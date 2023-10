Недавно Россия провела успешные испытания новой крылатой ракеты с ядерным двигателем (ЯСУ), официально известной как "Бурвестник" и получившей в западных СМИ название "Летающий Чернобыль". Это супероружие "Судного дня". Об этом пишет Габриэль Онрада, главный обозреватель по вопросам безопасности общественно-политического сетевого издания Asia Times.

Проект 9М730 "Буревестник" - межконтинентальная крылатая ракета глобальной дальности с ядерной двигательной установкой. По данным из открытых источников, по габаритам корпуса она со стратегической ракетой Х-101 и оснащена маломасштабной атомной энергоустановкой. Заявленный радиус действия 9М730 в десятки раз превышает дальность поражения Х-101. Изображение представлено сетевым ресурсом Asia Times Files / Agence France-Presse, AFP / Departments of Defens of the Russian Federation / Screengrab.

реклама





На прошлой неделе президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" сообщил об успешном испытании межконтинентальной крылатой ракета с ядерной силовой установкой. Он также заявил, что Россия близка к принятию на вооружение новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с ядерной боевой частью - РС-28 "Сармат", что усиливает опасения Запада относительно начала новой гонки вооружений, пишет Онрада.

Ракета "Буревестник", впервые представленная Владимиром Путиным в марте 2018 года, уже прошла испытания на нескольких полигонах, в том числе в Панково на Новой Земле. Оборонное ведомство РФ заявило, что "Буревестник" — это крылатая стратегическая низколетящая малозаметная крылатая ракета с ядерной энергоустановкой неограниченного радиуса действия, основным двигателем которой является ядерная тепловая ракета или реактивный двигатель.

Американский военный журнал Warzone пишет, что новая ракета на Западе получила емкое название "Летающий Чернобыль", поскольку ее применение связано с выбросом в атмосферу радиоактивных веществ и последствиями детонации ядерного энергоносителя.

реклама





Ранее Президент РФ Владимир Путин дал понять, что Россия может в ближайшее время возобновить испытания ядерного оружия, отменив ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Несмотря на это, по мнению Warzone, ход реализации программы "Буревестник" и возможное развертывание ракеты остаются неясными.

В статье, опубликованной в весной 2020 года в рецензируемом издании "Научная политика и управление", Лия Уолкер утверждает, что толчком к разработке "Буревестника" послужили опасения России по поводу американской противоракетной обороны, восходящие еще к Советскому Союзу, а также принятие бывшим лидером Соединенных Штатов Рональдом Рейганом Стратегической оборонной инициативы (СОИ).

Кроме того, пишет Уокер, более поздние американские проекты, такие как Conventional Prompt Strike (CPS), также вызвали в Москве серьезную озабоченность. Более того, некоторый прогресс в создании прототипа американской крылатой ракеты AGM-181A Long Range Stand Off (LRSO) с ядерной боевой частью может заставить Россию форсировать испытания "Буревестника".

Ранее мы уже сообщали об испытаниях в Соединенных Штатах ракеты AGM-181А LRSO. Перспективный боеприпас предназначен для усиления ядерного потенциала авиационного базирования на фоне возникающих угроз со стороны КНР и РФ. Ракета AGM-181А LRSO, являющаяся частью семейства Long Range Strike, успешно прошла девять основных летных тестов, продемонстрировав подтвердив высочайшую живучесть стелс-планера.

реклама





"Буревестник" - это народное название, оборонное ведомство РФ объявило конкурс на лучшее название для изделия. Кстати, на Западе помимо названия "Летающий Чернобыль" эту ракету называют Skyfall, что переводится как "Падение небес". Главная особенность перспективного боеприпаса - ядерный ракетный двигатель. Он позволяет ракете находиться в полете беспрецедентно долгое время. На снимке Российские инженеры работают над созданием ракеты с ядерной силовой установкой "Бурвестник". Фотография представлена сетевым ресурсом Asia Times Files / Agence France-Presse, AFP / Министерство обороны Российской Федерации / Screengrab.

По имеющимся данным, американская ракета также прошла четыре летных испытания, включая Controlled ТЕСТ Mission (СТМ -1). Перспективный боеприпас AGM-181A LRSO может оказаться крайне важным для Вашингтона механизмом "устранения проблем " в ядерном сдерживании, возникших в результате сокращения ядерного арсенала после завершения холодной войны.

Одновременно с этим ближайшие соперники Соединенных Штатов - Москва и Пекин - продолжают разрабатывать и совершенствовать тактическое ядерное оружие. Западные военные аналитики считают, что программа AGM-181А LRSO способна спровоцировать соразмерный "ядерный ответ" со стороны КНР и РФ, что может привести к сотрудничеству на стратегическом уровне с целью увеличения их стратегических арсеналов и, как следствие, к возобновлению гонки ядерных вооружений с Америкой.

В годы холодной войны Соединенные Штаты и Советский Союз активно вели экспериментальные разработки ядерных реактивных двигателей для их применения в ракетах большой дальности и стратегических бомбардировщиках с целью увеличения радиуса поражения своих военно-воздушных сил. Для увеличения дальности полета требовалось больше топлива, что, в свою очередь, требовало создания более крупных летательных аппаратов. Тем не менее, реактивные самолеты с ядерной двигательной системой рассматривались как альтернативный вариант более крупных авиационных судов.

реклама





Принцип их работы довольно прост: холодный воздух из атмосферы поступает спереди, проходит через ядерный реактор, нагревается и выводится наружу, создавая тягу. Такая силовая установка может приводить в движение самолет или ракету в течение нескольких дней или даже недель, пишет Asia Times. Хотя в США и Советском Союзе велись разработки самолетов и ракет с ядерными двигателями, ни один из них не был принят на вооружение из-за технических недостатков, а также проблем с безопасностью и эксплуатацией.

Лия утверждает, что по своей конструкции российский "Буревестник" похож на американскую сверхзвуковую маловысотную ракету (Standoff Land Attack Missile,SLAM), разработанную в 60-х годах прошлого века в рамках сверх-секретного проекта "Pluto", целью которого была создание крылатой ракеты с ядерной силовой установкой.

Эксперт подчеркивает, что американская S-LAM, способная нести от 14 до 28 ядерных боевых блоков, применялась бы только при самом неблагоприятном сценарии ядерного конфликта. Лия напоминает, что в начале 60- х годов прошлого века Пентагон проводил испытания "работоспособного" ядерного реактивного двигателя. Однако большие проблемы, связанные с его установкой на ракету и ряд иных опасностей, заставили Вашингтон отказаться от этой программы.

Лия обращает внимание на "массу проблем" связанных с созданием подобных вооружений. Маломасштабный атомный реактор, пишет эксперт, установленный в крылатой ракете, должен выдерживать экстремальные колебания давления в корпусе, чрезвычайно высокие температуры, необходимые для протекания ядерной реакции, а также стремительные теплопотери при охлаждении воздушным потоком. В рамках программы Pluto для выполнения этих требований был спроектирован и построен пятисот-мегаваттный атомный реактор, способный выдерживать нагрев свыше 1370 градусов Цельсия.

"Шансов на выживание не останется" В России завершены работы по созданию новой крылатой ракеты 9М730 "Буревестник". В кадре пилоты американских военно-воздушных сил пытаются установить крылатые ракеты AGM-86B под крылом боевого самолета B-52Н. Вскоре их планируется заменить на AGM-181А LRSО (Long Range Stand Оff Weapon). Фотография представлена сетевым изданием Asia Times Files/ US Air Force / Screengrab.

По словам эксперта апреле 2020 , в сложной, тесно взаимосвязанной, маломасштабной системе просто не существует способа предотвратить эксплуатационные аварии. Вместе с тем, несмотря на высокую аварийность системы, любой сбой, скорее всего, не будет рассматриваться как проблема, если он произойдет на территории противника. Поскольку его отказ может быть столь же разрушительным для врага, как и его успешное применение.

Кроме того, по словам Лии, наличие системы доставки, работающей как "грязная бомба", несет в себе скрытую угрозу и, следовательно, вызывает опасения по поводу распространения ядерного оружия. Она отмечает, что, если другие страны будут использовать подобное оружие для поддержания ядерного паритета со своими соперниками, это будет иметь самые серьезные последствия для населения планеты и окружающей среды в целом.

По ее словам, испытания только одного образца такого оружия могут нанесет серьезный ущерб. А если при этом еще и взорвется реактор, то последствия будут просто катастрофическими, сравнимые с последствиями ядерных взрывов. И уж точно не меньшими, чем при бомбардировке Хиросимы и Нагасаки.

Ракета "Буревестник" относится к классу "супер оружия", которое, как считается на Западе, должно обеспечить противнику "взаимное гарантированное уничтожение" (военная доктрина времён холодной войны, mutually assured destruction? MAD). Такое оружие невозможно перехватить, и в конечном итоге оно призвано продемонстрировать и подчеркнуть технологическую и военную мощь России, пишет Габриэль Онрада.

В докладе, опубликованном в осенью 2021 года для Chatham House, британский журналист и обороный аналитик Ричард Коннолли пишет, что "Буревестник", а также МБР PC-28 "Сармат", гиперзвуковые "Авангард", "Кинжал", "Циркон" и ядерный подводный аппарат "Посейдон" разрабатывались для поддержания стратегического паритета с Соединенными Штатами, преодоления американских систем ПРО и использования в качестве рычага давления в будущих переговорах по контролю над вооружениями.

Коннолли утверждает, что Россия разрабатывает такое супер-оружие в ответ на опасения "внезапного и стремительного" морского и авиационного блицкрига Пенгтагона, поскольку способность устанавливать конвенциональные или ядерные боевые части предоставляет для Москвы более широкий выбор вариантов возмездия.

В то же время, по словам аналитика, применение такого оружия существенно не изменит стратегический ядерный потенциал РФ, хотя и серьезно повысит ее тактические ядерные и конвенциальные ударные возможности.

Истребители МиГ-31 Воздушно-космических сил Российской Федерации провели имитационные стрельбы гиперзвуковой аэробаллистической ракетой ракету Х-47М2 "Кинжал", обладающей малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью. Фотография представлена сетевым ресурсом Asia Times Files / Agence France-Presse, AFP / Министерство обороны Российской Федерации

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Западные военные эксперты наивно полагают, что для восстановления конвенционального военного потенциала России, после украинского конфликта, потребуется, по разным оценкам, от 15 до 20 лет. Типа у России на этот раз точно заканчиваются ракеты. На фоне жестких санкций, ослабляющих экономику и оборонную промышленность, Россия будет вынуждена все больше полагаться на асимметричные методы противостояния с Западом. К таким асимметричным приемам можно отнести инструменты массовой дезинформации, кибератаки, снижение "порога" применения тактического ядерного оружия, такого как "Буревестник", пишет Asia Times.