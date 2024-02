Объединенное комбинированное управление и контроль (CJADC2) - технологическая концепция американского военного ведомства, нацеленная на повышение оперативной совместимости и интеграцию искусственного интеллекта (ИИ) во всех родах войск с союзниками и партнерами, "изначально готова" к эксплуатации. Концептуальное изображение системы CJADC2. Иллюстрация: Raytheon

В этом месяце интернет-ресурс C4ISRNET сообщил, что Министерство обороны США разработало базовый вариант системы CJADC2. Цель проекта - достичь стратегического и оперативного превосходства в ведении боевых действий путем "сенсорной интеграции" всех родов войск в единую сеть. Об этом сообщила заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

В бюджете Министерства обороны на 2024 финансовый год на реализацию CJADC2 выделено 1,4 миллиарда долларов США. Новая программа позволит изменить методы ведения боевых действий, в первую очередь с зарубежными партнерами.

Минобороны США намерено объединить цифровые технологии на суше, в воздухе, на море, в космосе и в киберпространстве. По мнению американских стратегов, это позволит "перехитрить и опередить" таких технически подкованных противников, как Россия и Китай. Чем быстрее будет происходить сбор, анализ и обмен боевой информацией с помощью ИИ и других программ распознавания моделей, тем быстрее будут выявляться и поражаться намеченные цели, заявили в МО США.

По словам руководителя Министерства обороны по цифровым технологиям и искусственному интеллекту Крейга Мартелла, задача проекта заключается в создании “насыщенных информацией” вооруженных сил, способных доминировать в сетях и наносить удары по целям из разных мест с использованием самых различных видов вооружений.

CJAD2 является развитием более старой концепции объединенного вседоменного командования и управления (JADC2), причем первая основана на базе второй, но включает элемент оперативной совместимости с союзниками и партнерами.

В отчете Исследовательской службы Конгресса США (CRS) за январь 2022 года говорится, что ранее каждое военное ведомство США создавало собственную тактическую сеть, многие из которых были несовместимы друг с другом. На этом фоне МО признало, что будущие конфликты потребуют более оперативного принятия решений, а следовательно, и более оптимизированных процессов.

В отчете CRS говорится, что нынешняя архитектура C2 Министерства обороны не отвечает требованиям стратегии национальной обороны за 2022 год, в рамках которой приоритетными направлениями являются оперативная совместимость, наращивание боевого потенциала, новые операционные концепции, а также планирование объединенных и совместных сил с коалициями.

В своей статье для National Defense за июнь 2023 года оборонный аналитик Крис Сакс пишет о том, что американские союзники должны быть привлечены к обсуждению JACD2, чтобы в полной мере реализовать эту концепцию и позволить США действовать на различных театрах с максимальной эффективностью.

Джасприт Гилл в статье Breaking Defense от мая 2023 года отмечает, что CJADC2 - это, по сути, ребрендинг программы JADC2 с новым акцентом на "комбинированные" действия с международными партнерами и вооруженными силами различных стран.

Гилл обращает внимание на слово "комбинированный" в проекте CJADC2, отмечая, что способности системы с самого начала рассчитаны на взаимодействие с союзниками и партнерами, а не только на "совместность" между различными родами вооруженных сил США.

Продолжая раскрывать смысл концепции CJACD2, Брайан Кларк и Дэн Патт в статье Hudson Institute от сентября 2023 года утверждают, что CJACD2 имеет две основные функции: совместное командование и управление (C2) и интеграцию.

The writers say that joint C2 formulates and executes plans, which against peer adversaries will depend increasingly on new concepts that orchestrate widely distributed units across domains. Фотоиллюстрация с iStock, изображения Минобороны СШАБарри Розенберг в статье Breaking Defense, опубликованной в декабре 2020 года, пишет, что в число технологий, обеспечивающих функционирование CJACD2, должны войти самые современные системы связи, навигации и идентификации (CNI); отказоустойчивые, безопасные, программно определяемые, вседоменные сетевые терминалы; технологии интеграции и обработки данных; передовые средства передачи сигналов; а также новые коммуникационные, интеллектуальные и сетевые возможности.

Эксперты отмечают, что потенциальный конфликт на Тайване представляет собой интересный пример того, как программа CJADC2 может быть задействована в целях снижения негативных для США последствий с помощью “техноцентричного” подхода.

В статье Defense News, опубликованной в декабре 2023 года, Максимилиан Бремер и Келли Грико пишут, что огромная отдаленность США от Тайваня по сравнению с Китаем, ограниченные возможности американских военных баз в Тихом океане и длительное время в пути от США до Тайваня - все это работает против Вашингтона и его союзников в потенциальном тайваньском конфликте.

Эксперты указывают на колоссальные логистические нагрузки США, связанные с масштабом и сложностью подобных операций. Они считают, что вместо того, чтобы решать эти логистические задачи в индивидуальном порядке, Пентагон должен разработать единый подход, способный одновременно решить все проблемы.

Тейн Клэр в статье для War on the Rocks, опубликованной в январе 2024 года, отмечает, что если военные материально-технические системы США будут связаны между собой электронным способом и из них будет автоматически извлекаться информация для высшего руководства, то командиры и логисты будут лучше понимать расположение и доступность важных грузов.

Клэр подчеркивает, что для успеха в продолжительной войне решающее значение будет иметь осведомленность материально-технических специалистов всех уровней об обстановке в реальном времени. Тайвань наиболее уязвим для поражения в первые 90 дней после возможного китайского вторжения, поэтому для отражения китайской армии в эти сроки потребуется американская интервенция, считает она.

Помимо логистики, пишет Клер, CJADC2 может использоваться для противоракетной обороны и нанесения сверхдальних ударов. По ее словам, интеграция гражданских радаров США и союзников с военными средствами поражения (например, радиолокатора коммерческой авиации с батареей ракет Patriot) позволит заметно повысить противоракетную оборону США по сравнению со штатными системами. Вместе с тем, она считает, что достичь техническая совместимости всех систем будет очень сложной задачей.

Клэр также считает, что сочетание старых и новых технологий в рамках концепции CJADC2 может уменьшить уязвимость беспилотных систем. Она пишет, что США используют высокочастотную станцию AN/APY-8 Lynx для управления дронами MQ-9 Reaper, что избавляет от необходимости использования спутников, которые становятся все более уязвимыми перед противоспутниковым вооружением России и Китая.

Однако концепция CJADC2 не лишена определенных недостатков. Главред журнала National Defense Стью Магнусон в этом месяце написал, что на уровне объединенных сил каждое военное подразделение США до сих пор разрабатывает свой собственный тактический сетевой проект, при этом направления усилий в каждой отдельной структуре различаются по степени прозрачности и целесообразности.

Магнусон указывает на ряд доктринальных проблем, связанных с внедрением CJADC2, подчеркивая, что обмен информацией между объединенными силами ранее осуществлялся в верхних эшелонах, что требует переноса процесса принятия решений на максимально низкий уровень. Он также напомнил, что включение союзников в программу CJADC2 создаст новые проблемы, поскольку вооруженные силы других стран придерживаются различных методов ведения боевых действий.

Соединенные Штаты и Китай вступают в гонку за технологическое превосходство, которая определит ход течения XXI века. Изображение представлено изданием Asia Times Files / Facebook / PIME Asia News

При этом следует отметить, что Китай в ответ на американскую программу JADC2 - а теперь еще и CJADC2 - разработал собственную концепцию многодоменной высокоточной войны (Multi-Domain Precision Warfare, MDPW). Эта концепция направлена на использование достижений искусственного интеллекта и больших данных для быстрого обнаружения уязвимых мест в операционной системе Соединенных Штатов и последующего объединения сил различных доменов для нанесения высокоточных ударов по этим "слабым точкам".