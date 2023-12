Российско-украинский конфликт длится уже 22-й месяц. 24 февраля 2024 года российской специальной военной операции на Украине исполнится два года. Заявление Кремля о приостановке действия договора СНВ, подписанного в 2010 году (срок действия истекает в 2026 году) Обамой и Медведевым, повышает риск применения ядерного оружия. Об этом пишет бывший офицер ВВС Индии, летавший на самолетах МиГ-21 и 29, капитан Т.П. Шривастава (в отставке).

Требование Украины о поставках 200 истребителей может привести к ядерной катастрофе; Россия может положить конец конфликту, нанеся ядерный удар по Киеву, считает военный эксперт и бывший офицер ВВС Индии Т.П. Шривастава. Он пишет о международных отношениях, социальных проблемах, военном деле и политике. Источник сетевое издание EurAsian Times / Агентство Франс Пресс / AFP / Getty Images.

На Западе все чаще задаются вопросом: " Кому все-таки этот конфликт нужен на самом деле? И лишь немногие военные стратеги считают, что на этот вопрос нет конкретного ответа. И уже совершенно точно, что практически никто не верит в то, что она вызвана неприязнью России к Украине.

Это весьма удивительно, поскольку простой ответ на этот предположительно сложный вопрос заключается в попытках Соединенных Штатов расширить НАТО на восток. В конце концов, США и их натовские подельники нашли марионетку в лице украинского президента Владимира Зеленского, который готов был плясать под их дудку, даже несмотря на то, что в процессе он собственноручно уничтожил свою прекрасную нацию, пишет Шривастава. Тем самым он поставил мир на грань ядерной катастрофы. Президент Беларуси в интервью BBC однозначно заявил, что эту войну России навязали Соединенные Штаты и остальные члены Североатлантического альянса.

Практически полное разрушение инфраструктуры Украины и гибель сотен тысяч солдат/граждан (более точные цифры будут известны после окончания боевых действий, если это вообще произойдет) не привели ни к чему. Зачем США понадобилось толкать Украину в НАТО?

До того момента, как это безумное желание Вашингтона повлияло на российско-украинские отношения, дела между двумя братскими народами были относительно стабильными. Однако прежде, чем углубляться в прошлое, касающееся расширения НАТО на восток, необходимо упомянуть недавнее событие, связанное с воссоединением Германии. После того, как Россию (Горбачева) убедили в необходимости воссоединения Германии, тогдашний государственный секретарь Соединенных Штатов Джеймс Бейкер заявил: "НАТО не на дюйм не продвинется на восток" или что-то типа того.

Договоренности о нерасширении НАТО на восток

Россия неоднократно напоминала Брюсселю и Вашингтону об устном обещании США "не расширять НАТО на восток". Присоединение Крыма к России в 2014 году вызвало лишь "небольшое ворчание" со стороны стран G-7, решивших бойкотировать саммит, который должен был состояться в Сочи.

14 февраля 2022 года министр иностранных дел России четко и недвусмысленно заявил, что продолжающиеся усилия Соединенных Штатов по принятию Украины в НАТО будут иметь самые серьезные последствия. Вспомните, что Россия в качестве одного из обязательных условий воссоединения Германии потребовала законодательно запретить Украине вступать в НАТО, основываясь на обязательстве, взятом на себя США. Однако это требование было отвергнуто как со стороны НАТО, так и со стороны Украины.

На фоне нарушения Будапештского меморандума Вашингтоном и Киевом Россия оказалась загнанной в угол, пишет индийский эксперт. И как будто грядущего вступления Украины в НАТО было недостаточно для ответных действий России, к этому процессу присоединились Швеция и Финляндия.

Тут следует отметить, что во время разгара холодной войны Финляндия и Швеция сохраняли относительный нейтралитет. Из-за возражений Турции и Венгрии вступление Финляндии и Швеции в НАТО было отложено как 32-го и 33-го членов НАТО. В 2019 году президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО.

Несмотря на неоднократные попытки России договориться, Киев отказался от переговоров с Москвой; последнее предложение было сделано 19 февраля 2022 года. Россия начала свою специальную военную операцию 24 февраля 2022 года. Соединенные Штаты и страны Североатлантического альянса не ожидали, что Россия начнет наступательные действия. Но Путин славится своими неожиданными решениями, что он, собственно, и сделал, пишет Шривастава.

Алло, Алло! Целую Ваши ноги...

Россия против Украины или Россия vs НАТО

За исключением первых шести недель боевых действий, в течение которых этот конфликт еще можно было назвать российско-украинским, его характер стал быстро меняться и превратился в войну между Россией и НАТО. Многие военные эксперты по всему миру, чуть не в один голос утверждали, что Украина сражается с Россией на равных. На самом деле это далеко не так. Россия врезала по полной всем силам НАТО и США вместе взятым.

Сегодня Украина находится в полной разрухе. Прекрасные города превратились в руины. Какая непомерная цена только за попытку вступления в НАТО! Все шансы Киева вступить в ряды Североатлантического альянса развеялись как дым. В соответствии со сложившимися обстоятельствами Россия примет все возможные меры, включая применение ядерного оружия, чтобы не допустить принятия Украины в НАТО.

США и НАТО желают прекращения войны — да ладно!

Вместо обсуждения проблемы о том, хотят ли Россия и Украина остановить конфликт, уместнее было бы ответить на вопрос заданный выше. Американское лицемерие и двойные стандарты уже давно ни у кого не вызывают удивления. Вашингтон уже предоставил более 30 миллиардов долларов США в виде военной помощи и почти 40 миллиардов долларов в виде гуманитарной поддержки.

При этом, госсекретарь США объявил о выделении "астрономической" суммы в 100 миллионов американских денег, чтобы помочь Турции восстановиться после одной из самых катастрофических природных бедствий, свидетелями которых мы явились.

19 февраля 2023 года президент США принял "мужественное" решение посетить Киев (пусть не на самолете, а в рамках десятичасового путешествия на поезде). Данный эпизод является всего лишь третьим по счету визитом главы США в зону боевых действий. Ранее Обама посетил Афганистан, а Буш - Ирак. Но эти поездки были совершены тайно. А Байден посетил Украину только после того, как эта поездка была заранее согласована с Россией, дабы не допустить, чтобы какой-нибудь "случайный" беспилотник или снаряд не ударил где-нибудь рядом с "местом обитания" американского президента в Киеве.

Члены Североатлантического альянса как преданные собачки следуют за своим "политическим хозяином" - США. Великобритания, Германия, Франция и Польша предложили Украине военную помощь. И вы до сих пор думаете, что эти действия призваны положить конец этому столь нежелательному конфликту?

И это несмотря на то, что счет Германии за энергоносители в текущем финансовом году превысит почти 160 миллиардов долларов США. Германия процветала и процветает благодаря российскому газу. “Мировой жандарм”, без колебаний взорвал "Северные потоки" 1 и 2, что привело к самой разрушительной экологической катастрофе за последнее время. Мудрый и компетентный руководитель государства должен был заявить из зоны боевых действий, что военный конфликт необходимо срочно завершить, чтобы не допустить дальнейшей катастрофы и исключить вероятность ядерной войны. Однако Байден заявил, что США поддерживают Украину.

Развертывание вооруженных сил в Европе значительно возросло. Численность сил Североатлантического альянса, которая до января 2022 года составляла около 5 000 человек, выросла до почти 40 000 военнослужащих под непосредственным командованием НАТО. В их состав также вошли восемь многонациональных боевых групп, дислоцированных в странах Балтии.

Нарушение обязательств НАТО под эгидой США стало единственной и главной причиной того, что Россия начала свою специальную операцию на Украине. Запад и США нашли добровольного союзника (вернее, марионетку) - не члена НАТО - Украину, пообещав принять ее в альянс.

О том, почему США не собирались выполнять обещания, данные в рамках различных договоров и словесных заверений, призванных избавить мир от агонии холодной войны, подробно рассказывается в книге "Ни на дюйм: Америка, Россия и выход из тупика после холодной войны" (Not One Inch: America, Russia and the Making of Post-Cold War Stalemate), автором которой является Мэри Элиз Саротт. Книга вышла в свет в 2021 году, то есть всего за год до того, как Москве был навязан самый опасный конфликт, который был необходим только для того, чтобы США могли вести свою опосредованную войну против России.

Американские животные смотрят на разваливающуюся Украину и дискутируют. "Нам следует протянуть им руку помощи", - говорит задумчиво осел-демократ. "Часть меня хочет показать им средний палец", - отвечает ему слон-республиканец. Источник Cagle Cartoons.

Все разрушения, понесенные Украиной, не имеют практически никакого значения ни для США, ни для стран Североатлантического альянса. Какой замечательный пример стратегического партнерства!

Россия, Индия, Китай

То, как успешно Индия противостояла давлению западных стран, требующих осудить спецоперацию России на Украине, стало новой нормой в международной дипломатии. Министр иностранных дел Индии указал странам Запада на их место. Канцлер Германии на Мюнхенской конференции по безопасности признал правоту его заявлений, пишет Шривастава.

Несомненно, Россия также пострадала в этом конфликте - не только в экономическом плане, но и в плане человеческих жертв. В свою очередь, затянувшиеся боевые действия толкают Россию в объятия Китая, что в итоге может привести к дальнейшей эскалации. Допустим, пишет отставной офицер индийских ВВС, что требование Украины к Западу о предоставлении порядка 200 современных истребителей будет удовлетворено. В этом случае у России будет два варианта. Во-первых, обратиться за военной помощью к Китаю, а во-вторых, "закончить" войну с Украиной точно так же, как это сделали США с Японией во время Второй мировой войны. И тогда НАТО и США придется принимать решение.

Позиция Китая по вопросу о том, стоит ли поддерживать Россию из-за давления США, изложена в официальном заявлении, опубликованном после встречи Ван И с Энтони Блинкеном в Мюнхене: "Именно Соединенные Штаты, а не Китай, накачивают оружием Украину. США не в том положении, чтобы указывать Китаю, что делать. Мы никогда не потерпим обвинения или даже принуждения и давления со стороны Вашингтона на наши отношения с Россией".

Ядерная война неизбежна?

В контексте российско-украинского конфликта Генеральный секретарь ООН сказал следующее: "Геополитические кризисы с угрожающим ядерным подтекстом стремительно распространяются по Ближнему Востоку, Корейскому полуострову и вокруг Украины". Он сделал это заявление в Хиросиме. Доктрина Москвы гласит, что Россия оставляет за собой право использовать ядерное оружие в случае угрозы ее суверенитету и территориальной целостности.

Провал киевского контрнаступления

Западным псевдовоенным стратегам потребуется больше времени, чтобы признать провал киевского наступления. Безумный с военной точки зрения вариант Зеленского губителен не только для Украины, но и для европейских стран, соседствующих с Россией. Финляндия наверняка уже пожалела о своем решении вступить в НАТО, ведь Хельсинки своими руками превращает спокойную и безопасную границу с Россией в очень опасную территорию.

Скорее всего, о том, насколько близка Россия к победе или насколько сильно Украина задумалась о "дымящейся" трубке мира, станет известно в ближайшее время. Украина не сможет поддерживать военные действия без активной поддержки со стороны США и стран Евросоюза, которая, судя по всему, сходит на нет.

Недалекое будущее

Россия смогла достичь своей главной военной цели - разрушить украинскую инфраструктуру, на восстановление которой потребуются десятилетия и сотни миллиардов долларов. Получила ли Украина что-нибудь, кроме разрушения своих городов и лишения крова многих тысяч своих граждан? Точные цифры потерь, возможно, никогда не будут известны. О том, что НАТО "устала" от этого противостояния, свидетельствуют недавние заявления канцлера Германии и президента Франции. Ожидаемое членство Украины в НАТО так и останется неосуществленной мечтой.

Учитывая, что президентские выборы в США состоятся в ноябре 2024 года, а на Тайване - в январе 2024 года, у администрации Соединенных Штатов просто не хватит времени на телеактера Зеленского. Неожиданная война между ХАМАС и Израилем сместила фокус внимания Вашингтона, и конфликт между Россией и Украиной для США превратился в очередную перепалку.

Республиканцы яростно противостоят предложениям Байдена о помощи Украине. Если они смогут и дальше блокировать помощь Украине, Зеленский, вероятно, поймет реальное положение вещей и будет "вынужден" искать мира с Россией. Членство в НАТО не является гарантией безопасности. Кроме того, между Зеленским и его главными военными советниками наметились серьезные разногласия.

На этом фоне продолжение боевых действий в зимний период может оказаться крайне сложной задачей. Недавние визиты президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ также послужили мощным сигналом для западных стран, продемонстрировав, что Россия не так уж изолирована, как предсказывал Запад.

Решение Владимира Путина баллотироваться на пост главы государства на следующий срок посылает Западу четкий, ясный и откровенный сигнал: остановите расширение НАТО на восток, в противном случае - военная верхушка может не поддержать Зеленского в его стремлении сделать Украину членом НАТО и тем самым до конца развалить Украину. Сейчас складываются идеальные условия для смещения Зеленского и возможного военного переворота на Украине, подвел итог бывший офицер индийских ВВС.