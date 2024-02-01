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На фоне удара БПЛА по базе США в Иордании Пентагон намерен закупить новую систему ПВО IFPC Inc 2

На фоне атаки дронов на американскую базу, в результате которой погибли трое военнослужащих и более 40 получили ранения, армия США планирует закупить новую систему ПВО Indirect Fire Protection Capability Increment 2
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Атака беспилотников на базу США в Иордании, в результате которой погибли трое американских военнослужащих и 34 получили ранения, в очередной раз указывает на острую необходимость модернизации и революционных изменений в системах противовоздушной обороны американской армии.

На фоне удара БПЛА по базе США в Иордании Пентагон намерен закупить новую систему ПВО IFPC. Недавно американская армия запустила миниатюрную ракету "hit-to-kill" в рамках технической демонстрации возможностей системы перехвата Indirect Fire Protection Capability Increment 2 - архивное фото. Изображение представлено пресс-службой оборонного ведомства Соединенных Штатов Америки: Michael Smith / US Army

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Неясно, почему системы ПВО на американской базе не смогли перехватить беспилотники, которые, предположительно, были запущены поддерживаемыми Ираном ополченцами из соседней Сирии в воскресенье. Тегеран сразу же попытался дистанцироваться от этих атак, назвав обвинения в своей причастности к нападению "необоснованным сговором тех, кто заинтересован в повторном втягивании США в конфликт в регионе и в дальнейшей его эскалации, чтобы скрыть свои внутренние проблемы". Об этом заявил постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций.

Ранее Defense News сообщало, что армия Соединенных Штатов "изучает рекомендации" представителей оборонной промышленности по закупке второго перехватчика для своей системы Indirect Fire Protection Capability (IFPC). Комплекс ПВО IFPC предназначен для защиты стационарных и полустационарных объектов от ракет, артиллерийских снарядов, минометных мин, крылатых ракет и ударных беспилотников.

Эксперты Defense News отмечают, что первым перехватчиком, который будет использоваться в системе IFPC, станет ракета AIM-9X производства Raytheon Technologies (RTX). Издание также сообщает, что в декабре американская армия провела успешные летные испытания данного боеприпаса. Перехватчик AIM-9X Sidewinder производства RTX был выпущен из пусковой установки системы IFPC и отправлен точно в цель.

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В отчете отмечается, что отдел, курирующий программу IFPC Increment 2 (IFPC Inc2) в 2025 финансовом году, планирует провести тендер на закупку второго противоракетного комплекса. Демонстрацию технологий выбранный поставщик (или поставщики) должен будут провести в период с 26 по 27 финансовый годы. В документе также говорится, что после этой презентации американское правительство примет решение о выделении средств на разработку, испытания и аттестацию перспективного ЗРК.

Defense News отмечает, что одним из основных факторов, побуждающих к приобретению второго ракетного комплекса, является повышенная емкость магазина. Издание напоминает, что пусковая установка системы IFPC способна вместить 18 ракет AIM-9X (боевой радиус 20 километров) или 6 ракет AIM-120D, дальность действия которых превышает 180 километров.

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В настоящее время американское оборонное ведомство также рассматривает возможность разработки ракет, способных достигать "определенных высот и дальностей" с гиперзвуковым ракетным двигателем, применение которого значительно сокращает время полета до цели. Американские военно-промышленные корпорации Raytheon и Lockheed Martin уже направили в Пентагон свои предложения. Аналогичные решения есть и у Израиля, например перехватчик Tamir-2 от компании Rafael Advanced Defense Systems.

Активное применение в боевых действиях недорогих беспилотников и крылатых ракет, не говоря уже о воскресной атаке со смертельным исходом на американскую базу, заставили Вашингтон задуматься о модернизации существующих систем защиты от ракет, артиллерийских снарядов и минометных мин (Counter Rocket, Artillery, and Mortar, C-RAM).

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Артиллерийские ракеты, снаряды и минометные мины движутся по строго определенной баллистической траектории, поэтому расчитать оптимальную точку их перехвата не составляет большого труда. Но когда речь идет о рое дронов или крылатых ракетах способных постоянно менять направление и высоту все становится гораздо сложнее.

Такие системы, как 20-миллиметровая американская C-RAM, применявшаяся в Ираке, могут оказаться недостаточно защищенными от подобных угроз. В июле 2022 года Global Security отметила, что во время испытаний система C-RAM продемонстрировала возможность сбивать 60-70 % дронов, что может оказаться недостаточным против атак стай беспилотников и крылатых ракет, летящих с разных направлений.

В докладе Исследовательской службы американского Конгресса (Congressional Research Service, CRS) за июнь 2020 года говорится, что если эволюция миссии C-RAM привела к разработке программы IFPC, то появление роящихся беспилотников и крылатых ракет способствовало появлению проекта IFPC Inc2, предусматривающего применение существующих перехватчиков и противоракет для их эффективного поражения.

После удара БПЛА по американской базе в Иордании Пентагон решил приобрести новую систему противовоздушной обороны IFPC Inc 2. На снимке инженеры истребителя F-15E Strike Eagle устанавливают ракету AIM-120D на пилоне самолета 15 июля 2019 года на авиабазе Аль-Дафра, Объединенные Арабские Эмираты. (Фотография представлена пресс-службой Военно-воздушных сил США, Staff Sgt. Chris Thornbury)

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В отчете CRS также говорится, что в дополнение к кинетическим системам - ракетам и пушкам - американская армия присматривается к лазерному и микроволновому оружию в рамках IFPC. Однако непомерно высокая стоимость и ограниченный боекомплекта остаются наиболее серьезными проблемами для существующих ракетных систем C-RAM.

Ветеран морской пехоты и американский военный эксперт Алекс Холлингс в своей статье для Sandboxx за ноябрь 2023 года пишет, что одна ракета AIM-9X стоит 472 000 долларов США, а одна AIM-120D - около 1 миллиона долларов за снаряд. Это намного больше, чем дешевые, массово выпускаемые беспилотники, против которых их предполагается использовать. Многие ударные БПЛА стоят не более 20 000 американских долларов. В качестве примера можно привести дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства, активно используемые сегодня на Украине и в Йемене, пишет Холлингс.

В этом месяце Asia Times указала на неэффективность использования ракет против беспилотников.   Конечно, США могут утверждать, что в результате успешной противоракетной операции был поражен беспилотник хуситов, но скорее это недорогой дрон успешно утилизировал дорогостоящую американскую ракету ПВО, которую крайне трудно и дорого заменить.

Военный аналитик и внештатный корреспондент издания Breaking Defense Майкл Марроу в своей статье от сентября 2023 года отмечает, что производственные мощности Raytheon Technologies Corporation позволяют выпускать от 500 до 800 ракет AIM-120D в год. При наличии соответствующих заказов объем производства может быть увеличен до 1200 единиц, что является предельным показателем для компании по производству оружия данного типа.

Производство этих ракет ведется довольно медленно. В статье Defense Brief от июня 2023 года отмечается, что RTX получила контракт на 264 миллиона американских долларов на поставку 571 ракеты AIM-9X для ВМС и ВВС США и других зарубежных заказчиков. Проект планируется завершить к августу 2026 года. Эти даты позволяют предположить, что срок производства этой партии ракет составит три с половиной года.

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Производство ракет в Соединенных Штатах также может быть осложнено проблемами логистики. В марте прошлого года мы писали, что США сильно зависят от Китая как единственного производителя полудюжины химических компонентов, используемых в производстве взрывчатых веществ и ракет, а также от десятка других стран, что ставит под угрозу безопасность цепочек поставок американского оружия. Конечно, оружие направленной энергии, например боевые лазеры, может стать будущим систем C-RAM, однако эта технология по-прежнему испытывает серьезные проблемы.

Американские программы по разработке лазерного оружия пока не оправдали надежд на то, что стоимость одного выстрела будет достаточно низкой, и что существующие на данный момент образцы лазерных вооружений все еще сталкиваются с различными препятствиями, связанными с размерами, весом, охлаждением и потреблением энергии.

Сторонники оружия направленной энергии неоднократно делали прогнозы о том, когда оно поступит на вооружение, но практически все они так и остались нереализованными. Вместе с тем прогресс в технологии твердотельных лазеров (solid-state laser, SSL), а также более “адекватные” задачи, в частности применение лазеров для борьбы с беспилотниками, (но не для защиты от баллистических ракет!), постепенно придают лазерному оружию все более реалистичный вид.

К числу других проблем, сдерживающих разработку лазерного оружия в Соединенных Штатах, относятся недостаточная зрелость технологий, неспособность предоставить специализированное оборудование для обслуживания чувствительных компонентов и отсутствие оборонной промышленной инфраструктуры для серийного производства боевых лазеров.

Так, в своей статье в журнале Breaking Defense Сидни Фридберг-младший отмечает, что даже небольшое увеличения масштабов разработок лазерного оружия в США выявило серьезные проблемы в цепочке поставок.

Фридберг обращает внимание на множество слабых мест в логистической цепочке поставок лазерного оружия в США. В частности, это касается зависимости США от Китая в поставках редкоземельных металлов, чрезмерно сложных способов полировки и покрытия зеркал для работы с лазерным излучением, а также ограниченности поставщиков критических материалов и технологий для производства лазерного оружия.

На фоне атаки дронов на американскую базу, в результате которой погибли трое военнослужащих и более 40 получили ранения, армия США планирует закупить новую систему ПВО  Indirect Fire Protection Capability Increment 2. Визуализация решения Enduring Shield от компании Dynetics для системы защиты от непрямого огня армии Соединенных Штатов. Хотя система уже существует, ее изображения не были разрешены для публичного распространения. (Фото предоставлено компанией Dynetics)

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И хотя лазеры обладают достаточным потенциалом для поражения беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет и даже гиперзвукового оружия, проблема заключается в их интеграции в комплексную систему ПВО (Integrated Air Defence System, IADS), созданную для поражения различных типов целей в самых сложных условиях, считает Фридберг.

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