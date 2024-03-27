Издержки хронически слабой иены только что возросли сразу на 18 триллионов долларов США, поскольку крупнейшая в Азии экономика Китая присоединяется к "гонке на дно". Пока неясно, является ли падение курса китайской валюты, начавшееся в пятницу, началом тенденции, которая, несомненно, потрясет мировые рынки, или это просто случайность. Однако корреляцию с падением японской иены трудно не заметить.

У Китая есть все основания для девальвации юаня, пока Япония позволяет иене падать все ниже и ниже. Эксперты считают, что на фоне усиливающегося экономического кризиса ни одно средство не принесет большей или более быстрой выгоды, чем ослабление юаня. Изображение: Agencies / Twitter

реклама





Признаки валютной войны между юанем и иеной. По мнению аналитиков, у Китая появляется все больше экономических стимулов снизить курс юаня в ответ на хронически слабую иену.

В понедельник команда председателя Си Цзиньпина бросила рынкам спасательный круг. Народный банк Китая дал понять, что юань, возможно, не скоро упадет, установив несколько более высокую, чем ожидалось, дневную учетную ставку в 7,0996 за доллар. Это самый большой крен в сторону от ноябрьского укрепления.

Тем не менее, многие аналитики считают, что ЦБ КНР, вероятно, окончательно потерял терпимость к Японии, позволяя курсу иены столь стремительно падать без особого отклика со стороны Вашингтона - особенно сейчас, когда Китай изо всех сил пытается удержать экономический рост как можно ближе к целевому ориентиру в 5 процентов.

реклама





Власти Китая не просто так объявили о более слабых, чем ожидалось, уровнях ежедневного фиксинга. Вряд ли можно считать случайностью принятое в пятницу решение о снижении курса юаня на фоне нового падения иены. "После пятничного фейерверка с ослаблением курса юаня со стороны ЦБ КНР рынки решили воспользоваться этим", - говорит Шон Кэллоу, старший валютный стратег Westpac.

Вернутся ли в китайскую экономику с капиталом в 18 триллионов долларов прошлые валютные стратегии "нищий-сосед"? "Нищий-сосед" — это термин, используемый для описания набора экономических и торговых стратегий, проводимых каким-либо государством, которые неизбежно ухудшают экономические проблемы других стран, включая его соседей и торговых партнеров.

Экономист Брэд Сетсер, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям, считает, что пятничные подсказки " заставляют задуматься над вопросом "почему это произошло именно сейчас". Думаю, только время покажет, - добавил он. Скорее всего, Си и премьер-министр Ли Цян предпочтут, чтобы любое ослабление юаня было упорядоченным. Нагнетание же паники на валютных рынках - да еще в год выборов в США - вряд ли отвечает интересам Пекина.

Предполагаемый кандидат от республиканской партии Дональд Трамп уже угрожает 60-процентными налогами на весь китайский импорт и даже предложил ввести 100-процентные тарифы. Тем временем действующий американский президент Джо Байден сам может принять непосредственное участие в предвыборном состязании на тему "кто лучше выступит против Китая".

реклама





Вспомните хотя бы подавляющее число представителей обеих партий, поддержавших запрет приложения TikTok от ByteDance якобы по соображениям национальной безопасности.

В этом контексте, пишет экономист Робин Брукс из Института Брукингса, китайско-американская торговая напряженность может рассматриваться как отрицательный для юаня фактор. "Тарифы можно рассматривать как негатив" с точки зрения торгового потрясения для такой страны, как Китай. Поэтому в данном случае совершенно рациональной реакцией рынков является укрепление американского доллара и ослабление юаня. Поведение рынка полностью соответствует тому, что предсказывает теория".

Тем не менее, призрак ослабления юаня может стать переломным моментом на нескольких направлениях. Последствия для Вашингтона могут быть более, чем значительными. Практически единственное, в чем согласны демократы Байдена и республиканцы, лояльные Трампу, - это в закручивании гаек в отношении Китая.

Одни только жаркие дискуссии в штаб-квартире Министерства финансов США станут предметом пристального внимания аналитиков. На министра финансов Джанет Йеллен будет оказываться все большее давление, чтобы она внесла правительство Китая в список лиц, занимающихся валютными махинациями.

реклама





В то же время угроза Трампа лишить Китай статуса "страны наибольшего благоприятствования в торговле" может заставить Белый дом Байдена тоже подписать соглашение. Или пойти еще дальше и ограничить доступ Китая к полупроводникам и другим жизненно важным технологиям. Основатель Tesla Илон Маск, например, уже практически умоляет ввести новые таможенные пошлины на китайских производителей электромобилей (EV), чтобы защитить свою продукцию на американском рынке.

Если чиновники Казначейства не дадут Токио добро на снижение курса валюты, это поставит США в затруднительное положение и вызовет обвинения в "избирательном возмущении".

На министра финансов США Джанет Йеллен будет оказываться все большее давление, чтобы добиться включения китайского правительства в список лиц, занимающихся валютными манипуляциями.

Знаковое повышение ставки ЦБ Японии на прошлой неделе обернулось неожиданными проблемами. С 19 марта, когда BOJ прекратил политику отрицательной доходности и повысил ставки до 0-0,1 %, иена подешевела на 1,4 %. Это одновременно свидетельствует о том, что трейдеры не были в восторге от сдержанного шага Банка Японии, и о том, что Токио, похоже, спокойно относится к недавнему падению иены.

Высшие должностные лица Японии советуют трейдерам не испытывать особых надежд на ослабление иены, пока ее курс находится вблизи интервенционных уровней 2022 года. "Текущее ослабление иены не совпадает с фундаментальными показателями и явно вызвано спекуляциями", - заявил журналистам в понедельник Масато Канда, заместитель министра финансов по международным делам. "Мы примем необходимые меры против чрезмерных колебаний. Мы не исключаем никаких вариантов".

Канда добавил, что "мы всегда готовы" вмешаться. "Мы наблюдаем значительные колебания курса доллара к иене на уровне 4 процентов всего за две недели, что не отражает фундаментальных показателей, и я считаю это необычным", - сказал Канда. По мнению стратега Масафуми Ямамото из инвестиционного банка Mizuho Securities, "усиленное" предостережение Канды указывает на то, что интервенция может произойти в районе отметки в 155 к доллару.

Стратег Goldman Sachs Камакшья Триведи считает, что 155 — это возможный сценарий, поскольку на экономику Японии оказывают мощное давление макроэкономические факторы. Однако слабые экономические показатели Японии указывают на то, что Токио не так уж и стремится остановить падение иены, как можно предположить по его официальным заявлениям. По состоянию на конец 2023 года вторая по величине экономика Азии едва избежала рецессии.

В июле-сентябре экономика Японии сократилась на 3,3 процента в годовом исчислении, а в октябре-декабре ее рост составил всего 0,4 процента. Расходы домохозяйств в январе упали на 6,3 % по сравнению с предыдущим периодом, что стало самым резким снижением за последние 35 месяцев. "Экономика Японии пока не находится в состоянии рецессии, но до кризиса уже недалеко", - говорит Стефан Ангрик, экономист из Moody's Analytics. Таким образом, добавляет он, "трудно представить, что Банк Японии начнет стремительно повышать ставки. Расходы домохозяйств и бизнеса невелики, а инфляция снижается".

На данный момент есть все основания полагать, что благодаря слабой иене производители "добились заметного и широкомасштабного роста, особенно заметного в розничной и оптовой торговле, в транспортной отрасли и коммунальных услугах", - отмечает Масаюки Инуи, экономист Morgan Stanley MUFG.

Риски, безусловно, существуют. Один из них заключается в том, что Банк Японии может разрушить так называемую торговлю иеной. Два с лишним десятилетия нулевых ставок и количественного смягчения превратили Японию в ведущего мирового кредитора. С конца 1990-х - начала 2000-х годов финансисты всех рангов - особенно хедж-фонды - регулярно привлекали дешевые кредиты в иенах и переводили эти деньги в более высокодоходные активы по всему миру.

Искусно играя на понижение иены, Коммунистическая партия Си может получить геополитическое преимущество для создания более выгодного обменного курса.

Внезапные колебания курса иены нередко способствуют укреплению мировых рынков. Они в том числе влияют на рынки акций, облигаций, сырьевых товаров и недвижимости от Нью-Йорка до Сан-Паулу, от Лондона до Мумбаи и Сеула. Учитывая, что биржи Шанхая и Шэньчжэня потеряли около 7 триллионов долларов рыночной стоимости с пика 2021 года по январь этого года, многие вероятно подумают, что хаос, вызванный иеной, — это последнее, чего хочет Азия.

Однако искусно играя на понижение иены, Коммунистическая партия Си может получить геополитическое преимущество для создания более выгодного обменного курса. Экономист Брендан Маккенна из Wells Fargo Securities считает, что это становится "более приемлемым вариантом" для ЦБ КНР, "поскольку китайская экономика пытается встать на ноги".

В свою очередь Эрван Рамбур, аналитик по индустрии роскоши в HSBC, считает, что ситуация с потребительским спросом в Китае "оказывается непростой". В то же время Пекин добился ограниченного прогресса в преодолении кризиса в сфере недвижимости, в стабилизации финансирования местных органов власти, а также в решении проблем с рекордной безработицей среди молодежи. "Поднять экономику Китая, перестроить двигатели роста и восстановить доверие будет гораздо проще в стабильной экономической среде". Эти и другие реформы были подробно изложены на состоявшемся в этом месяце Всекитайском собрании народных представителей.

По словам экспертов китайской консалтинговой компании Trivium: "Все это может показаться замысловатым и сложным, но это критически важно. Си требует от чиновников переосмыслить фундаментальные аспекты того, как партия управляет экономикой. Это откроет двери для всевозможных изменений в отношении прав собственности, государственных органов власти и того, как распределяются ресурсы в обществе. Другими словами, все это может стать чем-то грандиозным".

По мере того, как в Великой китайской стене появляются трещины, многие инвесторы опасаются, что правительству Си не удастся переключить двигатели роста с избыточных инвестиций и промышленных предприятий на частный сектор. А также не хватит умения работать в многозадачном режиме, чтобы создать системы социальной защиты, необходимые для повышения внутреннего спроса.

Эксперты считают, что на фоне усиливающегося экономического кризиса ни одно средство не принесет большей или более быстрой выгоды, чем ослабление юаня. До сих пор команда Си избегала этого варианта. С одной стороны, это может свести на нет все успехи, достигнутые за последние 8-10 лет командой Си в деле укрепления доверия к юаню как резервной валюте, альтернативной доллару.

С другой стороны, ослабление юаня Пекином может послужить веской причиной - как для Байдена, так и для Трампа - для эскалации торговой войны Вашингтона с крупнейшей торговой страной мира Ослабление обменного курса также может потенциально увеличить вероятность того, что в ближайшие месяцы еще больше гигантских китайских застройщиков объявят дефолт, как это произошло с China Evergrande Group.

Паранойя стран Азии по поводу слабого юаня возникла еще во время азиатского финансового кризиса 1997-98 годов. Тогда девальвация в Таиланде, Индонезии и Южной Корее вызвала один из самых драматичных в современной истории "эффекта домино" на финансовых рынках.

Возникший хаос поставил Малайзию и Филиппины на грань экономического краха. Япония также попала под удар. В то время многие опасались, что, если Пекин позволит юаню упасть еще больше, это вызовет серьезную девальвацию в Бангкоке, Джакарте, Сеуле и других странах АТР.

Признаки валютной войны между юанем и иеной. На фоне хронически слабой иены у Китая появляется все больше экономических стимулов ограбить своего соседа, обвалив юань, считает токийский журналист и бывший обозреватель Barron's и Bloomberg Уильям Песек.

И теперь, спустя 25 с небольшим лет, хронически слабая иена может послужить для Си отличным поводом нажать на курок обменного курса. Разумеется, на это есть причины. Пекин меньше всего хотел бы, чтобы его обвинили в форсировании следующего мирового кризиса. Именно поэтому сегодня ЦБ Китая решил поддержать статус-кво, установив более высокую дневную учетную ставку.

Но чем дольше Токио будет придерживаться политики слабой иены на фоне растущей уязвимости китайской экономики, тем больше шансов, что Пекин последует его примеру. Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие дни, недели и месяцы Пекин будет ежедневно фиксировать курс юаня, и это станет главной проблемой для глобальных инвесторов.