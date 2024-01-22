Несмотря на то, что лазерное оружие активно преподносится Пентагоном как будущее корабельной противоракетной обороны, оно явно не использовалось в операциях возглавляемой США коалиции против поставляемых Ираном беспилотников и ракет, используемых йеменскими хуситами для атак на торговые суда и военные корабли в Красном море.

Программа США по созданию лазерного оружия столкнулась с серьезными проблемами . ВМС США пытаются как можно скорее заполучить лазерное оружие, но неудачи в разработке и максимальная загруженность боевых кораблей тормозят его развертывание. Изображение представлено: онлайн-изданием "Популярная механика" / Facebook Screengrab

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В этом месяце издание Breaking Defense сообщило, что контр-адмирал военно-морских сил США Фред Пайл, куратор департамента по разработке надводных боевых средств, выразил недовольство нынешними темпами разработки лазерных систем вооружения. Пайл считает, что военно-морской флот США и американская оборонная промышленность должны быть более интеллектуально честными в вопросах разработки лазерных средств поражения, отмечая тенденцию обеих сторон к чрезмерным обещаниям и неисполнению своих прямых обязанностей.

Американские военно-морские силы, пишет Breaking Defense, пытаются разработать оружие, которое позволило бы морякам, находящимся на борту корабля, с помощью лазера сбивать вражеские беспилотники или топить небольшие катера. В докладе упоминается экспериментальная лазерная установка HELIOS компании Lockheed Martin на борту эскадренного миноносца USS Preble (DDG-88) - является образцом проекта потенциально способного приблизить эту концепцию к реальному боевому применению.

Однако, пишет источник, вице-адмирал Брендан Маклейн, высший офицер ВМС США по боевым действиям надводных сил, выразил недовольство нынешними темпами развития лазерных систем вооружения. Он подчеркнул, что лазерное оружие должно соответствовать заявленным обещаниям - ничтожно малой стоимости выстрела.

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По словам Пайла, лазерное оружие требует слишком много места, потребляет слишком много энергии для питания и охлаждения. В большинстве случаев такие системы просто невозможно развернуть на современных американских надводных боевых кораблях. В отчете также цитируется министр военно-морского флота Карлос дель Торо, который выразил разочарование тем, что разработка лазерных видов оружия занимает слишком много времени, и пока не принесла желаемых результатов.

Несмотря на высокую эффективность имеющихся в настоящее время у США корабельных средств противовоздушной обороны, высокая себестоимость одного выстрела и весьма ограниченный боекомплект вызывают серьезные вопросы, связанные со стоимостью и живучестью этих вооружений.

В своей статье для журнала Politico от декабря 2023 года Лара Селигман и Мэтт Берг пишут, что американские военно-морские силы в Красном море используют ракеты Standard SM-2 стоимостью 2,1 миллиона долларов каждая, для поражения беспилотников хуситов по цене всего $2 000. Этот момент заставляет усомниться в рентабельности и нежизнеспособности такого рода боевых действий.

Эксперты отмечают, что хотя американские эсминцы могут использовать для защиты от дронов свои пятидюймовые орудия с авиационными боеприпасами, они могут поражать цели только ближе десяти морских миль, что может быть опасно близко. Эсминцы США могут также использовать зенитные ракеты Evolved Sea Sparrow Missiles для поражения целей на расстоянии более пяти морских миль, но стоимость одного выстрела таким оружием составляет около 1,8 миллиона долларов США.

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И наконец в качестве "последней линии" обороны американских эсминцев, авторы называют 20-миллиметровую пушку ближнего боя Phalanx Close-in Weapons System (CIWS), способную поражать цели на расстоянии одной морской мили. Однако, чем ближе беспилотник к цели, тем выше его шансы на успешный удар. Учитывая столь высокую себестоимость выстрела, проблемы американского флота только усилятся, если вдруг США решат ввязаться в конфликт с Китаем из-за Тайваня. А Китай располагает гораздо более мощным военно-промышленным потенциалом, а также более совершенными беспилотниками и ракетами, чем хуситы в Йемене.

На этом фоне разработка лазерного оружия в США, судя по всему, находится в "подвешенном состоянии" из-за множества неразрешенных практических и технологических моментов. В отчете Исследовательской службы американского Конгресса (Congressional Research Service, CRS) за декабрь 2023 года сообщается, что сторонники мощных военных лазеров неоднократно высказывали различные мнения о сроках появления таких средств поражения, но ни один из этих прогнозов так и не сбылся.

Эксперты отмечают, что в принципе американские эскадренные миноносцы могут использовать для защиты от дронов свои 5-дюймовые орудия с авиационными боеприпасами. Но есть нюанс - они способны поражать только цели ближе десяти морских миль, что может быть опасно близко. На снимке эсминец с управляемыми ракетами класса "Арли Берк" USS Carney (DDG 64) пытается противостоять "комбинации" ракет и беспилотных летательных аппаратов хуситов в Красном море. Фотография предоставлена пресс-службой американских военно-морских сил: сержант Аарон Лау / US Navy

По словам сторонников лазерного оружия, на которых ссылается CRS, ситуация может в корне измениться благодаря прогрессу в технологии твердотельных лазеров (SSL) и постановке более адекватных целей, в том числе применению лазеров киловаттной мощности для точечной обороны вместо мощных мегаваттных лазерных систем ПВО/ПРО. По их мнению, возможно, скептики слишком рано отказываются от разработки лазерного оружия из-за прошлых неурядиц, несмотря на устойчивый и многообещающий технологический прогресс.

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В отдельном отчете CRS за август 2023 года упоминается, что программы разработки лазерного оружия были сопряжены с проблемами технологической стабильности, связанными с улучшением качества и контроля луча, неспособностью предоставить специализированное оборудование для технического обслуживания чувствительных компонентов и отсутствием оборонной промышленной инфраструктуры для производства таких вооружений с учетом экономической целесообразности.

Хотя ВМС США и развернули лазерное оружие на нескольких своих боевых кораблях, неясно, есть ли Пентагона какие-либо долгосрочные стратегии на этот счет или планы по более масштабному развертыванию подобных технологий.

Военный аналитик Джаред Келлер в своей статье для журнала Task and Purpose за январь 2023 года пишет, что на данный момент американские военно-морские силы располагают семью системами Optical Dazzling Interdictor Navy (ODIN) и одним боевым лазером HELIOS. Хотя, пишет Келлер, ВМС США настойчиво требуют как можно скорее развернуть лазерные средства поражения на надводных кораблях, они в то же время призывают к более тщательным испытаниям новых боевых систем.

В этом месяце мы сообщали, что эскадренные миноносцы ВМС Соединенных Штатов класса "Арли Берк" уже исчерпали свой "модернизационный" потенциал. Дело в том, что на американских эсминцах практически не осталось места для установки новых систем выработки электроэнергии, а также, негде размещать перспективные датчики, системы коммуникации и вооружения.

Келлер отмечает, что эсминцы проекта Arleigh Burke Flight III вряд ли смогут разместить на борту лазерное оружие, поскольку большую часть генерируемой электроэнергии используется для питания радиолокационной станции противовоздушной и противоракетной обороны (AMDR) AN/SPY-6. Таким образом, только эсминец класса Arleigh Burke Mod 2.0 может стать более-менее пригодной для интеграции лазерного оружия морской платформой. Но его производство начнется начнется не раньше 2032 года.

Себастьен Роблин в своей статье для журнала "Популярная механика" в этом месяце сообщает, что американские ВМС планируют модернизировать 20 эсминцев Arleigh Burke Flight IIA, поступивших на вооружение в период с 1998 по 2010 год, по цене 850 миллионов долларов за единицу. Согласно прогнозам, реконструкция каждого судна займет от 1,5 до 2 лет.

"Тесная"проблема: На эсминцах класса Arleigh Burke закончился потенциал для модернизации, в том числе для установки лазерных систем вооружения. На фоне атак йеменских хуситов программа лазерного оружия ВМС США столкнулась с серьезными проблемами. Фотография предоставлена пресс-службой американских военно-морских сил (US Navy)

Однако, пишет Роблин, программу модернизации "Арли Берк" Mod 2.0 может постичь та же участь, что и проблемные попытки по реконструкции устаревших крейсеров класса "Тикондерога", когда перерасход средств и массовые задержки полностью сорвали программу апгрейда.

Роблин отмечает, что по мере того, как ВМС США модернизируют свои корабли Arleigh Burkes вот уже на протяжении четырех десятилетий, в их проектах заканчивается свободное пространство необходимое для будущих апгрейдов, в том числе для установки лазерного оружия.

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