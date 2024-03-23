Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

США намерены задавить санкциями тайные закупочные сети компании Huawei

Под удар попадут китайские фирмы, которые помогли компании Huawai избежать санкций - но почему же тогда разрешен экспорт Intel?
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Соединенные Штаты подумывают о внесении в "черный список" ряда китайских чипмейкеров, которые помогли шэньчжэньской компании Huawei Technologies обойти санкции. К числу таких предприятий относятся Qingdao Si'En, SwaySure и Shenzhen Pensun Technology Co (PST). Об этом в среду 20 марта сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией.

 Соединенные Штаты намерены ввести санкции против закупочных сетей, поставляющих микросхемы компании Huawei. Под удар попадут китайские фирмы, которые помогли компании Huawai избежать санкций - На этом фоне напрашивается вопрос: почему тогда разрешен экспорт Intel? На снимке: Магазин, предлагающий продукцию Huawei, в Тайбэе - 2018 год. Фото: Wikimedia Commons, 玄史生, CC0 1.0

реклама



Эти компании - а большинство из них либо приобретены, либо созданы Huawei - были обвинены в использовании существующих лазеек в законодательных ограничениях на экспорт микросхем из Соединенных Штатов.  В отчете Bloomberg со ссылкой на аналитика говорится о высокой вероятности того, что в "черный список" США будут добавлены и новые китайские компании. На данный момент Вашингтон пока не принял никаких окончательных решений.

В докладе говорится, что администрация Байдена также рассматривает возможность введения санкций против ChangXin Memory Technologies Inc, Shenzhen Penguin High-Tech Co и SiCarrier Technologies.  В то время как Штаты из кожи лезут вон, чтобы усилить ограничения в отношении Huawei, многие комментаторы были мягко скажем, удивлены решением Вашингтона разрешить Intel поставлять Huawei крупные партии процессоров.

На фоне обвала рынка на $7 трлн Пекин активно скупает золото, толкая цены к рекордным максимумам

 Со ссылкой на двух собеседников, знакомых с ситуацией, 12 марта агентство Reuters сообщило, что Intel "пережила попытку" остановить продажи чипов на сотни миллионов долларов компании Huawei, которая использовала их для производства ноутбуков и завоевания глобальной доли рынка.  В сообщении говорится, что AMD посчитала несправедливым то, что она не получила лицензию, аналогичную той, которую получила конкурирующая Intel.

реклама



 Сенатор-республиканец Марко Рубио заявил, что администрация Байдена должна немедленно отозвать лицензию Intel на продажу продукции Huawei, а Министерство торговли Соединенных Штатов не должно рассматривать возможность предоставления Intel каких-либо субсидий для расширения своего бизнеса на американском рынке.

 По его словам, ни одна американская компания, тем более получающая финансирование от налогоплательщиков, не должна поддерживать инновационные разработки Huawei. Huawei, Intel, Белый дом и Департамент торговли отказались комментировать сообщение Reuters. AMD также не ответила на запросы СМИ.  Aito M9 имеет размеры 5230/1999/1800 мм, колесная база 3110 мм. M9 позиционируется как большой внедорожник. Конкуренты Mercedes-Benz GLS, BMW X7.. В салоне M9 предусмотрена трехрядная компоновка на шесть мест с двумя независимыми креслами во втором ряду и проходом посередине, который позволяет легко попасть на третий ряд сидений. Основанный на полностью электрической платформе, пол в автомобиле абсолютно плоский. Кроме того, в машине есть холодильник и бортовой проектор с проекционным экраном. M9 оснащен мегапиксельными интеллектуальными фарами Huawei, которые обеспечивают три стиля проекции, а именно "земные звезды", "временной туннель" и "интеллектуальное звездное кольцо", а также могут использоваться в качестве проектора...

Некоторые китайские обозреватели заявили, что новые санкции против Huawei только навредят американскому бизнесу.

 "Являясь одной из ключевых компаний в американской чип-индустрии, Intel играет особую роль в защите национальной безопасности страны", - говорится в статье, опубликованной в среду в одной из шанхайских газет. "В то же время американское правительство осознает, что полный запрет на экспорт кристаллов на китайский рынок может повредить его внутренней технологической промышленности".

реклама



"Эта дилемма показывает сложность технологической конкуренции между Китаем и Америкой, а также взаимозависимость между двумя странами в области науки и техники", - говорит он.

Автор добавляет, что, поскольку в последние годы Китай добился значительного прогресса в развитии чиповой индустрии, он неизбежно будет соперничать с США. И тем не менее, обе страны должны стремиться к взаимной выгоде, подчеркнул эксперт.

Ценовая война аккумуляторов в Китае приведет к резкому удешевлению электромобилей по всему миру – AT

Напомним, что в августе прошлого года Huawei выпустила свой флагманский смартфон Mate 60, в котором использовался 7-нанометровый чип Kirin 9000S, произведенный компанией Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). В декабре компания представила новый электрический внедорожник Aito M9 в котором использован Kunpeng 920, еще один 7-нанометровый чип собственной разработки.

"Дебюты Mate 60 и M9 от Huawei - это мощное заявление о том, что технологическая блокада Запада не способна подавить инновации Китая", - пишет Чжан Чжикунь, журналист из Хэнаня, в своей статье, опубликованной во вторник. "Многие китайские технологические компании, попавшие под санкции, набрались смелости и сил, наблюдая за достижениями Huawei".

реклама



"В течение какого-то времени американские ограничительные меры против китайских технологических компаний выглядели непреодолимыми, но на самом деле они простимулировали потенциал китайского технологического сектора", - говорит он. "Раньше Китай был последователем в мире технологий, но теперь стал ведущим игроком".

По словам Чжана, прорывы Китая в области искусственного интеллекта, технологий 5G и квантовых вычислений также изменили конкурентную среду в мировой технологической индустрии.

 В августе 2023 года компания Huawei представила новый смартфон с возможностями 5G и передовым процессором. Анализ Mate 60 Pro, проведенный TechInsights для Bloomberg News, показал, что чип, обеспечивающий работу устройства, был изготовлен китайской компанией SMIC. Это вызвало в США вопросы о потенциале этой компании и эффективности надзора со стороны Вашингтона.

В октябре прошлого года министр торговли США Джина Раймондо заявила, что сообщения о прорыве Huawei в области чипов "невероятно тревожны". Она заявила, что необходимо привлечь больше ресурсов для обеспечения соблюдения экспортного контроля - главного инструмента Вашингтона в его чиповой войне с Китаем. Она также заявила, что ее ведомство должно получить больше полномочий для проверки возможных рисков для национальной безопасности при заключении каких-либо технологических сделок.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

сша китай huawei санции
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
15
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
16
Обзор продукции Streamplify: выбор продвинутого блогера
7
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
12
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Falcon
9
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
18
Ретроклокинг: разгоняем SSD
20
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Лазер меньшей мощности эффективнее поражает гиперзвуковые ракеты, чем более мощный
12
Индия участвует в подводной гонке за добычу самого ценного в мире аккумуляторного металла
+
Самолет AC-130J Ghostrider не получит лазерное оружие из-за технических проблем
1
Пока Европа вводит ограничения на ввоз зерна из Украины, РФ заняла первое место по экспорту пшеницы
+
Хороший суперфлагман Xiaomi 14 Ultra
2
В Индии смогли создать свой танковый двигатель, эквивалетный по мощности двигателю "Арматы"
2
Army Recognitnion: На Украине замечен истребитель МиГ-29 с французской авиабомбой Hammer
1
Интерактивная карта Flightradar24 показывает, где в данный момент происходят помехи GPS
4
Bloomberg: хуситы пообещали не наносить удары по российским и китайским судам
+
Технологический прорыв в области OLED обещает навсегда устранить выгорание
+
Ryzen 7 5800X3D vs Core i5-14400F – почему процессор Intel лучше для нового ПК, а AMD для апгрейда
7
В России работают над проектом стратегического подводного ракетоносца пятого поколения
+
Китай разрабатывает ядерный двигатель, который доставит космический корабль на Марс в короткие сроки
1
Huawei выпустила обновление HarmonyOS для умных часов WATCH GT 3
+
США готовят новые санкции против связанных с Huawei китайских технологических компаний
2
Эксперт The National Interest высоко оценил боевые возможности российской САУ "Мста-С"
+
Характеристики Samsung Galaxy S24 с искусственным интеллектом
1
Функции Galaxy AI могут появиться в Samsung Galaxy S22
3
Обновленный Т-80 может перевернуть понимание о данной технике
2
Reuters: ООН приняла первую глобальную резолюцию по искусственному интеллекту
+

Популярные статьи

Очень краткий обзор оперативной памяти Digma DDR3L на 8 Гб
11
Ноутбук vs компьютер – что выгоднее, и почему сборка игрового ПК в 2 раза дешевле и на 50% быстрее
33
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
31
Китай представил новый кластерный дрон для групповых атак
+
Осмотрев подбитый Abrams изнутри, разведчики РФ заявили, что Т-90 круче
14
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 4
9
ПК за 200 000р vs ноутбук за 250 000р – что быстрее, и стоит ли обращать внимание на видеокарту
4
Японцы не желают видеть американских военных в своих портах и на аэродромах
6
Что произойдет, если Трамп не получит залог для обжалования приговора о выплате $454 млн — АТ
3
Генно-отредактированную свиную почку впервые пересадили человеку
3

Сейчас обсуждают

Cowboy Huggies
14:37
Зачем вам столько открытых вкладок? Я наоборот их всегда стараюсь закрывать!
Очень краткий обзор оперативной памяти Digma DDR3L на 8 Гб
Ivan Mikhailov
14:34
AutoSettingsPS, большего и не надо
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 4
ЧatoБoт
14:25
По поводу AutoHideDesktopIcons. Чего уж проще настроить один раз автоскрытие панели задач, а содержимое рабочего стола "прячется" простым кликом на правую кнопку грызуна на экране и выбора в ниспадающ...
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 4
Eaeц
14:16
Учитывая, какая разветвленная террористическая сеть спонсируется англо-саксами по всему миру — подрядить на теракт они могли хоть мексиканцев из наркокартеля или итальянских мафиози.
Голосование в СБ ООН по новому тексту о прекращении огня в Газе отложено
Александр Еремеев
14:15
Рано еще для этой технологии, время не наступило. Даже для экранчиков часов рано, не говоря уж о дисплеях мониторов-телевизоров. Вроде только в очках используют.
Apple отказалась от разработки дисплеев microLED для своих умных часов Watch
baran
14:14
O&O ShutUp10++ тоже чё-то с 24/10/2023 не обновляется
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 4
Тимур Закиров
14:14
Подождите чуток и какой нибудь китаец за меньшие деньги побьет этот рекорд
DxOMark: Galaxy A35 и Galaxy A55 имеют лучшие экраны в своем ценовом сегменте
VecH
14:10
Это на каком языке написано?
Данные исследования: почти треть российских компаний перешла на импортонезависимые аналоги SAP
daimos
14:02
"Будьсомнойнежным"
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 4
Евгений Шрайнер
13:55
Удары по НПЗ кстати наверное наиболее эффективное. Если продолжиттсч такими же темпами то годик,два и топлива банально не станет. Уже порядка 10 процентов переработки выведено из строя
Несмотря на удары возмездия по Украине, ВСУ продолжают вести обстрелы «старой» территории России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем