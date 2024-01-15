Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
amv212
Реальная инфляция в США гораздо выше официальных данных — американский стратег Д. П. Голдман
Сегодня в США даже при условии значительного снижения цен многие не могут позволить себе купить даже самое необходимое, потому что финансирование расходов остается непомерно высоким, считает американский стратег и экономист Дэвид Пол Голдман

реклама

Даже если ваши цены "правильные", мистер Поттер, американцы не смогут купить себе жилье, пока процентные ставки будут слишком высокими. Фото: Джеймс Стюарт в роли Джорджа Бейли показывает на Лайонела Бэрримора в сцене из фильма "Замечательная жизнь" / Republic / Paramount

Индекс потребительских цен в Соединенных Штатах вырос на 3,4 процента в течение года (по декабрь 2023 года), что оказалось несколько выше консенсус-прогноза, в основном за счет большого скачка стоимости аренды жилья, выросшей на 6,2 процента по сравнению с прошлым годом. Официальный показатель стоимости проживания в США не соответствует действительности: арендная плата за новые квартиры, по данным Zillow и Apartmentlist.com, снижалась в течение последнего года и в течение каждого из последних пяти месяцев.

реклама

Бюро статистики труда, которое рассчитывает индекс потребительских цен (Consumer Price Index, CPI) , публикует данные о средней стоимости аренды жилья. При этом стоимость новой аренды, по данным Apartmentlist.com, снижается. Потребуется около 12 месяцев, чтобы оценка BLS догнала динамику новых арендных ставок. Официальная цифра CPI для жилья догонит наблюдаемую стоимость новых арендных квартир ближе к 2024 году, и BLS сообщит о снижении стоимости жилья, составляющей треть индекса цен.

 

Стоимость товаров также постепенно снижается после резкого роста цен во время пандемии Covid-19, когда американцы бросились скупать автомобили (чтобы не пользоваться общественным транспортом) и электронику для работы на дому. Важным фактором является сокращение импорта из Китая, отчасти благодаря падению китайского обменного курса по отношению к доллару США.

Однако федеральная резервная система (Federal Reserve System, ФРС,) и отраслевые эксперты на финансовых рынках концентрируют внимание совсем на другом - в рамках ошибочной экономической модели ФРС основным фактором инфляции является рост заработной платы. В результате простоя предприятий во время пандемии Covid дефицит рабочей силы привел к тому, что изменение среднего недельного заработка в годовом исчислении составило 7 процентов, а в годовом исчислении этот показатель все еще находится на уровне 4 процентов.

Сегодня в США даже при условии значительного снижения цен многие не могут позволить себе купить даже самое необходимое, потому что расходы на финансирование остаются непомерно высоки.

Между Китаем и США разгорается война за редкоземельные металлы Вьетнама

ФРС изо всех сил пытается снизить инфляцию до 2 процентов. Однако, по мнению экспертов, ФРС будет удерживать процентные ставки на высоком уровне до тех пор, пока спрос на рабочую силу не сократится и рост зарплат не снизится до уровня 2 процентов в годовом исчислении. По этой причине доходность казначейских облигаций резко подскочила после того, как Бюро трудовой статистики на прошлой неделе сообщило о более значительном, чем ожидалось, росте занятости в декабре.

Но на самом деле все не так радужно. Большая часть роста занятости в прошлом году пришлась на сферы с низкой заработной платой, в том числе здравоохранение, образование, развлечения и гостиничный бизнес, которые показали крайне слабый рост оплаты труда в 2023 году. В секторах, где наблюдался сильный рост зарплат, например в обрабатывающей промышленности, роста занятости вообще не наблюдалось.

Наиболее высокий рост занятости (на 4,2 процента в 2023 году) был зафиксирован в сегменте образования и здравоохранения, где рост заработной платы составил всего 2,4 процента. При этом наименьший рост занятости (практически без колебаний в 2023 году) наблюдался в обрабатывающей промышленности, где оплата труда возросла почти на 6 процентов.

Изменение индекса квартплаты по стране (США) с 2018 года по настоящее время

По мере роста заработной платы в обрабатывающей промышленности США - в основном из-за нехватки рабочих рук - американцы стали все чаще покупать товары за рубежом. Торговый баланс товаров в Соединенных Штатах подскочил с дефицита в 720 миллиардов долларов в год перед эпидемией Covid-19 до триллиона баксов в 2023 году.

Тот факт, что, согласно официальной статистической отчетности, инфляция в США невелика, является слабым утешением для жителей Америки, которые не могут позволить себе купить автомобили или недвижимость.

Ежемесячные издержки на эксплуатацию автомобиля в США сейчас составляют около 1000 долларов - примерно 700 долларов средний платеж за машину, 150 долларов страховка и 150-200 долларов на бензин. В 2018 году эта сумма составляла всего 600 долларов. В основном эта разница объясняется гораздо более высокой стоимостью кредитования автомобилей, а также скачком цен на новые транспортные средства.

История по индексу потребительских цен CPI в США с 2017 по 2023 годы.

Сегодня средняя стоимость ипотеки в США на новый дом составляет 2 883 доллара, в то время как средняя стоимость существующих ипотечных кредитов составляет всего 1 775 долларов. Таков результат повышения процентных ставок Федеральной резервной системой. Повышая процентные ставки, ФРС сама спровоцировала инфляцию, которой раньше не было.

Всплеск инфляции в 2020-2021 годах был мало связан с процентными ставками. Виной тому стали 6 триллионов долларов дополнительных субсидий на преодоление последствий Ковида, выделенных администрациями Трампа и Байдена. Такая "щедрость" Трампа на тот момент была вполне оправдана, учитывая спад экономики. Байден же увеличил субсидирования Трампа в два раза после того, как эпидемия в целом уже закончилась и экономика начала восстанавливаться. И процентные ставки к этому не имеют практически никакого отношения. 

Для американских граждан итог таков: цена на жилье, стоимость аренды и цены на большинство товаров долгосрочного использования немного снизятся, но практически никто не сможет позволить себе купить что-либо, потому что стоимость финансирования будет оставаться невероятно высокой в течение еще довольно длительного периода времени.

Средний недельный заработок по всем видам занятости, частный сектор

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

С точки зрения реальных денежных расходов, сегодня инфляция в США гораздо больше, чем кажется на первый взгляд, благодаря заблуждениям и неверным действиям Федеральной резервной системы.

#сша #фрс #инфляция в сша
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Американские и британские бомбардировщики вновь атаковали территорию Йемена
Новым президентом Тайваня стал нежелательный для Китая кандидат
Морские котики США пропали в море после операции по посадке на корабль у берегов Сомали
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

EurAsian Times заметила у новейшего китайского истребителя FC-31 технологии от F-35 и F-22
8
Дроны РФ получили систему серийных сбросов и стали полноценными "бомбардировщиками"
2
В зоне СВО замечены первые танки, использующие системы подавления дронов Сания
35
MW: Россия наносит удары "Кинжалами" по военным заводам Украины, а ПВО не может их перехватить
6
Новый российский пассажирский самолет Ил-96-400М готовится к первому полету
10
Россия использует комплекс "Пенициллин" для обнаружения артиллерии ВСУ
4
Китайский «революционный» гиперзвуковой двигатель рассчитан на скорость 16 Маха
12
В Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар на складе Wildberries
1
Хуситы делают беспилотники из сучьев и деревянных прутков
3
В сети появились характеристики смартфонов Vivo X100 Pro+ и X100s
+
EK Web представила первый в отрасли жидкостный охладитель Nucleus AIO
2
В компании AMD настоятельно рекомендуют использовать двухканальный режим при работе с Ryzen 8000
5
Немецкий концерн Rheinmetall приступает к серийному производству зенитного комплекса Skyranger 30
1
В Японии Boeing вынужденно сел, совершив внештатную посадку из-за трещины в кабине пилотов
+
Samsung Galaxy S24, S24 Plus и S24 Ultra будут получать обновления Android до 2031 года
+
Зафиксирован мощный сигнал из скопления семи галактик
1
Российские разработчики начали создавать аналог SimCity
2
ЕС рассматривает запретительные тарифы для производителей электромобилей BYD, Geely и Saic
+
Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил о невозможности наступления ни одной из сторон
2
Серийные Tesla Cybertruck не блещут качеством сборки
+

Популярные статьи

Почему при сборке нового ПК нужно начинать с монитора, и какую видеокарту выбрать под 2К и 4К
84
Несмотря на санкции США, Китай построил на западном оборудовании квантовый компьютер "Сунь Укун"
1
Пять лучших фильмов (на мой субъективный взгляд) с Рутгером Хауэром
13
Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
94
Альянс AUKUS не успевает за Китаем строить атомные подводные лодки
+
На фоне покупки Пакистаном FC-31, Индия может присоединиться к российским программам Су-57 и Су-75
+
О том, какие космические миссии состоятся в 2024 году
7
США – единственное государство в мире, которое обогатилось по итогам Второй мировой войны
109
Чиповая война между США и Китаем перекинулась на устаревшие микросхемы
3
В США надеются защитить украинские танки Abrams допзащитой ARAT от БПЛА, РПГ и дронов россиян
1

Сейчас обсуждают

Кот Кот
01:50
Честно смотрю на эти статьи и понимаю что они проплачены магазинами ,в которых остался никому не нужный мусор,тот кто смотрит ютуберов понимает что ПК можно собрать за 35тыс руб ,который потянет больш...
Максимально выгодный игровой компьютер для геймера с почти пустым кошельком в январе 2024 года
VRoman
01:39
Всё просто. Надо ставить верхний предел по напряжению и предел по потреблению. Тогда в совокупности всё будет нормально. Да, Хуанг лоханулся с огромным минимальным напряжением настольных видюх (около ...
Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
Alex Z
01:32
или бункер с натовскими офицерами тоже хорошо сбивает кинжалы
MW: Россия наносит удары "Кинжалами" по военным заводам Украины, а ПВО не может их перехватить
Garthar
01:28
Омг ты дурак? Какой гитлер? Веймарская республика это делала. Гитлер это НДСАП. Ты пробовал читать что пишут, а не выдумывать? Для примера танковое производство в ленинграде делали немцы. Производство...
США – единственное государство в мире, которое обогатилось по итогам Второй мировой войны
N1ghtwish
01:26
3я часть, это которая 3-х мерная недоделка? 5 часть отличная вышла, на харде местами действительно пришлось головой подумать, хотя спидранеры ее всю поломали.
Trine 5: A Clockwork Conspiracy - краткий обзор занимательной игры
Garthar
01:22
Иии что? У дебилушки кончились аргументы и он ударился в оскорбления? Причем тут это идиотик?
США – единственное государство в мире, которое обогатилось по итогам Второй мировой войны
REY_B_
01:16
У Абрамса сама концепция... Что сначала должно произойти полное завоевание господства в воздухе, а затем танки выходят на позицию, и расстреливают всё, что перед ними. У абрамса отличное орудие, и отл...
В США надеются защитить украинские танки Abrams допзащитой ARAT от БПЛА, РПГ и дронов россиян
Ilikethat
01:16
Логично! Без мышки, на точпаде к примеру, особо не поиграешь! Так что и видюха сэкономлена! :)
Почему при сборке нового ПК нужно начинать с монитора, и какую видеокарту выбрать под 2К и 4К
Анастасия Карпенко
01:14
Регулярно пользуемся этой трассой для поездок из Краснодара в гости к родителям в Славянск-на-Кубани, строительство и правда идет очень активное, прям таки ударными темпами, хороший проект, что тут ск...
Видеокарты AMD будут улучшать качество видео на YouTube и не только
Ilikethat
01:13
+100500 И еще коврик должен поддерживать разгон!
Почему при сборке нового ПК нужно начинать с монитора, и какую видеокарту выбрать под 2К и 4К
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем