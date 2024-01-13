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Альянс AUKUS не успевает за Китаем строить атомные подводные лодки

Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия форсируют противоречивую программу создания АПЛ, пытаясь сравняться с темпами производства, которые демонстрирует Пекин
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AUKUS -трехсторонний альянс США, Великобритании и Австралии в сфере безопасности - пытается форсировать свою программу по строительству атомных подводных лодок, чтобы ликвидировать пробелы в инфраструктуре, людских ресурсах и протоколах обмена новыми технологиями.

Австралия надеется, что у нее когда-нибудь появятся атомные подводные лодки американского производства, которые тоже можно будет отправить в Южно-Китайское море. На снимке концептуальное изображение перспективной многоцелевой атомной подводной лодки британско-австралийского проекта SSN-AUKUS (c) BAE Systems

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В конце декабря издание Defense News сообщило, что военно-морские силы США планируют провести первые операции по обслуживанию атомных подводных лодок в Австралии летом этого года. На плавучей базе для субмарин Emory S Land 30 австралийских военнослужащих пройдут обучение по ремонту кораблей класса Virginia. В сообщении говорится, что обучение позволит сформировать потенциал по обслуживанию атомных ударных подводных лодок на военно-морской базе HMAS Stirling в Западной Австралии.

Программа строительства атомных подводных лодок AUKUS состоит из трех этапов. На первом этапе ВМС США и Великобритании начнут эксплуатировать подводные лодки на базе в Стирлинге, затем Австралия закупит у США новые и подержанные подводные лодки класса Virginia, и, наконец, построит и поставит на вооружение собственные атомные ударные подводные лодки (АПЛ).

На данный момент австралийские офицеры, матросы и государственные служащие, участвующие в проекте AUKUS, уже проходят подготовку по вопросам, связанным с атомными подводными лодками. На этом фоне ВМС США изучают процедуры технического обслуживания ударных подводных лодок в Перл-Харборе (Гавайи) и Барроу-ин-Фернесс (Англия).

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В статье также говорится, что первая группа австралийских моряков будет направлена для службы на американских подводных лодках в 2024 году. В рамках подготовки они будут заниматься техническим обслуживанием АПЛ на военно-морской верфи в Перл-Харборе.

В октябре 2023 года оборонное ведомство Соединенного Королевства (МО) сообщило, что военнослужащие из Соединенных Штатов и Австралии прибыли в Фаслейн для прохождения обучения по обслуживанию атомных подводных лодок.

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В сообщении Минобороны Великобритании говорится, что группы поддержки подводных лодок из Соединенных Штатов и Австралии совместно сформировали команду предварительной проверки (AVT), чтобы расширить свои знания в вопросах технического обслуживания и производственных навыков, необходимых для управления и обслуживания атомных подводных судов.

Министерство обороны Великобритании также заявило, что на нужды AUKUS будет дополнительно выделено 4 миллиарда фунтов стерлингов (примерно 5,1 миллиарда американских долларов). Средства будут направлены на проектирование, создание прототипов и закупку основных компонентов с длительным сроком службы для первых британских подводных лодок, предназначенных для этого сотрудничества.

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Вместе с тем, на Западе считают, что, несмотря на все эти совместные шаги, AUKUS еще предстоит долгий путь в плане создания физической и человеческой инфраструктуры. В частности, в статье, написанной Джоном Бруни и Пэтом Тиреллом для Австралийского института международных отношений (AIIA) в августе 2022 года, говорится, что вопрос о том, будет ли какая-либо из подводных лодок AUKUS построена в Аделаиде (Австралия), до сих пор никто толком не обсуждал.

Австралийское правительство не раз озвучивало свое желание построить первую подводную лодку SSN-AUKUS в Австралии к концу десятилетия. Кроме того, два корабля местной постройки должны быть переданы Королевскому флоту Австралии в начале 2040-х годов. Австралийское правительство также заявило, что в 2023 году начнутся работы по строительству будущей строительной верфи подводных лодок в Осборне (пригород в австралийском штате Южная Австралия).

Вместе с тем Бруни и Тирелл подчеркивают, что для того, чтобы программа SSN-AUKUS была реализована в полном объеме, Австралии потребуется сформировать значительный штат инженеров-ядерщиков, обширные группы поддержки и технического обслуживания, органы ядерного регулирования и специализированные аварийные подразделения.

Военный альянс AUKUS не может угнаться за Китаем в строительстве атомных подводных лодок. При этом сделка по строительству атомных подводных лодок AUKUS вызывает тревогу во всех странах Индо-Тихоокеанского региона. Image: US Embassy in China

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Они также утверждают, что австралийским университетам необходимо основать центры ядерного инжиниринга и построить в стране хаб ядерного машиностроения, чтобы подготовить высококвалифицированных специалистов, необходимых для ремонта атомных подводных лодок. Австралийское правительство также должно обеспечить безопасную транспортировку ядерных материалов по территории Австралии.

В марте 2023 года издание World Nuclear News сообщило, что Университет Флиндерса в Южной Австралии подписал соглашения с американскими и британскими университетами о развитии специальных компетенций для будущего строительства атомных подводных лодок AUKUS.

По данным World Nuclear News, эти документы помогут университету Флиндерс предлагать студентам и аспирантам из Южной Австралии обучение по программам бакалавриата и магистратуры. Эксперты отмечают, что Манчестерский университет, ведущий университет Консорциума по образованию в области ядерных технологий Великобритании, будет сотрудничать с университетом Флиндерса в рамках магистерских программ по ядерным технологиям и исследовательской подготовки на уровне докторантуры.

Недостаточный потенциал военного кораблестроения и проблемы с обменом технологиями также могут воспрепятствовать прогрессу AUKUS как при строительстве атомных подводных лодок, так и в других важных военных областях. 

В своей статье, опубликованной в марте 2023 года на страницах Politico, Пол Макклири и Кристина Галлардо пишут о том, что создание и функционирование AUKUS в долгосрочной перспективе будет непростой задачей из-за сложных изменений в правилах экспортного контроля и растущих опасений, что перегруженные верфи США и Великобритании способны выдержать эту нагрузку.

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Авторы считают, что даже совместные программы военного кораблестроения Соединенных Штатов и Британии не могут сравняться с темпами производства, которые демонстрирует Китай. Для того чтобы проект AUKUS продолжал работать в течение ближайших десятилетий, необходимо полное согласие, политическая воля и стабильное финансирование до тех пор, пока через десять лет не будет закуплена первая сталь для SSN-AUKUS, считают специалисты.

Они считают, что экспортный контроль США времен холодной войны морально давно устарел, поскольку изначально был направлен на предотвращение передачи секретных военных технологий в руки Советского Союза. По их мнению, Соединенным Штатам необходимо пересмотреть систему регулирования экспорта, с тем чтобы разрешить передачу чувствительных технологий ядерных силовых установок в разумные сроки, учитывая, что SSN-AUKUS, вне всякого сомнения, будет в основном опираться на комплектующие американского производства.

Они отмечают, что меры военного экспортного контроля со стороны Вашингтона применимы к технологиям второго столпа AUKUS, включая искусственный интеллект (ИИ), средства радиоэлектронной борьбы, а также гиперзвуковое оружие и квантовые компьютеры. Одновременно с этим AUKUS вызвал серьезную обеспокоенность ряда государств Юго-Восточной Азии в связи с последствиями оборонного блока для региональной безопасности и стратегической стабильности.

В опубликованном в марте 2023 года Институтом Юсофа Исхака ISEAS докладе Ян Стори и Уильям Чонг напоминают, что страны Юго-Восточной Азии выражают серьезную озабоченность по поводу внешнего вмешательства, гонки вооружений, агрессивных действий крупных держав, а также вторжения подводных лодок в архипелажные морские коридоры.

Совместные программы строительства атомных подводных лодок Соединенных Штатов и Великобритании не могут сравниться с темпами производства, которые демонстрирует Китай. Китайская подводная лодка Type-039C (на снимке) получила новый наклонный парус для снижения видимости активным гидролокатором на мелководье Тайваньского пролива. (Изображение: Twitter  / Military-Wiki / Naval News).

Стори и Чонг подчеркивают, что, хотя руководство AUKUS прилагает немало усилий, пытаясь объяснить смысл создания оборонного блока и развеять опасения региональных государств, такие крупные игроки, как Малайзия и Индонезия, скорее всего, и дальше будут высказывать свое недовольство.

Ранее Пекин жестко отреагировал на решение оборонного союза AUKUS продать Австралии три субмарины, заявив, что таким образом страны-участницы альянса - Соединенные Штаты, Британия и Австралия - вступают на ошибочный и опасный путь.

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"Последнее совместное заявление Соединенных Штатов, Британии и Австралии демонстрирует, что эти три страны ради собственных геополитических интересов полностью игнорируют опасения международного сообщества и все дальше и дальше идут по пути ошибок и угроз", - подчеркнул в марте прошлого года официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Ван Вэньбинь.

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