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США строят гиперзвуковое оружие, способное уничтожить ВМС РФ и Китая

Прототип ракеты дальнего морского базирования HALO предназначен для ведения боевых действий в зонах A2/AD, с которыми США придется столкнуться в войне с Россией или Китаем.
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Американские военно-морские силы разрабатывают гиперзвуковую наступательную противокорабельную ракету воздушного базирования (Hypersonic Air Launched Offensive Anti-Surface, HALO), которая должна усилить потенциал противокорабельных средств большой дальности и изменить стратегию ведения боевых действий в авианосной войне.

Прототип ракеты дальнего радиуса действия HALO, базирующейся на морской платформе, предназначен для боевых действий в зонах A2/AD, с которыми США столкнутся в войне с Россией или Китаем Впечатление художника от гиперзвуковой крылатой ракеты авиационного базирования (Hypersonic Air Launched Offensive Anti-Surface,HALO). Изображение представлено пресс-службой компании Raytheon.

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В этом месяце компания американский оборонный концерн Raytheon сообщила о завершении технической экспертизы и проверки пригодности прототипа ракеты HALO для нужд военно-морских сил США. Raytheon описывает HALO как высокоскоростное ракетное оружие авианосного базирования, способное предоставить ВМС США возможность действовать в оспариваемых районах боевых действий A2/AD и контролировать их, а также обеспечивать стратегию ведения огня на дальних дистанциях.

В Пентагоне заявили, что ракета HALO является важнейшим компонентом на пути к созданию первой противокорабельной гиперзвуковой ракеты ВМС США. Новая технология позволит использовать опыт Raytheon в области гиперзвука для разработки простой и надежной боевой системы. При создании прототипа использовались цифровые технологии и методы проектирования на основе моделей, что позволило заметно ускорить разработку оружия, говорится в официальном заявлении Raytheon.

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В компании Raytheon заявили, что осенью были проведены успешные испытания новой рактеы на палубном истребителе McDonnell Douglas F/A-18, что обеспечило ее совместимость с самолетами Super Hornet ВМС США и существующим вспомогательным оборудованием. В марте 2023 года оборонный подрядчик получил контракт на выполнение первой фазы программы HALO. В настоящее время работы по этому проекту завершаются в Тусоне, штат Аризона.

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Военные эксперты считают, что HALO, скорее всего, заменит противокорабельную ракету Harpoon, которая уже довольно долгое время используется ВМС США. Это оружие впервые поступило на вооружение в 1977 году. Хотя "Гарпун" неоднократно модернизировался на протяжении нескольких поколений, в Пентаноне считают, что его потенциал по апгрейду уже давно исчерпан.

В своей статье, опубликованной в марте 2021 года в журнале The National Interest, оборонноый аналитик Чарли Гао пишет о том, что американские военно-морские силы собираются заменить на своих литоральных боевых кораблях (LCS) ракеты Harpoon на Naval Strike Missile (NSM). По словам Гао, вес надводной системы Harpoon составляет 700 килограммов, в то время как вес NSM почти 407 килограммов.

Он также отмечает, что хотя "Гарпун" имеет более мощную 207-килограммовую боевую часть против 100-килограммовой у NSM, Naval Strike Missile имеет программируемый взрыватель, способный выбрать оптимальный способ детонации с учетом цели, в то время как "Гарпун" использует контактный взрыватель с задержкой по времени. Гао утверждает, что NSM может нацеливаться на уязвимые места корабля противника, усиливая тем самым эффект от применения своей более компактной боеголовки.

Эксадренный миноносец с управляемыми ракетами класса Arleigh Burke USS Fitzgerald производит пуск ракеты Harpoon во время учений с боевыми стрельбами 12 августа 2015 года в акватории близ Гуама. Фотография представлена пресс-службы американских военно-морских сил.

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Он отмечает, что NSM оснащена инфракрасным искателем, который позволяет ей наводиться на определенные зоны корабля-цели, а инерциальная система наведения обеспечивает управление ракетой вплоть до терминальной фазы. Такой способ наведения устраняет зависимость от GPS, которая может быть заблокирована или подавлена во время боевых действий.

Гао отмечает, что несмотря на то, что "Гарпун" изначально имел инерциальную систему наведения, его более поздние варианты оснащались GPS-наведением для повышения точности. Однако, он отмечает, что наведение ракеты Harpoon на цель осуществляется с помощью активного радиолокатора, который менее точен, чем инфракрасный искатель.

Кроме того, пишет Гао, NSM отличается более высокой скрытностью, поскольку ее пассивный инфракрасный искатель снижает вероятность перехвата корабельными средствами обороны, а у "Гарпуна" такой возможности нет.

Впрочем, несмотря на все достоинства NSM, новый вариант Harpoon Extended Range (ER) все еще может иметь преимущество в летальности и дальности поражения - 248 километров против 200 километров у NSM, что превращает его в "длинную руку" противокорабельной обороны ВМС США.

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В марте 2022 года американский военный журнал Military & Aerospace Electronics сообщил, что ВМС США разместили в компании Raytheon заказ на поставку комплектов датчиков Maritime Strike Tomahawk (MST) на сумму 40,4 млн долларов для модернизации крылатых ракет Tomahawk, способных поражать боевые корабли противника.

Многие западные оборонные специалисты признают, что Россия имеет преимущество не только в организации обороны зоны A2/AD, но и в средствах ведения общевойсковых сражений, а также в "средствах РЭБ и кибервойны". Поэтому Вашингтон срочно пытается пересмотреть свои военные проекты и построить взаимозаменяемые  боевые системы, способные "взломать" российскую зону A2/AD и нанести поражение ее армии.

 Журналисты Military & Aerospace Electronics подчеркивают, что MST является промежуточным средством борьбы со все более дальнобойными противокорабельными ракетами, используемыми ближайшими противниками США в рамках стратегий A2/AD, такими как Россия и Китай. В докладе говорится, что отсутствие потенциала большой дальности для нанесения ударов за пределами "пузыря A2/AD" подвергает большому риску надводные корабли американского флота.

Убийца авианосцев. На снимке пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" надводного базирования с дальностью поражения до 1 500 километров.

Хотя Tomahawk имеет радиус действия 1 250-2 500 км и 454-килограммовую боевую часть, Джефф Шогол в своей статье для портала Task and Purpose, опубликованной в июне прошлого года, пишет, что дозвуковой и "хорошо заметный" на радарах Tomahawk не способен пробить многослойную систему ПВО НОАК, защищающую “корабли вторжения” на Тайвань. Кроме того, производство ракет "Томагавк" может просто не поспеть за спросом.

Шогол утверждает, что MST могут быть использованы для защиты побережья, и говорит, что применение MST для обороны островных баз Корпуса морской пехоты США (USMC) будет сродни перепрофилированию старых морских орудий линкоров в береговые батареи для обороны своих позиций.

Однако некоторые западные эксперты сомневаются, что противокорабельные ракеты авианосного базирования, такие как Harpoon или HALO, укрепят боевые возможности американского флота в надводном конфликте с ближайшими противниками.

Так, в статье для Центра международной морской безопасности (CIMSEC), опубликованной в феврале 2023 года, Дмитрий Филиппов пишет, что неспособность американских ВМС заменить ракеты Harpoon более современным оружием вынуждает их использовать слишком рискованные методы для атак на боевые корабли противника с дальних дистанций.

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Относительно небольшой радиус действия "Гарпуна" (128 километров для стандартных вариантов) и отсутствие существенных запасов на всех совместимых американских пусковых платформах, за исключением авианосцев, грозит тем, что наиболее ценные активы американских ВМС попадут в зону поражения гиперзвуковых ракет России или Китая, считает аналитик.

Для того чтобы потопить высококлассные боевые корабли, пишет Филиппов, такие как китайские крейсера типа 055 и эсминцы типа 052D, понадобится огромное количество ракет "Гарпун", что приведет к дилемме "нападение-оборона", при которой использование дополнительных воздушных сил для атаки приведет к сокращению доступных самолетов ПВО флота, а развертывание большего количества самолетов для обороны приведет к снижению наступательной мощи.

Автор также отмечает, что относительно небольшая дальность действия стандартных вариантов Harpoon приведет к тому, что самолеты авианосного базирования окажутся в пределах досягаемости мощных средств противокорабельной обороны противника. Он подчеркивает, что хотя авианосцы могут перевозить необходимое количество топлива с целью увеличения дальности полета, оно займет много места, которое можно было бы использовать для хранения дополнительных ракет, что опять же приведет к ослаблению боевой мощи.

Эскадренные миноносцы военно-морских сил Народно освободительной армии Китая (ВМС НОАК) Type 055 будет довольно сложно уничтожить с помощью ракет "Гарпун". (Фотография представлена ВМС Китая.)

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Эксперт также упоминает о проблемах с уменьшением сигнатуры во избежание раннего обнаружения, подчеркивая необходимость маскировки сигнатур как самих авианосцев, так и самолетов. Он отмечает, что линейная атака с использованием большого количества боевых самолетов потенциально способна увеличить дальность удара, но повышает при этом вероятность обнаружения. С другой стороны, нелинейная тактика с разных направлений может значительно усложнить планирование миссий и сократить радиус поражения.

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