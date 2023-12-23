Лондон в ближайшее время планирует подписать с Киевом договор о военно-морской безопасности, в попытке усилить поддержку тонущей Украины, возглавляемой Зеленским. Об этом пишет экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен.

Военный конфликт вокруг Украины разворачивается в пользу Москвы, поскольку сегодня западная военная техника и личный состав в опасном дефиците. (Карикатура представлена онлайн-журналом "Военное обозрение" topwar.ru.)

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На этом фоне ФРГ продолжает наращивать свои обязательства по закупке вооружений для Украины несмотря на то, что ее собственные арсеналы фактически исчерпаны. И Лондон, и Берлин опустошают свои кошельки и запасы вооружений, в то время как Вашингтон пытается сделать то же самое.

Вместе с тем в своем репортаже для Вашингтон эксперт по национальной безопасности Билл Гертц пишет, что член Палаты представителей и председатель комитета по делам китайской компартии Майк Галлахер , предложил несколько новых идей, чтобы помочь Тайбэю передать устаревшие системы вооружений из американских арсеналов, в первую очередь потому, что сегодня получить новое оружие практически невозможно.

Американский политик заявил: "Недавнее моделирование войны с Китаем из-за Тайваня показало, что у Пентагона закончатся бомбы и ракеты дальнего действия с высокоточным наведением менее чем через неделю после начала боевых действий". Он утверждает, что в США "накопилось" оружие на сумму свыше $2 млрд, которое было закуплено Тайбэем из-за проблем в военно-промышленном комплексе.

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В настоящее время самоуправляемый остров рассчитывает получить около сотни пусковых установок и порядка 400 противокорабельных ракет RGM-84 Harpoon, о чем в Вашингтоне говорили еще три года назад, и которые по факту будут поставлены лишь после 2029 года. Важно то, что на передачу Тайбэю ПКР Harpoon уйдет еще пять лет (в общей сложности 8 лет). Ситуация с другими классами вооружений, в том числе 155-мм и 120-мм снарядами, складывается еще более драматичная.

Упадок и проблемы военно-промышленного комплекса США меркнут по сравнению с острым дефицитом квалифицированных специалистов, который наблюдается в большинстве стран-членов Североатлантического альянса, а также в самих Соединенных Штатах. Сильно сокращенная немецкая армия и та испытывают проблемы с призывниками. Как и в Америке, в ФРГ профессиональная (добровольная) армия, но дела обстоят настолько плохо, что Берлин рассматривает возможность возвращения воинской повинности.

На фоне стремительной утраты политического влияния действующим руководством ФРГ попытка убедить германских парламентариев проголосовать за введение какой-либо формы воинской обязанности станет политическим самоубийством. Глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус прекрасно все понимает, но не способен найти решение, которое получило бы поддержку населения.

В последнее время политическая надстройка немецкого общества сильно сместилась вправо. Все большую популярность в стране набирает ультраправая партия Alternative für Deutschland. "Альтернатива для Германии" пока не выразила своей позиции по вопросу о воинской повинности, но следует помнить, пишет Брайен, что это партия националистов, которая желает отмены российских санкций и не поддерживает никаких общеевропейских военных кампаний.

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Согласно статистическим данным, на конец октября общая численность личного состава вооруженных сил Федеративной Республики насчитывала немногим более 181 000 человек, при том, что тысячи вакантных мест по-прежнему остаются невостребованными.

"Недавние военные игры, имитирующие войну с Пекином из-за Тайваня, показали, что у Пентагона закончатся бомбы и ракеты дальнего радиуса действия с высокоточным наведением менее чем через неделю после начала военных действий", считает Майк Галлахер. В жестком дефиците: На снимке: ракета класса "поверхность-поверхность" RGM-84 "Гарпун" непосредственно после вылета из пусковой установки. (Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times Files / The Drive Warzone /Twitter Screengrab)

Военные аналитики немецкой газеты Бильд утверждают, что Бундесверу не хватает ни сил, ни техники для эффективной обороны страны. И в то же самое время, как "Бильд" тыкает пальцем в военный кризис, Берлин заявил, что отправляет в Литву 5-тысячную бригаду военных лиц.

СМИ сообщают, что войска будут развернуты менее чем в 20 километрах от белорусской границы. Переброску сил немецкого контингента планируется начать во втором квартале следующего года. Для того что бы достичь полной боеготовности потребуется 3 года. Об этом также сообщает пресс-релиз немецкого оборонного ведомства. И тем не менее, глава Минобороны ФРГ Писториус утверждает: "В Германии нет вооруженных сил, способных защитить страну от военного вторжения, от жестокого и агрессивного конфликта". Противоречие налицо.

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Не меньшую проблему представляет собой и ВС Соединенного Королевства. Эксперты портала Defense and Security Monitor отмечают, что "вооруженные силы Британии, долгое время считавшиеся армией высшего класса, теперь погрязли в рекрутинговой рутине. Более того, в рамках документа оборонного командования (Defense Command Paper), обнародованного в 2021 году, планируется большое сокращение личного состава. Королевские вооружённые силы постоянно испытывают множество проблем, связанных с изношенностью жилых помещений для л/с, истощением боеприпасов и неэффективностью программ снабжения".

Новостной телеканал Sky News, пишет The Defense Post, " очертил рамки проблем, с которыми сталкивается британская армия". В материале сказано, что в условиях вооруженного столкновения запасы оружия у военных закончатся практически через пару дней. Кроме того, Англии не хватит ни сил, ни средств для защиты своего воздушного пространства, особенно на фоне растущей эффективности и потенциала новейших ракет и ударных дронов.

Военный конфликт вокруг Украины разворачивается в пользу Москвы, поскольку западная боевая техника и людские ресурсы находятся в опасном дефиците. Министру обороны Федеративной Республики Германия Борису Писториусу (на снимке) требуется больше солдат. (Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times Files / The Drive Warzone / Twitter Screengrab.)

Более того, полноценная замена устаревшей британской бронетехники и ОБТ не планируется в течение ближайших нескольких лет, что подрывает любые попытки модернизации. Эксперты считают, что ВС Британии потребуется от 5 до 10 лет, чтобы сформировать более-менее боеспособный корпус численностью не менее 30 тысяч человек, поддерживаемый современными танками, артиллерией и вертолетами".

В настоящее время численность личного состава британской армии значительно меньше, чем во время войны за независимость США в апреле 1775 года. Согласно статистике, численность ВС Великобритании насчитывают около 142,5 тысяч человек. Из них в британской армии служит около 77,5 тысяч солдат. То есть фактически количество действительно эффективных бойцов гораздо меньше - скорее всего, не более 30 тысяч, пишет Брайен.

Лондон - крупнейший в Европе спонсор военного конфликта на Украине. Британия бросила почти все свои высокотехнологичные вооружения на поддержку ВСУ. Британия также оказывает Киеву оперативную поддержку и предоставляет разведданные с полей сражений, а также разрабатывает тайные спецоперации, в том числе попытки разрушить Крымский мост стоимостью не менее $3 млрд.

Про французскую армию пишут мало. Однако хорошо известно, что французское вооружение не лучшим образом проявило себя на украинских полях сражений. В частности, 155-мм самоходная артиллерийская установка CAESAR стала одним сплошным разочарованием. Эта постоянно ломающаяся система нередко становилась мишенью для российских барражирующих боеприпасов "Ланцет".

Париж передал Киеву 18 таких орудий, что составляет примерно 25 процентов от всего парка этих мобильных 155-мм орудийных систем. Согласно отчетам, для производства новых САУ потребуются годы.

Не лучше обстоят дела и с французским тяжелым бронетранспортером AMX-10C RC. Эти машины оказались смертельной ловушкой для солдат ВСУ, которые оценили их "слабую броню" как не пригодную для использования в боевых условиях. Заявленные как "уничтожители танков", AMX-10RC частенько сами оказывались уничтоженными. Что же касается ОБТ, то после печального опыта с AMX и германскими "Леопардами" Париж решил не передавать Киеву свои танки Леклерк.

Справедливости ради следует отметить, что американские боевые машины пехоты M2 Брэдли и германские гусеничные БМП "Мардер", не говоря уже о злополучных танках "Леопард", успешно уничтожаются на Украине российской армией. Военные аналитики Rand Corporation, крупнейшего подрядчика оборонного ведомства США, в своем исследовании утверждают, что вооруженные силы Франции представляют собой крайне слабого союзника в борьбе с Россией.

В американской армии проблем не меньше. ВС США также испытывают кризис с набором военнослужащих. Более того, американская армия страдает не только от проблем с рядовым составом, но и от нехватки квалифицированных сержантов. Сержантский состав — это сердце и душа армии США, это основа ее боеспособности, пишет бывший сотрудник Пентагона.

На данный момент занято менее половины вакансий. Военный ресурс Military.com сообщает: "Восьминедельные курсы армейских рекрутеров в Форт-Ноксе, штат Кентукки, способны обучить не более 2865 курсантов в общей сложности в 53 аудиториях. Но статистика свидетельствует, что в 2023 финансовом году, который завершился в конце сентября, обучение прошли только 1336 военнослужащих".

Самоходная артиллерийская установка CAESAR принимала участие в боевых действиях в Ираке, но не на Украине. (Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times Files / The Drive Warzone / Twitter Screengrab)

Армия столкнулась с проблемами при рекрутировании солдат, как в этом году, так и в прошлом. В прошлом году армия не добрала 10 тысяч новобранцев до цели в 65 тысяч человек. В позапрошлом году она не дотянула до цели в 60 тысяч солдат более 15 тысяч новобранцев.

Вооруженные силы пытаются устранить эти проблемы, но многое упирается в странный подход армейского руководство к "воук" и огромное число сложных моментов, особенно после эпидемии Ковида, когда Пентагон приказал военнослужащим сделать прививку или уволиться из рядов ВС. Сегодня подано множество судебных исков из-за ошибочной политики Пентагона.

Помимо дефицита живой силы и снабжения, армиям Североатлантического альянса не хватает боевого опыта несмотря на то, что на Украине действует великое множество "специальных консультантов", оказывающих поддержку ВСУ.

Однако советники не способны понять то, что испытывают действующие войска на линии боевого соприкосновения, поэтому их консультации могут быть полезны только в плане совершенствования тактических и оперативных знаний, но не в плане ведения боевых операций.

ВСУ также испытывают огромную нехватку личного состава. Использование Киевом драконовских методов комплектования армии крайне непопулярно в стране и может привести к отставке Зеленского. Солдаты, подвергшиеся давлению и принуждению, не способны эффективно воевать и в большинстве своем являются просто пушечным мясом.

Хуже того, многие из тех, кто сопротивлялся украинскому призыву (некоторые из них платили взятки военкомам как правило, в размере 1000 долларов), были выходцами из украинской номенклатуры, то есть из высших слоев общества или тех, кто владел высокими профессиональными навыками, или из политически аффилированных и привилегированных семей. Кабинет Байдена утверждает, что поражение России на Украине защитит Европу от будущей российской агрессии.

Контраргумент заключается в том, что продолжение поддержки Киева может повлечь за собой экспансию военных действий в страны Евросоюза. В течение долгого времени Соединенные Штаты и их партнеры пытались "играть в курицу" с европейской безопасностью, накачивая Украину оружием, советниками, военной и разведывательной поддержкой и большим количеством долларов.

До настоящего времени Россия не атаковала каналы снабжения за пределами Украины, не останавливала поставки газа и других товаров (в том числе урана) в страны Европы и Соединенные Штаты в ответ на поддержку Киева со стороны коллективного Запада.

Огромное количество экспертов, в том числе в станах Запада, сообщает, о том, что Россия одержала верх на Украине и начала, судя по всему, наступательные действия, цель которых, по крайней мере, пока заключается в обеспечении безопасности Донбасса. Однако армии часто терпят поражение, как только командиры и солдаты думают, что их вот-вот опрокинут.

В 1975 году во Вьетнаме военные начальники США были уверены, что I-Корпус армии Юга (Армия Республики Вьетнам) сможет удержать, северную часть Южного Вьетнама, от атак регулярной северовьетнамской армии (ВНА). Это оказалось несбыточной мечтой. Через несколько дней I-Корпус был разбит, и НВА быстро двинулась на юг, к Сайгону. Началось наступление.

Без дополнительных западных денег и оружия Украина проиграет войну, утверждает Зеленский. (Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times Files / Twitter Screengrab / New Voice of Ukraine)

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Решить проблемы НАТО - крайне непростая задача, потому что этот альянс претендует на статус наступательного, а не оборонительного союза. С учетом того, что миссия Североатлантического альянса была провалена, а границы с Россией значительно расширены (практически вся Восточная Европа и Финляндия), попытки НАТО включить в свой состав Украину — это уже перебор. На этот раз Россия не смирится с экспансией альянса. Если Украина капитулирует, а это именно то, чего она сейчас ищет, НАТО потерпит крупнейшее поражение, первое с момента основания союза в апреле 1949 года.