В ближайшее время пропускная способность высокопроизводительных спутников Китая превысит 500 Гбит/с

Китай объявил о создании своей первой высокоорбитальной сети спутниковой связи. По мнению экспертов, этот проект может стать достойной альтернативой программе Starlink от компании SpaceX.

Китай развернул высокоорбитальный спутниковый интернет, способный бросить вызов Starlink компании SpaceX. Сегодня сеть Starlink компании SpaceX состоит из более чем 5 000 серийно выпускаемых низкоорбитальных спутников. Photo: SpaceX

реклама

Согласно сообщению государственного информационного агентства "Синьхуа", в результате успешного развертывания кластера высокопроизводительных спутников связи теперь обеспечивается полное покрытие всей территории Китая, а также жизненно важных регионов в странах-участницах инициативы "Пояс и путь" (BRI).

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC – China Aerospace Science and Technology Corporation), контролирующая деятельность спутникового оператора, заявила, что сеть предназначена для предоставления интернет-услуг самых различных отраслях. В частности, речь идет об авиации, навигации, аварийных службах и энергетике.

Кластнр включает в себя выскопроизводительные космические аппараты ChinaSat 16, 19 и 26. Сеть охватывает всю территорию Китая и стратегические регионы, включая "солидную" часть России, Юго-Восточную Азию, Монголию, Индию, а также обширные акватории Индийского и Тихого океанов.

Столь масштабное покрытие идеально гармонирует с пекинской инициативой "Пояс и путь" - стратегическим планом по улучшению инфраструктурных связей и коммуникаций в Азии, Африке и Европе, а также по укреплению влияния в этих странах, что критиками Пекина называется "долговой дипломатией".

Как сообщает агентство Синьхуа, "к концу 14-й пятилетки (2021-2025 гг.) общая пропускная способность китайских высокопроизводительных спутников превысит 500 Гбит в секунду. К этому времени высокопроизводительные спутники КНР будут обеспечивать высокоскоростную связь и услуги спутникового доступа в Интернет в таких отраслях, как авиация, навигация, экстренные службы, энергетика, а также в лесном и сельском хозяйстве".

Успешное развертывание первой в Китае высокоорбитальной сети спутниковой связи свидетельствует о растущих усилиях Пекина по предоставлению услуг скоростного спутникового Интернета в пределах своих границ, а также во многих странах-участницах инициативы "Пояс и путь.

Для Китая это событие имеет особое значение, поскольку Пекин обеспокоен связями Starlink с американскими военными. В прошлом году один из новостных сайтов Китая, специализирующийся на военных вопросах, предупредил, что спутники SpaceX являются “одним из элементов” попыток Вашингтона занять господствующее положение в космосе.

Посадка первой ступени Falcon 9 Block 5 на мысе Канаверал в июле 2019 года. Технологии VTVL используются во многих ракетах-носителях компании SpaceX.

Преимущества китайской высокоорбитальной спутниковой системы

Доцент кафедры информационно-коммуникационных технологий Пекинского университета почт и телекоммуникаций Сунь Яохуа рассказал об уникальных преимуществах высокоорбитальных спутников. Эксперт, которого цитирует SCMP, подчеркнул их отличительные черты, в частности, фиксированное положение относительно подключаемых устройств. Такая особенность позволяет обеспечить более широкую зону покрытия по сравнению с низкоорбитальными аппаратами.

В своем сравнительном анализе Сунь сопоставил высокоорбитальную спутниковую сеть Китая и созвездие Starlink компании SpaceX, подчеркнув эффективность покрытия первой при меньшем количестве спутников.Он также обратил внимание на то, что китайская система "не заметно для пользователя" переключает подключенные устройства между спутниками, обеспечивая тем самым высочайшее качество связи.

При всех преимуществах низкоорбитальных спутников, высокоорбитальная система отличается высокой стабильностью и устойчивостью, что заметно снижает перебои в работе сети в случае выхода спутника из строя. В то же время, китайский эксперт также отметил экономичность низкоорбитальных спутников и эффективность их применения в составе созвездия Starlink.

Тем не менее, Сунь считает, что в будущем будет наблюдаться тенденция по координации высоко- и низкоорбитальных систем — когда спутники, расположенные на высоких орбитах, будут обеспечивать базовое покрытие, а за счет низкоорбитальных аппаратов будут расширяться региональные и оперативные возможности.

Эксперты считают, что высокоорбитальная спутниковая система Китая достаточно эффективна, но не стоит сбрасывать со счетов потенциал низкоорбитальных аппаратов. К тому же инвестиции в низкоорбитальные спутниковые сети необходимы Китаю для внедрения технологии 6G и конкуренции с США в космическом пространстве. Как бы то ни было, высокоорбитальная спутниковая сеть Китая способна улучшить качество связи в странах-участницах инициативы "Пояс и путь" и привнести ценный опыт в развитие китайского спутникового интернета, пишет издание EurAsian Times.

Тем временем Пекин наращивает свое присутствие в особом сегменте низкой околоземной орбиты (НОО), известном как Very low Earth orbit, VLEO. Как правило, спутники VLEO расположены на высотах от 150 до 350 километров. EAT отмечает, что это именно та область космического пространства, которую SpaceX и другие компании в принципе избегают, так как на орбитах VLEO космические аппараты более чувствительны к гравитационному притяжению. Поэтому для покрытия одной и той же территории требуется гораздо большее количество спутников.

Проект Китая предусматривает запуск первого спутника VLEO в декабре 2023 года. К 2030 году группировка будет расширена до 300 аппаратов. В основном эти спутники будут использоваться для коммуникаций и дистанционного зондирования Земли.

Новые спутники Китая отличаются широкой полосой пропускания и высокой скоростью передачи данных, что упрощает загрузку видео и звонки по видеосвязи. Ожидается, что китайская сеть будет обслуживать различные отрасли - от авиации и навигации до аварийных служб и энергетики. По сравнению со Starlink, она требует гораздо меньшего числа космических аппаратов, поскольку каждый из них охватывает гораздо большую площадь, чем низкоорбитальное созвездие Илона Маска.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Пекин запрещает SpaceX предоставлять китайским пользователям доступ в интернет через Starlink. В течение многих лет правительство Китая активно поддерживало отечественные стартапы в области ракетостроения и ожидает, что в будущем они смогут конкурировать со SpaceX за контракты на запуск космических аппаратов в интересах различных компаний.