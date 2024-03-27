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Для сдерживания стремительно растущих ВМС Китая США могут принять "Закон о кораблях"

США наряду с "Законом о чипах" нужен "Закон о кораблях", чтобы возродить приходящее в упадок военно-морское сдерживание и догнать Китай по темпам строительства боевых судов, считает военный эксперт и экс- капитан ВМС США
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 Военно-морской флот Народно-освободительной армии уже несколько лет превосходит по численности ВМС США, имея в своем составе более 370 боевых кораблей. Более того, через несколько лет, если темпы строительства сохранятся, их численность достигнет порядка 450 кораблей, что сделает ВМС НОАК крупнее военно-морских сил США и морских сил самообороны Японии вместе взятых. Об этом пишет д-р Джерри Хендрикс (доктор философии), ведущий научный сотрудник Института Сагамора (Индианаполис) и капитан ВМС США в отставке.

Третий китайский авианосец "Фуцзянь" спущен на воду в Шанхае 17 июня 2022 года. Фото: Visual China Group (VCG). Морская мощь Китая - повод для действий и тревоги. США наряду с "Законом о чипах" нужен "Закон о кораблях", чтобы возродить приходящее в упадок военно-морское сдерживание и догнать Китай по темпам строительства боевых судов, считает военный эксперт и экс- капитан ВМС США Джерри Хендрикс

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Тем не менее, многие западные эксперты, особенно те, кто не поддерживает увеличение оборонного и кораблестроительного бюджетов, постоянно утверждают, что военно-морские силы США и Японии более технологически развиты и, следовательно, более смертоносны.

Хотя это отчасти верно, они активно игнорируют тот факт, что если рассматривать китайскую военно-морскую мощь в совокупности, то техническое превосходство боевых кораблей, которые должны были бы противостоять агрессии Китая, скорее всего, будет очень легко преодолено в рамках любого потенциального конфликта.

В октябре прошлого года Хендрикс опубликовал исследование, в котором автор поднимает тревожные вопросы о снижении эффективности военно-морского присутствия Америки с точки зрения конвенционального сдерживания.

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Согласно результатам исследования, целью которого было разработать компьютерную модель военно-морского присутствия, выяснилось, что даже если американским кораблям присваивалась более высокая оценка, чем их прямым китайским аналогам - например, 1,0 для американского эсминца класса "Арли Бёрк" против 0,75 балла для эскадренного миноносца PLAN Luyang III, - китайцы все равно оказывались впереди благодаря большей численности своего флота, мощности своей промышленной базы и близости к месту боевых действий.

Для сдерживания стремительно растущего флота Китая США рассчитывают на Японию и Южную Корею

В настоящее время ВМС США располагают 73 эсминцами класса "Арли Бёрк", около двух третей из которых приписаны к Тихоокеанскому флоту, и строят по два таких корабля в год. Таким образом, общее количество эсминцев в АТР составляет 50 единиц. Китай в настоящее время располагает примерно 50 эсминцами с управляемыми ракетами, но ежегодно строит по шесть новых кораблей на своих верфях в Цзяннане и Даляне. При нынешних темпах строительства Китай в течение следующих пяти лет получит 80 современных эскадренных миноносцев, что в совокупности позволит ему набрать 60 баллов, опередив Соединенные Штаты.

Кроме того, огромные судостроительные заводы Китая обладают огромным промышленным потенциалом и продолжают его наращивать. Китай способен строить и ремонтировать корабли гораздо быстрее, чем Соединенные Штаты. Если американский корабль получит повреждение в бою, то его не где будет быстро отремонтировать и вернуть в строй, да и судостроительная промышленная инфраструктура не сможет быстро нарастить объемы строительства новых кораблей. Таким образом, получивший в бою повреждения корабль не сможет своевременно вернуться на театр военных действий.

Кроме того, у Пекина есть еще одно важное стратегическое преимущество - он будет вести войну на своем собственном заднем дворе. В настоящее время районы соперничества, где Китай заявляет территориальные претензии, находятся в пределах первой островной цепи, в первую очередь вокруг островных государств Филиппин и Японии, с которыми у США заключены договоры о взаимной обороне, и Тайваня, с которым у Вашингтона сложились давние отношения по вопросам безопасности.

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Американский авианосец класс "Нимиц" (CVN 68) в сухом доке на военно-морской верфи Пьюджет-Саунд/ Фото: Puget Sound Shipyard / Public Domain / Thiep Van Nguyen II

Если американский корабль будет поврежден в бою в этих водах, ему придется добираться до базы США на Гуаме, в Перл-Харборе, на Гавайях или на западном побережье Америки. А поврежденным китайским боевым кораблям нужно будет просто зайти в ближайший порт или добраться до одной из 19 ближайших судостроительных верфей страны.

В последнее время в Пентагоне высказывается мнение, что Соединенным Штатам следует более активно использовать судостроительные и судоремонтные мощности, имеющиеся у ключевых американских союзников, таких как Южная Корея и Япония в Азии, а также на ключевых верфях в Европе для базирующихся там кораблей.

В этом есть определенный экономический смысл. Конечно, никто не может поставить под сомнение лояльность основных союзников, которые на протяжении последних семидесяти лет поддерживали США в бою, пишет Хендрикс, - "но следует признать, что большая часть этого промышленного потенциала находится под угрозой ракетного обстрела со стороны огромного количества китайских ракет и самолетов".

Китай представил новый кластерный дрон для групповых атак

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Соединенным Штатам, следует более активно использовать свое недавнее соглашение AUKUS с Австралией, чтобы расширить ремонтные мощности в этом островном государстве, расположенном в удачном с географической точки зрения месте.

Кроме того, Пентагону необходимо наращивать ремонтно-восстановительные мощности в ряде свободных ассоциированных государств Микронезии, Маршалловых островов и Палау, с которыми Соединенные Штаты недавно подписали новый Договор о свободной ассоциации. Эти острова, некоторые из которых находятся прямо у границ Китая, располагают превосходными гаванями и аэродромами, но нуждаются в инвестициях для модернизации ремонтных мощностей.

Одним словом, в настоящее время США оказались в крайне невыгодном положении по сравнению с Китаем с точки зрения индустриального потенциала. Китай уже лидирует в мире по совокупной морской мощи.

Но все-таки США могут попробовать вернуть себе военно-морское господство в западной части Тихого океана за счет дополнительных промышленных инвестиций как у себя дома, так и у своих союзников.

Для этого американский Конгресс должен незамедлительно принять "Закон о кораблях" по аналогии с "Законом о чипах" 2022 года, целью которого должны стать модернизация и расширение судостроительного и судоремонтного потенциала страны.

Решение Пентагона о использовании мощностей Японии и Южной Кореи позволит повысить качество ремонта своих кораблей за счет более технологичного оборудования этих стран, а также снизить логистические расходы и нагрузку на американские судостроительные верфи, испытывающие дефицит рабочей силы. На фотографии изображён многоцелевой атомный авианосец "Джеральд Р. Форд" на военно-морской верфи в Ньюпорте. Journal EurAsian Times.

В рамках этих усилий Америка должна быть открыта для внешних инвестиций зарубежных лидеров судостроения в американские верфи. Вашингтон также должен максимально задействовать ремонтные мощности зарубежных судостроительных заводов, возможно, предоставив для их защиты передовые оборонительные ракетные системы класса "земля-воздух".

Опасность близка и реальна, а время уже упущено. Промышленные инвестиции в верфи должны стать национальным приоритетом, резюмирует экс- капитан ВМС США.

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