Сегодня в США даже при условии значительного снижения цен многие не могут позволить себе купить даже самое необходимое, потому что финансирование расходов остается непомерно высоким, считает американский стратег и экономист Дэвид Пол Голдман

Даже если ваши цены "правильные", мистер Поттер, американцы не смогут купить себе жилье, пока процентные ставки будут слишком высокими. Фото: Джеймс Стюарт в роли Джорджа Бейли показывает на Лайонела Бэрримора в сцене из фильма "Замечательная жизнь" / Republic / Paramount

Индекс потребительских цен в Соединенных Штатах вырос на 3,4 процента в течение года (по декабрь 2023 года), что оказалось несколько выше консенсус-прогноза, в основном за счет большого скачка стоимости аренды жилья, выросшей на 6,2 процента по сравнению с прошлым годом. Официальный показатель стоимости проживания в США не соответствует действительности: арендная плата за новые квартиры, по данным Zillow и Apartmentlist.com, снижалась в течение последнего года и в течение каждого из последних пяти месяцев.

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Бюро статистики труда, которое рассчитывает индекс потребительских цен (Consumer Price Index, CPI) , публикует данные о средней стоимости аренды жилья. При этом стоимость новой аренды, по данным Apartmentlist.com, снижается. Потребуется около 12 месяцев, чтобы оценка BLS догнала динамику новых арендных ставок. Официальная цифра CPI для жилья догонит наблюдаемую стоимость новых арендных квартир ближе к 2024 году, и BLS сообщит о снижении стоимости жилья, составляющей треть индекса цен.

Стоимость товаров также постепенно снижается после резкого роста цен во время пандемии Covid-19, когда американцы бросились скупать автомобили (чтобы не пользоваться общественным транспортом) и электронику для работы на дому. Важным фактором является сокращение импорта из Китая, отчасти благодаря падению китайского обменного курса по отношению к доллару США.

Однако федеральная резервная система (Federal Reserve System, ФРС,) и отраслевые эксперты на финансовых рынках концентрируют внимание совсем на другом - в рамках ошибочной экономической модели ФРС основным фактором инфляции является рост заработной платы. В результате простоя предприятий во время пандемии Covid дефицит рабочей силы привел к тому, что изменение среднего недельного заработка в годовом исчислении составило 7 процентов, а в годовом исчислении этот показатель все еще находится на уровне 4 процентов.

Сегодня в США даже при условии значительного снижения цен многие не могут позволить себе купить даже самое необходимое, потому что расходы на финансирование остаются непомерно высоки.

ФРС изо всех сил пытается снизить инфляцию до 2 процентов. Однако, по мнению экспертов, ФРС будет удерживать процентные ставки на высоком уровне до тех пор, пока спрос на рабочую силу не сократится и рост зарплат не снизится до уровня 2 процентов в годовом исчислении. По этой причине доходность казначейских облигаций резко подскочила после того, как Бюро трудовой статистики на прошлой неделе сообщило о более значительном, чем ожидалось, росте занятости в декабре.

Но на самом деле все не так радужно. Большая часть роста занятости в прошлом году пришлась на сферы с низкой заработной платой, в том числе здравоохранение, образование, развлечения и гостиничный бизнес, которые показали крайне слабый рост оплаты труда в 2023 году. В секторах, где наблюдался сильный рост зарплат, например в обрабатывающей промышленности, роста занятости вообще не наблюдалось.

Наиболее высокий рост занятости (на 4,2 процента в 2023 году) был зафиксирован в сегменте образования и здравоохранения, где рост заработной платы составил всего 2,4 процента. При этом наименьший рост занятости (практически без колебаний в 2023 году) наблюдался в обрабатывающей промышленности, где оплата труда возросла почти на 6 процентов.

Изменение индекса квартплаты по стране (США) с 2018 года по настоящее время

По мере роста заработной платы в обрабатывающей промышленности США - в основном из-за нехватки рабочих рук - американцы стали все чаще покупать товары за рубежом. Торговый баланс товаров в Соединенных Штатах подскочил с дефицита в 720 миллиардов долларов в год перед эпидемией Covid-19 до триллиона баксов в 2023 году.

Тот факт, что, согласно официальной статистической отчетности, инфляция в США невелика, является слабым утешением для жителей Америки, которые не могут позволить себе купить автомобили или недвижимость.

Ежемесячные издержки на эксплуатацию автомобиля в США сейчас составляют около 1000 долларов - примерно 700 долларов средний платеж за машину, 150 долларов страховка и 150-200 долларов на бензин. В 2018 году эта сумма составляла всего 600 долларов. В основном эта разница объясняется гораздо более высокой стоимостью кредитования автомобилей, а также скачком цен на новые транспортные средства.

История по индексу потребительских цен CPI в США с 2017 по 2023 годы.

Сегодня средняя стоимость ипотеки в США на новый дом составляет 2 883 доллара, в то время как средняя стоимость существующих ипотечных кредитов составляет всего 1 775 долларов. Таков результат повышения процентных ставок Федеральной резервной системой. Повышая процентные ставки, ФРС сама спровоцировала инфляцию, которой раньше не было.

Всплеск инфляции в 2020-2021 годах был мало связан с процентными ставками. Виной тому стали 6 триллионов долларов дополнительных субсидий на преодоление последствий Ковида, выделенных администрациями Трампа и Байдена. Такая "щедрость" Трампа на тот момент была вполне оправдана, учитывая спад экономики. Байден же увеличил субсидирования Трампа в два раза после того, как эпидемия в целом уже закончилась и экономика начала восстанавливаться. И процентные ставки к этому не имеют практически никакого отношения.

Для американских граждан итог таков: цена на жилье, стоимость аренды и цены на большинство товаров долгосрочного использования немного снизятся, но практически никто не сможет позволить себе купить что-либо, потому что стоимость финансирования будет оставаться невероятно высокой в течение еще довольно длительного периода времени.

Средний недельный заработок по всем видам занятости, частный сектор

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С точки зрения реальных денежных расходов, сегодня инфляция в США гораздо больше, чем кажется на первый взгляд, благодаря заблуждениям и неверным действиям Федеральной резервной системы.