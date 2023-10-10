На днях президент Азербайджана Ильхам Алиев обрушился с критикой на Францию, заявив, что ее решение направить военную помощь Армении может возобновить ожесточенные боевые действия на Южном Кавказе, прекратившиеся после того, как в сентябре завершилась военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе. Об этом рассказывает военный эксперт, магистр международных отношений в Университете Эрфурт Риту Шарма в своей статье для EurAsian Times.

Модернизированный ракетный комплекс PINAKA, разработанный Организацией оборонных исследований и разработок (Defence Research and Development Organisation, DRDO), успешно прошел летные испытания на интегрированном полигоне в Чандипуре (штат Одиша) 04 ноября 2020 года. Фотография представлена онлайн журналом EurAsian Times / Agence France-Presse, AFP Forum via Getty Images.

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Резкие слова азербайджанского лидера прозвучали на фоне зая влений о предоставлении Францией военной помощи Армении в начале октября 2023 года. Прежде чем Франция выразила поддержку Армении, Баку объявил о восстановлении азербайджанского суверенитета в результате энергичной военной операции в Нагорном Карабахе - главном предмете разногласий и " замороженном конфликте" между двумя кавказскими соседями.

Этот конфликт привел к исходу более сотни тысяч этнических армян, проживающих в Нагорном Карабахе. Непризнанная НКР прекратит свое существование с 1 января 2024 года после проведения Азербайджаном "антитеррористической операции" на территории региона.

"Поставки Францией оружия Армении — это подход, который не служит миру, а нацелен на раздувание новой войны. Если в регионе возникнет какой-либо новый конфликт, то виновата в нем будет Франция", - заявил глава Азербайджана в ходе телефонных переговоров с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

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Напомним, что Анкара и Баку вообще отказались от участия в саммите Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания), где при посредничестве ЕС была организована встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном с целью активизации мирного процесса между двумя сторонами. Цель встречи - перезапустить мирные переговоры между двумя государствами и не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

Азербайджанское государственное информационное агентство АЗЕРТАДЖ со ссылкой на анонимные источники сообщило, что Алиев отказался от встречи если к переговорам не будет подключен главный союзник Баку - Анкара. После возражений со стороны Франции и Германии Баку счел, что среди потенциальных участников встречи сформировалась "антиазербайджанская атмосфера".

Заявление Парижа о готовности оказать военную помощь Армении прозвучало на фоне многочисленных попыток Еревана диверсифицировать импорт вооружений и найти новых союзников после того, как Пашинян отказался от сотрудничества в рамках ОДКБ.

Неудачная оружейная сделка стала дополнительным триггером в обострении российско-армянских отношений. В результате Армения решила диверсифицировать источники импорта вооружений, обратив свой взор на в сторону Индии и стран Запада.

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Армяно-азербайджанский конфликт. Франция в ближайшее время намерена присоединиться к Индии для вооружения Армении в борьбе с Азербайджаном после того, как Ереван отказался от сотрудничества в рамках ОДКБ. Фотография представлена онлайн журналом EurAsian Times / Agence France-Presse, AFP Forum via Getty Images.

Смена французской стратегии

Париж и Ереван связывают тесные дипломатические отношения, так как именно во Франции проживает самая многочисленная армянская диаспора. В 2001 году Франция стала одной из первых стран Запада, признавших геноцид армян за два десятилетия до того, как это сделали Соединенные Штаты.

До сих пор Франция поддерживала Армению только в политическом плане, однако теперь Париж постепенно меняет свой курс в этом конфликте. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в ходе своего визита в столицу Армении Ереван 3 октября заявила: "Франция дала свое согласие на подписание в будущем контракта с Арменией. Такой документ позволит поставлять в страну военное оборудование, чтобы Ереван мог обеспечить свою оборону... Понятно, что пока я не могу подробно останавливаться на этом вопросе".

Глава оборонного ведомства Франции отказалась сообщить детали предлагаемой помощи, но добавила, что обратилась к главному дипломату Евросоюза Жозепу Боррелю с просьбой расширить миссию ЕС в регионе и предложила включить Армению в миротворческий механизм Европейского союза, аналогичный тому, который блок задействовал в Республике Молдова.

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В ходе последнего конфликта, вспыхнувшего 19 сентября, Азербайджан начал наступательную операцию и в течение 24 часов объявил о победе над сепаратистской Нагорно-Карабахской автономной области. Власти региона заявили, что РНК прекратит свое существование с 1 января 2024 года.

Кроме того, Франция пытается наладить более тесные оборонные связи с Индией, которая изучает возможность поставки французских боевых самолетов Rafale на вооружение своих ВВС и ВМС. Председатель совета директоров и генеральный директор Dassault Эрик Трапье прибудет в Нью-Дели с двухдневным визитом, где ознакомится с деталями предполагаемой сделки по закупке 26 морских вариантов истребителя Rafale для индийских военно-морских сил.

Одновременно с этим, министр обороны Индии, начиная с 10 октября, совершит четырехдневный визит в Италию и Францию с целью развития двусторонних стратегических связей с европейскими государствами и изучения возможностей совместной разработки военной техники.

Индия поддерживает Армению

Индия поддерживает дипломатические отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией, которые географически важны для связи Нью-Дели с Россией и Европой через Центральную Азию и Иран.

В 2022 году, когда Индия заключила сделку на поставку Армении многоствольных реактивных систем залпового огня (РСЗО) PINAKA, противотанковых комплексов и боеприпасов к ним на сумму 250 миллионов долларов США, многие военные эксперты расценили это как участие Дели в конфликте. В то же время это была первая экспортная поставка Индии систем PINAKA.

Ереван и Нью-Дели ранее заключили ряд военных контрактов на сумму более 400 миллионов долларов США. Помимо этого, в последнее месяцы активизировались контакты между военными ведомствами обеих стран. В 2020 году бывшая советская республика приобрела у Нью-Дели четыре радиолокатора для обнаружения оружия Swathi, которые были поставлены ей во время конфликта с Баку.

Армения остановила свой выбор на РСЗО "Пинака". По своим боевым возможностям эти комплексы не уступают американским HIMAR. Одним из важнейших преимуществ этой техники является высокая мобильность, особенно на фоне развертывания противником - Азербайджаном - беспилотных летательных аппаратов, в том числе беспилотников-камикадзе.

Одобрение Арменией позиции Индии по Кашмиру и поддержка стремления Нью-Дели получить постоянное место в расширенном Совете Безопасности ООН, а также близость Азербайджана к Пакистану склоняют чашу весов в пользу Армении.

Власти Армении рассчитывают на помощь Запада в обеспечении безопасности своих вооруженных сил. Летом многие средства массовой информации Азербайджана опубликовали видеокадры, на которых якобы показаны поставки индийского оружия из Ирана в Армению через пограничную зону "Нурдуз". Хотя содержимое грузовиков накрыто тентом, корреспонденты утверждают, что перевозимый груз имеет военное назначение. Фотография представлена онлайн журналом EurAsian Times / Agence France-Presse, AFP Forum via Getty Images

После того как Россия якобы отказалась от своих оборонных заказов, Армения пытается диверсифицировать своих поставщиков, пишет издание Она также открыто заявила о переговорах с Индией о возможных поставках военного оборудования. В частности, Ереван проявляет интерес к индийским беспилотным летательным аппаратам и боеприпасам, а также к зенитно-ракетным комплексам средней дальности (ЗРК) типа "Акаш".

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Хотя Индия официально не подтвердила факт поставки ЗРК Akash в Армению, компания Bharat Dynamics Limited (BDL) все же сообщила о получении экспортного заказа от Еревана.