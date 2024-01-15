Американский производитель графических карт, компания Nvidia приступает к серийному выпуску чипов искусственного интеллекта, которые на данный момент соответствуют экспортным требованиям американского законодательства и в то же время учитывают потребности клиентов в Китае.

Чипы H100 от Nvidia, используемые в сервере HGX-H100 с архитектурой Hopper, в 6,68 раза более быстрые, чем H20. Фотография представлена пресс-службой компании Nvidia.

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Nvidia, крупнейший в мире поставщик графических микросхем, согласно сообщениям, начнет массовое производство трех "кастрированных" чипов искусственного интеллекта (ИИ) для китайского рынка во втором квартале этого года. В ноябре прошлого года калифорнийский производитель планировал вывести на рынки Китая три AI-чипа - H20, L20 и L2, однако их запуск был отложен до 2024 года, поскольку эти продукты необходимо было проверить на предмет соответствия экспортному контролю США.

В своей статье, опубликованной в первых числах нового года для канадского технологического новостного ресурса Wccftech отраслевой эксперт Хасан Муджтаба, пишет, что все три кристалла полностью соответствуют требованиям американской экспортной политики и будут изготавливаться тайваньской компанией Wistron Corp начиная со второго квартала 2024 года. Вполне вероятно, что первая партия процессоров H20 будет поставлена заказчикам примерно в середине или конце второго квартала 2024 года, говорится в сообщении.

"С точки зрения характеристик, показатели производительности и вычислительной мощности H20 полностью соответствуют экспортной политике Вашиннгтона", - утверждает китайский специалист из компании Shenzhen Xinbang Information Technology Co Ltd в своей статье, опубликованной во вторник.

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По его словам, быстродействие H20 составляет 296 триллионов операций с плавающей запятой в секунду (терафлопс или тфлопс) в FP8 Tensor Core, по сравнению с 1 979 тфлопс у H100 и 3 958 тфлопс у H200. Эксперт считает, что H200, самый мощный в мире процессор искусственного интеллекта, в 13 раз более быстрый, чем H20.

Между тем, согласно опубликованным в США данным, H20 — это относительно надежная и экономичная машина. Дилан Патель, аналитик Semianalysis.com, в своей статье, опубликованной в ноябре 2023 года, пишет, что H20 на 20 процентов быстрее H100 в вычислениях на основе больших языковых моделей (large language model, LLM), которые могут использоваться при генерации контента на основе крупных наборов данных. Хотя H100 в 6,68 раза быстрее H20, при оценке производительности необходимо также учитывать показатель MFU model FLOPs utilization), или фактический показатель использования, считает эксперт.

Поскольку коэффициент MFU у H100 составляет всего 38,1 процента, а у H20 может достигать 90 процентов, производительность H20 в реальных условиях с несколькими GPU близка к 50 процентам от производительности H100. При этом, другие технологические специалисты указывают, что H20 имеет преимущество в энергопотреблении, поскольку его расчетная тепловая мощность составляет 400 Вт, что ниже, чем у H100 в 700 Вт.

Американский обозреватель Джефф Пао в своей статье пишет, что чипы Nvidia для Китая хоть и стали "более тупыми", но по-прежнему надежны и экономически эффективны.

Рынки Китая

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Напомним, что эта история началась в августе 2022 года, когда администрация Байдена запретила экспорт процессоров Nvidia A100 и H100 и чипа AMD MI250 в Китай и Россию, поскольку эти устройства характеризуются "слишком высокой" пропускной способностью от 600 гигабайт в секунду и выше.

Преимущество Nvidia перед китайскими конкурентами стремительно сокращается. Параметры графического процессора NVIDIA H20 AI обнародованы, но соответствует ли он требованиям экспортного контроля США? Фотография представлена пресс-службой компании Nvidia.

Позже Nvidia продемонстрировала процессоры A800 и H800, поддерживающие скорость 400 и 300 гигабайт в секунду соответственно, также нацеленные на рынки Китая. По оценкам IT-экспертов, производительность A800 и H800 составляет примерно 70 процентов от производительности A100 и H100 соответственно.

17 октября Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США заявило, что отныне для классификации запрещенных чипов будут использоваться такие параметры, как "производительность" и "плотность производительности". Согласно новым требованиям, чипы Nvidia A800, H800, L40, L40S и RTX 4090 запрещены к поставке в КНР. Nvidia пытается заполнить образовавшуюся брешь, поставив в Китай модель H20.

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Если этот новый чип достигнет хотя бы 50 процентов от производительности H100, а его энергопотребление при этом окажется на 43 процента ниже, чем у H100, он может оказаться весьма интересным продуктом в глазах китайских покупателей, считают некоторые отраслевые обозреватели.

"Несмотря на то, что H20 обладает существенно более низкой производительностью, чем H100, его цена также будет более низкой. К тому же он поддерживает такие специальные функции Nvidia, как NVLink и платформы CUDA", - говорит Куо Минг-Чи, тайваньский технологический аналитик из гонконгской компании TF International Securities Group Ltd. "Китайские покупатели по-прежнему проявляют большой интерес к чипу H20".

Преимущество Nvidia перед китайскими конкурентами стремительно сокращается

В статье от 30 декабря обозреватель из Ляонина пишет, что H20 по-прежнему имеет преимущество в производительности и эффективности перед китайскими чипами искусственного интеллекта, но это превосходство стремительно сокращается. Эксперт считает, что благодаря политической воле и финансированию Пекина многие китайские чипмейкеры развиваются быстрыми темпами и однажды разрушат монополию Nvidia на рынке чипов искусственного интеллекта.

Более того, многие технологические компании Китая уже перешли на использование кристаллов местного производства, включая микросхемы 910B от Huawei и BR100 от Biren, поскольку не собираются “ждать милостей” от Nvidia.

В ближайшее время давление на Nvidia может усилиться еще больше. 2 декабря прошлого года на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния министр торговли США Джина Раймондо заявила, что если какая-либо американская компания модернизирует свой чип, используя определенные технологические решения, которые позволяют китайским специалистам создавать системы искусственного интеллекта, то на следующий же день американское правительство возьмет ее под особый контроль.

На фоне этого заявления можно с большой долей вероятности предположить, что если производительность H20 действительно достигнет 50 процентов от производительности H100, то США вновь ужесточат ограничения для экспорта в Россию и Китай.

Благодаря политической воле и финансированию Пекина многие китайские чипмейкеры активно развиваются и в один прекрасный момент разрушат монополию Nvidia на рынке чипов для искусственного интеллекта.

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