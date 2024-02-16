Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

В Пекине заявили: "То, что Китай поставляет России, не должно волновать Запад"

Правительство и общественность Китая выражают крайнее недовольство сообщениями о санкциях со стороны ЕС, утверждая, что Пекин сохраняет нейтралитет в отношении украинского вопроса
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Пекин выразил свое недовольство после того, как в средствах массовой информации появились сообщения о том, что страны Евросоюза собираются наложить санкции на некоторые китайские компании, за то, что они якобы поставляют в Россию продукцию двойного назначения для применения в украинском конфликте.

На снимке: глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Пекине 7 декабря 2023 года. Фото: Синьхуа

реклама



Министерство иностранных дел Китая заявило, что ему известно о сообщениях западных СМИ, где говорится, что ЕС объявит о санкциях против десятков китайских компаний 24 февраля - в день, когда исполнится два года с начала специальной военной операции России на Украине. 

Пекин решительно выступает против незаконных санкций или "юрисдикции длинной руки" в отношении КНР из-за сотрудничества Китая и России", - говорится в заявлении МИД КНР. На этой неделе внешнеполитическое ведомство КНР не проводило регулярных брифингов для СМИ в связи с новогодними праздниками.

8 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на 91-страничный документ сообщило, что Европейская комиссия предложила ввести санкции против 55 компаний и более чем 60 физических лиц, обвинив их в поддержке военных действий России на Украине. Однако в докладе по юридическим соображениям названия компаний не указывались. 

Главный претендент на пост министра иностранных дел Китая заявил, что Пекин не собирается менять существующий, а тем более создавать новый мировой порядок

реклама



По сообщениям других СМИ, некоторые из компаний, против которых будут введены санкции, базируются в Гонконге, Сербии, Индии и Турции. По их словам, четыре из них находятся в Гонконге, а три - на территории материкового Китая. Если санкции будут одобрены, это будет первый случай, когда Евросоюз введет ограничения в отношении компаний материкового Китая после начала украинского конфликта.

Этот пакет санкций станет 13-м по счету. На данный момент Запад ввел санкции против более чем 600 компаний, большинство из которых расположены на территории Российской Федерации.  В среду представители стран Евросоюза, Соединенных Штатов и Соединенного Королевства провели встречу в Брюсселе, чтобы обсудить, ну как уже сделать так, чтобы Москва не смогла обойти действующие рестрикции.

Китайско-российские отношения

На встрече в Пекине 7 декабря прошлого года глава Европейского совета Шарль Мишель потребовал от председателя Си немедленно принять меры в отношении 13 компаний, якобы причастных к поставкам в Россию товаров двойного назначения. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Китай должен пресекать любые попытки со стороны России ослабить действие санкций.

 "Евросоюз решил запретить китайским организациям сотрудничать с Россией? Китайские компании не обязаны исполнять санкции Евросоюза против России", - пишет военный обозреватель из Цзянси под псевдонимом "Снежный волк" в своей статье, опубликованной в декабре прошлого года.

реклама



По его словам, у китайских компаний есть свобода и право выбора сотрудничества с российскими партнерами, при этом все эти партнерства осуществляются в соответствии с международным правом.

В Пекине заявили, "то, что Китай поставляет в Россию, не должно волновать Запад". Правительство и общественность Китая выражают крайнее недовольство сообщениями о санкциях со стороны ЕС, утверждая, что Пекин сохраняет нейтралитет в отношении кризиса на Украине. На снимке: официальный представитель внешнеполитического ведомства Китайской Народной Республики Ван Вэньбинь

"Прекращение сотрудничества между Китаем и Россией не способствует разрешению российско-украинского конфликта. Это выгодно только США и странам Запада", - подчеркнул он и добавил, - "Прежде чем указывать Китаю, что делать, Евросоюз сам должен прекратить оказывать военную помощь Украине".

8 февраля председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что и Китай, и Россия должны решительно противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела.

реклама



По его словам, обе стороны должны осуществлять тесную стратегическую координацию и защищать суверенитет, безопасность и интересы развития своих государств.

Несмотря на санкции США, Huawei увеличила поставки смартфонов на 36% и развернула первую сеть 5.5G

Инвестиционная сделка ЕС и КНР

В мае 2021 года Евросоюз решил отложить обсуждение Всеобъемлющего инвестиционного соглашения CAI (англ. Comprehensive Agreement on Investment) между Китаем и ЕС из-за проблем с правами человека в китайском регионе Синьцзян. С тех пор Пекин пытается добиться возобновления переговоров.

В апреле прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон встретился с Си в Пекине, а министр коммерции Китая Ван Вэньтао посетил Париж и встретился со своими коллегами. Тем не менее, позже Макрон в интервью СМИ заявил, что сейчас не время возобновлять переговоры по проекту CAI.

В мае 2023 года он также заявил, что Россия стала зависима от Китая, так как потеряла доступ к Балтике после того, как Швеция и Финляндия решили вступить в ряды Североатлантического альянса.

Комментарии Макрона прозвучали после того, как представитель Европейской комиссии фон дер Ляйен призвала Европу пересмотреть свои дипломатические и экономические отношения с Китаем.

На этом фоне некоторые китайские политические обозреватели и эксперты считают, что ухудшение отношений между Европейским союзом и Китаем усложнит для обеих сторон возвращение за стол переговоров по сделке CAI. Многие из них заявили, что Пекин уже пересмотрел свою стратегию и пытается вести переговоры с европейскими странами в индивидуальном порядке.

Ранее сообщалось, что предложенные Трампом пошлины в 60 процентов  на импорт из Китая обрушат мировую экономику. Трамп в случае избрания на пост президента угрожает ввести 60-процентные тарифы на весь китайский импорт - этот удар, не только уничтожит двусторонние торговые связи и приведет к резкому росту инфляции в США, но и обрушит мировую экономику, считают западные эксперты. Подробнее...

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

россия сша китай евросоюз санкци
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
4
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
13
Ретроклокинг: разгоняем SSD
15
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
3
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
2
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
22
Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
14
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
19
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Такер Карлсон съел чизбургер из «Вкусно и точка» в Москве и попытался найти отличия с McDonald's
9
Илон Маск утилизирует сразу 100 спутников Starlink, не желая превращать их в космический мусор
3
Xiaomi выпустила новую версию HyperOS, в которой устранены многочисленные ошибки
6
Российским бойцам выплатят 2 000 000р за трофейную эстонскую роботизированную платформу THeMIS
1
Bloomberg: немецкий производитель шин Continental планирует уволить около 7150 сотрудников
2
Американская таможня конфисковала тысячи автомобилей из Германии
4
В Иране придумали как защититься от атаки дронов-катеров и оснастили корабль трехствольными пушками
+
Глава OpenAI оценил Apple Vision Pro как впечатляющее технологическое достижение
+
Подводный дрон случайно обнаружил на морском дне каменную стену возрастом 10 000 лет
1
AMD настаивает на срочном обновлении BIOS материнских плат
7
Новая реклама Coca-Cola стала примером неудачного использования нейросети
1
Core i7-14700K и GeForce RTX 4070 Ti SUPER сравнили в играх с Ryzen 7 7800X3D и Radeon RX 7900 GRE
11
ASML считает китайское импортозамещение угрозой для своего бизнеса
7
Вооруженные Силы сумели продавить украинскую линию обороны в районе Новомихайловского
+
БМПТ "Терминатор" доработали с учетом опыта на СВО и оснастили целым пакетом защитных изменений
3
Цены на GeForce RTX 4090 начали стремительное падение
5
Нидерландский стартап потратит $16 млн инвестиций на производство новых твердотельных батарей
+
В Туле строят первый в России мост изогнутой формы из монолитных бетонных конструкций
1
Вакуумный поезд установил новый рекорд скорости
1
Астрономы из Обсерватории Стюарда обнаружили массивный протокластер вокруг сверхяркого квазара
+

Популярные статьи

Россия усиливает "гиперзвуковую игру", ударив "Цирконом" по Украине
16
"Forza Horizon 4" и "Automobilista 2" - краткий обзор двух кардинально разных игр
12
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Февраль)
12
Почему процессоры ARM вытесняют с насиженных мест процессоры х86 и какая в этом роль компании Apple
34
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 4
5
Исчезновение консолей Xbox положительно скажется на игровом рынке
23
Апгрейд моноблока на 775 сокете HP All-in-One 200-5120ru на Xeon L5420 в 2024 году
22
Пользователи продолжают попадаться на старые уловки мошенников вторичного рынка
2
На фоне угрозы конфликта с Китаем, США заявили о планах реорганизации своих ВВС
6
Предложенные Трампом пошлины в 60% на импорт из Китая обрушат мировую экономику, считают эксперты
+

Сейчас обсуждают

si-cat
10:17
Либо это будет ОБРЕЗАННАЯ графика, либо потребление будет никак не 35W. Физику даже семейке пока обмануть не удалось
AMD внедрит мощную графику RDNA 3 в энергоэффективные Ryzen 8000GE мощностью 35 Вт
si-cat
10:13
Пол-стоимости стола за вывод обоев?? При том, что полнофункциональный дисплей будет стоить столько же ?Прикольно, чо 🤣🤣🤣
Lian Li представила новый прототип стола с дисплеем, в который встроен ПК
Storage
10:12
Сколько жрёт 12-14 поколение десктопных интелов и современные видеокарты, десктопное железо не жрало никогда.
Google предлагает пользователям старых ПК с Windows 10 перейти на ChromeOS Flex
unhurtable
10:11
В массе нет, я тебя удивлю но тот же Т34 с момента рождения до знаменитого Т34-85 прошел уйму модернизаций, причем в военное время, в реальных условиях...
Путин назвал Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире
OgoGoLog
10:09
На пользу пошли - это факт. Отказ от санкций нужен для маркера, что гегемон стал податливым.
Президент США поручил начать «прямое дипломатическое взаимодействие» с РФ по поводу противоспутникового оружия
Игорь Пушкарев
10:09
перегнали 11 интел, какой хасвел, и бадаются на равных с 12400
AMD настаивает на срочном обновлении BIOS материнских плат
Максим
10:08
а некоторые не заведутся уже до весны
Россияне все чаще жалуются на неприспособленность китайских автомобилей к отечественным морозам
OgoGoLog
10:07
Мультики опять? Время вас фантазёров так ничему и не научило...
Путин назвал Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире
Bearcub
10:07
Я смотрю вы не удержались и всё же лизнули пятую точку западу))))
Такер Карлсон удивился дешевой еде в "Ашане" и присутствию санкционных товаров в продаже
Вася Ягодкин
10:06
У одних самолёта нет и отсутствует опыт в создании собственных истребителей. У других денег. На какие деньги собираются покупать непонятно. Покупать несуществующий самолёт на не существующие деньги дл...
Украина планирует закупать турецкие истребители пятого поколения KAAN
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем