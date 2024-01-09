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Баланс сил на рынке чипов медленно, но неуклонно смещается в сторону Китая

Программы субсидирования полупроводниковой промышленности в США и странах Евросоюза не приносят желаемых результатов
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Китай, Тайвань, Южная Корея и Япония к концу 2024 года будут располагать более мощными полупроводниковыми активами, чем Соединенные Штаты, сообщает всемирная ассоциация полупроводниковой промышленности SEMI в своем последнем отчете World Fab Forecast.Китайский чипмейкер SMIC успешно противостоит санкциям США. Китай удваивает свои мощности по производству чипов микросхем, на фоне тщетных попыток США и ЕС сделать то же самое.  Изображение: Twitter. Изображение: Twitter / Global Times

Согласно полученным в ходе исследования данным, более 80 процентов мировых мощностей по производству полупроводниковой продукции по-прежнему находятся в Азии, причем их процентное соотношение в этом году несколько выше, чем в прошлом.

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По прогнозам, доля Китая в общемировом объеме мощностей вырастет с 26 до 27 процентов в 2024 году, в то время как доля Америки останется чуть ниже 10 процентов, а Европы - менее 9 процентов. Попытки же Соединенных Штатов и Евросоюза восстановить свои внутренние цепочки поставок чипов вряд ли принесут ощутимые результаты как минимум до конца 2025 года.

Ожидается, что в 2024 году совокупная мощность всех фабрик в мире вырастет на 6,4 процента и превысит 30 миллионов пластин в месяц ( wafers per month, WPM), что станет новым рекордным показателем. В пересчете на 200-миллиметровые (8-дюймовые) подложки мировые мощности в прошлом году выросли на 5,5 процента и составили 29,6 миллиона пластин в месяц.

Согласно прогнозам SEMI, в этом году начнут работу 42 новые фабрики, что значительно больше, чем 11 в 2023 году и 29 в 2022 году. Диаметр пластин, выпускаемых на новых мощностях, будет варьироваться от 300 мм или (12 дюймов) - на крупных заводах TSMC, Samsung, Intel и других лидеров отрасли - до 100 мм (4 дюйма) для специального применения.

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Рост мощностей в основном обеспечивается за счет передовых логических (Intel) и литейных (TSMC) применений, включая высокопроизводительные вычисления и искусственный интеллект, а также производства силовых полупроводников для электромобилей. Напомним, что в настоящее время производство силовых полупроводников из карбида кремния постепенно переводится со 150-мм (6-дюймовых) на 200-мм (8-дюймовые) пластины.

Ожидается, что в этом году в Китае начнут работу 18 новых заводов, что позволит увеличить суммарную производительность на 13 процентов до 8,6 миллиона пластин в месяц. По оценкам SEMI, производственные мощности на Тайване вырастут в среднем на 4,2 процента до 5,7 миллиона пластин в месяц, в Южной Корее - на 5,4 процента до 5,1 млн, в Японии - на 2 процента до 4,7 млн, в Америке - на 6 процентов до 3,1 млн, в Европе и на Ближнем Востоке (Израиль) - на 3,6 процента до 2,7 млн.

В Юго-Восточной Азии прогнозируется рост производства на 4 процента до 1,7 миллиона пластин в месяц. Таким образом, общий объем мощностей полупроводников в Азии достигнет 26 миллионов единиц продукции в месяц, что в 4,5 раза больше, чем в Америке и Европе вместе взятых.

По прогнозам, к концу 2024 года на долю TSMC и других литейных предприятий (контрактных производителей) будет приходиться почти треть всех мощностей. За ними следуют Intel и другие производители интегральных схем с долей чуть более 20 процентов, дискретных полупроводников - 14 процентов, DRAM - 13 процентов, флэш-памяти NAND - 12 процентов и аналоговых устройств - 8 процентов.

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На фоне высоких темпов роста электрификации транспорта объемы производства дискретных и аналоговых устройств ежегодно будут увеличиваться почти на 10 процентов. Производители чипов памяти, постепенно выходящие из тяжелого кризиса, согласно прогнозам, в 2024 году увеличат свой производственный потенциал примерно на 4 процента.

Китай удваивает свои мощности по производству чипов микросхем, на фоне тщетных попыток США и ЕС сделать то же самое. Программы субсидирования полупроводниковой промышленности в Северной Америке и странах Евросоюза не приносят желаемых результатов. Пекин покупает около 30 % всех полупроводников в мире, но производит лишь 10 %. С увеличением этой доли до 20 %, Соединенные Штаты, как и другие страны Запада, могут осознать, что они субсидируют избыточные мощности.. Изображение: Twitter / Global Times.

По словам президента и генерального директора SEMI Аджита Маноча (ранее занимавшего пост гендиректора GlobalFoundries), "повышенное внимание мировой общественности к стратегической значимости индустрии полупроводников для обеспечения национальной и экономической безопасности является одним из ключевых катализаторов этих трендов".

Итак, пишет отраслевой аналитик Скотт Фостер, чем же тогда обусловлен относительно медленный рост и сохраняющийся низкий уровень развития полупроводниковой промышленности в Соединенных Штатах и странах Евросоюза, политики которых изо всех сил пытаются снизить зависимость от импорта, попутно добиваясь двукратного увеличения своей доли в мировом масштабе?

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Одна из причин заключается в том, что решение о предоставлении первой субсидии в рамках закона о чипах администрации Байдена было принято только в декабре 2023 года. Сумма субсидии составила всего 35 миллионов долларов. Эти деньги получит завод BAE Systems в Нью-Гэмпшире, где производятся полупроводники для новейших истребителей и космических аппаратов. "В следующем году, - отметила министр торговли США Раймондо, - мы попытаемся привлечь более серьезные предприятия с передовыми производствами. Я думаю, что через год мы сделаем 10 или 12 подобных заявлений, некоторые из которых будут многомиллиардными".

Все это, а также планы Intel, Micron и TSMC по строительству фабрик, свидетельствует о наращивании мощностей в США начиная с 2025 года. До этого времени проект по строительству фабрики TSMC в Аризоне был отложен из-за нехватки рабочей силы и различных конфликтов с профсоюзами.

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В Германии процесс субсидирования полупроводниковой отрасли был приостановлен из-за судебного постановления о проверке конституционности государственного бюджета. Под угрозой неблагоприятного для Intel решения суда оказались гранты в размере 9,9 миллиарда евро из общего объема инвестиций в 30 миллиардов евро в Магдебурге (Саксония-Анхальт).

В частности, министр экономики земли Саксония-Анхальт в своем интервью The Financial Times заявил: "Это будет полной катастрофой для имиджа Германии как места для инвестиций, потому как покажет, что на нашу страну больше нельзя положиться". Кроме того, такая ситуация поставит Германию в крайне невыгодное положение в конкуренции с Израилем, Соединенными Штатами, Тайванем, Южной Кореей, Японией и Китаем, которые агрессивно субсидируют свою полупроводниковую промышленность.

26 декабря прошлого года было объявлено, что Израиль предоставит Intel грант в размере 3,2 миллиарда долларов на строительство фабрики стоимостью 25 миллиардов долларов - даже несмотря на непрекращающуюся войну в секторе Газа.

Тем временем кампания Китая по импортозамещению полупроводников набирает обороты. Несмотря на запрет поставок в Китай новейших систем DUV-литографии от ASML, работы на новом заводе SMIC по производству 300-миллиметровых пластин в Шанхае, судя по всему, начнутся в первой половине этого года.

Это будет крупнейшая фабрика, построенная ведущей китайской литейной компанией. На ней будут производиться устройства, которые часто называют "устаревшими", с нормами 28 нм и выше, однако уместнее было бы назвать их "хорошо зарекомендовавшими себя на массовом рынке".

В ближайшей перспективе американские и другие зарубежные производители полупроводниковых приборов рискуют не тем, что Китай заполонит мировой рынок 28-нм чипами по субсидированным ценам, а тем, что их собственные продажи в Китай сократятся до минимума.

Производственные мощности по выпуску полупроводников в 2024 году. Миллионов 8-дюймовых (200 миллиметровых) пластин в месяц. Источник: Данные SEMI, диаграмма Asia Times

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Сегодня Китай покупает порядка 30 процентов всех полупроводников в мире, а производит только 10 %. Когда эта доля приблизится к отметке 20%, США (впрочем, как и другие западные страны) могут обнаружить, что субсидируют избыточные мощности.

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