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Казахстан отказался от французских "Рафалей" в пользу российских Су-30СМ

Астана официально отказалась приобретать французские многоцелевые истребители Rafale и заявила, что склоняется в пользу российских Су-30СМ, ссылаясь на более выгодное соотношение цены и качества.
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30 ноября Ержан Нильдибаев, заместитель начальника ПВО Казахстана и начальник отдела основного вооружения, объявил о решении Астаны приобрести российские истребители Су-30СМ, отклонив предложение Франции по закупке "Рафалей".

 На снимке российский Cy-30CM.

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Нильдибаев сообщил, что оборонное ведомство Казахстана планирует в 2023-2024 годах приобрести еще десять Cy-30СМ. При этом он отметил более выгодное соотношение "цена-качество" российских истребителей по сравнению с французскими конкурентами. В течение нескольких месяцев французская компания Dassault Aviation пыталась продать свои истребители Rafale Казахстану и Узбекистану, в которых сейчас используются в том числе и самолеты советской постройки. Ожидается, что в ближайшее время эти самолеты, в частности, казахские ударные МиГ-29 и узбекские истребители превосходства в воздухе Су-27, вскоре будут сняты с вооружения.

Казахстан, располагающий самыми современными BBC в Центральной Азии, принял на вооружение первые Cy-30CM в 2015 году. К настоящему времени Астана в рамках трех отдельных контрактов приобрела у Москвы в общей сложности 23 крылатые машины.

В пользу дальнейшего расширения парка Cy-30CM можно привести преимущества использования уже интегрированного класса истребителей. Такой подход позволяет избежать множества сложностей и дополнительных расходов, связанных с вводом в эксплуатацию нового типа воздушных судов. К таким проблемам можно отнести различия в программах обучения пилотов, требования к комплектующим, потребность в создании новой инфраструктуры и совместимость вооружений.

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Сегодня на вооружении военно-воздушных сил Казахстана кроме 23 Cy-30CM стоят 32 перехватчика МиГ-31 (по кодификации НАТО - Foxhound - лисья гончая), распределенные по двум эскадрильям. Высотные перехватчики МиГ-31 отличаются большей дальностью поражения и более мощными радарами по сравнению с Cy-30.

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Визит Макрона в Казахстан и Узбекистан вызвал массу вопросов

Астана официально отказалась приобретать французские многоцелевые истребители Rafale и заявила, что склоняется в пользу российских самолетов Cy-30CM, ссылаясь на более выгодное соотношение цены и качества. Недавно в средствах массовой информации появились сообщения о том, что Казахстан и Узбекистан могут приобрести самолеты "Рафаль" после того, как в начале этого месяца лидер Франции Эммануэль Макрон посетил обе республики.

Хотя обе страны находятся в процессе модернизации своих вооруженных сил, сообщается, что "дорогой" и "сложный" в эксплуатации французский самолет может оказаться им не по карману. Кроме того, такое приобретение потребует серьезной и утомительной перестройки логистических, технических и учебных систем, которые во многом продолжают опираться на российский оборонно-промышленный комплекс.

Макрон посетил Казахстан 1 ноября, а затем Узбекистан 2 ноября. Издание Scramble 25 ноября сообщило, что на повестке дня стояли "двусторонние экономические вопросы", а источники во французском правительстве заявили, что узбекские чиновники "выразили заинтересованность в приобретении у Франции 24 истребителей Dassault Rafale". Репортаж La Tribune от 26 ноября был менее категоричен в отношении заинтересованности Казахстана и Узбекистана в покупке Rafales, а скорее объяснял потенциальную сделку тем, что на ней настаивает французская сторона, в частности компания Dassault.

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"По сообщению нескольких заслуживающих доверия источников, Dassault Aviation уже несколько месяцев активно изучает эти два центральноазиатских государства, с которыми Франция хотела бы укрепить свои двусторонние отношения. В этом также заключался смысл поездки Эммануэля Макрона в Казахстан, а затем в Узбекистан 1 и 2 ноября", - пишет La Tribune. 

Президент Франции Эммануэль Макрон, за которым следует министр обороны Франции Себастьен Лекорню ( второй справа), проходит мимо истребителя Dassault Rafale во время новогоднего обращения к французской армии на авиабазе Мон-де-Марсан, юго-запад Франции, 20 января 2023 года. (Фотография: Bob Edme /POOL / Agence France-Presse, AFP via Getty Images)

Казахстан положил конец всем сплетням и пересудам

Казахское телеграфное агентство (КазТАГ) процитировало слова заместителя главнокомандующего Силами воздушной обороны (СВО), начальника Главного управления вооружений полковника Ержана Нильдибаева на брифинге в четверг, 30 ноября: "Скажу прямо, хочу вас разочаровать, никаких переговоров на эту тему не велось. Таких планов не было. Самолет неплохой, но очень дорогой. Таким образом, мы считаем, что в вопросе "цена-качество" мы пока остановились на самолете Cy-30 CM".

Вместе с тем, ранее некоторые казахские издания со ссылкой на Министерство обороны Казахстана опровергли слухи о покупке "Рафалей". "По данным пресс-службы оборонного ведомства Казахстана, информация, распространяемая La Tribune, мягко говоря, не соответствует действительности", - сообщает "Курсив".

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Любопытно, что в своем репортаже La Tribune преуменьшает шансы Казахстана на покупку Rafale. "Сделка с Казахстаном — это "более отдаленная перспектива", поскольку географическая и даже политическая близость Астаны и Москвы не способствует популяризации идеи приобретения самолета у западной компании", - отмечает издание.

В своем комментарии "Курсив" цитирует заявление Елисейского дворца, в котором говорится, что Франция поддерживает Узбекистан и Казахстан в "стремлении к реформированию и модернизации, способствует диверсификации их партнерских отношений, поддерживает их независимость и суверенитет, а также желание укрепить контакты с Европой". Одновременно с этим сообщается, что производственные мощности Rafale загружены надолго вперед - заказы на поставки самолетов поступили от Хорватии, Египта, Франции, Индонезии, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов.

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Казахстан сделал то же выбор, что и Алжир

Решение Казахстана в пользу Cy-30 вместо Rafale напоминает выбор Алжира в середине 2000-х годов. Тогда Франция активно рекламировала свои Rafale, но они не вызвали особого интереса у Алжира.

Cy-30CM, приобретенный Казахстаном, имеет много общего с Cy-30MKA, закупленным Алжиром. Обе эти модели производятся на Иркутском авиационном заводе и являются продолжением проекта Cy-30МКИ Поколение "4+", построенного с учетом пожеланий индийских военно-воздушных сил.

Cy-30, стоящие на вооружении этих стран, оснащены двигателями с изменяемым вектором тяги и радиолокационными станциями с фазированной антенной решеткой. Такие особенности обеспечивают более высокие показатели в воздушном бою по сравнению с первыми вариантами самолетов, выпускавшимися Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом. В Cy-30CM и Cy-30MKA также использованы некоторые технологии снятого с производства экспериментального многоцелевого истребителя с передним горизонтальным оперением Су-37.

Больший радиус действия

Одним из наиболее ценных преимуществ Су-30 для таких стран, как Алжир и Казахстан, является большой радиус действия. Несмотря на относительно неплохие летные характеристики, по дальности полета Rafale не может сравниться с такими "тяжеловесами", как Су-30СМ и Су-30МКА.

Площадь Алжира приблизительно равна площади Франции, Германии, Испании, Италии, Бельгии, Швейцарии и Греции вместе взятых. Территория Казахстана еще больше - примерно на 14 процентов.

На снимке тяжелый многоцелевой истребитель Су-30МКА военно-воздушных сил Алжира

Более мощный радиолокатор и превосходные летные характеристики Су-30 обеспечивают ему конкурентное преимущество перед французской машиной. Российский истребитель способен нести гораздо больше оружия и летать дальше. Этот самолет является весьма грозным соперником с гораздо более высокой ситуационной осведомленностью, в том числе и потому, что его радиолокационная станция почти в два раза мощнее радара RBE2, установленного на французском "Рафале".

Плюсы и минусы

Оснащенный современной бортовой радиолокационной системой управления с фазированной решеткой (БРЛСУ) "Барс" Н0011М, истребитель Су-30СМ обеспечивает максимальную дальность обнаружения до 400 километров. С другой стороны, маломощные силовые установки Snecma M88, признанные самыми слабыми двигателями в мире среди тех, что сегодня устанавливаются на истребители, сильно ограничивают скорость и высоту полета Rafale.

Основным достоинством Rafale являются более низкие эксплуатационные и эксплуатационные расходы в силу того, что это истребитель более легкого класса. Однако это преимущество быстро нивелируется более низкой закупочной ценой Су-30. Последние модификации Rafale предусматривают использование передовых сенсоров и ракет класса "воздух-воздух", аналогичных тем, что стоят на российских крылаты машинах.

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Еще одним жирным минусом Rafale является тенденция западных поставщиков оружия накладывать эмбарго на поставки запасных частей и вводить ограничения на эксплуатацию своих самолетов за рубежом. Кроме того, вопросы совместимости с имеющейся в Казахстане военной техникой советского и российского производства, а также вероятные трудности при участии Астаны в совместных оперативно-стратегических учениях стран ОДКБ создадут немалые проблемы для французского самолета.

Ранее сообщалось, что Су-30СМ2 может получить беспилотного ведомого С-70 "Охотник", изначально построенного для истребителя пятого поколения - Су-57. Работы в этом направлении уже ведутся, заявил источник в оборонном ведомстве Российской Федерации.

Су-30СМ2 получит возможность не только принимать информацию от БПЛА, но и управлять ими в бою. "Пока летчик управляет самолетом, второй член экипажа сможет полностью сосредоточиться на применении вооружений или взаимодействии с БПЛА S-70 "Охотник", - пояснил журналист и военный аналитик Владислав Шурыгин.

Интегрированная система противовоздушной обороны

На фоне продолжающегося укрепления военного сотрудничества между Россией и Казахстаном, которое заметно активизировалось после создания в ноябре прошлого года совместной системы противовоздушной обороны стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности, принятие на вооружение французских истребителей с очень малым радиусом действия и несовместимым вооружением будет представлять собой серьезную проблему.

Актуальность поддержания совместимости с вооруженными силами стран ОДКБ стала очевидной в январе 2022 года. Напомним, тогда Астана обратилась к государствам-членам Организации Договора о коллективной безопасности с просьбой помочь урегулировать ситуацию в стране.

Сегодня на вооружении Казахстана кроме российских систем стоят европейские, турецкие и китайские платформы, В том числе Астана располагает китайскими разведывательно-ударными беспилотниками Wing Loong-1, турецкими Anka и израильскими Skylark. На снимке российский Cy-30CM.

В этом году Астана уже получила четыре истребителя Cy-30CM, зенитный ракетный комплекс "Top-2Э" и авиационные тренажеры для модернизированных Cy-25CM.

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"Что касается оснащения сил противовоздушной обороны, то в соответствии с программой перевооружения, утвержденной правительством Республики Казахстан, продолжается обновление авиапарка и средств ПВО. На вооружение республики поступили новые транспортные и боевые вертолеты Ми-35 и Ми-171 Ш «Storm» . В декабре планируется прибытие еще одного дивизиона TOP-2 M. В начале следующего года мы получим 6 истребителей Cy-30CM - лучших многофункциональных боевых самолетов в мире, батарею ЗРК "Тор-М2К" и военно-транспортный самолёт A-400M", - поделился планами Ержан Нильдибаев.

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скорее это Индия так заьбоялась и купила Rafale в место советских...
Казахстан не будет покупать французские истребители, отдав предпочтение российским Су-30СМ
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