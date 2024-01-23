На днях Эфиопия получила российские истребители Су-30 "Фланкер" и турецкие беспилотные летательные аппараты Baykar Bayraktar Akıncı. Эксперты отмечают, что новые авиационные платформы заметно усилят обороноспособность этой африканской страны.

Недавно Эфиопия стала пятнадцатым государством - эксплуатантом российских двухместных тяжелых истребителей Су-30К. Об этом событии на прошлой неделе сообщила государственная Эфиопская телерадиовещательная корпорация. Церемония передачи первой пары крылатых машин российского производства в состав военно-воздушных сил Эфиопии состоялась в минувший вторник, 16 января 2024 года.

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Национальные силы обороны Эфиопии (FDRE Defense Force) официально подтвердили факт получения российских истребителей Су-30 16 января. Пресс-служба оборонного ведомства федеративной республики также выпустила видеоролик, на котором запечатлена церемония принятия этих самолетов на вооружение.

Фельдмаршал Бирхану Джула, начальник Генерального штаба Сил обороны Федеративной Демократической Республики Эфиопия, подтвердил намерение Аддис-Абебы оснастить свои силы обороны самыми современными средствами для защиты воздушного пространства страны.

Он заявил: "Мы продолжим получать самое современное вооружение, способное защитить наше воздушное пространство от любой угрозы". Приобретение ВВС ФДРЭ новейших истребителей Су-30 и высотных беспилотников Bayraktar Akıncı является значительным шагом в этом направлении, подчеркнул эфиопский военачальник.

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На фотографиях, опубликованных пресс-службой Национальных сил обороны ФДРЭ, изображены два двухместных самолета Су-30 с бортовыми номерами 2401 и 2402 и характерной для пустыни схемой камуфляжа. Приобретение Аддис-Абебой истребителей Су-30 открывает новую страницу в истории Эфиопии и делает ее четвертым оператором этих российских боевых машин на территории африканского континента. Подобно Алжиру, Уганде и Анголе, Эфиопия пытается укрепить свой потенциал противовоздушной обороны за счет принятия на вооружение крылатых машин российского производства.

Несмотря на заявление, конкретный вариант Су-30, приобретенный Эфиопией, остается неизвестным. Проект Су-30 имеет в своем активе ряд модификаций с различными характеристиками и возможностями. Благодаря этому российская авиационная платформа "Фланкер-Си" является универсальной и легко адаптируемой системой способной выполнять самые разнообразные стратегические задачи, пишет индийский геополитик и военный эксперт Ашиш Дангвал в своей заметке для интернет-журнала EurAsian Times.

Также пока нет информация об общем количестве истребителей Су-30, планируемых к поставке в Эфиопию. Эксперт считает, что Су-30, продемонстрированные на церемонии принятия на вооружение, относятся к числу самолетов, первоначально построенных для индийских военно-воздушных сил в 1997-1998 годах.

Именно эта партия Су-30 прошла интересный "жизненный" путь. В 2007 году они были возвращены России в обмен на 18 более перспективных истребителей Су-30МКИ. Позже, в 2011 году, восемнадцать Су-30К были доставлены на 558-й авиаремонтный завод в Барановичах (Беларусь), где хранились в ожидании потенциальной перепродажи.

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Первоначально Минск проявил интерес к приобретению всего парка из восемнадцати самолетов, но потом в силу определённых обстоятельств отказался от сделки. Впоследствии интерес к ним проявил Вьетнам, но затем все же остановил свой выбор на более современной и перспективной модификации Су-30МК.

В 2013 году Ангола подписала контракт о приобретении 12 Су-30К из этой партии - поставка осуществлялась в несколько этапов в период с 2017 по 2019 год. Следует отметить, что перед тем, как передать эти самолеты Анголе, они были модернизированы до версии Су-30СМ.

Национальные силы обороны Эфиопии (FDRE Defense Force) официально подтвердили факт получения российских истребителей Су-30 16 января. Пресс-служба оборонного ведомства федеративной республики также выпустила видеоролик, на котором запечатлена церемония принятия этих самолетов на вооружение.

Судя по всему, пишет индийский эксперт, Аддис-Абеба заключила контракт с Москвой на поставку оставшихся шести Су-30К. По некоторым данным, последние четыре самолета отправятся в Эфиопию в самое ближайшее время.

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БПЛА "Знаменоносный рейдер"

Еще одним приобретением в арсенале Эфиопии стал беспилотный летательный аппарат Akinci, получивший мировое признание как один из самых современных боевых дронов. Этот высотный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) от турецкой авиастроительной компании Baykar привлек к себе внимание благодаря передовым техническим характеристикам и универсальному функционалу.

Эфиопия, ставшая третьим иностранным государством, поставившей на вооружение этот ударный дрон, решила повторить опыт Пакистана и Ливии, что говорит о широком признании Akinci в качестве одного из самых современных беспилотных боевых летательных аппаратов.

В последние годы оборонное ведомство Эфиопии активно реализует инициативу по укреплению и модернизации своих военно-воздушных сил. В рамках этой кампании Аддис-Абеба активно приобретает, различные виды военной техники, включая беспилотные летательные аппараты турецкого производства.

Начиная с 2021 года Эфиопия с успехом эксплуатирует БПЛА Bayraktar TB2S, развернув в стратегических целях не менее четырех дронов на авиабазах Бахир-Дар и Харар-Меда. Помимо этого, страна пополнила свой беспилотный флот аппаратами Wing Loong (Chengdu Pterodactyl) и Qods Mohajer-6, закупленными соответственно в Китае и Иране. Данные технологические новинки, пишет Дангвал имели не только символическое значение. Эфиопия активно использует эти беспилотники в операциях против народного фронта освобождения Тиграя, повстанческой группировки, вовлеченной в конфликт с федеральным правительством.

Появление БПЛА Baykar Bayraktar Akinci добавило еще один элемент к воздушному потенциалу Эфиопии. Они впервые были замечены в ноябре 2023 года - на видеокадрах, опубликованных председателем совета директоров Baykar Сельчуком Байрактаром, был запечатлен Akinci с бортовым номером S40 и изображением эфиопского флага.

Точное количество БПЛА Akinci поставленных Турицией в Эфиопию не разглашается. Если судить по внешнему виду, то конфигурация БПЛА идентична модели A, с двумя 450-сильными силовыми установками.

На снимке: Baykar Bayraktar Akıncı - вооруженный беспилотный летательный аппарат класса HALE, разработанный турецкой оборонной корпорацией Baykar Defence. БПЛА впервые встал на вооружение турецких военно-воздушных сил 29 августа 2021 года.

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Предполагается, что Эфиопия будет использовать свои недавно полученные боевые машины - российские истребители Су-30 и турецкие ударные беспилотники Akinci - в операциях против мятежных формирований.