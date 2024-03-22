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Японцы не желает видеть американских военных в своих портах и на аэродромах

В частности, портовые рабочие Окинавы отказались обслуживать прибывший в порт эсминец ВМС США "Рафаэль Перальта".
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Недавно эсминец ВМС США "Рафаэль Перальта" пришвартовался в порту японского острова Исигаки, расположенного между Окинавой и Тайванем. Однако там его встретили далеко не с распростертыми объятиями.

Эсминец класса "Арли Берк" ВМС США "Рафаэль Перальта" стоит на якоре у побережья острова Исигаки, префектура Окинава, 11 марта. (Фото: Kyodo)

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Местные власти некоторое время вообще не разрешали кораблю подойти к причалу, мотивируя это недостаточной глубиной воды. Позже они все-таки дали согласие, но местный профсоюз докеров устроил забастовку в знак протеста против визита корабля ВМС США. Власти префектуры Окинава также выступили против визита. Это не первый случай, когда корабли ВМС США сталкиваются с проблемами при заходе в японские гражданские порты.

Известно, что Япония является крупным партнером Америки и, как утверждают западные эксперты, "идет в ногу" с Соединенными Штатами. Согласно американо-японскому договору о взаимном сотрудничестве и безопасности, подписанному 19 января 1960 года в Вашингтоне, США обязаны защищать Японию. Так что же это такое творится? - возмущаются на Западе.

Вооруженные силы США должны выполнять оперативные задачи по сдерживанию потенциального противника и, в случае необходимости, участвовать в боевых действиях по защите Японии, пишет отставной офицер морской пехоты США и бывший американский дипломат Грант Ньюшем. И вот все эти усилия наталкиваются на сопротивление местных жителей, а также на еще более мощного противника - так называемое "бремя бизнеса". Пример тому - инцидент на острове Исигаки.

           
               

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Зачем американским военным нужен доступ в гражданские порты?

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Американцы отправляют свои корабли в Исигаки и другие японские порты не для того, чтобы создавать себе проблемы. США хотят иметь доступ к как можно большему количеству портов, чтобы эффективно организовать оборону. Поэтому их необходимо задействовать в так называемой "нулевой фазе" - в мирное время или, как минимум, до начала боевых действий, считает американский экс-дипломат. Это очень важный момент, если вы хорошо знакомы с местом и условиями работы, а не пытаетесь понять все на лету, как только возникают проблемы.

Наличие множества портов, из которых можно осуществлять операции, также делает из вас более трудную мишень. У вас больше шансов выжить после удара по главной базе и при этом продолжать действовать. И это большая проблема для ВМС США в Японии, которые вынуждены действовать из небольшого числа баз. Они являются легкой мишенью для гиперзвуковых ракет России и Китая.

Это касается не только портов и американского флота. Военно-воздушные силы, корпуса морской пехоты и авиация ВМС США сталкиваются с аналогичной проблемой чрезмерной концентрации на ограниченном количестве объектов. Ньюшем пишет, что японцы должны открыть их для американских военных самолетов и Сил самообороны Японии (JSDF) - по причинам, перечисленным выше.

Янки гоу хоум: Протестующие держат плакаты перед автобусом, перевозящим членов экипажа американского военно-морского корабля "Рафаэль Перальта", 11 марта, остров Исигаки, префектура Окинава. Фото: Kyodo

Политические мотивы для захода американских кораблей

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Существует также политические мотивы посещения кораблями ВМС США гражданских портов в Нансэй Шото (южные острова Японии, также известные как цепь Рюкю) - как и в любой другой части Японии. В соответствии с американо-японским соглашением о статусе сил, японское правительство обязано предоставить американским вооруженным силам доступ к японским портам и аэродромам.

На протяжении десятилетий США не пользовались этим правом. И теперь японцы решили, что американцам нечего там делать. Американцы должны оказать давление на Японию, чтобы повысить свои собственные шансы на успех и выживание.

Выход в море, пишет бывший морпех США, и использование таких портов, как Исигаки, имеет важное значение для создания прецедента. Не говоря уже о том, что Япония должна выполнять свои договорные обязательства. Такие визиты следует проводить регулярно - и во всех префектурах Японии.

При этом следует действовать осторожно, учитывая культурную чувствительность местных жителей. Однако за последние несколько лет все слишком сильно сместилось в неправильную для США сторону и до сих пор не вернулось назад.

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Правда некоторый прогресс налицо - об этом свидетельствует учения "Железный кулак", которые недавно завершились в Нансэй Шото. В ходе этих учений морские пехотинцы, ВМС США и силы самообороны Японии высадились на Окиноэрабу. Этот остров находится на полпути между Окинавой и Кюсю, самым главным из южных островов Японии.

Еще несколько лет назад это было бы невозможно из-за сопротивления местного населения и чрезмерной чувствительности центрального правительства Японии. Постепенно ситуация меняется, но, как сообщается, проблемы по-прежнему сохраняются - как на уровне местного, так и центрального правительства. В том числе и в министерстве обороны Японии.

Оппозиция Японии

Многие оппозиционеры принципиальны и выступают против любых военных действий США. Учитывая ужасный опыт Японии во Второй мировой войне, это вполне объяснимо. В действительности же американские и японские военные присутствуют как на острове Окинава, так и, что особенно важно, на других островах, входящих в цепь Нансэй Сёто. В прессе этот факт редко упоминается.

Но помимо местного сопротивления, более серьезной проблемой может стать "бремя бизнеса".

Если говорить простыми словами, местные власти получают деньги от центрального правительства за то, что "разрешают" проводить поблизости военные учения.На снимке: авианосец ВМС США "Карл Винсон" в сопровождении эсминцев Морских сил самообороны Японии. 26 апреля 2017 года Фотография представлена пресс-службой ВМС США. U.S. Navy

Если говорить простыми словами, местные власти получают деньги от центрального правительства за то, что "разрешают" проводить поблизости военные учения. Префектуры могут жаловаться, создавать проблемы, но деньги все равно продолжат поступать. Более того, чем больше жалоб они настрочат, тем больше денег получат. “Достаточно пожаловаться, и вы можете получить еще больше денег. “Стоит только пожаловаться, и денег станет еще больше. Это настоящий рэкет,” – возмущается Ньюшем. “Японские чиновники идут на это, потому что они всегда так делали, а также из-за запредельного страха быть раскритикованным. А японские военные находятся не в том положении, чтобы жаловаться”.

А бедные американцы улыбаются и машут - вернее терпят - тщетно пытаясь сдвинуть дело с мертвой точки...

Комментарий к статье: Китай угрожает Японии, серьезно? А может все дело в том, что это США скалят зубы Китаю, а японцы просто не хотят быть пешками в руках американцев, поскольку именно они станут мишенью, если США попытаются напасть на Китай — из-за Тайваня.

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