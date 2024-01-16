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Почему доля доллара в международных расчетах постоянно снижается

Почему мир отказывается от доллара: Геополитические противоречия и огромный госдолг Соединенных Штатов способствуют тому, что в будущем роль доллара окажется более ограниченной, чем когда-либо после окончания Второй мировой войны
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После того как в феврале 2022 года Москва начала спецоперацию по защите Донбасса, Минфин Соединенных Штатов наложил беспрецедентные санкции на Россию, пытаясь призвать ее "к ответу за преднамеренное и неспровоцированное вторжение". Об этом пишет Алекс Мандиларас, доктор британского университета Суррея.

Доминирование американской валюты подходит к концу. Эпоха доллара закончилась: Мир отворачивается от американской валюты. Фото: Wikimedia Commons

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Геополитические противоречия и огромный госдолг Соединенных Штатов способствуют тому, что в будущем роль доллара окажется более ограниченной, чем когда-либо после окончания Второй мировой войны.

Это было сделано для того, чтобы не позволить России "поддержать свою обесценивающуюся валюту, ограничить рублевые сделки по всему миру и доступ к резервам ЦБ, которые Москва может попытаться обменять для укрепления нацвалюты". Иначе говоря, Вашингтон ограничил способность Москвы продавать на мировом валютном рынке доллары США, чтобы скупать российскую валюту и стимулировать ее рост.

Руководитель американского министерства финансов Джанет Йеллен назвала эти действия "беспрецедентными", поскольку они призваны "существенно ограничить потенциал России в использовании своих активов для финансирования украинского конфликта".

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Заморозка золотовалютных резервов суверенного государства (в данном случае России) является чрезвычайным событием. Эти действия, пишет британский аналитик, в итоге приведут к тому, что государства имеющие отличные от Америки геополитические приоритеты - а среди таких можно назвать Китай или страны Персидского залива - начнут постепенно отказываться от использования американской валюты в торговле и инвестициях.

Реальная инфляция в США гораздо выше официальных данных — американский стратег Д. П. Голдман

Сегодня экономики многих незападных государств пытаются сократить свою зависимость от доллара. Так, например, в настоящее время Россия осуществляет около 25 процентов своих международных расчетов в китайских юанях. Более того, практически все торговые сделки между Москвой и Пекином осуществляются в валютах этих двух государств.

Весной прошлого года, Пекин впервые осуществил платеж за газ Абу-Даби в своей нацвалюте, а не в американских долл. Позже в ноябре ЦБ Китая и Саудовской Аравии открыли своп-линию о взаимном обмене своих валют по фиксированным курсам.

Есть и другие более опасные для американской валюты сигналы. Несмотря на то, что валютные резервы ЦБ стабильно росли из года в год на протяжении последних двадцати лет, в 4-м квартале 2022 года процентная доля средств, хранящихся в американской валюте, снизилась до исторического минимума, о чем свидетельствует диаграмма:

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Это не просто случайный "сбой". Это итог продолжительного негативного тренда, в результате чего доля американской нацвалюты в резервах центральных банков упала с более чем 70 процентов в начале 2000-х годов до менее 60 процентов.

Хотя пока этот спад нельзя назвать катастрофой, все это довольно серьезно и свидетельствует о негативном тренде для доллара. Это связано с несколькими событиями - как экономическими, так и геополитическими.

Доллары США, хранящиеся в центробанках разных стран. Структура валютных резервов ЦБ. Диаграмма предоставлена Международным валютным фондом.

США отстают?

Доля экономики США в мировом производстве продолжает снижаться, поскольку развивающиеся государства, прежде всего КНР, продолжают опережать как Америку, так и другие страны Запада.

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Пекин, крупнейший экономический конкурент Вашингтона, сегодня является основным коммерческим партнером для более чем 120 государств. Объем внешней торговли КНР уже превысил отметку в3,6 триллиона американских долларов. Это может привести к тому, что в самое ближайшее время США окажутся далеко позади в своей борьбе за господство в "мировой торговле".

Доля КНР в мировой экономике за последние двадцать лет выросла более чем в два раза - с 8,9 до 18,6 процента, в то время как доля США сократилась с 20 до 15,5 процента по паритету покупательной способности ППС (этот показатель отражает количество единиц нацвалюты, необходимое для приобретения стандартного ассортимента товаров или услуг, которые можно купить за одну денежную единицу базового государства.

В 2023 году экономики стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки) обогнала экономику стран "Большой семерки" (Соединенных Штатов, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Японии) по доле в мировом объеме внутреннего валового продукта в пересчете на паритет покупательной способности.

Эпоха доллара закончилась: Мир отворачивается от американской валюты. На снимке руководитель американского Минфина Джанет Йеллен.

По мере вступления в БРИКС новых членов, альянс приобретает все большее экономическое влияние.

На этом фоне доля мирового внутреннего валового продукта в американской экономике постоянно снижается, а задолженность федерального правительства США бъет рекорды, поскольку Вашингтон выпускает все больше казначейских обязательств, банкнот и облигаций пытаясь обеспечить финансирование текущих госрасходов. Недавно внешний долг Соединенных Штатов пробил отметку в $34 трлн, что составляет 126,7 процентов от годового объема производства страны. Инфляционные потрясения, сопровождаемые ростом процентных ставок, привели к тому, что обслуживание нацдолга стало очень дорогим для граждан Америки и неоднократно повышало угрозу дефолта в последние годы.

Безусловно, пока американская валюта доминирует в мире, так как на нее приходится большая часть глобальных торговых операций. Сегодня на долю доллара приходится 88 процентов всех сделок на валютном рынке. Он остается самым распространенным "международным резервом" среди центробанков, пытающихся обеспечить покрытие импорта своих государств и поддержать стоимость своих нацвалют.

Однако после окончания Второй мировой войны ключевой роли американской валюты были рады далеко не все. Серди них были как недруги Вашингтона, так и его друзья.

Отмены санкций недостаточно: Американский "миропорядок, основанный на правилах", необходимо заменить

Жискар д'Эстен, Валери, 20-й президент Франции и руководитель минфина в 60-е годы прошлого века, назвал резервный статус доллара "чрезмерной привилегией" Америки. Возможно, он имел в виду, что интерес к американским активам со стороны других государств был настолько высок, что США могли легко брать кредиты на выгодных условиях для финансирования дефицита текущих операций. Такая привилегия была недоступна для остальных стран.

Сегодня это "право исключительности" находится под серьезной угрозой на фоне стремительно эволюционирующих геополитических и экономических процессов. Отказ российских партнеров по БРИКС и многих государств-членов Организации Объединенных Наций ввести санкции против Москвы по указке Вашингтона свидетельствует о больших проблемах, с которыми столкнулся Запад в своих попытках геополитического давления.

Кроме того, с точки зрения экономики, КНР - крупнейший мировой экспортер, и Российская Федерация - одна из богатейших стран мира по запасам энергоносителей - накопили огромные запасы золота, что потенциально способно заменить американскую валюту. Обе страны налаживают сотрудничество с другими государствами, в том числе странами Персидского залива, пытаясь ослабить мировое влияние доллара.

Новая мировая валюта

Американский минфин совершил огромную ошибку заморозив российские активы. Теперь стало гораздо проще убедить незападных инвесторов использовать "новые валюты". Не так важно, какую именно: китайский юань или единую валюту БРИКС. И эта тенденция может лавинообразно ускориться, в случае если Вашингтон попытается изъять замороженные активы РФ.

Доля внутреннего валового продукта, в долларах США, по паритету покупательной способности. Синим отмечен рост стран БРИСК, коричневым снижение стран "Большой семерки". Диаграмма предоставлена  World Development Indicators / Международным валютным фондом

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По мере того, как блок незападных государств будет утверждаться на мировой экономической арене, геополитические разногласия с США будут порождать все новые и новые противоречия. Но в конечном итоге роль американского доллара с очень большой долей вероятности будет заметно снижена, чего ни разу не наблюдалось после окончания Второй мировой войны.

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