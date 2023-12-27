Ударные дроны самолетного типа и другие беспилотные авиационные системы (БПЛА) будут играть все более заметную роль в будущих конфликтах. Благодаря своей адаптивности, универсальности и низкой стоимости беспилотники авианосного базирования вызывают большой интерес со стороны военно-морских сил по всему земному шару.

На снимке запуск многоцелевого ударного БПЛА X-47B с борта американского авианосца типа "Нимиц" USS George H.W. Bush.

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В настоящее время беспилотники активно применяются на авианосцах, эсминцах, фрегатах и амфибийных судах. Они используют бортовые системы вооружений, модули связи, датчики и т. д. для выполнения самых разных задач, в том числе воздушной разведки, ретрансляции сигналов связи, нанесения огневых ударов и ведения радиоэлектронной борьбы, повышая тем самым оперативную эффективность своих подразделений.

В качестве последнего примера можно упомянуть индийский авианосец INS Vikrant, с палубы которого успешно взлетел и приземлился беспилотник индийского производства. Ранее британский авианосец "Принц Уэльский" запустил и поднял в воздух американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems, Inc. в рамках программы испытаний дронов морского базирования. Ожидается, что турецкий десантный корабль "Анадолу" (TCG Anadolu), который может быть сконфигурирован как легкий авианосец, также проведет аналогичные испытания разведывательно-ударного беспилотника Bayraktar TB3.

Соединенные Штаты первыми построили беспилотник с возможностью запуска с борта авианосца. Во время войны во Вьетнаме американские ВМС неоднократно производили запуск с борта авианосца "Интрепид" беспилотника Ryan Model 147 Lightning Bug, оснащенного реактивным двигателем. Эти БПЛА использовались для проведения операций по ближнему наблюдению.

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Сегодня задачи, возлагаемые на беспилотные летательные аппараты морского базирования, заметно расширились: от разведки боевой обстановки, целеуказания при стрельбе из морских орудий и калибровки баллистических ракет до постановки мин, противолодочной борьбы, обнаружения целей за пределами прямой видимости, дозаправки истребителей в воздухе и других задач. Для более оперативного развертывания беспилотников на авианосцах ВМС США создали специальную систему посадки дронов (аэрофинишер) и инициировали такие программы, как X-47B.

В последние годы Соединенные Штаты пытаются воплотить в жизнь "Третью стратегию смещения", совершенствуя концептуальную схему применения дронов и организуя многочисленные учения, в том числе боевые испытания беспилотных роев и совместные операции пилотируемых и беспилотных систем.

По имеющейся информации, в будущем беспилотники составят 60 % авиации ВМС США, при этом многоцелевой самолёт-заправщик MQ-25 "Stingray" может официально войти в состав авианосного крыла американских ВМС приблизительно к 2030 году.

Другие страны также успешно используют подобную стратегию. Российский вертолетоносец проекта 23900, строительство которого ведется в настоящее время, рассчитан на перевозку четырех ударных дронов самолетного типа, первый полет запланирован на 2025 год, а серийное производство начнется в 2026 году. В 2019 году ВМС Франции сформировали свою первую эскадру БПЛА. Дроны S-100 Camcopter заменили пилотируемые вертолеты на десантном корабле "Мистраль". Следует отметить, что Schiebel S-100 Camcopter - многоцелевой беспилотный вертолет, разработанный и выпускаемый австрийской компанией Schiebel. Также его производство было налажено в России под брендом "Горизонт". Сегодня эти БПЛА могут выполнять сразу несколько военно-морских задач, которые раньше были под силу только пилотируемым самолетам и винтокрылам машинам.

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CAMCOPTER S-100 многоцелевой беспилотный вертолёт во время испытаний на одном из кораблей ВМС Индии.

Наблюдение и разведка

Современные беспилотные аппараты могут нести различную полезную нагрузку, в том числе оптические, радиолокационные и магнитные датчики, обладая при этом высокой маневренностью, выносливостью и дальностью полета. Они способны действовать как по одиночке, так и в составе роев, выполняя задачи дальней разведки с целью минимизации "слепых зон" за пределами видимости военно-морских радаров. Такой потенциал позволяет существенно расширить зону раннего предупреждения и разведки флота, поскольку обеспечивает всеобъемлющее, дальнее воздушное, надводное и противолодочное наблюдение. К примеру, беспилотники ВМС США "ScanEagle" и RQ-21A "Blackjack", авианосного базирования, способны выполнять длительные операции по оптической разведке.

Морские беспилотники в качестве ретранслятора связи

БПЛА, оснащенные бортовыми системами самообучения, могут довольно оперативно разворачивать сети связи, за счет огромного радиуса действия и многочисленности. Они могут создавать сети связи, объединяющие надводные корабли, пилотируемые самолеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), предоставляя возможность ретрансляции сигналов дальней связи для низковысотных вертолетов, разведывательных дронов и надводных судов за пределами визуальной дальности.

Это довольно неплохой потенциал в дополнение к существующим платформам по обмену информацией, ситуационной осведомленности, а также командованию и управлению. Сегодня многие страны, в том числе США, Канада и Швеция, используют многоцелевые двухроторные БПЛА CL-227, CL-327 и CL-427 в качестве ретрансляционных станций C3I.

Способы диверсификации совместных боевых действий

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БПЛА, базирующиеся на авианосцах, могут координировать свои действия с материнским кораблем, используя независимую тактику или тактику "роя", эффективно компенсируя различные недостатки военно-морской группировки и значительно расширяя наступательные и оборонительные возможности надводных боевых кораблей. Стаи беспилотников с небольшими магнитными датчиками могут осуществлять мониторинг широких пространств под водой, непрерывно идентифицируя и отслеживая подводные цели, повышая эффективность противолодочной борьбы и "трехмерные противолодочные возможности флота"...

Модульный разведывательно-ударный БПЛА General Atomics MQ-9 Reaper Mojave на палубе авианосца HMS Prince of Wales. Изображение: Королевский военно-морской флот Великобритании.

Рои дронов смогут на сверхнизких высотах прорваться к вражеским кораблям во время противокорабельных атак. Такие атаки снизят эффективность противовоздушной обороны противника и приведут к выборочному повреждению вражеских радиолокаторов и других средств обнаружения. Электронные обманки, ракетные удары и дроны-камикадзе могут применяться в операциях противовоздушной обороны для создания помех против радиоэлектронных систем и приближающихся целей, снижая эксплуатационную нагрузку на зенитно-ракетные комплексы. Рои беспилотников могут осуществлять мониторинг окружающих водных территорий, береговой линии зон высадки и т. д. в амфибийных операциях, передавая оперативную информацию о десантных заграждениях противника и системах его вооружения.

Кроме того, они смогут выводить из строя средства оповещения противника, уничтожать десантные заграждения и артиллерийские системы, позволяя солдатам беспрепятственно высаживаться на берег.

Роль беспилотников в обеспечении поддержки и логистики

БПЛА смогут оказывать поддержку и осуществлять логистические операции для пилотируемой авиации, значительно увеличивая радиус действия истребителей авианосного базирования и эффективно компенсируя такие их недостатки, как малый радиус действия. Согласно общедоступной статистике американских военных, боевой радиус истребителя авианосного базирования F/A-18E/F "Super Hornet" может быть увеличен с 700 километров до более чем 1300 километров в ходе совместных операций с БПЛА "Stingray", способным производить дозаправку в воздухе.

Особенности ведения современных боевых действий на море и необходимость в использовании дронов авианосного базирования

Возможность работы за пределами визуальной дальности, высокая зона покрытия, многодоменная интеграция и высокий уровень интеллекта — вот отличительные черты современной военно-морской войны. Именно благодаря этим качествам беспилотники стали востребованы на военных кораблях. Сегодня сложились благоприятные условия для развития беспилотных систем морского базирования, но вместе с тем появились новые препятствия для исследования и внедрения таких технологий. Автономность платформ, модульность полезной нагрузки и стандартизация управления становятся все более заметными.

Повышенные требования к искусственному интеллекту

Высокая потребность в комбинированных операциях беспилотных и пилотируемых летательных аппаратов абсолютно оправдана в ограниченном пространстве авианосца. В идеале действия беспилотников на палубе, включая реакцию на командные сигналы при планировании операций, должны быть неотличимы от действий пилотируемых самолетов.

Турция построила универсальный десантный корабль TCG Anadolu (носитель БПЛА/вертолетов) после того, как Вашингтон отказал Анкаре в поставках истребителей F-35. Изображение: Adem/Wiki Commonscommons

При выполнении дальних миссий дистанционное управлении работает нестабильно. И как правило, ограниченная численность персонала на авианосцах не позволяет эффективно управлять большим количеством беспилотников вручную. Для беспилотников палубного базирования необходим высокий уровень автономности.

При выполнении дальних миссий дистанционное управлении работает нестабильно. И как правило, ограниченная численность персонала на авианосцах не позволяет эффективно управлять большим количеством беспилотников вручную. Для беспилотников палубного базирования необходим высокий уровень автономности. Поэтому сегодня многие мировые производители разрабатывают дроны с искусственным интеллектом, способные к глубокому обучению, прогнозированию чрезвычайных ситуаций и самостоятельному принятию решений. Кроме того, связь и обмен данными между роями дронов, а также между этими роями и головным кораблем предъявляют повышенные требования к интеллекту БПЛА.

Модульная полезная нагрузка

Из-за ограниченного пространства на военных кораблях порой крайне сложно разместить и развернуть большее количество средних и крупных беспилотников. Таким образом, основной вектор развития авианосных беспилотников — это модульное оснащение в зависимости от потребностей миссии. Например, модули наблюдения, постановки помех, противолодочной борьбы или ударные модули. Ключевым моментом становится разработка высокоинтеллектуальных, многофункциональных, всепогодных интегрированных разведывательных и ударных дронов.

Стандартизация системы управления БПЛА

В современной морской войне по мере развития технологий все большее внимание уделяется командованию и управлению. Военно-морские корабли должны поддерживать связь и контроль в реальном времени над беспилотными подводными аппаратами, пилотируемыми самолетами и другими системами вооружения, одновременно общаясь и обмениваясь данными с беспилотниками. В идеале данные с этих систем также должны передаваться в режиме реального времени, что повышает эффективность управления и эксплуатации.

Скрытность и видимость

К минусам беспилотных летательных аппаратов можно отнести их малую мощность и низкую скорость. В случае обнаружения они становятся уязвимыми для атак зенитных ракет. Поэтому в будущих крупномасштабных беспилотнных системах палубного базирования, скорее всего, будут использоваться стелс-композитные материалы, что позволит уменьшить радиолокационное сечение планера, а следовательно, сократить время реакции и перехвата противника, достигая тем самым оперативной внезапности. В то же время ударные беспилотники, предназначенные для подавления противовоздушной обороны и операций по перехвату, могут намеренно увеличивать свою "заметность" с помощью соответствующих технологий, чтобы обмануть / перегрузить вражеские средства обнаружения и ракетного нападения.

Первый российский универсальный десантный корабль проекта 23900 "Иван Рогов" планируется поставить на вооружение в 2028 году

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Некоторые западные эксперты в шутку называют универсальные десантные корабли с БПЛА "авианосцами для бедных стран". Однако в условиях стремительно меняющейся стратегической среды порой нет никакого смысла переплачивать за огромные военные корабли с десятками пилотируемых истребителей на борту. К тому же, из-за своих огромных размеров авианосцы не способны совершать сверхдальние походы. Для таких задач идеально подходят универсальные десантный корабли - носители дронов.