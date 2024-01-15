Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

В США заявили, что AI-чипы Nvidia для Китая хоть и стали "тупее", зато надежны и экономичны

Многие IT-компании Китая уже перешли на использование чипов местного производства, включая 910B от Huawei и BR100 от Biren, поскольку не собираются “ждать милостей” от Nvidia
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Американский производитель графических карт, компания Nvidia приступает к серийному выпуску чипов искусственного интеллекта, которые на данный момент соответствуют экспортным требованиям американского законодательства и в то же время учитывают потребности клиентов в Китае.

Чипы H100 от Nvidia, используемые в сервере HGX-H100 с архитектурой Hopper, в 6,68 раза более быстрые, чем H20. Фотография представлена пресс-службой компании Nvidia.

реклама



Nvidia, крупнейший в мире поставщик графических микросхем, согласно сообщениям, начнет массовое производство трех "кастрированных" чипов искусственного интеллекта (ИИ) для китайского рынка во втором квартале этого года. В ноябре прошлого года калифорнийский производитель планировал вывести на рынки Китая три AI-чипа - H20, L20 и L2, однако их запуск был отложен до 2024 года, поскольку эти продукты необходимо было проверить на предмет соответствия экспортному контролю США.

В своей статье, опубликованной в первых числах нового года для канадского технологического новостного ресурса Wccftech отраслевой эксперт Хасан Муджтаба, пишет, что все три кристалла полностью соответствуют требованиям американской экспортной политики и будут изготавливаться тайваньской компанией Wistron Corp начиная со второго квартала 2024 года. Вполне вероятно, что первая партия процессоров H20 будет поставлена заказчикам примерно в середине или конце второго квартала 2024 года, говорится в сообщении.

"С точки зрения характеристик, показатели производительности и вычислительной мощности H20 полностью соответствуют экспортной политике Вашиннгтона", - утверждает китайский специалист из компании Shenzhen Xinbang Information Technology Co Ltd в своей статье, опубликованной во вторник.

реклама



По его словам, быстродействие H20 составляет 296 триллионов операций с плавающей запятой в секунду (терафлопс или тфлопс) в FP8 Tensor Core, по сравнению с 1 979 тфлопс у H100 и 3 958 тфлопс у H200. Эксперт считает, что H200, самый мощный в мире процессор искусственного интеллекта, в 13 раз более быстрый, чем H20.

Баланс сил на рынке чипов медленно, но неуклонно смещается в сторону Китая

Между тем, согласно опубликованным в США данным, H20 — это относительно надежная и экономичная машина. Дилан Патель, аналитик Semianalysis.com, в своей статье, опубликованной в ноябре 2023 года, пишет, что H20 на 20 процентов быстрее H100 в вычислениях на основе больших языковых моделей (large language model, LLM), которые могут использоваться при генерации контента на основе крупных наборов данных. Хотя H100 в 6,68 раза быстрее H20, при оценке производительности необходимо также учитывать показатель MFU model FLOPs utilization), или фактический показатель использования, считает эксперт.

Поскольку коэффициент MFU у H100 составляет всего 38,1 процента, а у H20 может достигать 90 процентов, производительность H20 в реальных условиях с несколькими GPU близка к 50 процентам от производительности H100.  При этом, другие технологические специалисты указывают, что H20 имеет преимущество в энергопотреблении, поскольку его расчетная тепловая мощность составляет 400 Вт, что ниже, чем у H100 в 700 Вт.

Американский обозреватель Джефф Пао в своей статье пишет, что чипы Nvidia для Китая хоть и стали "более тупыми", но по-прежнему надежны и экономически эффективны.

Рынки Китая

реклама



Напомним, что эта история началась в августе 2022 года, когда администрация Байдена запретила экспорт процессоров Nvidia A100 и H100 и чипа AMD MI250 в Китай и Россию, поскольку эти устройства характеризуются "слишком высокой" пропускной способностью от 600 гигабайт в секунду и выше.

Преимущество Nvidia перед китайскими конкурентами стремительно сокращается. Параметры графического процессора NVIDIA H20 AI обнародованы, но соответствует ли он требованиям экспортного контроля США? Фотография представлена пресс-службой компании Nvidia.

Позже Nvidia продемонстрировала процессоры A800 и H800, поддерживающие скорость 400 и 300 гигабайт в секунду соответственно, также нацеленные на рынки Китая. По оценкам IT-экспертов, производительность A800 и H800 составляет примерно 70 процентов от производительности A100 и H100 соответственно.

17 октября Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США заявило, что отныне для классификации запрещенных чипов будут использоваться такие параметры, как "производительность" и "плотность производительности". Согласно новым требованиям, чипы Nvidia A800, H800, L40, L40S и RTX 4090 запрещены к поставке в КНР. Nvidia пытается заполнить образовавшуюся брешь, поставив в Китай модель H20.

реклама



Если этот новый чип достигнет хотя бы 50 процентов от производительности H100, а его энергопотребление при этом окажется на 43 процента ниже, чем у H100, он может оказаться весьма интересным продуктом в глазах китайских покупателей, считают некоторые отраслевые обозреватели.

"Несмотря на то, что H20 обладает существенно более низкой производительностью, чем H100, его цена также будет более низкой. К тому же он поддерживает такие специальные функции Nvidia, как NVLink и платформы CUDA", - говорит Куо Минг-Чи, тайваньский технологический аналитик из гонконгской компании TF International Securities Group Ltd. "Китайские покупатели по-прежнему проявляют большой интерес к чипу H20".

Малайзия испытывает серьезные проблемы с производством передовых микросхем

Преимущество Nvidia перед китайскими конкурентами стремительно сокращается

В статье от 30 декабря обозреватель из Ляонина пишет, что H20 по-прежнему имеет преимущество в производительности и эффективности перед китайскими чипами искусственного интеллекта, но это превосходство стремительно сокращается. Эксперт считает, что благодаря политической воле и финансированию Пекина многие китайские чипмейкеры развиваются быстрыми темпами и однажды разрушат монополию Nvidia на рынке чипов искусственного интеллекта.

Более того, многие технологические компании Китая уже перешли на использование кристаллов местного производства, включая микросхемы 910B от Huawei и BR100 от Biren, поскольку не собираются “ждать милостей” от Nvidia.

В ближайшее время давление на Nvidia может усилиться еще больше. 2 декабря прошлого года на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния министр торговли США Джина Раймондо заявила, что если какая-либо американская компания модернизирует свой чип, используя определенные технологические решения, которые позволяют китайским специалистам создавать системы искусственного интеллекта, то на следующий же день американское правительство возьмет ее под особый контроль.

На фоне этого заявления можно с большой долей вероятности предположить, что если производительность H20 действительно достигнет 50 процентов от производительности H100, то США вновь ужесточат ограничения для экспорта в Россию и Китай.

Благодаря политической воле и финансированию Пекина многие китайские чипмейкеры активно развиваются и в один прекрасный момент разрушат монополию Nvidia на рынке чипов для искусственного интеллекта.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее сообщалось, что несмотря на санкции США, Китай построил на западном оборудовании квантовый компьютер "Сунь Укун". В производственном процессе используется немецкая литография, корейские термические инструменты, а также, возможно, японские электронно-лучевые технологии. Origin Quantum, производитель квантовых вычислительных машин и из Хэфэй, 6 января официально представила свой квантовый компьютер третьего поколения под названием Wukong (Сунь Укун). В китайской мифологии это имя носит Король Обезьян, владеющий 72 превращениями. Подробнее...

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

сша китай чип чиповая война
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
18
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
32
Обзор моноблока HIPER ExpertCenter D27
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI
5
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
5
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
27
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio Focus A10
3
Обзор робота-пылесоса ILIFE L100
+

Интересные материалы

Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
2 января 2024 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MW: Россия наносит удары "Кинжалами" по военным заводам Украины, а ПВО не может их перехватить
24
EurAsian Times заметила у новейшего китайского истребителя FC-31 технологии от F-35 и F-22
11
В зоне СВО замечены первые танки, использующие системы подавления дронов Сания
40
Китайский «революционный» гиперзвуковой двигатель рассчитан на скорость 16 Маха
14
В Японии Boeing вынужденно сел, совершив внештатную посадку из-за трещины в кабине пилотов
+
Россия представила 1,5-тонную бомбу ФАБ-1500-М54 с обновлённым модулем УМПК
2
EK Web представила первый в отрасли жидкостный охладитель Nucleus AIO
2
Samsung Galaxy S24, S24 Plus и S24 Ultra будут получать обновления Android до 2031 года
+
В Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар на складе Wildberries
1
ВКС России провели «уникальную» массовую ракетную атаку
8
Зафиксирован мощный сигнал из скопления семи галактик
2
Перевод 4000 биткоинов от Grayscale на сумму $ 175 млн вызывает рыночные спекуляции
+
Росатом построит комплекс по добыче и переработке золота на крупнейшем месторождении России
+
Серийные Tesla Cybertruck не блещут качеством сборки
+
Science: Множество древних городов обнаружены в тропических лесах Амазонки
1
Венесуэла отказывается от «нефтяной криптовалюты» Petro
2
Аналитики фиксируют рост корреляции между золотом и Биткоином и ожидают подорожания ВТС
+
Кастомные карты GeForce RTX 4070 SUPER появились в розничных магазинах по цене до 650 долларов
1
В Ростове-на-Дону тысячи жителей остались без света из-за аварии
1
Лунный модуль Peregrine долетел до Луны, но поставленные задачи выполнить не смог
3

Популярные статьи

Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
147
О судьбе истребителей МиГ-29, доставшихся Молдавии после распада СССР
1
Пять лучших фильмов (на мой субъективный взгляд) с Рутгером Хауэром
18
9 сомнительных процессоров и видеокарт Intel, AMD и NVIDIA, которые в 2024г вам лучше не покупать
43
Собираем мощный и качественный игровой ПК для игр в разрешении QHD за разумную сумму в 2024 году
9
О том, какие космические миссии состоятся в 2024 году
11
Xbox series S подрывают консольное подразделение Microsoft
9
Как Америка вытесняет Китай из интернета
2
В США надеются защитить украинские танки Abrams допзащитой ARAT от БПЛА, РПГ и дронов россиян
6
На фоне покупки Пакистаном FC-31, Индия может присоединиться к российским программам Су-57 и Су-75
2

Сейчас обсуждают

Михаил Иванович
18:50
Перед людьми в первую очередь надо искуплять вину, а то убийц помилуют, но вот жертвам и их родственникам от этого совсем не лучше
Бывший мэр Владивостока, осужденный за коррупцию, отправляется на спецоперацию
Михаил Иванович
18:48
Он уже там, и его в розыск объявили
Бывший мэр Владивостока, осужденный за коррупцию, отправляется на спецоперацию
Учи Сипласплас
18:48
Я не понимаю зачем, ассистент полезный был
Производительность GeForce RTX 40 SUPER сравнили с ее предшественниками
Михаил Иванович
18:47
Где это сильней? Рост цен практически на все с начала так называемой сво, ухудшение жизни в целом, и бесперспективное будущее говорит об обратном
Ермак: Киев сожалеет об отсутствии КНР в переговорах по «формуле мира»
Михаил Иванович
18:42
А причём тут 90-е и бандиты, если аварии ЖКХ участились
Ермак: Киев сожалеет об отсутствии КНР в переговорах по «формуле мира»
si-cat
18:42
"..но и в сесеэр дали даже ево.." "..а что расияне не были тогда там.." 🤣🤣🤣🤣🤣
О том, какие космические миссии состоятся в 2024 году
Денис Иванцов
18:40
Выше +200mhz сыпится на любом powlim.
Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
Immortal_X
18:38
zalupa 2
ВСУ меняют тактику на Херсонском направлении – в бой брошены словацкие САУ Zuzana 2
si-cat
18:37
Будет проедать армейскую. Сильное сомнение, что будет с пулемётом на передовой :) "..служил в Военно-Морском Флоте СССР с 1985 по 1987 год.." Банальная срочка. Если даже что-то и умел - прочно забыл.....
Бывший мэр Владивостока, осужденный за коррупцию, отправляется на спецоперацию
si-cat
18:31
А что там озвучивать? ВСУ - погибать, Умерову - воровать.
Глава Минобороны Украины Умеров отказался раскрыть план ВСУ на 2024 год
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем