В недавно опубликованном докладе Конгресса Соединенных Штатов содержится призыв к пересмотру стратегической концепции национальной обороны на фоне "одновременных" конвенциональных и ядерных угроз со стороны ближайших соперников.

Соединенные Штаты, Россия и Китай вступают в новую холодную войну. В новом докладе американского конгресса содержится призыв к модернизации и корректировке средств сдерживания с целью нейтрализации новых опасных ядерных угроз. Конгрессмены также призвали увеличить ядерный арсенал и количество средств доставки. Изображение представлено онлайн журналом Asia Times Files / Facebook Screengrab.

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В этом месяце комиссия по стратегическому планированию конгресса Соединенных Штатов опубликовала доклад, в котором призвала США готовиться к конфликту на два фронта - против России и Китая.

В документе говорится о необходимости изменения оборонной стратегии и стратегической политики Соединенных Штатов для эффективной защиты своих жизненно важных интересов и укрепления стратегической стабильности перед лицом двух противников, обладающих ядерным оружием. При этом отмечается, что уже сегодня должны быть приняты важнейшие решения для противодействия ядерным угрозам, которые могут возникнуть в период 2027-2035 годы.

Авторы документа также считают, что для противодействия надвигающейся ядерной угрозе Вашингтону необходимо разработать комплексную стратегию и внести изменения в структуру своих вооруженных сил. Несмотря на то, что основы американской стратегии сдерживания остаются неизменными, необходимо скорректировать масштабы и состав ядерного арсенала.

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Кроме того, члены комиссии подчеркивают важное значение неядерного потенциала для сохранения стратегического курса США, включая укрепление инфраструктуры и меры по снижению рисков. В докладе отмечается, что союзники и партнеры Вашингтона играют критически важную роль в обеспечении безопасности США на фоне новых угроз.

Авторы доклада рекомендуют американскому конгрессу увеличить финансирование мероприятий по расширению оборонной промышленной базы ядерных вооружений, а также предприятий по обеспечению ядерной безопасности Министерства энергетики США (Department of Energy, DOE)/Национального управления ядерной безопасности США (National Nuclear Security Administration, NNSA). Кроме того, Конгресс должен гарантировать стабильность финансирования оборонной промышленности, что позволит ей оперативно реагировать на инновационные подходы Министерства обороны (МО) при заключении контрактов.

В числе рекомендаций документа: создание более мощной космической архитектуры с наступательными и оборонительными компонентами, приоритетное финансирование программ нанесения высокоточных дальнобойных ударов, разработка систем национальной противоракетной обороны и передача полномочий по вопросам ПРО военным ведомствам к октябрю 2024 года. Соединенные Штаты должны поддерживать и укреплять сеть альянсов и партнерств для сдерживания агрессии, обеспечения региональной безопасности и повышения экономического процветания за счет доступа к международным рынкам, говорится в докладе.

Американский конгресс призвал готовиться к одновременной войне с Россией и Китаем. На снимке азиатские союзники Соединенных Штатов: Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида на пешей прогулке во время недавнего саммита в Кэмп-Дэвиде. Изображение представлено онлайн журналом Asia Times Files / EAF.

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Авторы предупреждают, что отказ от таких отношений будет отвечать интересам противников, повысит риск агрессии и снизит уровень безопасности и экономического процветания Соединенных Штатов и их союзников. Члены комиссии также рекомендуют изучить все возможные способы контроля над ядерными вооружениями и исследовать потенциальные технологии проверки на предмет целесообразности ведения будущих переговоров в национальных интересах США, цель которых - добиться ограничения всех типов ядерного оружия. Эксперты подчеркивают, что в основе национальной обороны США, включая вопросы защиты союзников и поддержки военных операций, лежит концепция ядерного сдерживания, существующая с 1945 года.

В своей статье, опубликованной в январе 2023 года для Военно-морского института США, военный аналитик и бывший офицер ВВС США Дэниел Пост описывает преимущества и недостатки ядерного сдерживания. Пост утверждает, что беспрецедентная разрушительная сила ядерного оружия определяет его сдерживающую функцию, что делает целесообразным его приобретение наряду с обычным — конвенциальным потенциалом. В связи с этим, по его мнению, американская ядерная стратегия должна быть направлена на манипулирование рациональными расчетами противников путем понимания того, как возможности США воспринимаются другой стороной.

Пост также утверждает, что ядерное оружие совершенно бесполезно как инструмент давления на другие государства. Однако признает его эффективность, если оно находится в резерве в качестве оборонительного средства, лишая противника преимуществ и увеличивая его издержки в случае неудачи в сдерживании. Он считает, что ЯО способно предотвратить ядерные и другие масштабные стратегические атаки на Соединенные Штаты и их союзников, а также крупные межгосударственные конфликты между ядерными державами. Вместе с тем, считает эксперт, конвенциональное сдерживание, можно использовать более гибко, чем ядерное, так как оно в меньшей степени подвержено политическим ограничениям.

В своей статье, опубликованной в 2018 году для военного издания Strategic Studies Quarterly, экс-полковник ВВС США и военный эксперт Роберт Хаффа-младший утверждает, что Соединенным Штатам следует укреплять логику конвенционального сдерживания в качестве центральной концепции своей оборонной политики. Вместе с тем Хаффа считает, что главной проблемой обычного сдерживания является его склонность к провалу. Таким образом, пишет эксперт, стратегии конвенционального сдерживания времен "холодной войны" уже давно утратили свою актуальность и не отвечают современным реалиям борьбы между великими державами.

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Современный подход к сдерживанию американских противников должен фокусироваться на неядерных угрозах, быть интенсивным и подавляющим, фокусироваться на сильных позициях США и союзников и слабых точках противника, быть способным "наказывать, запрещать и использовать" передовые технологии и системы вооружений по всему миру, считает Хаффа. Для того чтобы нейтрализовать ядерное и конвенциональное сдерживание США, Россия и Китай используют множество подходов: от угроз применения ядерного оружия до нестандартных решений.

Китай

В своей статье, опубликованной в сентябре 2022 года в Heritage Foundation, старший политический аналитик по ядерному сдерживанию и противоракетной обороне Пэтти-Джейн Геллер утверждает, что растущие ядерные силы Китая могут заметно увеличить риск непреднамеренной эскалации. Геллер считает, что если Китай будет воспринимать "благоприятное соотношение" сил в ядерной сфере относительно США, то у Пекина может появится соблазн применить ЯО в конфликте. Она также отмечает, что если у Соединенных Штатов не будет тактического ядерного потенциала, то Пекин может расценить реакцию Вашингтона на ограниченное применение ядерного оружия в Индо-Тихоокеанском регионе как ненадежную.

Китай стремительно наращивает свой ядерный арсенал. Западные эксперты считают, что для нейтрализации ядерного и конвенционального сдерживания Соединенных Штатов, России и Китая используются самые разные методы: от угроз применить ядерное оружие до нестандартных решений. Изображение представлено онлайн журналом Asia Times Files / iStock

Наращивая свой ядерный арсенал - в том числе приобретая средства доставки, способные нести удар по американской земле - Китай подрывает позиции США в рамках концепции так называемого расширенного сдерживания, что в результате снижает способность Вашингтона защищать своих союзников. Такая ситуация в совокупности с риском непреднамеренной эскалации вследствие просчетов или ошибок повышает вероятность китайского ядерного удара, пишет Геллер.

Что касается противодействия НОАК конвенциональному сдерживанию США, то, как пишет профессор стратегии и директор Института морских исследований Китая (CMSI) Военно-морского колледжа США Эндрю Эриксон в своей книге "Modernizing Deterrence: How China Coerces, Compulsies, and Deters" ("Как Китай принуждает, заставляет и сдерживает") - ракетный компонент конвенциональных вооружений Ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (РВСН НОАК) приобретает все большее значение для сдерживания и ведения боевых действий. Цель Пекина - добиться информационного господства, господства в воздухе и на море, чтобы помешать интервенции США и союзников на Тайвань.

По словам Эриксона, доктрина Ракетных войска Народно-освободительной армии Китая предвидит и стремится эффективно реагировать на стратегические, оперативные и технические тенденции. Он отмечает, что к таким тенденциям относится способность НОАК наносить быстрые глобальные высокоточные удары, уделять больше внимания мобильности, оперативному реагированию, сохранению и обороноспособности своей армии, а также разрабатывать новые средства поражения.

Ракетный комплекс "Сармат" поставлен на боевое дежурство. Об этом в первых числах сентября сообщил руководитель госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов. "Сармат" - российский стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Это вооружение призвано заменить ракеты "Воевода" советского производства. По мнению военных экспертов, новая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" обеспечит безопасность России на ближайшие 30-40 лет. Изображение представлено оборонным ведомством Российской Федерации.

Россия

Теперь что касается России. В своей статье для Stiftung Wissenschaft und Politik, опубликованной в ноябре прошлого года, докторант кафедры международных отношений Стокгольмского университета Лидия Вахс пишет, что на фоне стремительного сокращения арсенала обычных высокоточных вооружений и стратегической адаптации Североатлантического альянса стратегия России, скорее всего, изменится. По мнению западного аналитика Москва будет больше полагаться на тактическое ядерное оружие. Вахс утверждает, что предполагаемая нехватка обычных вооружений у РФ (ну что ты будешь делать - опять в России ракеты закончились) по сравнению с американскими возможностями нанесения высокоточных ударов (видимо, речь об уникальной эффективности ЗРК Patriot на Украине) является главной причиной того, что Кремль все больше полагается на тактическое ядерное оружие.

Увеличение ядерного арсенала в стратегии сдерживания и усиление позиций России в приграничных с Североатлантическим альянсом районах может ослабить европейскую безопасность и стабильность, считает она. По мнению Вахс, это может усугубить ситуацию с восприятием угрозы Москвой и повлиять на динамику эскалации, что скажется на стабильности потенциальных конфликтов между Россией и странами НАТО. Если Россия будет все больше полагаться на нестратегическое ядерное оружие, пишет Вахс, то стремление Москвы относительно контроля над вооружениями - в том числе ракетами малой и средней дальности - скорее всего, еще больше снизится.

Конвенциальное сдерживание России. Тим Свейс и соавторы в своем докладе для Гаагского института стратегических исследований (HCSS) за январь 2022 года утверждают, что Россия представляет собой гибридную угрозу для стран Североатлантического альянса и Европы, поскольку использует прокси-методы, секретные операции, кибернетические технологии, политические диверсии и экономическое влияние.

В дополнение к этому Рубен Тавенье в своей статье для JASON Institute for Peace and Security Studies, опубликованной в феврале 2018 года, подчеркивает, что Россия использует комбинацию невоенного (скрытого) и военного (открытого) сдерживания для дестабилизации противников, ограничения потенциальных угроз и гарантированной победы в потенциальном конфликте. Россия, пишет Тавенер, достигает этих целей путем устрашения, принуждения или сдерживания противника, скрытно его дестабилизируя и снижая его военный, политический и экономический потенциал.

Учитывая вызовы, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты в области сдерживания, Дорин Хоршиг и Николас Адамопулос в статье, опубликованной в этом месяце для Центра стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studie, CSIS), отмечают, что Вашингтону следует рассмотреть стратегию конвенционально-ядерной интеграции (Conventional-Nuclear Integration, CNI). В этой концепции особое внимание уделяется более тесному взаимодействию обычных и ядерных сил для управления эскалацией региональных конфликтов, разработке интегрированных вариантов усиления средств сдерживания и лишения противников любых преимуществ, полученных в результате применения ядерного оружия в региональном конфликте.

Хоршиг и Адамопулос убеждены, что CNI способна повысить устойчивость конвенциональных сил в условиях ядерного конфликта за счет рассредоточения оперативных баз, повышения оперативных возможностей в потенциально зараженной среде, а также усиления систем командования, управления и связи. Таким образом, по мнению западных экспертов, противника удастся удержать от ограниченной ядерной эскалации и тем самым сохранить способность ВС США и их союзников достичь поставленных военных целей.

Вертолет MH-139A Grey Wolf пролетает над базой военно-воздушных сил США F E Warren, 22 октября 2021 года. Вертолет Grey Wolf заменит UH-1N Huey, преодолев существующие ограничения по скорости, дальности, выносливости, полезной нагрузке и живучести. Новая машина будет использоваться для поддержки программы модернизации ядерного комплекса ВВС США. Изображение представлено онлайн журналом Asia Times Files / US Air Force / Airman 1st Class Darius Frazier.

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Такая стратегия, по мнению Хоршига и Адамопулоса, позволит повысить гибкость принятия решений и снизить вероятность ограниченного ядерного конфликта. Однако они также отмечают, что CNI стирает границы между конвенциональными и ядерными вооружениями, повышая тем самым риск ядерной эскалации.