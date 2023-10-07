В США сообщили о секретном оружии способном преодолеть российские С-400 "Триумф" и С-500 "Прометей"
реклама
Компания Northrop Grumman разработает и испытает для Военно-воздушных сил Соединенных Штатов (USAF) новую сверхзвуковую ракету класса "воздух-поверхность" - SiAW (Stand-in Attack Weapon). Эта ракета будет запускаться с многоцелевых истребителей, в частности, F-35 Lightning II и B-21 Raider. Ее задача - пробивать самые современные средства противовоздушной обороны и противоракетной обороны противника. Об этом пишет оборонный эксперт, внештатный репортер и бакалавра истории Университета Вирджинии Майк Марроу в своей статье для американского военного онлайн журнала Breaking Defense.
реклама
Ракета может размещаться во внутренних отсеках вооружений F-35 без ущерба для скрытности самолета, увеличения его аэродинамического сопротивления и снижения максимальной скорости и маневренности. Наружное размещение боеприпасов под крыльями самолета несколько снижает возможности F-35 по выполнению "быстрых и агрессивных" маневров.
Единственной ракетой класса "воздух-земля", совместимой в настоящее время с внутренними отсеками вооружения F-35, является норвежская дозвуковая ракета JSM (Joint Strike Missile). Это воздушная модификация противокорабельной ракеты средней дальности Naval Strike Missile (NSM). JSM оснащена 120-килограммовой осколочно-фугасной боевой частью и имеет теоретическую дальность 550 километров при запуске с больших высот. Тем не менее, дозвуковая JSM достаточно уязвима для современных систем противовоздушной обороны.
На первом этапе программы SiAW в конкурсе участвовали три американские оборонно-промышленные компании: Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin и L3 Harris. В мае 2022 года каждая из них получила по 2 000 000 долларов на разработку своих концептов. В итоге победителем стала компания Northrop Grumman.
|
Китайский беспилотник-камикадзе "Sunflower-200" может отправится в зону спецоперации на Украину уже этой осенью
реклама
На втором этапе программы компания Northrop Grumman за 705 миллионов долларов проведет разработку и испытания опытных образцов SiAW. На это ей отводится 36 месяцев. На стадии испытаний SiAW будет интегрирована в F-35A, а также будут проведены боевые пуски ракет. В процессе разработки решающую роль будет играть "цифровой инжиниринг", в частности, разработка моделей и симуляторов - виртуальных прототипов. Этот процесс также подразумевает полную цифровизацию всей документации и обмен цифровыми данными и моделями. В компании считают, что такой подход позволит эффективно модернизировать и обслуживать изделие на протяжении всего его жизненного цикла. Важную роль будут играть также средства искусственного интеллекта и обработка/анализ больших массивов данных - Big Data.
С точки зрения аэродинамики, конструкции и размеров SiAW является производной от противорадиолокационной ракеты AGM-88G AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missile - Extended Range) производства Northrop Grumman. Именно это стало решающим фактором при заключении контракта, поскольку не требовалось разрабатывать ракету с чистого листа.
Противорадиолокационная ракета AARGM-ER состоит на вооружении военно-морских сил Соединенных Штатов (используется на самолетах F-35C, F/A-18E/F). Это боеприпас вскоре заменит высокоскоростную противорадиационную ракету AGM-88 HARM и ее более поздний вариант - AGM-88E AARGM. HARM поступила на вооружение в 80-х годах прошлого века и по мнению западных военных экспертов, эффективно использовалась против вражеских радиолокационных станций во время операции "Буря в пустыне".
реклама
Параметры SiAW засекречены, в том числе ее дальность поражения и скоростные характеристики. То же относится и к ракете AARGM-ER, которая, по неофициальным данным, имеет радиус действия 300 километров и скорость, в три раза превышающую скорость звука (3 Маха). Однако, издание напоминает, что это лишь догадки и никаких официальных заявлений из Пентагона или от производителя по этому поводу не поступало. Упоминается лишь, что AARGM-ER обладает существенно большей скоростью и радиусом действия, чем более старая AGM-88E, способная развивать скорость 2 Маха и имеющая дальность действия около 130 километров.
Комбинация существующих и проверенных временем технологий с цифровым инжинирингом позволит ускорить интеграцию SiAW в боевой арсенал. Начало боевого применения ожидается в начале 2026 года. SiAW будет производиться на том же предприятии, что и AARGM-ER. Также сообщается, что военно-воздушные силы Соединенных Штатов намерены приобрести 400 ракет SiAW в 2028 году и еще до 3 000 ракет в последующие годы.
Учитывая значительное сходство между SiAW и AARGM-ER, американские ВВС приобретут модифицированные ракеты AARGM-ER с увеличенной полезной нагрузкой. Они будут установлены на малозаметные истребители F-35A в качестве промежуточного варианта. Ракета AARGM-ER использует спутниковую навигацию и имеет на борту активный радиолокатор, что позволяет ей поражать обычные стационарные наземные цели.
|
ВКС России активно применяют в зоне спецоперации на Украине полуторатонные управляемые авиабомбы ФАБ-1500 M54
По мнению представителей Northrop, система SiAW будет иметь открытую архитектуру, позволяющую быстро модернизировать подсистемы для расширения потенциала боеприпаса. В частности, предполагается возможность оперативной модернизации вычислительных мощностей, электронного оборудования, сенсоров, средств связи и, собственно, самой боевой части.
реклама
Программа SiAW, пишет Breaking Defense, направлена на расширение арсенала высокоточных боеприпасов класса " воздух-поверхность" большой дальности. Система авиационного базирования SiAW должна дополнить более мощные и дорогие ракеты, как например, JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile), предназначенные для поражения "крупногабаритных" статических целей. По своим характеристикам она сопоставима с ракетами Storm Shadow и SCALP-EG. Однако система JASSM может транспортироваться только самолетами F-35 под крылом.
По мнению военных специалистов Пентагона, система SiAW будет предназначена для поражения "быстро перемещающихся" целей в рамках концепции "Ограничение и воспрещение доступа и манёвра" (Anti-Access/Area Denial (A2/AD). Основной задачей SiAW является уничтожение мобильных и быстрого перемещаемых наземных систем противовоздушной или противоракетной обороны противника, в частности, российских систем С-400 "Триумф" и С-500 "Прометей" или зенитных ракетных комплексов меньшей дальности, таких как "Панцирь", "Тунгуска" или "Тор". Однако, пишет Breaking Defense, для поражения таких систем может быть достаточно и менее мощных боеприпасов с дальностью поражения до 110 километров, таких как GBU-53/B Storm Breaker.
К другим потенциальным целям относятся любые компоненты средств ПВО, в том числе автономные радиолокационные станции, мобильные командно-измерительные комплексы, системы управления огнем, средства связи и т.д. Самолеты F-35, оснащенные системой SiAW (отсюда и название "Stand-in"), предназначены для действий в воздушном пространстве хорошо защищенного системами противовоздушной обороны противника.
Уничтожение вражеских зенитно-ракетных комплексов позволит малозаметным F-35 беспрепятственно действовать над территорией противника и применять экономически эффективные боеприпасы класса "воздух-земля", такие как JDAM (Joint Direct Attack Munition), Paveway и Storm Breaker.
Под концепцию A2/AD (Anti-Access/Area Denial), включающую в себя меры по предотвращению проникновения противника на защищенную территорию (во всех областях ведения боевых действий), подпадают самые разнообразные цели. Это командные центры, пусковые установки баллистических ракет "на земле и на побережье", пусковые системы крылатых ракет, комплексы радиоэлектронной борьбы, противоспутниковые системы.
По состоянию на декабрь 2022 года на вооружение Военно-воздушных сил Соединенных Штатов находилось 3609 ракет JASSM. Всего планируется произвести до 10 250 ракет типа JASSM. В 2024 г. компания Lockheed Martin планирует выпускать ежемесячно 45 ракет JASSM, к концу десятилетия - 60, а затем 85 и даже по 1 000 в год. В рамках данной категории боеприпасов самая последняя модификация JASSM-158D должна получить способность поражать движущиеся цели, в том числе железнодорожные составы или большие колонны военной техники, пишет Майк Марроу.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила