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Россия удваивает производство ракет класса "анти AWACS",способных нейтрализовать небесные глаза НАТО

Российский военно-промышленный комплекс более чем в два раза увеличил производство ракетного оружия, в том числе способного обезвредить "небесные радары" Североатлантического альянса.
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Авиационный комплекс радиообнаружения и наведения (AEW&C) - "небесное око" - стал неотъемлемым элементом всех крупных военно-воздушных сил. Первый воздушный бой, в которой обе стороны активно использовали платформы AEW&C, произошла в небе Кашмира во время короткого вооруженного конфликта между ВВС Пакистана (PAF) и ВВС Индии (IAF) 27 февраля 2019 года. Об этом пишет маршал авиации Индии в отставке, летчик-испытатель и  генеральный директор Центра исследований авиации в Нью-Дели   Анил Чопра.

А-50 - ОКБ Бериев (по классификации НАТО "Mainstay" -"Оплот") - самолет советской постройки системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ), созданный на платформе тяжёлого транспортника Ил-76. Построен для замены Ту-126 (по классификации НАТО "Мосс" -"мох"), первый полет А-50 состоялся в 1978 году. На вооружение поставлен в 1984 году. К 1992 году было изготовлено более 40 экземпляров. Изображение предоставлено пресс-службой Министерства обороны Российской Федерации.Удар ВВС Пакистана направлялся с самолета AEW&C Saab-2000 Erieye при поддержке самолета радиоэлектронной борьбы Falcon 20F, который обеспечивал постановку помех. В распоряжении индийских ВВС имелись самолеты A50 "Phalcon" и DRDO "Netra". 

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Не последнюю роль в поддержке ВСУ в украинском конфликте играют самолеты АВАКС НАТО. Ранее западные системы AEW&C принимали непосредственное участие в Фолклендской войне, Ираке, Ливии и Афганистане. Израильтяне также широко используют подобные платформы в своих военных кампаниях. 

Как правило, дальность обнаружения AEW&C колеблется в пределах 4-600 километров. При этом он должен выполнять полеты в непосредственной близости от тактической зоны боевых действий на приемлемой высоте, чтобы заглянуть вглубь территорий противника и оказать поддержку в воздушных и наземных операциях.

Однако являясь достаточно крупной платформой, AEW&C может быть обнаружена радарами противника на довольно больших расстояниях. Сегодня многие страны ведут разработку ракет класса "земля-воздух" и "воздух-воздух" с дальностью поражения до 400 километров. Несмотря на то, что заявления Китая нередко расплывчаты, американский истеблишмент считает, что НОАК серьезно продвинулась в создании авиационных ракет.

Платформы и возможности AEW&C

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Самолеты AEW&C выполняют роль командного пункта, который обеспечивает ситуационную осведомленность и руководит всей воздушной активностью в своем сегменте. Радар устанавливается на большом транспортном самолете и размещается в тарельчатом корпусе или другой аэродинамической форме для снижения сопротивления.

Некоторые радиолокаторы имеют роторный купол, который вращается шесть раз в минуту. Многие из них имеют статический луч с активной фазированной антенной решеткой, обеспечивающей покрытие в 240° с помощью электронной перестройки луча и маневров самолета, чтобы охватить всё пространство вокруг на 360 градусов.

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Кроме того, самолет должен удовлетворять повышенным требованиям к энергоснабжению. В кабине самолета находятся: руководитель миссии, офицер распределения истребителей, офицер контроля обнаружения, офицеры служб сигнальной разведки и радиоэлектронной борьбы.

AEW&C способен обнаруживать самолеты, корабли, транспортные средства, ракеты и другие подлетающие объекты на больших дальностях. Как правило, AEW&C может поддерживать интегрированное командно-штабное управление боем, обеспечивая воздушное наблюдение, нанесение авиаударов, противовоздушную оборону, непосредственную воздушную поддержку, перехват, морские операции, управление воздушным пространством, поиск и спасение в боевых условиях (CSAR), помощь при стихийных бедствиях, а также борьбу с пиратством. Кроме того, на вооружении некоторых стран имеется несколько вертолетов AEW&C, предназначенных в основном для выполнения задач на море.

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Основные платформы AEW&C

Существует две платформы, которые относятся к классу Airborne Warning and Control System (AWACS). Это американский самолет E-3 Sentry на базе Boeing 707 и японский Boeing E-767. ВМС США эксплуатируют самолеты AEW&C Northrop Grumman E-2 Hawkeye на своих авианосцах. Египет, Франция, Израиль, Япония, Сингапур и Тайвань также эксплуатируют Hawkeye. В России есть самолет А-50, построенный на базе военно-транспортного самолёта Ил-76. Более поздний вариант, А-100, оснащенный системой АФАР, планируется принять на вооружение в 2024 году.Американский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛОиУ) Boeing E-3G Sentry способен предоставлять информацию, необходимую для воздушной поддержки, разведки и перехвата. Действуя в рамках системы противовоздушной обороны, он может обнаруживать и отслеживать вражеские самолеты и направлять истребители США или союзников на их перехват. Photo provided by the press service of The Boeing Company

Китайский самолет KJ-2000 также основан на базе российского самолета Ил-76МД. KJ-600 — это китайская система AEW&C авианосного базирования. Она будет развернута на третьем крупном авианосце КНР "Фуцзянь", который будет введен в эксплуатацию к концу 2024 года. Кроме того, у НОАК есть более компактные варианты Shaanxi KJ-500 и KJ-200. На вооружении Индии стоят самолёты ДРЛО A-50 с израильским радаром "Phalcon". У нее также есть DRDO 'Netra' на базе Embraer-145. Австралия, Южная Корея и Турция имеют самолеты AEW&C на базе Boeing 737.

 Бразилия, Греция и Мексика используют Embraer R-99 с радаром Ericsson Erieye. Швеция и Пакистан используют платформы Saab с радаром Erieye. Израиль имеет свой собственный радиолокационный комплекс на Boeing 707, а также на Gulfstream G550. P600 AEW&C ELW-2096 (Airborne Early Warning) - израильский самолет нового поколения, построенный на базе бизнес-джета Embraer Praetor 600.

Применение AWACS в конфликте на Украине

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НАТО располагает собственным флотом из 14 самолетов AWACS, включая Boeing E-3A. Они могут обнаруживать низколетящие цели в радиусе 400 километров, а высоколетящие - в радиусе 520 километров. Один самолет AWACS способен покрыть территорию размером с Польшу, а три - всю центральную Европу.

Без дозаправки они могут совершать максимум 8-часовые полеты. Данные наблюдения и электронной разведки в режиме реального времени передаются в бункер командного пункта управления, откуда оперативный штаб обеспечивает нанесение ударов. 

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Русские прекрасно осведомлены о поддержке НАТО. У ВКС РФ тоже есть свои самолеты A50 ДРЛО для поддержки собственных операций. Великобритания утверждает, что в 2022 году российский истребитель выпустил ракету вблизи самолета наблюдения RC-135 Rivet Joint британских ВВС, который, по сообщениям, летел в международном воздушном пространстве над Черным морем.

В Брюсселе заявили, что НАТО более 500 раз поднимала в воздух истребители в 2022 году и 300 раз в 2023 году для перехвата российских самолетов, якобы приблизившихся к воздушному пространству Североатлантического альянса. Киев утверждает, что сбила российский самолет ДРЛО А-50 и воздушный командный пункт Ил-22М ВЗПУ. Возможно, для этого использовались S-200 или одна из двух батарей MIM-104 Patriot, которыми располагает Украина, пишет бывший летчик испытатель индийских ВВС. 

Ракеты класс "воздух-воздух"

Ракеты класса "воздух-воздух" (РВВ) прошли долгий путь эволюции: от первых ракетных двигателей до прямоточных воздушно-реактивных двигательных установок, которые обеспечивают им большую дальность и более высокую среднюю скорость во время всего полета. Когда-то такие ракеты использовались только в ближних маневренных воздушных боях - dogfight, сегодня же они применяются далеко за пределами визуальной дальности (BVRAAM). Они могут работать в условиях жесткого электронного противодействия в спорных районах.

Для авиационных ракет дальнего радиуса действия как правило используется комбинация инерциального, GPS и радиолокационного наведения. Именно поэтому они обладают значительной автономностью после запуска. Некоторые современные ракеты способны поражать как воздушные, так и наземные цели. Ракеты большой дальности позволяют поражать более крупные цели, в том числе самолеты AEW&C и самолеты-заправщики (FRA), и держать их на большом удалении от района боевых действий.

Российский военно-промышленный комплекс более чем в два раза увеличил производство ракетного оружия, в том числе способного обезвредить "небесные радары" -АВАКС - Североатлантического альянса.  На снимке запуск маршевой двигательной установки К-37 / Р-37 / РВВ-БД (по кодификации НАТО AA-13 "Стрела" англ., "Arrow"). Ракета РВВ-БД поступила на вооружение Военно-воздушных сил Российской Федерации в 2014 году, в этом же году началось ее серийное производство. 

Существуют ракеты, способные наводиться на излучения радаров AEW&C или даже на "глушилки". Некоторые страны разрабатывают гиперзвуковые ракеты класса "воздух-воздух", такие как российская "Вымпел Р-37" или американские AIM-260 JATM и AIM-160 CUDA/SACM, использующие твердотопливные двигатели. Ключевой характеристикой "хорошей" ракеты является высокая "no escape zone". No escape zonе — это область, в которой самолет противника класса истребитель уже не может уклониться от ракеты.

Среди современных ракет способных поражать воздушные цели за пределами прямой видимости российские К-100 (250 км), Р-33 (160 км) и Р-37М (400 км). Р-37М может быть установлена на истребители МиГ-31 и Су-35. 

Индийские варианты ракет BVR Astra-2 (160 км), американские AIM-120 AMRAAM (160 км), AIM-260 JATM (200+ км). Китайские PL-15 (200+ км) и PL-21 (300+ км). Турция имеет ракету Gökdoğan (65-100 км) и разрабатывает ракету Gökhan с прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Российское ОКБ «Новатор» ведет разработку изделия КС-172 с максимальной дальностью пуска 400 километров.

США также разрабатывают Raytheon Long-Range Engagement Weapon (LREW) и работают над адаптацией зенитной ракеты корабельного базирования RIM-174 Standard ERAM SM-6 (240 км) для запуска с самолета.

В России рассматривают МиГ-31, вооружённые Р-37М, как "убийцу AWACS". Эксперты считают, что российские специалисты могут модифицировать гиперзвуковой "Кинжал" для использования в качестве ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности, подобно Р-37М. За последние месяцы ОПК РФ более чем в два раза увеличила производство ракет класса "воздух-воздух" в том, числе Р-37М и К-77М.

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Ракеты большой дальности наземного базирования

Угрозу для самолетов ДРЛО также представляют ракеты большой дальности наземного базирования. Среди современных ракет класса "земля-воздух" (ЗРВ) - американские RIM-174 Standard ERAM (250 км), Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) (200 км) и MIM-104 Patriot (160 км).

У России есть С-500 "Прометей" (600 км), С-400 "Триумф" (400 км) и С-300В4 "Убийца AWACS" (400 км). НОАК имеет ЗРК HQ-9B (250 км) и HQ-15 - китайская модификация российской С-300 ПМУ-1 (300+ км).

Израильское наземные системы ПРО - "Железный купол" (70 км), "Праща Давида" (250 км) и SPYDER (50 км). Индия использует ЗУР LR-SAM на базе Barak-8ER (150 км) и работает над проектом XRSAM (400 км). Многие корабли оснащены ЗРК большой дальности. Существуют также системы противоракетной обороны с еще большей дальностью действия.

Почему Индии необходимо больше самолетов AEW&C?

На службе военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (ВВС НОАК) находятся четыре KJ-2000 и KJ-200, а также 20 KJ-500. Возможно, эти цифры выглядят не слишком впечатляющими для масштабов Китая и его обязательств, но вскоре Пекин намерен переоборудовать Y-20 в самолеты AEW&C.

ВВС НОАК также располагают восемью специализированными самолетами ISR и 26 самолетами радиоэлектронной борьбы. Аналогичным образом, ВВС Пакистана незначительно превосходят ВВС Индии, имея на вооружении три Saab 2000 (Erieye) и четыре китайских ZDK-03 (Shaanxi Y-8) AEW&C. У Исламабада есть также три модифицированных самолета Dassault Falcon 20, которые играют первостепенную роль в радиоэлектронной борьбе.

Китайская авиационная платформа раннего предупреждения о ракетном нападении KJ-2000 построена на базе российского самолета Ил-76 на авиасалоне в Чжухае в 2014 году. Самолет раннего предупреждения KJ-2000 оборудован современной не вращающейся трехсторонней радиолокационной системой с активной электронной фазированной решеткой (АФАР), расположенной в верхней части фюзеляжа. Фотография предоставлена пресс-службой военно-воздушных сил НОАК (Image: courtesy of Danny Yu).

Индия - страна континентального масштаба, которая подвергается "разнонаправленным" угрозам на суше и на море. Имея всего по три больших (A-50 Phalcon) и малых (DRDO Netra) самолета, невозможно покрыть столь огромную территорию. Планы по созданию шести больших (на базе A-319) и шести дополнительных "Нетра" - правильное решение. Но эту программу необходимо ускорить.

Динамика операций и обороны самолетов АВАКС

Самолеты AEW&C обычно работают на дозвуковых скоростях и имеют большие размеры. Уязвимость столь ценных воздушных активов, вызывает серьезную озабоченность у ВВС, эксплуатирующих такие типы авиационных платформ, на фоне распространения систем ПВО большой дальности, способных подвергнуть их высокому риску поражения.

Их может сбить практически любой современный истребитель, а автономный беспилотник - даже протаранить. Эффективная дальность ракет воздушного и наземного базирования близка к дальности обнаружения АВАКС. Многие ракеты оснащены системой ECCM (система управления сетевым оборудованием) и невосприимчивы к помехам. Если платформу необходимо держать на расстоянии 4-600 километров от места боевых действий, эффективность ее использования значительно снижается.

Обслуживание старого Boeing 707, да еще и с купольным ротором, имеет свои сложности. ВВС США, например, планируют постепенно вывести из эксплуатации свой устаревший парк самолетов E-3 AWACS на базе Boeing 707, заменив их на E-7A Wedgetail, созданный на платформе Boeing 737NG.  НАТО также намерен заменить свои самолеты AWACS на E-7A в начале следующего десятилетия. Великобритания, возможно, сделает это еще раньше. Русские, а вслед за ними Китай и Индия, тоже сталкиваются с проблемами технического обслуживания самолетов AWACS на базе A-50, а новые платформы, такие как A-100, пока недоступны.

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Любая передающая радиолокационная платформа, такая как AEW&C, излучает мощные электронные сигналы, которые могут быть уловлены средствами наземного или космического базирования. Отследить самолет AEW&C, обладающий огромной радиолокационной заметностью, не составляет особого труда. AEW&C — это очень ценный актив, который необходимо защищать. Когда-то было принято прикрывать самолеты AEW&C с флангов истребителями сопровождения. При наличии дальнобойных авиационных ракет это уже мало помогает.

Для преодоления этих проблем, пишет Чопра, приходится прибегать к помощи систем предупреждения о ракетном нападении и противоракетных средств, в том числе постановщиков помех. Но ракета все равно может достигнуть своей цели. В будущем, по мере развития программ, на самолеты ДРЛО будут устанавливаться средства перехвата. В качестве таких систем может, например использоваться лазерное оружие направленной энергии. Но пока самой надежной защитой является размещение платформы АВАКС на безопасном расстоянии от средств ПВО/ противника.

Далее индийский эксперт сообщает, что группа самолетов таких как МиГ 31 с мощными радарами может действовать как единый комплекс ДРЛО. Кроме того, ВКС РФ планируют использовать в связке истребители пятого поколения Су-57 и Су-75 с БПЛА С-70 "Охотник".

Учитывая, что у США и России уже есть стелс-бомбардировщики, а у Китая они находятся в стадии разработки, одним из вариантов является создание более малозаметных самолетов AEW&C. В этом случае радар должен быть встроен в крылья и фюзеляж. Это позволит им незаметно приблизиться к тактической зоне. В настоящее время над концепцией "тяжелого стелса" работает несколько стран.

Boeing 767 AWACS - самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и контроля за воздушным пространством, Воздушных сил самообороны Японии. Радар AWACS. Антенные системы основного радара и радиолокационного опознавания "свой-чужой" (IFF) вмонтированы в круглый радио-купол диаметром 9,1 м над фюзеляжем самолета. Основным радаром является AN/APY-2, разработанный для E3 AWACS компанией Northrop Grumman в Балтиморе. Photo provided by the press office of the Japan Air Self-Defence Force

В один прекрасный день радиолокаторы АВАКС могут перекочевать в космос. Размещенные в созвездии из небольших космических аппаратов, они смогут покрывать большие территории, а также обеспечивать безопасность и резервирование. И пока ведутся работы по увеличению живучести, выясняется, что нынешний класс самолетов АВКАС будет в большей степени применяться для наблюдения в мирное время или на более дальних расстояниях от районов боевых действий. Они будут полезны в менее конкурирующих средах. Самолеты AWACS никуда не денутся. Пока нет.

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