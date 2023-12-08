Киев в очередной требует оружие у Запада. На этот раз список хотелок минобороны Украины еще более "невероятен и фантастичен". Это признают даже в США. Он включает многоцелевые истребители, стратегические самолеты и тяжелые боевые вертолеты.

Новый список "хотелок": Украина просит у США многоцелевые самолеты, боевые вертолеты, современные системы ПВО и ряд других вооружений. На рисунке F/A-18E Super Hornet.

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Это событие происходит в то время, когда в западных столицах все чаще говорят об "усталости" от необходимости дальнейшей накачки Украины оружием, учитывая плохие перспективы ВСУ на поле боя и проблемы в оборонной промышленности, с которыми сталкиваются США и Европа. Таким образом, последнее требование Министерства обороны Украины свидетельствует о панических настроениях в киевском руководстве, которое понимает, что это оружие вряд ли появится на ЛБС - или, по крайней мере, пройдет очень много времени, прежде чем его передача будет одобрена.

Более того, республиканцы в Сенате США заблокировали попытку принять законопроект, предусматривающий выделение миллиардов долларов на оказание дополнительной военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Вместо этого они требуют ужесточения мер по контролю иммиграции на границе Соединенных Штатов с Мексикой.

Президент Джо Байден объявил внешнеполитический вопрос о победе Украины приоритетом своей предвыборной программы для переизбрания в ноябре 2024 года.

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Но поскольку военная поддержка Украины не пользуется большой популярностью в США, список пожеланий Киева, подразумевающий поставку оружия на миллиарды долларов, резко перевернул представление о том, как администрация Байдена и президент Владимир Зеленский относятся к этому конфликту, пишет EurAsian Times.

Последний список киевских “хотелок”

По данным Reuters, Украине нужны современные системы противовоздушной обороны, истребители F-18 Hornet, беспилотники, вертолеты Apache и Blackhawk. Список вооружений для военных нужд Украины" был представлен официальными представителями оборонного ведомства Украины во время закрытой части конференции в Вашингтоне 6 декабря. На встрече присутствовали правительственные чиновники и представители оборонной промышленности.

В подробный перечень вошли уже имеющиеся у Украины вооружения, в частности танки Abrams и 155-миллиметровая артиллерия, а также другие виды оружия, в том числе истребители F-16 Fighting Falcon, ударные дроны и ракеты дальнего радиуса действия ATACMS, которые она уже запрашивала ранее. Но список содержит несколько сюрпризов, в том числе такие дорогостоящие позиции, как транспортные самолеты C-17 Globemaster компании Boeing и C-130 Super Hercules компании Lockheed Martin. В список попали ударные вертолеты Apache компании Boeing, а также вертолет Black Hawk, производимый подразделением Sikorsky компании Lockheed Martin.

Но украинцы на этом не остановились. Согласно документам, Киев также желает приобрести истребители F-18 Hornet и три типа беспилотников производства General Atomics, включая MQ-9B Sky Guardian и систему противовоздушной обороны Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) производства Lockheed Martin.

Почему именно THAAD?

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Запад уже отправил на Украину две свои самые передовые системы ПВО американского производства. Правда самая "мощная" из них - Patriot PAC-3, была уничтожена в Киеве высокоточным ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» воздушного базирования в мае этого года.

Некоторые политики в США считают, что если мир с Россией и будет заключен, то лишь на короткое время. Например, на днях американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что Россия усиленно готовится к более масштабному конфликту с Организацией Североатлантического договора (НАТО). (File Image: THAAD. Source Wikipedia.)

Кроме того, Киев получил на вооружение мобильный норвежский зенитно-ракетный комплекс (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System, NASAMS), способный в том числе запускать усовершенствованные ракеты средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM наземного базирования.

Западные военные эксперты утверждают, что обе эти американские системы способны перехватывать многие классы баллистические и крылатые ракеты, якобы даже такие, как "Искандер" или Х-101 или Х-555, которые ВС России часто запускают с дальних дистанций в рамках скоординированных атак с беспилотниками-камикадзе "Герань-2". THAAD предположительно расширит этот потенциал, поскольку новый комплекс, согласно характеристикам, способен перехватывать боевые части ракет на финальном участке траектории.

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Однако, пишут они, Россия не использует подобные боеприпасы, а применяет тактические ракеты "Искандер" наземного базирования. Они летят не точно по параболе, а по квазибаллистической траектории. То есть поднявшись “Искандер” остается в слоях атмосферы и летит по довольно плоской траектории. Максимальная высота полета - 50 километров. В цель боеприпас бьёт практически вертикально, разгоняясь до гиперзвуковой скорости. Вероятность круговой ошибки- 1 метр. Обнаружить и перехватить "Искандер" довольно сложно, фактически невозможно.

Стоимость THAAD вместе с радиолокационной станцией AN/TPY-2 может превысить 3 миллиарда долларов США.

Киев пытается привлечь внимание всего мира

В статье Reuters также говорится, что украинцы знают, что им необходима военная помощь Запада для продолжения боевых действий. "Разумеется, в Киеве понимают, что Запад в конечном итоге попытается договориться с Россией об урегулировании конфликта. При этом у Москвы будет, безусловно, гораздо больше рычагов давления, поскольку она уже практически освободила все вышедшие из-под контроля Киева пророссийские регионы на востоке и юге страны, и движется дальше".

Но, некоторые политики в США считают, что это будет лишь временное перемирие. Например, на днях министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин заявил, что Россия готовится к более масштабному конфликту с Организацией Североатлантического договора (НАТО). Во время брифинга по запросу администрации США он затребовал для Киева 61 миллиард долларов и заявил о необходимости срочной модернизации американской оборонной промышленности.

Итак, страны Запада не горят желанием оказать Украине немедленную поддержку, и Киев это почувствовал. Возможно, он рассчитывает накопить силы перед будущим масштабным сражением с Россией. Он потребовал от США очень серьезное оружие, которое вряд ли будет предоставлено в течение ближайших пары лет, пишет военный эксперт Партх Сатам для EurAsian Times.

Если предположить, что киевское руководство мыслит именно так, то напрашивается вопрос. Предоставит ли американская армия самолеты Globemaster, Super Hercules или Hornets из своих запасов, если Белый дом одобрит их передачу в рамках механизма Presidential Drawdown Authority. (PDA - президентские поручения по выдаче оружия с американских военных складов, что не требует одобрения конгресса).

Ранее республиканцы в американском сенате заблокировали попытку принять законопроект, который предоставил бы миллиарды долларов дополнительной военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Вместо этого они требуют ужесточить иммиграционный контроль на границе Соединенных Штатов с Мексикой. На снимке ударный вертолёт McDonnell Douglas AH-64 Apache. (Source Wikipedia).

Дело в том, что поставки ракет, что передача ракет HIMARS или 155-мм артиллерийских снарядов по линии PDA уже привела к истощению военных запасов Пентагона. Возможен и другой путь - разместить новые заказы для производства военной техники. Правда, на их выполнение уйдет несколько лет.

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Если все вышесказанное не соответствует действительности, остается только один вариант - Киев делает это от отчаяния, пытаясь привлечь внимание всего мира к конфликту. Правительство Зеленского пытается привлечь внимание мировой общественности на фоне нового кризиса на Ближнем Востоке и растущих внутренних противоречий, вызванных провалом летнего контрнаступления ВСУ.