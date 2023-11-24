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Эксперты рассказал о применении МиГ-35 в спецоперации на Украине

Россия впервые подтвердила боевое применение новых истребителей МиГ-35 в спецоперации на Украине - MWM
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Россия впервые подтвердила развертывание истребителей МиГ-35 поколения "4++" для участия в боевых действиях на украинском театре военных действий. об этом пишет военный журнал Military Watch Magazine со ссылкой на заявление главного конструктора государственной Объединенной авиастроительной корпорации Сергея Короткова. "В свете текущих событий, которые происходят, (СВО), машина уже участвует во всех проводимых операциях. Осталось завершить испытательные полеты, и тогда Министерство обороны примет окончательное решение", - отметил авиаконструктор, подчеркнув, что в настоящее время ведутся переговоры о возможном экспорте самолета.

Недавно российский многоцелевой самолет поколения "4++" МиГ-35 получил радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой. Изображение представлено онлайн-изданием Military Watch Magazine / "Русское оружие".

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Пока на вооружении Воздушно-космических сил РФ находится всего шесть истребителей МиГ-35, пишет MWM, так как основные инвестиции России сосредоточены на более тяжелых классах боевых самолетов, среди которых различные модификации Cy-27 "Flanker", а также новые малозаметные истребители Cy-57 "Преступник". МиГ-35 является производным от более легкого аналога Су-27 - палубного МиГ-29K/КУБ, который имеет более компактную РЛС и значительно меньшую дальность полета, чем самолеты семейства Cy-27, что вероятно ограничивает их потенциал в патрулировании огромных территорий России, считают западные эксперты.

Бортовая электроника на МиГ-35 является одной из самых современных в арсенале российских ВВС, хотя, по имеющимся данным, в целях снижения стоимости истребителя планировалось отказаться от использования радиолокационной станции Жук-А/АЭ с активной фазированной антенной решёткой (АФАР). Однако это привело бы к ограничению возможностей самолета в части ситуационной осведомленности и ведения радиоэлектронной борьбы, а также к увеличению радиолокационной заметности машины.

Российские малозаметные-истребители Су-57 нанесли серию высокоточных ударов по позициям ВСУ на Украине

Истребители этого класса хорошо приспособлены для нанесения высокоточных ударов по целям на территории Украины как на визуальных, так и на запредельных дальностях, а по своим боевым возможностям они легко “уделают” в воздухе практически любой украинский самолет. Однако, фантазируют аналитики MWM, если с "35-го" взять и убрать радиолокатор с АФАР, то по своему потенциалу это будет "обычный рядовой" самолет ничем таким выдающимся не выделяющийся. Тогда он якобы не дотянет даже до уровня других истребителей ВКС России..

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Истребитель МиГ-35 российских Воздушно-космических сил. Изображение представлено онлайн-изданием Military Watch Magazine /"Русское оружие".  
А вот, на экспортных рынках новый истребитель покажет себя "во всей красе", считают эксперты, так как это будет настоящая боевая машина, прошедшая фронтовые испытания и способная наносить удары ракетами класса "воздух-поверхность" а, возможно и "воздух-воздух". Основными преимуществами МиГ-35 перед более тяжелыми истребителями, такими как Cy-30СМ и Cy-35, являются значительно меньшая стоимость технического обслуживания и эксплуатационных расходов, более короткая взлетно-посадочная полоса, а также низкая стоимость жизненного цикла, что выгодно дополняется наличием столь же совершенного вооружения и авионики. Эта крылатая машина на протяжении многих лет оставалась единственным классом в российских ВКС, который до сих пор не принимал участия в боевых действиях.

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су-27 миг-35 афар жук-а/аэ
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