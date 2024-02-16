Пекин выразил свое недовольство после того, как в средствах массовой информации появились сообщения о том, что страны Евросоюза собираются наложить санкции на некоторые китайские компании, за то, что они якобы поставляют в Россию продукцию двойного назначения для применения в украинском конфликте.

На снимке: глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Пекине 7 декабря 2023 года. Фото: Синьхуа

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Министерство иностранных дел Китая заявило, что ему известно о сообщениях западных СМИ, где говорится, что ЕС объявит о санкциях против десятков китайских компаний 24 февраля - в день, когда исполнится два года с начала специальной военной операции России на Украине.

Пекин решительно выступает против незаконных санкций или "юрисдикции длинной руки" в отношении КНР из-за сотрудничества Китая и России", - говорится в заявлении МИД КНР. На этой неделе внешнеполитическое ведомство КНР не проводило регулярных брифингов для СМИ в связи с новогодними праздниками.

8 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на 91-страничный документ сообщило, что Европейская комиссия предложила ввести санкции против 55 компаний и более чем 60 физических лиц, обвинив их в поддержке военных действий России на Украине. Однако в докладе по юридическим соображениям названия компаний не указывались.

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По сообщениям других СМИ, некоторые из компаний, против которых будут введены санкции, базируются в Гонконге, Сербии, Индии и Турции. По их словам, четыре из них находятся в Гонконге, а три - на территории материкового Китая. Если санкции будут одобрены, это будет первый случай, когда Евросоюз введет ограничения в отношении компаний материкового Китая после начала украинского конфликта.

Этот пакет санкций станет 13-м по счету. На данный момент Запад ввел санкции против более чем 600 компаний, большинство из которых расположены на территории Российской Федерации. В среду представители стран Евросоюза, Соединенных Штатов и Соединенного Королевства провели встречу в Брюсселе, чтобы обсудить, ну как уже сделать так, чтобы Москва не смогла обойти действующие рестрикции.

Китайско-российские отношения

На встрече в Пекине 7 декабря прошлого года глава Европейского совета Шарль Мишель потребовал от председателя Си немедленно принять меры в отношении 13 компаний, якобы причастных к поставкам в Россию товаров двойного назначения. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Китай должен пресекать любые попытки со стороны России ослабить действие санкций.

"Евросоюз решил запретить китайским организациям сотрудничать с Россией? Китайские компании не обязаны исполнять санкции Евросоюза против России", - пишет военный обозреватель из Цзянси под псевдонимом "Снежный волк" в своей статье, опубликованной в декабре прошлого года.

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По его словам, у китайских компаний есть свобода и право выбора сотрудничества с российскими партнерами, при этом все эти партнерства осуществляются в соответствии с международным правом.

В Пекине заявили, "то, что Китай поставляет в Россию, не должно волновать Запад". Правительство и общественность Китая выражают крайнее недовольство сообщениями о санкциях со стороны ЕС, утверждая, что Пекин сохраняет нейтралитет в отношении кризиса на Украине. На снимке: официальный представитель внешнеполитического ведомства Китайской Народной Республики Ван Вэньбинь

"Прекращение сотрудничества между Китаем и Россией не способствует разрешению российско-украинского конфликта. Это выгодно только США и странам Запада", - подчеркнул он и добавил, - "Прежде чем указывать Китаю, что делать, Евросоюз сам должен прекратить оказывать военную помощь Украине".

8 февраля председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что и Китай, и Россия должны решительно противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела.

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По его словам, обе стороны должны осуществлять тесную стратегическую координацию и защищать суверенитет, безопасность и интересы развития своих государств.

Инвестиционная сделка ЕС и КНР

В мае 2021 года Евросоюз решил отложить обсуждение Всеобъемлющего инвестиционного соглашения CAI (англ. Comprehensive Agreement on Investment) между Китаем и ЕС из-за проблем с правами человека в китайском регионе Синьцзян. С тех пор Пекин пытается добиться возобновления переговоров.

В апреле прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон встретился с Си в Пекине, а министр коммерции Китая Ван Вэньтао посетил Париж и встретился со своими коллегами. Тем не менее, позже Макрон в интервью СМИ заявил, что сейчас не время возобновлять переговоры по проекту CAI.

В мае 2023 года он также заявил, что Россия стала зависима от Китая, так как потеряла доступ к Балтике после того, как Швеция и Финляндия решили вступить в ряды Североатлантического альянса.

Комментарии Макрона прозвучали после того, как представитель Европейской комиссии фон дер Ляйен призвала Европу пересмотреть свои дипломатические и экономические отношения с Китаем.

На этом фоне некоторые китайские политические обозреватели и эксперты считают, что ухудшение отношений между Европейским союзом и Китаем усложнит для обеих сторон возвращение за стол переговоров по сделке CAI. Многие из них заявили, что Пекин уже пересмотрел свою стратегию и пытается вести переговоры с европейскими странами в индивидуальном порядке.

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