Американский оборонный концерн Boeing передал военно-морским силам США первую "гигантскую роботизированную подводную лодку". Это событие стало поворотным этапом на пути к будущим подводным военным операциям США, сообщают журналисты портала Defense One.

Гигантская подводная лодка "Косатка" от компании Boeing. Изображение: Boeing

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Дизель-электрический сверхкрупный беспилотный подводный аппарат (Extra-Large Unmanned Undersea Vehicle, XLUUV), созданный на платформе Echo Voyager компании Boeing и известный как Orca, был передан в эксплуатацию после завершения серии ходовых испытаний, говорится в сообщении.

По словам экспертов Defense One, XLUUV может быть оснащен дополнительными модулями полезной нагрузки длиной до 10 метроа (34 фута). Таким образом, общая длина судна составляет порядка 26 метров (около 85 футов). В докладе подчеркивается, что "Косатка" предназначена для выполнения длительных критически важных миссий с целью достижения подводного господства на море в меняющихся условиях и оспариваемых акваториях.

Военно-морские силы Соединенных Штатов, пишет Defense One, присвоили первой подлодке Orca статус Test Asset System (XLE0) и будут использовать опыт, полученный в ходе испытаний системы XLE0, для Orca XLUUV под индексами с 1 по 5, которые будут построены и переданы ВМС в будущем.

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Безэкипажный подводный аппарат предназначен для того, чтобы месяцами находиться в открытом море, в том числе и в перегруженных и спорных акваториях, при минимальном вмешательстве человека, говорится в отчете Defense One.

Представители американского оборонного ведомства считают, что большие роботизированные подводные лодки способны заметно усилить потенциал вооруженных сил США, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также бросить серьезный вызов наращиванию военной мощи Китая, продолжающемуся в последние годы.

В 2016 году тогдашний заместитель министра обороны Роберт Уорк совершил визит на завод Boeing в Хантингтон-Бич (штат Калифорния), где была построена первая подводная лодка Echo Voyager и сегодня ведется строительство аппаратов типа Orca. Defense One отмечает, что Echo Voyager провел в море более 10 000 часов и "прошел сотни морских миль в автономном режим

Кроме того, в том же 2016 году Boeing заключил партнерство с известной судостроительной компанией Huntington Ingalls Industries (HII), благодаря чему началась реализация программы Orca. В начале 2021 года HII объявила о завершении строительства завода, на котором будут собираться корпуса безэкипажной подводной лодки "Косатка".

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В своей статье, опубликованной в июле этого года для Hudson Institute, военный эксперт Брайан Кларк утверждает, цитата: "Подводные вызовы со стороны России и Китая делают подводную область более противоречивой и ставят под угрозу господство США под водой". Кларк упоминает, что беспилотные системы могут подавить и уничтожить любую подводную оборону, которую могут создать потенциальные противники.

В июне 2019 года портал Warzone сообщил, что Китай установил два подводных радиолокатора в районе Гуама и акватории Южно-Китайского моря, которые, как сообщается, могут отслеживать передвижения американских подводных лодок и перехватывать их сообщения.

В докладе Warzone говорится, что один из этих сенсоров находится в Бездне Челленджера, а другой - вблизи острова Яп. В отчете отмечается, что оба датчика способны обнаруживать акустические сигнатуры на расстоянии до 620 миль (997,8 километра), что ставит под угрозу важнейшие военные объекты Соединенных Штатов на Гуаме.

Подводная лодка Orca призвана бросить вызов Росси и Китаю в пучинах вод морских. Изображение: Boeing

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Учитывая эту угрозу, пишет Кларк, США должны в первую очередь задействовать беспилотные системы, такие как Orca, для подавления и уничтожения подводной обороны противника. Он также отмечает, что огромный судостроительный потенциал Китая требует от США наращивания производства беспилотных систем класса "Косатка", чтобы в случае конфликта между двумя великими державами получить дополнительное преимущество.

В своем докладе для Института Хадсона аналитик Джеми Фогго (Jamie Foggo) пишет, что 95 процентов важнейших коммуникаций проходят под подводными кабелями и что любой сбой в работе этой критически важной инфраструктуры приведет к серьезным экономическим, политическим и военным последствиям.

В апреле 2023 года сообщалось, что обрыв подводных кабелей может повлечь за собой катастрофические последствия для дипломатических и военных коммуникаций, чувствительных ко времени, привести к огромным материальным потерям и отрезать обороняющуюся сторону от ее национальных лидеров, разведки и сенсорной связи.

Западные эксперты считают, что подобная атака может в значительной степени подорвать ядерную стабильность, поскольку может лишить противника, обладающего ядерным оружием, контроля над его ядерным арсеналом. Это заставит его находиться в состоянии повышенной боевой готовности и увеличит шансы на нанесение превентивного удара. Учитывая эти обстоятельства, Кларк утверждает, что беспилотные системы станут важным элементом подводной войны, поскольку субмарина, управляемая человеком, не является идеальным средством для атак на подводные кабели, гидролокационные системы или морские мины, расположенные в толще воды.

Другой эксперт, Чак Фрейлик, в том же отчете для Hudson Report утверждает, что использование атомной подводной лодки за 3 миллиарда американских долларов не самый лучший вариант для подобных миссий. Кевин Декер в том же отчете предлагает развернуть большое количество беспилотных подводных аппаратов (UUV). Это позволит эффективно использовать их распределенные возможности, что уменьшит зависимость от нескольких дорогостоящих средств, существенно повысит уровень осведомленности о подводной обстановке, собьет с толку системы обнаружения противника и позволит избежать риска для кораблей ВМС с экипажем.

США планируют разрабатывать подводные рои беспилотных систем совместно с Австралией и Великобританией в рамках AUKUS. Кроме того, Пентагон намерен привлечь к этой "затее" и другие англоязычные страны, в том числе Канаду и Новую Зеландию. В этом месяце мы уже сообщали, что Соединенные Штаты готовят второй "столп" AUKUS. В отличие от первого компонента, который сосредоточен на строительстве атомных подводных лодок для Австралии, второй фокусируется на передовых технологиях, в частности, на искусственном интеллекте, радиоэлектронной борьбе, гиперзвуковом оружии и квантовых технологиях.

Канада пока не присоединилась к альянсу AUKUS из-за высокой стоимости строительства атомных подводных лодок. Новая Зеландия высказала свои соображения по поводу независимой внешней политики, неядерной безопасности и налаживания более тесных контактов со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако, некоторые эксперты в Пентагоне считают, что переориентация AUKUS Pillar Two на беспилотные подводные лодки позволит легче "вписать" эти два англоязычных государства в рамки проекта.

В статье, опубликованной в октябре прошлого года, представители Военно-морской ассоциации Канады сообщают, что Королевский военно-морской флот Канады ( Royal Canadian Navy, RCN) активно изучает возможность использования беспилотных подводных аппаратов для поиска мин. Вместе с тем они отмечают, что такие аппараты могут осуществлять подводное наблюдение и картографирование, а также участвовать в противолодочной войне.

Безэкипажные подводные аппараты (UUV) потенциально могут стать для Канады важным инструментом интеграции в систему AUKUS, способствующим стратегическому сближению с подходом AUKUS к России в Арктике и Китаю в Тихом океане, а также укреплению сотрудничества между оборонными предприятиями стран блока, заявили в Оттаве.

Подобным образом Новая Зеландия может использовать UUV в своих военно-морских операциях. По сообщению Naval News, в июне 2021 года Королевский военно-морской флот Новой Зеландии (Royal New Zealand Navy, RNZN) заказал у HII четыре беспилотных подводных аппарата класса REMUS 300.

Оборонный альянс между Соединенными Штатами, Великобританией и Австралией готовится к запуску Pillar Two. Изображение: Twitter

Эксперты издания Naval News отмечают, что Новая Зеландия располагает флотом из шести беспилотных аппаратов REMUS 300, предназначенных для противоминной борьбы, подводной разведки, поиска и аварийно-спасательных работ. Так же, как и в случае с Канадой, беспилотные подводные лодки могут стать ключевым элементом участия Новой Зеландии в реализации второго компонента AUKUS. При этом обмен технологиями в рамках этого союза позволит Новой Зеландии и в будущем модернизировать свой флот беспилотных подводных лодок.

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