Риск заключается в том, что ЦБ Китая может совершить ошибку, которую совершила Япония, - позволить дефляционным процессам разрастись без активных действий. Еще одна опасность кроется в том, что некоторые чиновники в Пекине слишком самоуверенно оценивают ситуацию с глобальным спросом.

Глядя на рост производства в Китае, пишет старший научный сотрудник Центра геоэкономики Атлантического совета Джереми Марк, можно с уверенностью сказать, что "большая часть этого роста, скорее всего, будет направлена на экспорт".

А вот Европа топчется на месте. Более того, экономисты продолжают снижать прогнозы роста для Германии, которая оказалась на грани рецессии.

"Германия испытывает большие проблемы", - говорит экономист Международного валютного фонда Кевин Флетчер. "Она была единственной экономикой G7, которая в прошлом году сократилась, а в этом году, по нашим последним прогнозам, снова может стать самой медленно растущей экономикой группы".

Япония также пытается найти свою точку опоры в экономике. Настроения в японском бизнесе "плывут по течению", - считает экономист Moody's Analytics Джимин Банг. Он добавляет, что "производители испытывают серьезные трудности". Об этом свидетельствует индекс Банка Японии "Танкан" для крупных производителей, упавший в первом квартале до 11 с 13 пунктов.

Стратег Nomura Securities Co Маки Савада предупреждает о появлении признаков "подрыва доверия" в "будущих перспективах производственного и непроизводственного секторов Японии". Причем, как ни странно, в тот момент, когда Банк Японии впервые за 17 лет повысил учетную ставку.

Тем временем США остаются "дикой картой", поскольку Федеральная резервная система не торопится снижать процентные ставки, которые практически все экономисты на планете считали само собой разумеющимися в этом году.

Китай и Япония балансируют на грани валютной войны. Изображение: Screengrab / Al Jazeera

На данный момент наилучшим сценарием является то, что "к заседанию ФРС в июне показатели должны быть достаточно убедительными, чтобы они начали процесс нормализации ставок", - комментирует ситуацию экономист LPL Financial Джеффри Роуч. Однако в целом "рынки должны проявлять такое же терпение, какое проявляет ФРС", - отмечает он.

Неопределенность в отношении траектории политики регулирования ставок в Вашингтоне и Токио будет по-прежнему создавать волатильные условия на валютных рынках.

Аккомодационная позиция центрального банка Японии и показатели, которые продолжают свидетельствовать о хрупкости "добродетельного цикла" восстановления японской экономики, подчеркивают расхождение в позициях ФРС", - пишут стратеги Westpac в своем недавнем исследовании.

Тем не менее для Китая основным фактором является форсирование структурных реформ. Обвал акций на 7 триллионов долларов США с пика рынка в 2021 году до января в целом сошел на нет. Однако опасения, вызвавшие этот кризис, остаются актуальными для многих глобальных инвесторов.

Взять хотя бы недавние заявления американского финансиста Рэя Далио о состоянии китайской экономики, с которой он связан уже несколько десятилетий. В своем недавнем сообщении в LinkedIn основатель гиганта хедж-фондов Bridgewater Associates предупредил, что Китаю грозит "потерянное десятилетие", подобное японскому, и рассказал о рисках "100-летнего большого шторма", о котором Си предупреждал в 2018 году.

"Когда существует большой долг и большой разрыв в благосостоянии одновременно с большими внутренними и международными конфликтами за власть, и/или серьезными разрушительными изменениями в природе, и большими изменениями в технологиях, возрастает вероятность "100-летнего большого шторма", - пишет Далио.

Больше всего Далио тревожит то, что, действуя слишком медленно, чтобы исправить ситуацию в секторе недвижимости и снизить уровень муниципального долга, Китай может столкнуться с риском "балансовой рецессии", подобной той, что настигла Японию в 90-х годах прошлого века. Он утверждает, что Китай должен активизировать усилия по снижению долговой нагрузки и сократить стоимость заимствований, как это сделала Япония 30 лет назад.

Что касается необходимости более значительного снижения ставок со стороны ЦБ Китая, Далио говорит: "На мой взгляд, это нужно было сделать еще два года назад, и если этого не сделать сейчас, то это, вероятно, приведет к потере десятилетия". Проблема, добавляет он, заключается в том, что "когда долг становится слишком большим, чтобы его выплатить, и возникает большой разрыв в благосостоянии населения, это приводит к обратному циклу".

И все же пока неясно, как будет действовать Пекин. По словам Далио, "никто не знает, насколько сильно маятник качнется в сторону более маоистских/марксистских методов ведения бизнеса". Проблема в том, что прямое взаимодействие не является традиционным стилем китайского руководства, и это понятно, поскольку Китай возвращается к более традиционным способам ведения дел".

Для Китая в 2024 году ключевым вопросом будет то, насколько энергично Си и Ли займутся устранением трещин в финансовой системе - тех самых, которые в последние кварталы привели к бегству капитала. В 2023 году объем прямых иностранных инвестиций в экономику Китая упал до 23-летнего минимума, обеспечив приток всего 42,7 миллиарда долларов.

В частности, речь идет об устранении основных причин финансовых дисбалансов в Китае, а не только их побочных эффектов. Это означает, что необходимо устранить основную причину финансовых дисбалансов Китая, а не только их побочные эффекты. Пекин, по мнению экономистов, должен удвоить усилия по восстановлению сектора недвижимости, укрепить рынки капитала, поддержать частный сектор, перенастроить двигатели роста с экспорта на внутренний спрос, интернационализировать юань и создать более широкие системы социальной защиты, чтобы стимулировать домохозяйства меньше экономить и больше тратить.

Аналитик Moody's Investors Service Мадхави Бокил считает, что: "Структурные проблемы, включая старение населения, более слабый рост производительности и высокий уровень долга, будут продолжать оказывать давление на потенциальный рост в среднесрочной перспективе. На данный момент экономическая ситуация остается непростой, и факторы, которые сдерживали рост в 2023 году, все еще присутствуют".

Бокил добавляет, что глобальные инвесторы обеспокоены тем, что "затянувшийся спад в секторе недвижимости, ослабление позиций региональных и местных органов власти, неопределенность внутренней политики, замедление роста мирового рынка и высокая геополитическая напряженность могут стать помехой для экономического роста".

Рэй Далио из Bridgewater считает, что Китаю может грозить "потерянное десятилетие". Он утверждает, что пока китайские политики не достигнут заметного прогресса по целому ряду других экономических и финансовых показателей, нельзя будет сказать, что Китай действительно видит свет в конце туннеля. Photo by Harry Murphy / Web Summit / X Screengrab

"Очень важно, чтобы команда Си Цзиньпина не пыталась инициировать ослабление курса юаня. Пока это удается, даже несмотря на то, что японская иена достигла 34-летнего минимума. В этом году юань упал всего на 1,9% по сравнению с падением иены на 7,5%.

Одним из главных приоритетов Си на протяжении последних восьми лет были усилия по интернационализации юаня. Манипулирование обменным курсом может свести на нет этот прогресс и навлечь на себя гнев Вашингтона в период приближения напряженных выборов в США. И ничто так не сблизит демократов президента Джо Байдена и республиканцев, преданных Дональду Трампу, как возможность проявить жесткость по отношению к Китаю.