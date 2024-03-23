Соединенные Штаты подумывают о внесении в "черный список" ряда китайских чипмейкеров, которые помогли шэньчжэньской компании Huawei Technologies обойти санкции. К числу таких предприятий относятся Qingdao Si'En, SwaySure и Shenzhen Pensun Technology Co (PST). Об этом в среду 20 марта сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией.

Соединенные Штаты намерены ввести санкции против закупочных сетей, поставляющих микросхемы компании Huawei. Под удар попадут китайские фирмы, которые помогли компании Huawai избежать санкций - На этом фоне напрашивается вопрос: почему тогда разрешен экспорт Intel? На снимке: Магазин, предлагающий продукцию Huawei, в Тайбэе - 2018 год. Фото: Wikimedia Commons, 玄史生, CC0 1.0

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Эти компании - а большинство из них либо приобретены, либо созданы Huawei - были обвинены в использовании существующих лазеек в законодательных ограничениях на экспорт микросхем из Соединенных Штатов. В отчете Bloomberg со ссылкой на аналитика говорится о высокой вероятности того, что в "черный список" США будут добавлены и новые китайские компании. На данный момент Вашингтон пока не принял никаких окончательных решений.

В докладе говорится, что администрация Байдена также рассматривает возможность введения санкций против ChangXin Memory Technologies Inc, Shenzhen Penguin High-Tech Co и SiCarrier Technologies. В то время как Штаты из кожи лезут вон, чтобы усилить ограничения в отношении Huawei, многие комментаторы были мягко скажем, удивлены решением Вашингтона разрешить Intel поставлять Huawei крупные партии процессоров.

Со ссылкой на двух собеседников, знакомых с ситуацией, 12 марта агентство Reuters сообщило, что Intel "пережила попытку" остановить продажи чипов на сотни миллионов долларов компании Huawei, которая использовала их для производства ноутбуков и завоевания глобальной доли рынка. В сообщении говорится, что AMD посчитала несправедливым то, что она не получила лицензию, аналогичную той, которую получила конкурирующая Intel.

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Сенатор-республиканец Марко Рубио заявил, что администрация Байдена должна немедленно отозвать лицензию Intel на продажу продукции Huawei, а Министерство торговли Соединенных Штатов не должно рассматривать возможность предоставления Intel каких-либо субсидий для расширения своего бизнеса на американском рынке.

По его словам, ни одна американская компания, тем более получающая финансирование от налогоплательщиков, не должна поддерживать инновационные разработки Huawei. Huawei, Intel, Белый дом и Департамент торговли отказались комментировать сообщение Reuters. AMD также не ответила на запросы СМИ. Aito M9 имеет размеры 5230/1999/1800 мм, колесная база 3110 мм. M9 позиционируется как большой внедорожник. Конкуренты Mercedes-Benz GLS, BMW X7.. В салоне M9 предусмотрена трехрядная компоновка на шесть мест с двумя независимыми креслами во втором ряду и проходом посередине, который позволяет легко попасть на третий ряд сидений. Основанный на полностью электрической платформе, пол в автомобиле абсолютно плоский. Кроме того, в машине есть холодильник и бортовой проектор с проекционным экраном. M9 оснащен мегапиксельными интеллектуальными фарами Huawei, которые обеспечивают три стиля проекции, а именно "земные звезды", "временной туннель" и "интеллектуальное звездное кольцо", а также могут использоваться в качестве проектора...

Некоторые китайские обозреватели заявили, что новые санкции против Huawei только навредят американскому бизнесу.

"Являясь одной из ключевых компаний в американской чип-индустрии, Intel играет особую роль в защите национальной безопасности страны", - говорится в статье, опубликованной в среду в одной из шанхайских газет. "В то же время американское правительство осознает, что полный запрет на экспорт кристаллов на китайский рынок может повредить его внутренней технологической промышленности".

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"Эта дилемма показывает сложность технологической конкуренции между Китаем и Америкой, а также взаимозависимость между двумя странами в области науки и техники", - говорит он.

Автор добавляет, что, поскольку в последние годы Китай добился значительного прогресса в развитии чиповой индустрии, он неизбежно будет соперничать с США. И тем не менее, обе страны должны стремиться к взаимной выгоде, подчеркнул эксперт.

Напомним, что в августе прошлого года Huawei выпустила свой флагманский смартфон Mate 60, в котором использовался 7-нанометровый чип Kirin 9000S, произведенный компанией Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). В декабре компания представила новый электрический внедорожник Aito M9 в котором использован Kunpeng 920, еще один 7-нанометровый чип собственной разработки.

"Дебюты Mate 60 и M9 от Huawei - это мощное заявление о том, что технологическая блокада Запада не способна подавить инновации Китая", - пишет Чжан Чжикунь, журналист из Хэнаня, в своей статье, опубликованной во вторник. "Многие китайские технологические компании, попавшие под санкции, набрались смелости и сил, наблюдая за достижениями Huawei".

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"В течение какого-то времени американские ограничительные меры против китайских технологических компаний выглядели непреодолимыми, но на самом деле они простимулировали потенциал китайского технологического сектора", - говорит он. "Раньше Китай был последователем в мире технологий, но теперь стал ведущим игроком".

По словам Чжана, прорывы Китая в области искусственного интеллекта, технологий 5G и квантовых вычислений также изменили конкурентную среду в мировой технологической индустрии.

В августе 2023 года компания Huawei представила новый смартфон с возможностями 5G и передовым процессором. Анализ Mate 60 Pro, проведенный TechInsights для Bloomberg News, показал, что чип, обеспечивающий работу устройства, был изготовлен китайской компанией SMIC. Это вызвало в США вопросы о потенциале этой компании и эффективности надзора со стороны Вашингтона.

В октябре прошлого года министр торговли США Джина Раймондо заявила, что сообщения о прорыве Huawei в области чипов "невероятно тревожны". Она заявила, что необходимо привлечь больше ресурсов для обеспечения соблюдения экспортного контроля - главного инструмента Вашингтона в его чиповой войне с Китаем. Она также заявила, что ее ведомство должно получить больше полномочий для проверки возможных рисков для национальной безопасности при заключении каких-либо технологических сделок.