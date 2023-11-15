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Российские истребители-невидимки Су-57 нанесли серию высокоточных ударов по целям ВСУ на Украине

Эскадрилья малозаметных истребителей Су-57 Воздушно-космических сил России нанесла серию высокоточных ударов по позициям украинских войск на луганском направлении
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ВКС России задействовали в ходе специальной операции на Украине истребители нового поколения Су-57 для нанесения "массированных" ударов по позициям украинской армии на луганском направлении, сообщает американское военное издание Military Watch Magazine со ссылкой на проукраинский Telegram-канал ERADAR. Достоверность этих сообщений вызывает вопросы, так как канал постоянно акцентирует внимание на проблемах ВСУ с российской авиацией, требуя от западных стран ускорить поставки истребителей F-16.

Применение истребителя 5-го поколения против вооруженных сил государства с развитой системой противовоздушной обороны и достаточно мощным авиапарком принесло заметную пользу проекту Т-50 "Фелон", считают эксперты MW, так как позволило усовершенствовать конструкцию Су-57 и отработать новые приемы ведения боевых действий. На снимке российские истребители пятого поколения - Су-57 "Преступник". Иллюстрация представлена онлайн-изданием MW.

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Тем не менее, уже с первых дней украинского конфликта появились многочисленные сообщения о применении Су-57 в зоне спецоперации. С февраля 2022 года значительно возрос боевой потенциал авиапарка, спектр применяемых средств поражения, а также численность единственной эскадрильи Су-57 в составе ВВС. Сообщалось, что российские "Преступники" выполняют самые разнообразные задачи: наносят удары по наземным целям, подавляют средства противовоздушной обороны, ведут радиоэлектронную борьбу и участвуют в воздушных баталиях за пределами дальности визуальной видимости.

В январе этого года оборонное ведомство Соединенного Королевства подтвердило, что российские Су-57 периодически "запускали ракеты большой дальности класса "воздух-поверхность" или "воздух-воздух" по целям на территории Украины" и делали это " как минимум с июня 2022 года".

Австралийское некоммерческое издание The Conversation в феврале этого года сообщило, что "российские МиГ-31 и Су-57, оснащенные гиперзвуковыми ракетами большой дальности Р-37М, уничтожили украинские самолеты на расстоянии более 200 километров находясь на безопасном расстоянии в воздушном пространстве России". 

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На фоне критического разрушения украинской системы противовоздушной обороны роль российской авиации заметно возросла, сообщают эксперты западного издания. Так, за 18 месяцев активных боевых действий советские арсеналы ракет класса "земля-воздух" оказались практически опустошены. 

Благодаря специальной военной операции на Украине Воздушно-космические силы Российской Федерации стали единственной в мире военной структурой, имеющей опыт эксплуатации истребителей пятого поколения в условиях интенсивных боевых действий. В отличие от них F-22 Raptor и F-35 Lightning II развертывались исключительно для нанесения авиаударов по малозащищенным целям. Известно также, о трех случаях их применения в Израиле для борьбы с беспилотниками и крылатыми ракетами на малых дальностях. Истребитель Chengdu J-20 ВВС НОАК вообще не принимал участия в боевых операциях за рубежом.

Значительную пользу проекту Т-50 Felon, принесло развертывание Cy-57 против крупных государственных вооруженных сил с развитой системой противовоздушной обороны и относительно мощным парком боевых самолетов, что позволило оперативно усовершенствовать конструкцию и тактику его применения.

Самолет не применялся в особо опасных операциях, в том числе для оказания ближней авиационной поддержки, так как для этих задач используются фронтовые истребители-бомбардировщики Cy-34, производство которых обходится примерно в четыре раза дешевле, пишет издание. В конце прошлого года ВКС России насчитывали десять экземпляров Cy-57. По имеющимся данным, в 2023 году объемы производства увеличатся вдвое. К концу этого года на вооружение поступит еще 12 крылатых машин пятого поколения. Таким образом, парк Cy-57 достигнет 22 единиц.

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На фоне специальной военной операции по защите Донбасса Воздушно-космические силы РФ стали единственной в мире военной структурой, получившей опыт эксплуатации истребителей пятого поколения в условиях интенсивных боевых действий. В кадре Cy-34CM - многоцелевой фронтовой истребитель-бомбардировщик BKC РФ. Иллюстрация представлена онлайн-изданием MW.

Эксперты западного издания считают, что в 2030-х годах Cy-57 составят основу боевой тактической авиации российских BKC. Они постепенно заменят МиГ-29 и производные Cy-27, а также возможно высотные перехватчики МиГ-31 и дальние бомбардировщики Ty-22M на фоне отсутствия достойных преемников в этих классах.

Использование новых боеприпасов класса "воздух-воздух" и крылатых ракет сверхбольшой дальности, носителями которых обычно являются исключительно перехватчики или бомбардировщики, стало ключевым элементом, позволившим Cy-57 выполнять задачи, "существенно" выходящие за рамки стандартных истребителей. Новые классы ракет позволили истребителю наносить удары по авиационным и наземным целям на дальностях, значительно превышающих те, что доступны его зарубежным аналогам.

Cy-75

Не далее как вчера пресс-служба Госкорпорации "Ростех" заявила о начале работ по созданию стелс-истребителя Cy-75 "Шах и мат", что стало важнейшим этапом в процессе производства одномоторного самолета пятого поколения. Напомним, что официальный дебют Cy-75 "Шах и мат" состоялся на Московском авиасалоне в 2021 году. Впоследствии Россия представила легкий тактический самолет 5-го поколения на международной площадке в рамках выставки Dubai Airshow 2021. 

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С тех пор инженеры корпорации провели большую работу по оптимизации расходов, внедрению индивидуальных технических решений и сбору рекомендаций от потенциальных заказчиков, сообщает представитель Ростеха. 

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В результате проделанной работы в проект были внесены изменения, в том числе скорректированы временные рамки первого полета. Конструкторская документация передана производителю, что говорит о начале подготовки к изготовлению первой партии опытных образцов.  Благодаря внесенным изменениям удалось повысить конкурентоспособность и коммерческую привлекательность отечественного одномоторного самолета. Кроме того, в результате корректировок были снижены технические риски, связанные с разработкой боевой машины.

В июле мы сообщали, что ОКБ "Сухой" внесло изменения в первоначальный проект однодвигательного истребителя Cy-75 Checkmate. В настоящее время ведутся работы по созданию дополнительных вариантов.

Между тем вице-премьер правительства РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров считает, что первый образец легкого истребителя пятого поколения "Шах и Мат" может быть построен уже к концу 2025 года. "Я ожидаю, что это произойдет до конца 2025 года", - подчеркнул российский чиновник, отвечая на вопрос о сроках создания Checkmate.

Ранее сообщалось, что Россия пригласила страны Ближнего Востока к сотрудничеству в разработке перспективных вооружений, причем особое внимание уделялось истребителю пятого поколения, создаваемому на базе легкого тактического самолета Checkmate. 

На фотографии - прототип тактического малозаметного истребителя Cy-75 Checkmate 

Один из ведущих российских специалистов отметил целесообразность сотрудничества по этому проекту с зарубежными партнерами, сравнив его с подходом компании Lockheed Martin к созданию F-35. Эта стратегия предполагает международное сотрудничество, в рамках которого ключевые технологии останутся в России, а отдельные детали и узлы будут переданы на аутсорсинг в разные страны.

Такой подход позволяет эффективно распределять расходы и вовлекать будущих заказчиков в процесс производства и закупок, что является коммерчески оправданным. По своим потенциальным характеристикам Checkmate особенно привлекателен для арабского мира в качестве легкого истребителя пятого поколения. 

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Широкие возможности и запатентованные технологии России в этой области делают этот истребитель весьма привлекательным решением. А готовность к обмену технологиями предполагает возможность получения дополнительных средств и расширения потенциала для дальнейшего развития проекта.

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