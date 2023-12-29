Полупроводники — это не только "новая нефть", но и основной источник глобальных конфликтов. В наши дни чипы есть буквально везде, где требуется вычислительная мощность, - от оружия до часов и автомобилей. Эра искусственного интеллекта только начинается. И это неизбежно приведет к еще большему использованию полупроводниковых кристаллов.

Малайзия занимает 7 процентов мирового рынка экспорта полупроводников, но для выживания и процветания ей необходим более стратегический подход. (Изображение представлено онлайн-изданием East Asia Forum / Shafwan Zaidon)

реклама





Малайзия находится в самом центре глобальной цепочки поставок микросхем. Электрический и электронный сектор экономики составляет около 7 процентов от общего валового внутреннего продукта Малайзии. При этом на долю одних только полупроводниковых приборов и электронных интегральных схем приходится четверть всего экспорта, который в 2022 году составит 387 миллиардов малазийских ринггитов или 83,5 миллиарда американских долларов.

Являясь шестым по величине экспортером полупроводниковой продукции в мире, Малайзия занимает 7 процентов мирового рынка. В 2022 году эта юго-восточная страна обеспечила 23 процента экспорта полупроводников в США.

Куала-Лумпур всеми способами пытается привлечь инвестиции в развитие производственно-сбытовой цепочки полупроводников. Страна активно участвует в сборке, упаковке и тестировании микросхем, а также в предоставлении услуг по производству электроники, обеспечивая 13 процентов мирового объема производства полупроводников. Новый промышленный генеральный план (New Industrial Master Plan, NIMP) до 2030 года предполагает наращивание в Малайзии таких видов деятельности, как проектирование интегральных схем, изготовление полупроводниковых пластин, производство полупроводниковых машин и оборудования.

реклама





Недавние объявления об инвестициях со стороны Intel (около 7 миллиардов долларов), Infineon (5,5 миллиардов долларов) и Texas Instruments (3,1 миллиарда долларов) свидетельствуют о том, что Малайзия имеет всё необходимое для расширения масштабов производства и "выполнения все более сложных задач". Однако, многие малазийские компании, особенно малые и средние предприятия, по-прежнему зависят от неквалифицированной иностранной рабочей силы и неохотно идут на автоматизацию производства. Многие из них не верят, что в Малайзии возможно наладить производство автоматизированных станков или прецизионных инструментов уровня Японии или ФРГ.

Вместе с тем благодаря развитию мировой полупроводниковой промышленности в Малайзии появился целый ряд довольно успешных местных брендов, специализирующихся на решениях в области автоматизации, среди которых Greatech, Pentamaster и Walta. Эти компании известны тем, что занимаются изготовлением прецизионной оснастки или высокоточным инжинирингом, и вместе с малазийской компанией ViTrox, поставляющей автоматизированные системы оптического контроля для полупроводников, образуют критически важную и очень устойчивую цепочку поставок для мировой полупроводниковой индустрии.

Чипмейкеры часто жалуются, на то, что в Малайзии не хватает квалифицированных специалистов. При этом эксперты считают, что главная проблема не в квалификации сотрудников, а в их зарплате. Многие квалифицированные работники Малайзии, будь то инженеры или техники, ищут работу в Сингапуре, где платят гораздо больше (в среднем 2900 долларов США). Низкая зарплата — это системная проблема, которая порождает порочный круг недостаточного создания квалифицированных рабочих мест. Малайзия - редкий случай, когда медианная месячная зарплата в обрабатывающей промышленности $478 (2 205 ринггитов) ниже средней месячной зарплаты по стране $ 526 (2 424 ринггита).

Электротехника и электроника (ЭиЭ) является ведущей экспортной отраслью Малайзии и вносит наибольший вклад в положительное сальдо торгового баланса страны, которое в 2022 году достигло рекордных 55,1 миллиарда долларов США. На фотографии чипы, изготовленные на заводе Unisem Berhad в Ипохе, Малайзия. (Изображение представлено агентством Reuters via EAF / Lim Huey Teng)

реклама





Инженеры тоже не застрахованы от этой проблемы. Например, в отчете Совета инженеров Малайзии за 2022 год говорится, что по состоянию на 2021 год стартовая зарплата более трети выпускников инженерных вузов составляла менее 2 000 ринггитов ($ 434) в месяц, в то время как 90 процентов специалистов с высшим образованием получали менее 3 000 ринггитов ($ 650) в месяц. Для семьи с одним взрослым человеком в Куала-Лумпуре этих денег едва ли хватает на пропитание.

Неизбежным следствием низких зарплат в секторе электротехники и электроники является то, что у студентов отпадает всякое желание получать высшее образование на дневном отделении или работать в области НТИМ (естественные науки, технология, инженерия и математика).

В конце 2022 года соотношение инженеров к населению в Малайзии составляло 1:170, что ниже целевого показателя 1:100. Люди, которые раньше хотели получить профессию в области НТИМ, в итоге вынуждены искать другие формы занятости, чтобы обеспечить свою семью средствами к существованию, - например, гиг-работу. Многие выпускники малазийских инженерных вузов также предпочитают работать в Сингапуре, где они могут рассчитывать на зарплату около 2800-3400 сингапурских долларов (примерно 9 750-11 840 ринггитов) в месяц в качестве инженера начального уровня.

Эксперты считают, Малайзии необходимо больше инвестировать в STEM-образование в школах и университетах, а также в профессионально-техническое обучение, чтобы создать более надежный кадровый резерв. Но самое главное - необходимо повысить оплату труда квалифицированных работников, чтобы решить застарелые проблемы сектора, включая утечку мозгов и неполную занятость.

реклама





Программа NIMP 2030 ставит своей целью удвоение медианной заработной платы в полупроводниковой промышленности с 480 долларов США до 980 долларов к 2030 году. Помимо усилий по увеличению стоимостной цепочки в сфере производства полупроводников на первом и заключительном этапах, Малайзии следует действовать еще более масштабно и стремиться к дальнейшему развитию электротехнического и электронного сектора.

Еще несколько лет назад правительства большинства стран мира относились к полупроводниковой промышленности прежде всего как к частному бизнесу. В Малайзии полупроводниковая промышленность де-факто находилась в ведении Малазийского управления инвестиционного развития, государственного агентства, отвечающего за стимулирование инвестиций.

Начиная с 2021 года власти некоторых государств начали с запозданием создавать инфраструктуру и возможности для координации проводимой политики и контроля за ее результатами. Наиболее яркими примерами являются принятый Соединенными Штатами закон CHIPS и запрет на экспорт передовых микросхем. В 2022 году между Малайзией и США был подписан Меморандум о сотрудничестве в области обеспечения устойчивости цепочки поставок полупроводниковой продукции. Этот документ содержит руководящие принципы, направленные на укрепление сотрудничества, прозрачности и доверия между правительствами двух государств.

Министр науки, технологий и инноваций Чанг Лих Канг в 2022 году заявил, что Малайзии необходимо увеличить число инженеров с 187 900 до 300 тысяч, чтобы достичь соотношения числа инженерно-технических специалистов к общей численности населения на европейском уровне - 1 к 100. (Изображение представлено онлайн-изданием East Asia Forum / Shafwan Zaidon)

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Западные отраслевые аналитики считают, что Малайзия должна не только рассматривать полупроводниковую индустрию как инвестиционный проект, но и постепенно формировать более сильное политическое влияние. “Только благодаря более тесному сотрудничеству между ключевыми игроками, включая представителей отрасли, политиков и правительство, малазийцы смогут начать более стратегически мыслить в отношении самой интересной и важной отрасли нашего времени”.