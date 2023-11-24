Украина желает получить усовершенствованные истребители F-16, выражая недовольство их нынешними радиолокационными системами. Киев потребовал модернизировать радиолокаторы американских боевых самолетов до того, как их перебросят на Украину, так как в настоящее время они не способны соперничать по дальности поражения с российскими “МиГами” и “Су”.

Киев заявил, что процесс модернизации самолетов для Украины необходимо начинать уже сейчас, пока летчики ВСУ проходят обучение. Согласно прогнозам западных экспертов, первые F-16 могут отправиться на Украину уже к концу весны 2024 года.

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Об этом в интервью "Европейской правде" сообщила депутат Верховной Рады Александра Устинова. Украинская чиновница пояснила, что в настоящее время ведутся переговоры о модернизации истребителей F-16, которые должны быть поставлены на Украину. Она подчеркнула, что для этого на них необходимо установить более современные системы радиолокации и ракетное вооружение. "Просто поставка самолета, оснащенного радиолокатором с дальностью действия 60 километров, как у наших МиГов, не имеет большого смысла", - заявила украинская чиновница.

Устинова отметила, что переговоры по модернизации ожидаемых F-16 ведутся, но не стала раскрывать подробности. "Этот процесс представляет собой сложное коммуникативное взаимодействие с западными союзниками Украины, в первую очередь с Соединенными Штатами", - добавила она.

500-кг бомбы России — это не просто не просто большая, а прямо-таки огромная проблема для ВСУ

Устинова подтвердила распространенное мнение о том, что ВС Украины не способны эффективно противостоять 500-килограммовым российским авиабомбам, особенно их планирующим вариантам. Она считает, что в настоящее время Вооруженные силы России имеют преимущество перед ВСУ, так как запускают истребители далеко за линией боевого соприкосновения, не опасаясь угрозы перехвата.

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Чиновница убеждена: "Единственная возможность противостоять российской авиации, которая забрасывает наши передовые части 500-килограммовыми авиационными бомбами, — это усилить наш радиолокационный потенциал". Ей вторят британские эксперты, подчеркивая острую необходимость в модернизации существующей системы РЛС.

Украина хотела бы получить F-16 c новейшими радарами AN/APG-83

Вскоре после комментария Устиновой украинские эксперты заявили, что неплохо было бы поставить на "долгожданные" F-16 новейшие радиолокаторы AN/APG-83 Scalable Agile Beam Radar (SABR). Они считают, что этот передовой АФАР-радар способен удовлетворить потребностям ВВС ВСУ, даже если он будет использоваться в паре с такими устаревшими самолетами, как F-16 Block 20 MLU.

Радиолокатор AN/APG-83, также известный как “масштабируемый радар с подвижным лучом” (Scalable Agile Beam Radar, SABR), является инновационным продуктом компании Northrop Grumman. Впервые он был представлен на рынке в 2013 году. Эта версия РЛС была специально разработана для модернизации самолетов серии F-16 Fighting Falcon.

На снимке: инженеры американских ВВС устанавливают на самолет радиолокационную станцию AN/APG-83 Scalable Agile Beam Radar (SABR) с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), он же “масштабируемый радиолокатор с подвижным лучом” .

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Что касается финансовой составляющей, то на окончательную стоимость радара AN/APG-83 влияют разные факторы, в частности, количество заказанных изделий, расходы на монтаж, наличие дополнительных функций и сервисного обслуживания. В качестве примера можно привести бюджетные данные американского оборонного ведомства, согласно которым цена РЛС APG-79 составляет около 3,5 миллиона долларов, в то время как стоимость радиолокатора типа APG-82 может достигать 5,5 миллиона долларов.

В настоящее время радаром AN/APG-83 оснащен целый спектр западных самолетов. Помимо последних моделей F-16, такие радары устанавливаются и на другие авиационные платформы, например, F-15 Eagle и F/A-18 Hornet. Все перечисленные типы машин активно используют передовые возможности РЛС AN/APG-83, обеспечивая идентификацию и сопровождение целей, а при необходимости - их эффективное поражение, пишет издание Bulgarian Military со ссылкой на источник в минобороны США.

Время играет против Украины

Совершенно понятно, что модернизация украинских истребителей F-16 не будет одномоментной, даже если Украина и США завтра достигнут договоренности. Киев потребовал от Запада начать модернизацию "потенциальных" самолетов для Украины уже сейчас, пока пилоты ВСУ проходят обучение. По некоторым данным, первые F-16 могут появиться в небе Украины уже к концу весны 2024 года.

Однако переоснащение истребителя F-16 радиолокационной станцией AN/APG-83 - сложный и многоступенчатый процесс, к тому же довольно длительный. Точные сроки могут зависеть от множества факторов, включая наличие необходимых ресурсов, масштаб требуемых модификаций и квалификацию специалистов.

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Западные эксперты утверждают, что как правило, весь процесс интеграции, как говорится, "под ключ" занимает несколько месяцев. Среди основных этапов этой процедуры- предварительное проектирование, конструирование, разработка, тестирование ну и, собственно, сам монтаж РЛС.

В видеоролике эксперты Northrop Grumman установили серийный радиолокатор APG-83 Scalable Agile Beam Radar (SABR) на самолет F/A-18C Hornet Корпуса морской пехоты США на авиабазе Corps Air Station Miramar (Калифорния). Испытания, выполненные по просьбе руководства КМП, показали, что установка SABR на палубные самолеты F/A-18C/D Hornet не представляет особых проблем. РЛС может быть относительно "легко" подключена к системам электропитания, охлаждения и бортового радиоэлектронного оборудования истребителя-бомбардировщика.

Россия проводит испытания новой колесной боевой машины

Недавно в социальных сетях сети появились кадры с полигона, на которых видно, как бронетранспортер К-16 на платформе "Бумеранг" проходит очередной этап испытаний перед принятием на вооружение. Об этом пишет главный редактор издания Defense Blog Дилан Малясов.

В начале года российские эксперты утверждали, что новый БТР "Бумеранг" поступит на вооружение до конца года. Затем появилась информация о начале приемных испытаний новой колесной боевой машины на платформе "Бумеранг". "Продолжается серия испытаний бронетранспортера К-16 и боевой машины пехоты К-17", - заявил тогда журналистам источник из военного ведомства РФ. Завершение приемочных испытаний запланировано на конец текущего года. По результатам испытаний боевые машины будут допущены к серийному производству.

Экипаж новой российской военной машины состоит из трех человек: командира, наводчика и водителя. БТР рассчитан на перевозку 9 бойцов. По данным телеканала "Звезда", броня машины способна выдержать танковые мины, БТР вооружен пулеметами и зенитными пушками.

На снимке бронетранспортер К-16 на платформе "Бумеранг". Изображение представлено онлайн-изданием

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