Военные ученые НОАК утверждают, что новый беспилотник во время полета способен разделяться на несколько самостоятельных летательных аппаратов в воздухе. По мнению экспертов, новая технология потенциально способна обеспечить НОАК тактическое преимущество при ведении боевых действий с участием беспилотных роев.

Китай, возможно, готовится к конфликту 2035 года с использованием беспилотных систем. Изображение: Asia Times Files / iStock

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Китайские специалисты разработали новый тип боевых дронов, способных быстро разделяется на несколько отдельных БПЛА. Эксперты отмечают, что новая разработка позволит Китаю эффективно использовать тактику "шок и трепет" против таких потенциальных противников, как США, сообщает South China Morning Post (SCMP). Новый беспилотник похож на мультикоптер китайской компании DJI потребительского класса, который может разделяться на два, три или даже шесть небольших дронов в зависимости от боевых задач.

Каждый дрон имеет только одну лопасть, но может парить и перемещаться как обычный беспилотник обмениваясь при это информацией с другими БПЛА. Каждый из них может выполнять конкретную задачу - командовать, наблюдать, отслеживать и даже атаковать, взаимодействуя в рамках выполнения миссии. SCMP отмечает, что развитие этой технологии шло довольно медленно. Дело в том, что эффективность полета при совместном использовании традиционных дронов значительно снижается.

Однако исследовательская группа под руководством профессора Ши Чживэя (Shi Zhiwei) из Школы аэронавтики и астронавтики Нанкинского университета утверждает, что ей удалось преодолеть эту проблему. Об этом говорится в рецензируемой статье, опубликованной в журнале Acta Aeronautica et Astronautica Sinica в прошлом месяце.

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По словам разработчиков, эффективность полета нового аппарата почти в два раза выше, чем у аналогичного по размеру мультироторного БПЛА. Даже после разделения,эффективность полета оставалась более чем на 40% выше, чем у классических малоразмерных дронов - это первая убедительная демонстрация того, что комбинированные дроны могут превосходить отдельные в любой фазе полета.

SCMP отмечает, что китайский однолопастный дрон, способный запускаться вручную, как бумеранг, и взлетать вертикально с земли, напоминает беспилотник Samarai компании Lockheed Martin, который может зависать в воздухе и приземляться в определенном районе. Источник также отмечает, что американцы планировали развертывать эти беспилотники с больших самолетов, но запредельные расходы и риск быть сбитыми поставили крест на этой программе.

В статье также говорится, что многие западные команды пытались создать аналогичные модели, но пока ни одна из них не сообщила о крупномасштабном практическом применении. С другой стороны, Китай занимает доминирующее положение в сфере производства гражданских беспилотников, а это значит, что прототипы таких технологий, как однолопастные БПЛА, могут развиваться довольно быстро.

В декабре 2023 года портал Drone DJ сообщил, что три из пяти крупнейших производителей гражданских беспилотников - компании из Китая, причем самая крупная в мире - DJI из Шэньчжэня.

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Лидерство Китая в разработке беспилотников обусловлено несколькими факторами. В своей статье, опубликованной в сентябре 2018 года на Всемирном экономическом форуме, Харрисон Вольф пишет, что компания DJI внедряет инновации гораздо быстрее, чем любая другая компания-производитель дронов. Она быстро адаптирует возможности своих конкурентов, а также быстрее других разрабатывает технологии, необходимые для безопасных полетов, что позволяет более эффективно собирать данные с воздуха, обмениваться видео и повышать удобство использования.

Способность китайского правительства инвестировать огромные средства в технологии и аэрокосмическую промышленность может быть самым большим преимуществом Китая, благодаря его руководству и экономике, построенной по принципу "сверху вниз". Кроме того, китайская стратегия слияния гражданского и военного секторов позволяет оперативно адаптировать достижения в области гражданских технологий двойного назначения к военному применению.

Если эти новые дроны будут успешно использоваться в качестве оружия, их можно будет разместить в кассетной боеголовке ракеты. Таким образом, они фактически превратятся в интеллектуальные боеприпасы, способные автономно искать и уничтожать цели. Такой подход позволит совместить летальность FPV-дронов (широко использующихся обеими сторонами в конфликте на Украине), эффективность и автономность искусственного интеллекта, а также большую дальность полета крылатых и баллистических ракет.

Китайские военные ученые сообщают, что разработали беспилотник, который при необходимости может практически мгновенно разделяться на несколько более компактных дронов. Фото: Нанкинский университет аэронавтики и астронавтики.

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В январе 2017 года Министерство обороны Соединенных Штатов (МО) объявило конкурс на создание кластерной беспилотной авиационной системы (англ. Cluster Unmanned Aerial System) с интеллектуальными боеприпасами. Согласно концепции, новая боевая платформа будет развертываться из армейской тактической ракетной системы (ATACMS) или управляемой реактивной системы залпового огня (GMLRS). Цель - создать ракетный рой UAS дальнего радиуса действия для доставки небольших пенетраторов взрывного действия (EFP) к различным целям.

Армия США желает получить "полезную нагрузку" в виде нескольких квадрокоптеров, запускаемых ракетой. Во время полета ракета будет “периодически” выпускать беспилотники. После того как скорость дронов снизится до необходимого уровня, они определят потенциальные цели, совершат маневр в их направлении и взорвут.

К числу потенциальных целей, упомянутых в заявке американского министерства обороны, относятся танки, крупнокалиберные артиллерийские орудия, топливные хранилища, автомобили и склады боеприпасов. Несколько ракет, оснащенных такими боевыми частями, могут уничтожить целую бронетанковую дивизию, что заставляет задуматься о том, не устарели ли танки в наступающей новой эре ведения беспилотных боевых действий.

Кроме того, эти БПЛА могут выполнять роль миниатюрных авиационных мин, подобных более крупным боеприпасам. Миниатюрные беспилотники могут быть запущены в окружающую среду, где они могут патрулировать и реагировать на определенные факторы, регистрируемые бортовыми датчиками. Однако их относительно небольшая продолжительность полета, скорее всего, ограничивает их полезность в бою.

Кластерный дрон также может применяться в ходе различных специальных операций, повышая эффективность групп спецназа за счет создания роев дронов на тактическом уровне.

В феврале 2024 года SCMP сообщила, что Китай представил масштабную программу по трансформации своих военных операций за счет интеграции более совершенных автономных систем, что является стратегическим сдвигом в сторону применения беспилотных спецсредств в военных сценариях, включая потенциальный конфликт с США за Тайвань.

В статье говорится, что гипотетические операции НОАК могут быть проведены в 2035 году, когда между Китаем и "неким соседним государством" вспыхнет маломасштабный конфликт. Для того чтобы, этот конфликт не перерос в большую войну, обе стороны договариваются ограничить свои "военные инструменты" стрелковым оружием, малыми катерами, беспилотниками и средствами противовоздушной обороны.

Согласно этому сценарию, НОАК предстоит наносить быстрые и бесшумные удары в тылу врага, поражая важнейшие узлы командования, управления и снабжения. В плане также указано, что беспилотники, специально разработанные для таких операций, должны быть способны действовать как в одиночку, так и в составе роя, летать на предельно низкой высоте, вести огонь за пределами визуальной дальности, преследовать и уничтожать живую силу противника.

Несмотря на то, что Китай является лидером в области беспилотных технологий, он сталкивается с серьезными проблемами при разработке роев дронов. Эмилия Стюарт в своем исследовании Китайского института аэрокосмических исследований, опубликованном в октябре прошлого года, отмечает, что одной из ключевых проблем является поиск компромисса между вычислительной мощностью БПЛА, размером их полезной нагрузки и продолжительностью миссии, поскольку большие вычислительные мощности могут либо увеличить полезную нагрузку, либо сократить время миссии.

Стюарт упоминает, что обработка огромного количества данных, собранных датчиками БПЛА, предполагает соблюдение баланса между точностью работы крупных центральных наземных систем и своевременной обработкой данных. Перегруженность спектра становится все более очевидной при увеличении размеров роя. Каждый дрон будет "конкурировать" за аналогичную полосу пропускания и сигналы. Это приведет к снижению эффективности работы. Беспилотник, похожий на огромную кленовую семечку, управляется дистанционно с планшета. Он способен поворачиваться на 360 градусов и менять угол наклона своей единственной камеры. Сама камера не движется; ее работа осуществляется за счет постоянного движения самого аппарата, а "алгоритмы как бы разворачивают все пространство в сторону наблюдателя". Lockheed Martin Samarai.

Стюарт говорит, что беспилотные рои столкнутся с проблемами в сложных и изменчивых условиях, например, в городской или горной местности, поскольку ограниченная чувствительность датчиков и динамические операционные участки могут усложнить и поставить под угрозу выполнение операций.

Автор пишет, что отказ одного дрона может повлечь за собой срыв всей миссии, что лишний раз подтверждает необходимость создания надежной конструкции. В то же время увеличение размеров и оперативного радиуса действия роев БПЛА может привести к критическим задержкам связи.

На видео Lockheed Martin демонстрирует уменьшенную версию беспилотного монокоптера Samarai во время летных испытаний. Он имеет размах крыльев 30 см, пропеллер, установленный на конце крыла, и может взлетать и садиться вертикально с любой поверхности.