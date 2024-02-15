“Это обрушит мировую экономику”: Трампом пригрозил ввести 60% тариф на китайский импорт

Среди самых нелепых вещей, прозвучавших в последнее время из уст Дональда Трампа, — это попытка американского экс-президента приписать себе заслугу в том, что он обвалил фондовый рынок Китая на 7 триллионов долларов.

реклама





Дональд Трамп угрожает ввести 60-процентные пошлины на товары китайского производства, в случае избрания президентом. Изображение: YouTube Screengrab

"Я имею в виду, что фондовый рынок едва не рухнул, когда было объявлено, что я одержал убедительную победу на праймериз в Айове", - заявил Трамп в интервью Fox News 11 февраля. "А когда я победил в Нью-Гэмпшире, фондовый рынок обвалился как сумасшедший".

На самом деле "невероятный" обвал китайских акций длится с 2021 года, уже после того, как Джо Байден переехал в Белый дом. Впрочем, есть одна группа инвесторов, обративших внимание на растущие шансы того, что Азия вскоре столкнется с президентством Трампа 2.0 - и это валютные трейдеры.

реклама





Угрозы Трампа в случае победы ввести 60-процентные пошлины на все китайские товары привели к тому, что стоимость хеджирования юаня взлетела до самого высокого уровня с 2017 года.

В Китае "наиболее часто задаваемые вопросы среди местных инвесторов касаются последствий для КНР, если Дональд Трамп станет следующим президентом США", - говорит экономист Goldman Sachs Мэгги Вэй по итогам недавних встреч с представителями материковых взаимных фондов, фондов прямых инвестиций и управляющих активами.

Даже сегодня, задолго до того, как у Трампа появится шанс заново перевернуть мировую экономику, "перспективы торговых потоков на будущее, скорее всего, будут умеренными", - считает Рубила Фаруки, экономист High Frequency Economics. Снижение темпов роста обусловлено "ожиданиями замедления спроса и роста в будущем как внутри страны, так и за рубежом".

Призрак сверхкрупной торговой войны — это последнее, что нужно мировой экономике в 2024 году. Любой дополнительный "встречный удар" со стороны Запада усугубит внутренние проблемы, которые привели к резкому падению китайских акций, а именно: усиливающийся кризис в сфере недвижимости, слабые розничные продажи, спад производственной активности и дефляционные процессы.

реклама





Угроза значительного повышения пошлин на товары китайского производства, импортируемые в США, может подкосить доверие бизнеса и домохозяйств. Руководители компаний будут еще менее заинтересованы в создании новых рабочих мест на фоне рекордно высокого уровня безработицы среди молодежи.

Беспокойство по поводу торговой войны также может вынудить China Inc менее охотно повышать зарплаты. Все это может поставить под угрозу надежды президента Си Цзиньпина на перестройку экономических механизмов в сторону модели роста, основанной на потребительском спросе.

Это также может привести к резкому росту волатильности валютных курсов и оказать понижающее давление на юань. А именно этого Си и премьер Ли Цян не хотят допустить в 2024 году. Во-первых, это может увеличить риски дефолта застройщиков с оффшорными долгами. С другой стороны, такой шаг может свести на нет успехи Си в деле снижения долговой нагрузки на финансовую систему.

Кроме того, в Соединенных Штатах приближаются выборы. Единственное, в чем сходятся демократы президента Джо Байдена и республиканцы, поддерживающие Дональда Трампа, - это жесткие меры в отношении Китая. И ослабление юаня в преддверии выборов 5 ноября может спровоцировать Вашингтон на самые непредсказуемые действия.

реклама





Между тем, сама угроза развязывания более масштабной торговой войны может напугать инвесторов, которые сегодня (пока!) вкладываются в американские акции. Если Трамп введет 60-процентные пошлины в дополнение к тем, которые он вводил в период своего президентства с 2017 по 2021 год, то американские потребители испытают новый удар в виде удорожания товаров.

Первоначальная торговая война Трампа не стала катализатором производственного бума в США и не привела к сокращению дефицита торгового баланса между Штатами и Китаем. Тем временем правительству США пришлось бросить миллиарды долларов федеральной помощи американским фермерам, поскольку Пекин в качестве ответной меры свернул закупки американских сельскохозяйственных товаров.

Резкий рост таможенных пошлин в США неизбежно приведет к инфляции, что осложнит ожидания Федеральной резервной системы США по снижению процентных ставок. Затягивание периода высокой доходности американских облигаций подорвет бизнес американских компаний, а также снизит уровень свободных доходов населения.

Инфляционные последствия президентства Трампа 2.0 могут изменить экономическую траекторию стран во всем мире, и не в последнюю очередь в Азии, ориентированной на экспорт. Согласно анализу Bloomberg Economics, 60-процентный налог на импорт всех китайских товаров приведет к тому, что жизненно важные торговые отношения объемом 575 миллиардов долларов сократятся до минимума.

Трамп угрожает ввести 60-процентные тарифы на весь китайский импорт - этот удар, не только уничтожит двусторонние торговые связи и приведет к резкому росту инфляции в США, но и обрушит мировую экономику, считают западные эксперты. На снимке: председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и премьер Госсовета Китая Ли Цян. Изображение: NTV / Screengrab.

Все это ставит компартию Китая в крайне затруднительное положение в отношении того, что будет лучше для Пекина - еще четыре года правления Байдена или второй срок Трампа. Чисто визуально, Байден хоть и без особого энтузиазма, но пытается наладить связи с Пекином, что в очередной раз проявилось в ноябре прошлого года, когда Си посетил Сан-Франциско и принял участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), посвященном развитию торговли.

Впрочем, Байден так и не решился отменить тарифы времен Трампа, которые так разгневали экономистов Си. Кроме того, администрация Байдена с пытается наносить удары по "мягким целям" Китая, в том числе ограничивая его доступ к передовым технологиям, в частности, к высокотехнологичным полупроводникам и разнообразному оборудованию для производства микросхем.

В последние два года, США также активно разрабатывают стратегию контроля, призванную ограничить инвестиции в китайские разработки в области квантовых вычислений и искусственного интеллекта. Хотя Байден несколько смягчил тон в отношении Китая, его политика, по мнению экспертов, нанесла даже более серьезный ущерб, чем политика Трампа.

Сюда можно отнести инвестиции в сотни миллиардов долларов в развитие американского технологического потенциала, которым администрация Трампа пренебрегла. США, пытаются развивать "экономические мышцы" у себя дома, и это беспокоит Пекин гораздо больше, чем политика 1980-х годов, которую Китай легко обходил. В данном контексте вспомним неудачную попытку Трампа уничтожить гигантского китайского производителя телекоммуникационного оборудования - компанию Huawei.

Если смотреть на ситуацию с этой точки зрения, то есть вероятность, что Китай предпочтет Трампа. Чжу Цзюньвэй из Grandview Institution пишет, что, согласно исследованиям пекинского аналитического центра, 60 процентов китайцев предпочли бы видеть президентом США именно Трампа. А все потому, что его неуправляемое президентство может еще больше пошатнуть мировое могущество Америки. В любом случае, Пекин очень серьезно готовится к избирательному циклу в Штатах, в рамках которого демократы и республиканцы будут из кожи вон лезть, пытаясь превзойти друг друга на фоне Китая.

Китайский юань столкнулся с новой волатильностью на фоне разгорающегося сезона американских выборов. Изображение: Twitter Screengrab

В этом году, наверняка, будут приняты повышенные меры по защите данных. "Ледяной прием", оказанный недавно на Капитолийском холме генеральному директору компании TikTok, принадлежащей ByteDance, Шоу Зи Чу, стал наглядным примером гонки по установлению ограничений на услуги и транзакции в самых различных отраслях. Китайский рынок электромобилей (EV) может столкнуться с собственными проблемами, связанными с безопасностью данных, которые возникнут как при администрации Байдена, так и при правлении Трампа.

Выступая в конце января, советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в отношениях между США и Китаем существует "конкурентная структурная динамика". Но, по его словам, эта конкуренция "не обязательно должна привести к конфликту, конфронтации или новой холодной войне".

Эксперты отмечают, что для этого уже может быть слишком поздно. Но по мере приближения 5 ноября валютные трейдеры становятся все более озабоченными, о чем свидетельствует недавний скачок волатильности. Разрыв между 9-месячными значениями ожидаемой волатильности по офшорному юаню и 6-месячным показателем стал самым высоким почти за семь лет.

По мере приближения предвыборной гонки аналитики Deutsche Bank ожидают, что доллар США останется в основном в пределах диапазона 2023 года, даже если американская Федеральная резервная система начнет снижать процентные ставки, как ожидает большинство инвесторов. "Рынок, вероятно, начнет увеличивать премию за сохранность доллара в течение года по мере роста рисков, связанных с выборами", - говорится в аналитической заметке Deutsche Bank.

Также существует мнение, что доллар может рухнуть, если Трамп получит еще один шанс назначить министра финансов. В 1971 году глава казначейства тогдашнего президента Америки Ричарда Никсона сказал, что "доллар - наша валюта, но это ваша проблема". Сейчас это кажется еще более верным, чем в 1971 году, и эти настроения могут усилиться во время президентства Трампа 2.0, если его первый срок был хоть каким-то ориентиром.

Выдвигая свою кандидатуру на пост президента в мае 2016 года, Трамп даже намекнул на возможность дефолта по долгам США. В интервью CNBC Трамп заявил: "Я люблю долги. Мне нравится с ними играть". Когда его спросили, что он может сделать, если дефицит бюджета будет расти слишком быстро, он ответил "Я бы занял, зная, что если экономика рухнет, то можно будет заключить сделку. А если экономика будет хорошей, то все будет хорошо. А значит, вы не проиграли".

В апреле 2020 года издание Washington Post опубликовало подробную статью о том, как чиновники Трампа, желая "наказать" Китай, рассматривали возможность списания долговых обязательств, принадлежащих Пекину. Однако руководству Казначейства удалось отговорить Трампа от такого шага, после которого кризис Lehman Brothers 2008 года показался бы просто "легкой прогулкой".

Но никто не знает, какие козни могут быть у Трампа в рукаве во время второго срока? И это скорее всего очень сильно тревожит ЦБ Японии, Китая и другие ведущие центральные банки Азии, владеющие американскими казначейскими обязательствами на сумму более 3 триллионов долларов. США вступили в 2024 год с государственным долгом, превышающим 34 триллиона долларов. Агентство Moody's Investors Service предупредило, что оно может лишить Америку единственного оставшегося высшего рейтинга.

Это произошло через три месяца после того, как Fitch Ratings понизило рейтинг США до AA+, на фоне борьбы республиканцев и демократов за финансирование правительства, и через 12 лет после понижения рейтинга Standard & Poor's на почве межпартийных разногласий касательно потолка госдолга.

И буквально недавно Moody's предупредило, что "наибольшую опасность для позиций доллара в ближайшей перспективе представляют политические ошибки самих американских властей, подрывающие доверие, в первую очередь дефолт США по своим долговым обязательствам. Ослабление институтов и политический поворот к протекционизму также угрожают глобальной роли доллара".

Moody's добавляет: "хотя мы ожидаем, что политики в конечном итоге согласятся повысить или приостановить лимит долга и тем самым избежать дефолта по долговым обязательствам, усиление поляризации внутриполитической обстановки за последнее десятилетие ослабило прогнозируемость и эффективность американской политики. Санкции, еще больше препятствующие свободному обращению доллара в мировой торговле и финансах, могли бы способствовать его большей диверсификации".

Команда Байдена уже высказывала свои опасения по поводу "вооружения" доллара, поскольку Вашингтон ведет войну с Россией за Украину. Эти обвинения появились после того, как администрация Байдена в рамках санкций заморозила зарубежные резервы России на сотни миллиардов долларов. Из всего сказанного можно сделать вывод, что рынки Азии окажутся под ударом, пока Трамп и Байден будут доказывать в предвыборной кампании, кто из них ведет более жесткую политику в отношении Китая.

60-процентное решение Дональда Трампа. Предлагаемые Трампом 60-процентные пошлины на китайский импорт обрушат мировую экономику

В интервью Fox News 12 февраля бывшего и, возможно, будущего президента спросили, действительно ли он хочет ввести 60-процентные тарифы на импорт из Китая. "Нет, я бы сказал, что, возможно, это будет нечто большее", - ответил Трамп.

Американский стратег и экономист Дэвид Пол Голдман считает, что этого не произойдет. "США не могут ввести 60-процентный налог на импорт из Китая, так же как Трамп не может спрыгнуть с крыши Trump Tower. Тем не менее, последствия любой из этих попыток будут примерно одинаковыми".

Когда президентом был Рональд Рейган, импорт капитальных товаров составлял около одной десятой от общих американских расходов на оборудование для бизнеса. К 2023 году импорт вырос до невероятных 63 процентов всех расходов США . Соединенные Штаты импортируют больше капитальных товаров, чем потребительских.

Китай сегодня не является самым крупным источником американского импорта. На первом месте теперь Мексика, главным образом потому, что она импортирует китайские компоненты, собирает их и отправляет в Америку. Но США импортируют из Китая огромное количество капитальных товаров: печатные платы, на которых работает все - от эвакуаторов до тостеров, электрогенерирующее и коммутационное оборудование для коммунальных служб, промышленные турбины и, конечно, сырье, которое сложно достать в других регионах, например, редкоземельные металлы - да мало ли что еще, пишет Голдман.

Трамп добивается сокращения американского торгового дефицита, который неуклонно растет на протяжении последних тридцати лет. В конечном итоге это придется сделать: США продают свои активы иностранцам, чтобы компенсировать разницу между тем, что они зарабатывают и платят в торговле, и у них накопились чистые иностранные инвестиции в размере почти 20 триллионов долларов.

Однако шоковая терапия, которую он предлагает, обрушит американский бизнес в пропасть. Огромные тарифы на китайские товары не подтолкнут бизнес США к инвестициям и производству тех же товаров у себя в стране. Прежде чем американские фирмы смогут что-то производить, им придется закупать капитальные активы, которые в основном поступают по импорту - и в первую очередь из Китая. Другие страны могли бы компенсировать часть разницы, но на долю КНР приходится треть мирового производства, а ресурсов за пределами Китая недостаточно, чтобы компенсировать эту разницу.

Пострадает не только гражданский сектор, но и американская оборонная промышленность. Как сообщила газета Financial Times 19 июня 2023 года: Грег Хейс, исполнительный директор Raytheon, заявил, что у компании "несколько тысяч поставщиков в Китае, и отказаться от них... невозможно". "Мы можем снизить риски, но не отказаться от сотрудничества", - сказал Хейс в интервью Financial Times, добавив, что, по его мнению, так будет "со всеми".

"Подумайте о 500 миллиардах американских долларов, которые ежегодно поступают из Китая в США. Более 95 процентов редкоземельных металлов обрабатываются в Китае. Альтернативы нет", - сказал Хейс. "Если бы нам пришлось уйти из Китая, нам потребовалось бы много-много лет, чтобы восстановить этот потенциал внутри страны или в других, дружественных нам государствах".

После рецессии 2000-2001 годов американский бизнес открыл для себя "легкое" инвестирование. В США создавалось программное обеспечение, а в Азии - низкорентабельное оборудование: сначала в Японии, затем в Южной Корее и на Тайване, а потом в Китае.

По оценкам Федеральной резервной системы, американские запасы производственного оборудования не росли с 2001 года. По сравнению с долгосрочной тенденцией в текущих ценах США не хватает около 1 триллиона долларов на инвестиции в капитальное оборудование. Это пять лет общих инвестиций в капитальное оборудование при существующих темпах.

Восстановление американской промышленности займет годы при самом активном содействии со стороны правительства США. Это невозможно сделать без импорта, потому что американская индустрия капитальных товаров разрушена, и американские промышленники зависимы от импорта. Это просто как дважды два. Трамп прав, когда утверждает, что экономика США поражена болезнью, но его лечение убьет пациента, считает Голдман.

Торговый баланс США

Восстановление американской промышленности требует серьезных изменений в налоговом кодексе, экологическом регулировании, обучении работников и федеральной поддержке высокотехнологичных исследований и разработок. Для этого нужно выборочное субсидирование. Приложив все усилия, за пять лет Америка могла бы значительно сократить свою зависимость от Китая, но только не так, как предлагает Трамп.