Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

США строят “лазерные сети", способные удерживать беспилотники в воздухе бесконечно долго

DARPA разрабатывает новую технологию беспроводной передачи энергии, которая позволит значительно увеличить время полета беспилотников
[ ] для раздела Блоги
1
1

реклама

Агентство перспективных оборонных исследований Министерства обороны Соединенных Штатов (DARPA) впервые приступило к реализации проекта по увеличению продолжительности полета беспилотников за счет использования беспроводной передачи энергии. Эксперты считают, что это имеет существенное значение для беспилотных технологий и материально-технического обеспечения военных авиабаз.

DARPA разрабатывает новую технологию беспроводной передачи энергии, которая позволит значительно увеличить время полета беспилотных летательных аппаратов. На снимке Концепция энергетической веб-платформы. Иллюстрация: DARPA

реклама



В этом месяце журнал Defense One сообщил, что DARPA выделило компании Raytheon 10 миллионов долларов США на разработку энергетической "паутины", которая позволит беспилотникам находиться в воздухе неограниченное время. По данным Defense One, программа POWER от DARPA направлена на создание принципиально нового способа проектирования авиационных беспилотных платформ, работа которых не зависит от количества топлива, которое они несут.

 В сообщении говорится, что в рамках двухлетнего контракта Raytheon создаст воздушный ретранслятор, который обеспечит работу "паутины", способной собирать, передавать и перенаправлять оптические лучи. Источник отмечает, что этаи "паутина" будет передавать энергию от наземных источников на большие высоты для обеспечения точности и дальности работы беспилотных систем, датчиков и механизмов.

Defense One отмечает, что концепция беспроводной передачи энергии восходит к экспериментам Николы Теслы в XIX веке по передаче электричества на небольшие расстояния с помощью высокочастотного резонансного трансформатора. По словам издания, первые исследования Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и других организаций были направлены на то, чтобы питать различные объекты с помощью микроволновой энергии. Но при этом должно было соблюдаться одно важное условие - летательный аппарат должен был находиться относительно близко к источнику энергии.

реклама



Автор статьи сообщает, что в апреле прошлого года сотрудникам военно-морской исследовательской лаборатории удалось передать 1,6 киловатта энергии на расстояние в 1 километр на испытательном поле армии Соединенных Штатов в Блоссом-Пойнт, штат Мэриленд. С другой стороны, в проекте DARPA "POWER" речь шла о лазерах, якобы способных передавать большие объемы энергии с помощью более узконаправленного луча.

Почему Индия отказалась от французских истребителей Rafale даже за 25% от их стоимости

По словам источника, такая концепция имеет ключевое значение, поскольку позволяет обеспечить устойчивость и распределенность средств в условиях противодействия доступу/отрицанию зоны (A2/AD), защитить активы и сбалансировать их против дальнобойных высокоточных ракет. Тем не менее, пишет автор, такое решение вызывает опасения по поводу возможной оккупации с воздуха. Эксперты считают, что пока технология передачи энергии с помощью лазеров на большие расстояния находится в зачаточном состоянии, но признают ее огромную значимость для военных.

Беспроводная передача энергии

В своей статье, опубликованной в октябре прошлого года, специалисты DARPA заявили, что современные военные платформы, обладающие большой дальностью полета, высокой боевой живучестью или оснащенные мощным оружием, должны быть довольно крупными, чтобы перевозить значительные запасы жидкого топлива для выполнения поставленных задач.

Однако, некоторые эксперты считают, что беспроводные способы передачи энергии фактически превращают БПЛА платформы в "линии электропередач", наделяя небольшие и экономичные дроны новыми качествами, такими как неограниченная дальность полета и высокая выносливость.

реклама



Специалисты DARPA обнаружили проблему, связанную с (не)эффективностью преобразования волн в электричество и обратно в сетях с несколькими переходами, в результате чего возникают существенные потери. Они утверждают, что эффективность каждого такого преобразования относительно невысока, поэтому мультипликация этих процессов по всей цепочке нецелесообразна.

Тем не менее Пентагон усиленными темпами пытается использовать военные преимущества этой технологии. Так, в июне 2022 года издание The Warzone сообщило, что DARPA планирует использовать авиационные топливозаправщики в качестве "воздушных энергетических резервуаров" для подзарядки беспилотников от аккумуляторов. По данным The Warzone, DARPA просит представителей оборонной промышленности рассмотреть возможность оснащения действующих танкеров ВВС США KC-135 и KC-46 подкрыльевыми энергетическими капсулами.

Самолет, похожий на NASA HELIOS, работающий от солнечных панелей, является одним из возможных вариантов высоколетящих самолетов с большой продолжительностью полета, которым потенциально может помочь летающая заправочная электростанция.

Автор статьи отмечает, что устройство должно быть способно генерировать постоянный лазерный луч мощностью не менее 100 киловатт. Интегрированная в танкер капсула позволит обеспечить почти полный полусферический охват. Warzone отмечает, что цель проекта - устранить недостаток выносливости беспилотников, работающих от аккумуляторов, и дать им возможность подзаряжать свои "батарейки" во время полета.

реклама



В статье говорится, что предложенный "воздушный энергетический резервуар" в краткосрочной перспективе не сможет заряжать большие беспилотники. Тем не менее, по словам экспертов, более крупные и многофункциональные конструкции со временем, скорее всего, будут питаться от аккумуляторов, что даст толчок к развитию технологии перезарядки в полете.

"Бесшумный полет"

В статье также отмечается, что хотя беспилотники на аккумуляторах могут быть очень тихими, их ограниченная выносливость делает создание более крупных конструкций нецелесообразным.  Несмотря на это, программа Great Horned Owl, разработанная американской организацией Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA), предусматривает создание полностью бесшумного летательного аппарата с электронным питанием для будущего поколения высококлассных ударных дронов разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR), действующих в условиях хорошо охраняемого воздушного пространства.

IARPA заявила, что программа сфокусирована на превращение топлива в электричество. Новая технология совместит модернизированный двигатель внутреннего сгорания, генератор переменного (или постоянного) тока и устройство преобразования электричества в тягу посредством инновационных пропульсивных систем.

Эксперты считают, что программа IARPA "Большая рогатая сова" на определенном этапе развития может использовать технологию DARPA POWER, что в итоге позволит создать прототипы, полностью работающие на аккумуляторах, которые можно будет заряжать во время полета. Кроме того, технология, лежащая в основе проекта DARPA POWER, может быть использована для электроснабжения удаленных военных аванпостов.

БПЛА палубного базирования кардинальным образом изменят способы ведения боевых действий на море

В своей статье для журнала Popular Mechanics, опубликованной в октябре 2022 года, Кайл Мизоками пишет, что электричество, вырабатываемое военными электростанциями, может быть преобразовано в лазерный луч. Далее этот луч направляется на беспилотник-ретранслятор, который передает его другим таким же дронам, до тех пор, пока последний БПЛА не перенаправит излучение на военный аванпост, где свет будет преобразован в электричество.

Мизоками отмечает, что такая технология избавит от необходимости использовать медленные и уязвимые топливные автоколонны и генераторы для переработки дизельного топлива в электричество, обеспечит питание гибридных или электрических военных автомобилей, а также улучшит качество жизни на аванпостах благодаря отсутствию выхлопных газов от дизельных установок. Он считает, что подобные средства могут быть развернуты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где Соединенные Штаты пытаются увеличить количество островных баз, чтобы укрепить свое военное присутствие в борьбе с Китаем.

В августе издание Stars and Stripes опубликовало статью о том, что Пентагон намерен возобновить эксплуатацию своих заброшенных авиабаз времен Второй мировой войны в Тихом океане. Это позволит рассредоточить силы и избежать уничтожения на земле в результате упреждающего ракетного удара со стороны Китая. Журнал Stars and Stripes отметил, что количество авиабаз США в Тихом океане будет увеличено в течение 10-15 лет, но не упомянул, о каких именно авиабазах может идти речь.

Не отстает от США и Китай. Недавно Пекин предложил свой вариант передачи энергии с помощью лазера. Так в январе этого года мы сообщали, что китайские военные специалисты из Северо-Западного политехнического университета (NPU) оснастили беспилотники фотоэлектрическими модулями, которые преобразуют свет в электричество, позволяя мощным лазерным лучам дистанционно питать дроны во время полета.

Компания Raytheon получила 10 миллионов долларов на разработку энергетической "паутины", которая сможет удерживать беспилотники в воздухе бесконечно долго. Диаграмма DARPA, изображающая, как с помощью беспилотных летательных аппаратов лазеры будут передавать энергию. DARPA

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Недавно сотрудники школы искусственного интеллекта NPU провели эксперимент с беспилотниками, объединив автономную систему подзарядки с интеллектуальной технологией передачи и обработки сигналов. В ходе эксперимента команда NPU столкнулась с рядом проблем, в том числе с контролем беспилотников в воздухе, искажением лазерного излучения и вопросами лазерной безопасности. Однако используя "интеллектуальные" алгоритмы, способные отслеживать дроны в воздухе, технологию адаптивного формирования луча и новый способ защиты, позволяющий регулировать интенсивность лазера до безопасного уровня при обнаружении препятствий, специалистам удалось решить все поставленные задачи.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

сша китай бпла беспроводная передача энергии
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор моноблока HIPER ExpertCenter D27
7
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI
5
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
4
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
25
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio Focus A10
4
Обзор робота-пылесоса ILIFE L100
+
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
17
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
8
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
21

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"ВО": Дальнобойные ракеты ВС РФ накрыли секретный поезд с ЗРК Patriot в районе Херсона
35
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
100
Официально представлен электромобиль Xiaomi SU7, который будет работать на HyperOS
1
Возвращаемая ступень ракеты Falcon 9 практически уничтожена при транспортировке
13
В Санкт-Петербурге планируют построить два крупнейших небоскреба на континенте — 555 м и 703 м
17
Российские потребители отказываются от смартфонов Samsung и Apple – бренды вылетели из первой тройки
20
Для Су-57 разработали новый двигатель АЛ-51Ф1 или «Изделие 30»
3
Криптовалюта мамы Виталика Бутерина за сутки подорожала в 3 раза – стоимость Metis достигла $400 млн
7
Российская миссия «Луна-27» может получить два аппарата в целях повышения надёжности
+
Модернизированные комплексы Серп прошли заключительные испытания на одном из объектов инфраструктуры
4
Инсайдеры Tesla говорят, что производство Cybertruck — это катастрофа
4
Арктический 'Урал' прошел 500 км в мороз -50°C без дополнительной заправки
1
Инженеры «Ростеха» приступили к модернизации Т-14 «Армата» – танк получит 152-мм пушку
9
Рекордный полет SpaceX стал одновременно аварийным
1
Возвращение Blizzard в Китай с World of Warcraft знаменует собой новую игровую эру
+
Акции игровых китайских компаний выросли на фоне смягчения регулятивной политики Пекина
+
Австралийский стартап Neumann Space успешно испытал инновационный космический двигатель
2
NASA с помощью лазера прислало на Землю из космоса видео
+
Россия вооружает третий военный корабль сверхзвуковыми ракетами «Циркон»
4
Сайт Филиппа Киркорова оказался недоступен после его непосредственного участия в "голой" вечеринке
18

Популярные статьи

Почему Индия отказалась от французских истребителей Rafale даже за 25% от их стоимости
11
США построили АНПА "Касатка" для противодействия России в Арктике и Китаю в Тихом океане
2
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (декабрь)
46
Собираем игровой ПК, который не пожелаешь даже врагу или изощренная месть начальнику на Новый год
46
"Нефариус" - очень спорный мистический триллер
1
О 10 значимых глубоководных открытиях 2023 года
1
БПЛА палубного базирования кардинальным образом изменят способы ведения боевых действий на море
5
Новая китайская стелс-технология "превращает" крылатые ракеты в пассажирские самолеты
7
Чем жили рядовые геймеры в 2023г – основные тренды рынка видеокарт, процессоров и ОЗУ уходящего года
3
GTA4 - Простая зимняя сборка
1

Сейчас обсуждают

Александр Пашков
20:59
Ой, а что это великие "основатели Москвы" за помощью в Россию полезли? Руки из задницы вытащите и решайте сами свои проблемы. Ну или к братьям хохлам обращайтесь, они точно помогут.
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Юрий Котляров
20:58
Так и в России одни проблемы. Дороги, тротуары не чищены. А с ЖКХ им надо поступить как в России- поднять все тарифы в разы. Но казахи этого не потерпят, уже было с повышением цен на газ, терпеть как ...
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Kira625
20:58
Очень вовремя ;)
Цены на газ в Европе подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке
Kira625
20:54
Люди просто продают игру в раннем доступе, будто никто этим не занимался ;) И ведь у них неплохо получается, геймеры довольны и бабла засылают, все довольны.
Космический симулятор-долгострой Star Citizen собрал уже 650 000 000 долларов
Эдуард Кузнецов
20:50
Я думаю, эту статью надо зациклить и повторять хотя бы раз в неделю. А то, нет нет да вылазит, какой ни будь одаренный, синего отлива, желающий приклеить к амд диагноз интел)
AMD прояснила ситуацию с «малыми» ядрами процессоров Ryzen
Kira625
20:49
> Хуанг также обратил внимание на эволюцию миссии компании, утверждая, что буква «G» в графическом процессоре уже давно значит гораздо больше, чем просто «графика». Ага, буква "G" означает greedy ;) ...
Дженсен Хуанг: если у вас есть хорошая идея, дайте мне о ней знать
Подарочек
20:41
Такое уже было в Атлантиде и все знают чем там дело закончилось.
США строят “лазерные сети", способные удерживать беспилотники в воздухе бесконечно долго
Umid Xaydarov
20:41
нафиг озон, она в днс на рубаху дороже + норм гарантия, а не помойная с озона.
Что выгоднее купить в ПК эконом-класса - Radeon RX6600 или Intel ARC A750 / A770 - тест сборок
Михаил Суворов
20:39
Ну да, не дали вам, вечнобудущим европейцам... Вернее вашим пламенным истребителям всего русского, истребить их по... Вот даже не знаю, как. То ли по-тихому, то ли с гиканьем и улюлюканьем? Скорее вто...
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Апшеронский скакел
20:39
Вы на второй день так обосрались, что сдались, да, раб Бориса Джонсона?
В США пригрозили взорвать TSMC, если Тайвань решит объединиться с Китаем
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем