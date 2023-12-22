Япония представила инновационный прототип подводной лодки, оснащенной системами вертикального запуска (VLS), что свидетельствует о стратегическом изменении подхода страны восходящего солнца к способам ведения морской войны на фоне эскалации напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Япония наращивает свой подводный флот, пытаясь не отстать от Китая. Изображение: Twitter Screengrab

Недавно ведущая японская оборонная компания Kawasaki Heavy Industries (KHI) представила концепт новой подводной лодки с системой вертикального пуска (VLS) для Японских морских сил самообороны (Japan Maritime Self-Defense Force, JMSDF). Об этом на прошлой неделе сообщило онлайн-издание Naval News.

В отчете говорится, что VLS, скорее всего, будет располагаться между парусом и носовой частью субмарины. Подводный аппарат будет работать от дизель-электрической силовой установки. Также говорится, что субмарина имеет кормовое расположение паруса и носовые плоскости погружения, что способствует повышению маневренности.

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Новая подводная лодка заменит японские подводные лодки класса Taigei, которые сегодня являются последним типом субмарин в составе морских сил самообороны Японии. KHI также участвует в исследовании, проводимом совместно с японским военным ведомством, по вопросу оснащения новых подводных лодок ракетами дальнего радиуса действия. Naval News сообщает, что будущие подводные лодки JMSDF будут обладать повышенной скрытностью, высокой способностью к обнаружению, улучшенной маневренностью и технологией удаления углекислого газа. В докладе говорится, что это может быть связано с будущими изменениями в операциях субмарин JMSDF.

Naval News отмечает рост числа подводных лодок, способных нести БРПЛ, и тенденцию к увеличению количества "оружия противодействия". По мнению экспертов, размещение на подводных лодках ракет дальнего радиуса действия не только изменит характер задач с пассивных на активные, но и встроит их в интегрированную огневую мощь, обеспечивающую междоменные операции JMSDF.

Издание сообщает, что Япония развернула масштабную программу по созданию подводных лодок, пытаясь укрепить свой потенциал, на фоне растущего подводного флота ВМС НОАК и для более эффективного контроля за передвижениями подводных лодок Северной Кореи.

В "Белой книге по обороне" Японии на 2023 год подчеркивается, что подводный флот Китая вырос с 40 судов в 2013 году до 57 в 2022 году. Весьма вероятно, пишет Naval News, что китайские подводные лодки неоднократно вторгались в японские воды. В сентябре 2021 года агентство Reuters сообщило, что JMSDF обнаружили предположительно китайскую подводную лодку и эсминец за пределами территориальных вод у острова Амани.

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Проникновение подводных лодок НОАК и КНДР представляет собой серьезную угрозу для Японии, островного государства, уязвимого перед угрозой морской блокады. Также японские подлодки играют важную роль в обеспечении безопасности территорий вокруг островов Рюкю.

Архипелаг Рюкю представляет собой критически важный морской пункт, через который Китай может выйти в открытые воды Тихого океана для проведения наступательных маневров с севера против Тайваня или доставки своих атомных подводных лодок (ПЛАРБ), оснащенных баллистическими ракетами подводного базирования JL-2 (БРПЛ) на расстояние удара по материковой части Соединенных Штатов.

В своей статье, опубликованной в феврале 2021 года для Института исследований внешней политики (Foreign Policy Research Institute, FPRI), оборонный аналитик Феликс Чанг пишет, что военно-морская стратегия Японии использует стратегическое положение островов Рюкю для создания "геостратегических точек", чтобы ограничить свободу действий Китая.

Сегодня действующие подводные лодки ВМС Японии класса Taigei оснащённые системами вертикального пуска предназначены для противодействия превентивным атакам НОАК и укрепления узлового пункта на архипелаге Рюкю.

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Чанг отмечает, что пролив Мияко шириной 250 километров особенно важен, поскольку, помимо проникновения подводных лодок, Военно-морские силы Народно-освободительная армия Китая постоянно проводят в этом районе крупномасштабные военно-морские учения, моделируя действия по содействию спорному транзиту.

Он утверждает, что Япония уже приступила к развертыванию на Рюкю противокорабельных ракетных батарей, подводных радиолокаторов и зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) для отражения возможного китайского вторжения. В дополнение к этим оборонительным сооружениям, пишет Чанг, даже в мирное время японские подводные аппараты, по возможности, патрулируют западные подступы к островам Рюкю, рассчитывая перехватить китайские субмарины и корабли, пытающиеся "проскочить" мимо.

В "Белой книге по обороне Японии 2023 года" говорится, что за последние годы Токио увеличила свой подводный флот с 16 до 22 субмарин. Чанг отметил, что все более совершенные японские подводные лодки, как например, класс Taigei, способны поражать китайские боевые корабли, когда они плывут на север из Южно-Китайского моря.

Как бы там ни было, но появление у Японии подводных лодок нового поколения, оснащенных системами вертикального запуска (VLS), может намекать на попытки повысить живучесть ее "контрударного" потенциала, основанного на накоплении огромного арсенала ракет большой дальности.

Китай может нанести удар по японским батареям противокорабельных ракет на островах Рюкю, вывести из строя радары с помощью средств радиоэлектронной борьбы, разрушить ракетные пусковые установки и хранилища ударами крылатых ракет и уничтожить японские истребители. Как только эти цели будут достигнуты, китайские боевые корабли безопасно пройдут через пролив Мияко. На снимке: Цепь островов Рюкю обведена синим. Изображение: Google Maps

Чанг отмечает, что Китай может нацелиться на японские батареи противокорабельных ракет на островах Рюкю, вывести из строя радары с помощью средств радиоэлектронной борьбы, уничтожить ракетные пусковые установки и хранилища с помощью ударов крылатых ракет и уничтожить японскую истребительную авиацию. Как только эти цели будут достигнуты, пишет Чанг, китайские силы безопасно пройдут через пролив Мияко.

Более того, в статье Breaking Defense, опубликованной в 2017 году, говорится о том, что массированный китайский превентивный ракетный удар по Японии способен уничтожить американские и японские военные корабли в портах и самолеты на суше.

В материале Breaking Defense говорится, что у Китая достаточно боеприпасов, чтобы поразить 500 критически важных целей в Японии, в том числе военно-морские и авиационные базы, командные пункты, узлы связи, топливные хранилища и другие критически важные объекты военной инфраструктуры.

Источник также отмечает, что 1200 китайских баллистических ракет малой дальности (БРМД) могут уничтожить Окинаву, а 200-300 баллистических ракет средней дальности (БРСД) способны нанести удар по любой точке Японии, причем и БРСД, и БРСД достигают своих целей в течение 15 минут после запуска.

Эксперты отмечают, что после упреждающего ракетного удара последует атака обычных бомбардировщиков и крылатых ракет наземного базирования, чтобы уничтожить все, что пропустили первые ракетные удары. Авторы пишут, что в последующих ударах могут использоваться боеприпасы с проникающими боеголовками, которые вскроют бункеры, и с разрушающими боевыми частями, которые "пробьют дыры" во взлетно-посадочных полосах, в результате чего самолеты окажутся в "ловушке" на земле.

Учитывая высокую вероятность подобного развития событий, для Японии имеет стратегический смысл приобрести потенциал для нанесения контрудара конвенциональными средствами морского базирования, который позволит пережить упреждающую ракетную атаку и сохранить надежные силы сдерживания.

В своей статье для потрала nippon.com за апрель 2023 года военный журналист и исследователь аналитического центра Танида Куниити пишет, что появления подводных лодок, оснащенных системой VLS, с ракетами большой дальности, такими как американские Tomahawk с радиусом действия 1 600 километров, знаменует собой значительный сдвиг в японской доктрине подводного флота.

Кунити утверждает, что ранее японские подводные лодки были сосредоточены исключительно на атаках кораблей, постановке минных заграждений и сборе разведывательной информации. По его словам, субмарины, оснащенные системами VLS, позволят Японии использовать их уникальные характеристики для наступательных операций, применяя тактику "стреляй и беги" при запуске ракет по внутренним целям в Китае, а также в Северной Корее.

Китайская атомная подводная лодка с баллистическими ракетами класса "Цзинь" Type 094A принимает участие в военных учениях в Южно-Китайском море. (Изображение представлено онлайн-изданием Naval News / Handout)

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Однако, пишет Куничи, возможно, Япония и увеличит количество подводных лодок с VLS в своем парке, но ее амбициям может помешать нехватка квалифицированного персонала. Сегодня Силы самообороны Японии JSDF сталкиваются с проблемой набора личного состава. Кроме того, относительно ранний возраст выхода на пенсию, низкая рождаемость и старение населения ставят под угрозу планы по укреплению обороны страны.