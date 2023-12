Сделка между Nippon и US Steel вызвала бурную реакцию в Вашингтоне

Националистически настроенные американские политики намерены заблокировать сделку с Японией, которая по мнению экспертов может "вновь сделать великой американскую сталь".

Поглощение японской Nippon американской US Steel вызвало грандиозный скандал в США. Япония активно скупает американскую промышленность: Этим очень обеспокоены в Белом доме

США ослабли - Америку снова начинают скупать. Сначала Япония приобретает завод по производству сжиженного природного газа Rockcliff, после чего готовится аналогичный контракт на поглощение крупнейшей американской сталелитейной компании. Несмотря на то, что Токио является ближайшим союзником Вашингтона, Белый дом с большой опаской относится к подобным шагам со стороны своего друга-соперника.

Решение компании Nippon Steel поглотить US Steel вызвало бурную реакцию в конгрессе США, в профсоюзе сталелитейщиков и среди экономических националистов, которых очень тревожит покупка легендарной американской компании, а также потенциальные последствия этой сделки стоимостью 14,9 миллиарда долларов США в плане трудоустройства и состояния национальной экономики страны.

Особенно бурная реакция наблюдалась в родном штате президента Джо Байдена - Пенсильвании, где расположены штаб-квартира и несколько заводов US Steel. На этом фоне сенатор Джон Феттерман, член Демократической партии Байдена, выступил с популистским заявлением:

"Я живу через дорогу от завода US Steel Эдгара Томпсона в Брэддоке. Совершенно возмутительно, что US Steel согласилась продать себя иностранной компании. Сталь всегда связана с проблемой безопасности - как нашей национальной безопасности, так и экономической безопасности наших сталелитейных сообществ. Я готов сделать все, что в моих силах, используя свою платформу и свое положение, чтобы заблокировать эту сделку с иностранной компанией".

Это еще один пример того, как трудолюбивые американцы остаются в дураках из-за жадности корпораций, готовых распродать всё вокруг в угоду своим акционерам. Я поддерживаю мужчин и женщин из [Объединенного] профсоюза сталелитейщиков и уважаю образ жизни их профсоюза. Мы не можем допустить, чтобы их обманули или кинули".

К Феттерману присоединилась двухпартийная фракция политиков, среди которых были сенатор Боб Кейси (демократ, Пенсильвания), сенатор Джей Ди Вэнс (республиканец, Огайо), сенатор Джош Хоули (республиканец, Миссури), сенатор Марко Рубио (республиканец, Флорида), конгрессмен Крис Делузио (демократ, Пенсильвания) и сенатор штата Пенсильвания Джим Брюстер (демократ).

Но стоит ли им судиться? 18 декабря Nippon Steel и US Steel объявили о подписании соглашения, согласно которому Nippon Steel приобретет 100 процентов акций US Steel в рамках полностью денежной сделки по цене 55 долларов за акцию. Таким образом, общая стоимость акций составит 14,1 миллиарда долларов. Nippon также примет на себя долговые обязательства US Steel, в результате чего общая стоимость предприятия составит 14,86 миллиарда долларов.

Это почти на 40 процентов выше курса акций US Steel на 15 декабря, который на момент закрытия торгов составлял 39,33 доллара, и на 57 процентов выше конкурирующего предложения, сделанного металлургической компанией Cleveland-Cliffs в августе прошлого года, которая оценила US Steel в 35 долларов за акцию.

В день анонсирования сделки с Nippon цена акций US Steel подскочила на 26 процентов до 12-летнего максимума и 22 декабря закрылась на отметке 47,97 доллара. Nippon Steel согласилась выплатить за US Steel 12-кратную прибыль, что почти в два раза превышает ее собственную текущую оценку.

По мнению экспертов издания The Wall Street Journal, "выкладывая такую сумму за US Steel, Nippon [Steel] фактически делает ставку на успешное возрождение американского производства и структурный рост спроса на сталь". Но, продолжает издание, "это все равно не удержит политиков от нападок".

В свете этих событий генеральный директор Cleveland-Cliffs Луренко Гонкалвес сделал следующее заявление:

Мы увидели в US Steel крайне недооцененную компанию со значительным синергетическим потенциалом после объединения с Cleveland-Cliffs. Эта сделка позволит создать дружественного профсоюзам американского чемпиона, который войдет в десятку крупнейших сталелитейных компаний мира.

Несмотря на то, что совет директоров и генеральный директор US Steel предпочли пойти другим путем, выбрав иностранного покупателя, их шаг подтверждает наше понимание того, что наш сектор остается недооцененным по сравнению с более широкомасштабным рынком, и что многократная переоценка активов Cleveland-Cliffs назрела уже давным-давно. Мы поздравляем US Steel с их решением и желаем успехов в завершении сделки с Nippon Steel.

Японская компания Nippon Steel уже имеет весьма солидное промышленное присутствие на территории Соединенных Штатов. Изображение: Twitter Screengrab

Однако завершение сделки может оказаться непростым процессом из-за националистических настроений, некоторых американских политиков. Так, сенатор Вэнс на днях заявил: "Сегодня важнейшая часть оборонной промышленности Соединенных Штатов была продана иностранцам с аукциона за наличные".

…Во-первых, за наличные, во-вторых, с учетом принятия всех долговых обязательств, что намного больше, чем в предложениях конкурентов. Короче говоря — это отличная сделка для акционеров US Steel, считает Скотт Фостер генеральный директор американской медиакомпании "Томсон Рейтер".

Цена акций Nippon Steel снизилась после объявления, упав более чем на 5 процентов 19 декабря. С конца ноября, когда, по всей видимости, появились первые сигналы о сделке, они упали на целых 13 процентов. В связи с этим напрашивается резонный вопрос: а не совершает ли Nippon Steel ошибку, завышая цену?

Судя по реакции профсоюза United Steelworkers, возможно, это так. В своем объявлении о приобретении и в презентации для инвесторов Nippon Steel особо отметила, что все обязательства US Steel перед своими работниками и соглашения, включая коллективные контракты, с профсоюзом будут соблюдаться.

Однако президент United Steelworkers International Дэвид Макколл сомневается в этом. "На протяжении всего процесса мы были открыты для сотрудничества с US Steel, пытаясь сохранить эту культовую американскую компанию внутри страны, но вместо этого она предпочла отмахнуться от проблем своих преданных сотрудников и продать ее иностранной компании", - подчеркнул Макколл.

"Ни US Steel, ни Nippon [Steel] не уведомили наши профсоюзы о сделке, что само по себе является нарушением нашего партнерского соглашения, согласно которому US Steel обязана уведомить нас о смене контроля или условий ведения бизнеса", - сказал он.

"Исходя только из этого, United Steelworkers не уверена, что Nippon [Steel] полностью осознает всю широту обязательств по всем нашим договоренностям. Мы не знаем, способна ли она выполнить условия нашего действующего контракта", - добавил Маккол.

У рабочих есть все основания опасаться поглощения компании, однако именно американский, а не японский менеджмент известен многочисленными увольнениями.

Фактически, штат US Steel сократился с 29 000 человек в 2018 году, когда президент Дональд Трамп ввел 25-процентный тариф на импортную сталь, до менее чем 23 000 человек в 2022 году. Эта цифра должна снизиться еще на 1 000 человек в результате сокращения персонала на заводе компании в Гранит-Сити, штат Иллинойс, о чем было объявлено 28 ноября этого года.

В общей сложности с 2018 года количество работников US Steel сократилось на более чем 25 процентов. Предполагалось, что принятый Трампом таможенный тариф защитит американские рабочие места, но эффект оказался прямо противоположным, при этом профсоюз не смог и, видимо, до сих пор не может ничего с этим поделать.

По иронии судьбы, Дэн Симмонс, президент профсоюза United Steelworkers Local 1899, интересы которого представляют рабочие в Гранит-Сити, в беседе с журналистами заявил: "Оптимистичная сторона этой сделки заключается в том, что Nippon [Steel] была частью совместного предприятия с National Steel много лет назад, когда я работал на предприятии, и они оказались отличными партнерами".

По словам Симмонса, "правильным решением было бы не сокращать штат, а снова разжечь печи и снова выплавлять сталь, потому с ценами сегодня все очень хорошо". Возможно, Nippon Steel именно так и поступит. В качестве аргумента в поддержку этого приобретения компания рассматривает привлекательность американского рынка стали, где стандарты качества одни из самых высоких в мире, а восстановление производства и инфраструктуры, как ожидается, поддержит долгосрочный рост спроса.

Кроме того, компании необходимо срочно преодолеть стену тарифов, воздвигнутую Трампом и достроенную Байденом, которая вряд ли будет разрушена независимо от того, кто победит на президентских выборах в ноябре 2024 года, считает Скотт Фостер.

Nippon Steel ведет свою деятельность в США посредством совместных предприятий и дочерних компаний, находящихся в полной или частичной собственности, с 80-х годов прошлого века. Wheeling Nippon Steel была основана как совместное предприятие с Wheeling-Pittsburgh Steel в 1984 году и в настоящее время является 100-процентной дочерней структурой.

Затем были образованы Nippon Steel Pipe America, International Crankshaft, компании по производству стального прутка и проволоки Indiana Precision Forge и Suzuki Garphyttan, Standard Steel (стальные колеса) и совместные предприятия по производству листовой стали NS Bluescope и AM/NS Calvert, которые в 2014 году ArcelorMittal и Nippon Steel приобрели у ThyssenKrupp.

Приобретение компанией Nippon US Steel, если оно конечно состоится, станет ее девятой инвестицией на американском рынке. К интегрированным сталелитейным предприятиям US Steel в США и Словакии добавятся заводы Nippon Steel в Японии, Индии, Таиланде, Бразилии и Швеции. Кроме того, у Nippon Steel налажена переработка и сбыт продукции в Китае, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Бразилии и Америке.

Крупнейшие западные бизнес-издания выступили против подобных националистических настроений. К примеру, газета Wall Street Journal подвергла резкой критике как возврат к протекционизму, так и неспособность американских властей провести грань между Японией и Китаем. "Неужели они действительно думают, что японцы снова начнут бомбить Перл-Харбор?" - задается вопросом автор статьи.

В результате этой сделки общая годовая мощность Nippon Steel по производству нерафинированной стали увеличится с 66 до 86 миллионов метрических тонн, что рассчитывается по методике World Steel Association - то есть по сумме номинальных полных производственных мощностей предприятий, в которых компания имеет долю в размере 30 и более процентов.

Таким образом, Nippon Steel переместится с 4-го на 2-е место в мировом рейтинге производителей стали, обогнав Ansteel и ArcelorMittal, и почти на две трети превзойдет китайскую Baowu Steel, чей годовой объем производства нерафинированной стали составляет порядка 130 миллионов метрических тонн.

Приобретение было единогласно одобрено советами директоров обеих компаний. Далле необходимо получить согласие акционеров US Steel и регулирующих органов, которые, как ожидается, не будут возражать против этой покупки.

Nippon Steel планирует обеспечить финансирование сделки в основном за счет заимствований у японских банков, от которых уже получены соответствующие письма-обязательства. Ожидается, что закрытие сделки произойдет во втором или третьем квартале 2024 года.

Если бы US Steel согласилась на предложение Cleveland-Cliff, объединенная компания получила бы монополию на производство доменной стали на территории Соединенных Штатов и доминирующую долю на рынке стали, применяемой в автомобильной промышленности США. Став частью Nippon Steel Group, американская сталелитейная промышленность сохранит свою конкурентоспособность. В результате сделки US Steel оставит за собой торговую марку и штаб-квартиру в Питтсбурге.

19 декабря сенаторы Феттерман и Кейси, а также представитель Делуцио направили письмо на имя министра финансов США Джанет Йеллен, которая также является председателем Комитета по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах (Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS), призвав ее заблокировать предлагаемое поглощение. Авторы письма заявили следующее:

"Закон о снижении инфляции, Акт об инвестициях в инфраструктуру и рабочие места, а также Закон о чипах и науке, направлены на то, чтобы повысить конкурентоспособность американского рынка и восстановить критически важные цепочки поставок. Разрешение на приобретение иностранной компанией собственности крупного промышленного игрока, инвестирующего в инфраструктуру и чистую энергетику, стало бы шагом назад в наших усилиях по обеспечению целостности цепочек поставок и экономической безопасности".

Мы сомневаемся, что иностранная компания, которая была уличена в демпинге стали на американский рынок по ценам значительно ниже справедливой рыночной стоимости, является лучшим покупателем для US Steel. Кроме того, Nippon Steel имеет предприятия в Китайской Народной Республике - зарубежном противнике Вашингтона".

Сенаторы Хоули, Вэнс и Рубио также обратились с письмом к секретарю Йеллен, в котором заявили: “Эта сделка не учитывает интересы национальной безопасности США... [Она] не является продуктом тщательного обсуждения потребностей заинтересованных сторон, а скорее представляет собой результат аукциона с целью максимизации прибыли акционеров“.

"Защитные меры во внешней торговле могут и должны стимулировать иностранные инвестиции, которые способствуют расширению отечественного производства и созданию рабочих мест в США. Однако подобное поглощение корпораций не соответствует этим целям. Позволяя иностранным компаниям скупать американские компании и пользоваться нашими средствами торговой защиты, мы подрываем саму цель, ради которой эти средства защиты были разработаны".

"NSC [Nippon Steel Company] не может похвастаться историческими контактами US Steel с Соединенными Штатами. Ее финансовые планы связаны с интересами Японии. В начале этого года NSC получила более 3 миллиардов долларов в виде субсидий от японского Министерства экономики, торговли и промышленности. При этом NSC уже неоднократно нарушала американское торговое законодательство. Не далее, как в августе 2021 года NSC была признана виновной в незаконном демпинге плоского стального проката на американском рынке".

Ведущие западные деловые издания, пишет Фостер, выступили против таких националистических взглядов. В частности, газета Wall Street Journal подвергла резкой критике как возврат к протекционизму, так и неспособность политиков провести различие между Японией и Китаем. Автор статьи задается вопросом: "Неужели они думают, что японцы вновь собираются бомбить Перл-Харбор?".

Financial Times в своей редакционной статье, под названием "Ошибочная реакция Соединенных Штатов на действия Nippon Steel ставит вопрос о доверии", также вопрошает: "Если Япония не может рассматриваться как законный покупатель американских активов, так кто же тогда?".

На эту тему японское издание Nikkei пишет: "Противодействие поглощению US Steel посылает неверный сигнал Японии" и цитирует Джошуа Уокера, президента Японского общества, который сказал: "Это посылает все неверные сигналы. Мы не можем восхвалять Японию как нашего важнейшего союзника, а затем нападать на Nippon Steel с такой ксенофобской риторикой, которую мы наблюдаем".

Все это ставит Байдена, заявляющего о себе как о решительном стороннике профсоюзов и альянса между США и Японией, в крайне неудобное положение. В своем заявлении, опубликованном Белым домом, главный экономический советник Лаэл Брейнард сказала:

Националистически настроенные американские политики намерены заблокировать сделку с Японией, которая по мнению экспертов может "вновь сделать великой американскую сталь". Сенатор США Марко Рубио (на снимке) - один из тех американских политиков, кто выступает против этой сделки. (Фотография представлена онлайн журналом Asia Times Files / Agence France-Presse, AFP / Stefani Reynolds / Getty Images)

“Президент США считает, что US Steel была составной частью нашего "арсенала демократии" во время Второй мировой войны и остается основным компонентом общего отечественного производства стали, имеющего критически важное значение для нашей национальной безопасности. И он ясно дал понять, что мы приветствуем производителей по всему миру, создающих свое будущее вместе с американскими рабочими и американскими служащими. Тем не менее, он также считает, что поглощение этой знаменитой американской компании иностранным предприятием - даже из числа самых близких союзников - заслуживает серьезного разбирательства с точки зрения его потенциального влияния на национальную безопасность и надежность цепочек поставок”.

На данный момент похоже, что Байден передаст полномочия по одобрению или отклонению сделки в Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) при министерстве финансов. Однако окончательное решение может быть принято не раньше июня или даже сентября, что поставит сделку US Steel-Nippon в центр политического внимания в преддверии выборов в ноябре 2024 года на территории одного из самых влиятельных штатов.

