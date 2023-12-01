В 2024 году Тайбэй получит первую партию из 38 танков M1A2T Abrams и 11 комплексов HIMARS

В условиях продолжающейся эскалации напряженности в отношениях с Китаем Тайвань активно наращивает свой военный потенциал при поддержке Соединенных Штатов. Согласно сообщению "Тайваньских новостей" от 30 ноября 2023 года, Тайвань в следующем году планирует отправить в США 114 солдат для прохождения специальной военной подготовки. Обучение будет сосредоточено на высокомобильных артиллерийских ракетных системах (HIMARS) и современных танках M1A2T Abrams.

Тайвань получит от Соединенных Штатов 108 танков M1A2 Abrams и 29 ракетных установок HIMARS. (Источник изображения - онлайн-издание Army Recognition с фотографиями Министерства обороны США)

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В 2024 году Тайвань получит первую партию из 38 танков M1A2T Abrams и 11 комплексов HIMARS. Издание Up Media пишет, - "Это событие является частью более крупного соглашения с США, в рамках которого с января начнется обучение тайваньских военных навыкам эксплуатации и обслуживания сложнейших образцов вооружений. Прошедшие подготовку бойцы сыграют важную роль в повышении боевого потенциала Тайваня, выполняя функции инструкторов по эксплуатации танков и ракетных систем".

В "Бюджете Министерства национальной обороны Тайваня на 2024 год" говорится о том, что 108 танков M1A2T Abrams, поставка которых была согласована с США еще в 2019 году, начнут поступать на Тайвань со следующего года. График поставок включает 38 танков в первой партии, затем 42 в 2025 и последние 28 в 2026 году.

M1A2 Abrams — это модернизированный вариант "оригинального" американского танка M1A1 Abrams, широко используемого в вооруженных силах Соединенных Штатов. Этот современный основной боевой танк отличается улучшенными характеристиками в самых разных аспектах, включая броню, огневую мощь и электронику. Его броня, состоящая из сложного композита с добавлением слоев обедненного урана, обеспечивает надежную защиту от различных угроз. Не менее важным аспектом является его огневая мощь. Танк вооружен 120-мм гладкоствольной пушкой, способной вести огонь различными типами боеприпасов. Кроме того, M1A2 оснащен самой современной электроникой, включая передовые системы целеуказания и средства связи, которые также повышают его боевые возможности.

На снимке M1A2 Abrams - основной боевой танк армии США. (Источник изображения - онлайн-издание Army Recognition с фотографиями Министерства обороны США)

Помимо танков, Тайвань ожидает поставок 11 ракетных комплексов HIMARS, одобренных США в 2020 году. (Впоследствии было достигнуто соглашение о закупке еще 18 единиц). Первая партия этих ракетных систем поступит уже в следующем году, а полностью контракт будет закрыт к 2025 году. Поступление дополнительных 18 установок ожидается в 2026 году.

High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) — это высокомобильная, легкая артиллерийская система, используемая вооруженными силами Соединенных Штатов и некоторыми союзными войсками. Разработанная для быстрого развертывания и точной стрельбы, HIMARS способна вести огонь как управляемыми, так и неуправляемыми ракетами, а также снарядами армейской тактической ракетной системы (ATACMS).

Установленная на стандартной грузовой платформе, она обеспечивает стратегическую гибкость и может действовать на различных ландшафтах. Основным плюсом машины является ее способность наносить массированный огневой удар за очень короткое время, а ее мобильность позволяет быстро менять позицию, уклоняясь от ответного огня противника. Сочетание маневренности, огневой мощи и высокой точности делает HIMARS ценным активом в современных боевых сценариях, пишут эксперты издания Army Recognition.

В оборонном бюджете Тайваня на следующий год говорится о планах по отправке в США 84 офицеров и солдат для обучения эксплуатации танков «Абрамс» версии M1A2T. Переподготовку планируется начать в январе, а завершить - к концу года. Помимо этого, 30 человек должны пройти обучение по системам HIMARS. Курсы начнутся в феврале, а завершатся к октябрю следующего года.

Тайвань на фоне роста напряженности с КНР наращивает свою оборону за счет американских танков M1A2 Abrams и ракетных установок HIMARS. На снимке M142 HIMARS MLRS - высокомобильный артиллерийский ракетный комплекс армии США. (Источник изображения - онлайн-издание Army Recognition с фотографиями Министерства обороны США)

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Издание Army Recognition пишет, что после завершения переподготовки в США военнослужащие вернутся на Тайвань и возьмут на себя ключевые функции инструкторов по работе с вновь приобретенными системами вооружений. В их обязанности войдет разработка методических пособий и планов занятий, а также проведение образовательных и тренировочных программ. Все это вместе должно повысить уровень боеготовности Тайваня перед лицом потенциальных угроз со стороны Китая.