Компания Northrop Grumman разработает и испытает для Военно-воздушных сил Соединенных Штатов (USAF) новую сверхзвуковую ракету класса "воздух-поверхность" - SiAW (Stand-in Attack Weapon). Эта ракета будет запускаться с многоцелевых истребителей, в частности, F-35 Lightning II и B-21 Raider. Ее задача - пробивать самые современные средства противовоздушной обороны и противоракетной обороны противника. Об этом пишет оборонный эксперт, внештатный репортер и бакалавра истории Университета Вирджинии Майк Марроу в своей статье для американского военного онлайн журнала Breaking Defense.

Недавно оборонно-промышленная корпорация Northrop Grumman подписала контракт на 705 миллионов долларов США на разработку новой ракеты класса "воздух-поверхность" для истребителей F-35. В Пентагоне заявили, что новые ракеты класса "воздух-поверхность" смогут эффективно уничтожать самые современные системы ПВО противника включая ЗРК С-400 "Триумф" и С-500 "Прометей".На снимке пуск крылатой ракеты малозаметным истребителем F-35 Lightning II . Изображение представлено онлайн изданием Breaking Defense.

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Ракета может размещаться во внутренних отсеках вооружений F-35 без ущерба для скрытности самолета, увеличения его аэродинамического сопротивления и снижения максимальной скорости и маневренности. Наружное размещение боеприпасов под крыльями самолета несколько снижает возможности F-35 по выполнению "быстрых и агрессивных" маневров.

Единственной ракетой класса "воздух-земля", совместимой в настоящее время с внутренними отсеками вооружения F-35, является норвежская дозвуковая ракета JSM (Joint Strike Missile). Это воздушная модификация противокорабельной ракеты средней дальности Naval Strike Missile (NSM). JSM оснащена 120-килограммовой осколочно-фугасной боевой частью и имеет теоретическую дальность 550 километров при запуске с больших высот. Тем не менее, дозвуковая JSM достаточно уязвима для современных систем противовоздушной обороны.

На первом этапе программы SiAW в конкурсе участвовали три американские оборонно-промышленные компании: Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin и L3 Harris. В мае 2022 года каждая из них получила по 2 000 000 долларов на разработку своих концептов. В итоге победителем стала компания Northrop Grumman.

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На втором этапе программы компания Northrop Grumman за 705 миллионов долларов проведет разработку и испытания опытных образцов SiAW. На это ей отводится 36 месяцев. На стадии испытаний SiAW будет интегрирована в F-35A, а также будут проведены боевые пуски ракет. В процессе разработки решающую роль будет играть "цифровой инжиниринг", в частности, разработка моделей и симуляторов - виртуальных прототипов. Этот процесс также подразумевает полную цифровизацию всей документации и обмен цифровыми данными и моделями. В компании считают, что такой подход позволит эффективно модернизировать и обслуживать изделие на протяжении всего его жизненного цикла. Важную роль будут играть также средства искусственного интеллекта и обработка/анализ больших массивов данных - Big Data.

С точки зрения аэродинамики, конструкции и размеров SiAW является производной от противорадиолокационной ракеты AGM-88G AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missile - Extended Range) производства Northrop Grumman. Именно это стало решающим фактором при заключении контракта, поскольку не требовалось разрабатывать ракету с чистого листа.

Противорадиолокационная ракета AARGM-ER состоит на вооружении военно-морских сил Соединенных Штатов (используется на самолетах F-35C, F/A-18E/F). Это боеприпас вскоре заменит высокоскоростную противорадиационную ракету AGM-88 HARM и ее более поздний вариант - AGM-88E AARGM. HARM поступила на вооружение в 80-х годах прошлого века и по мнению западных военных экспертов, эффективно использовалась против вражеских радиолокационных станций во время операции "Буря в пустыне".

Компания Northrop Grumman, получившая от американских военно-воздушных сил 705 млн. долл. на реализацию второй фазы проекта Stand-in Attack Weapon (SiAW), планирует завершить строительство к 2026 году. Концепция боеприпаса Stand-in Attack Weapon (SiAW) . Изображение представлено онлайн изданием Breaking Defense

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Параметры SiAW засекречены, в том числе ее дальность поражения и скоростные характеристики. То же относится и к ракете AARGM-ER, которая, по неофициальным данным, имеет радиус действия 300 километров и скорость, в три раза превышающую скорость звука (3 Маха). Однако, издание напоминает, что это лишь догадки и никаких официальных заявлений из Пентагона или от производителя по этому поводу не поступало. Упоминается лишь, что AARGM-ER обладает существенно большей скоростью и радиусом действия, чем более старая AGM-88E, способная развивать скорость 2 Маха и имеющая дальность действия около 130 километров.

Комбинация существующих и проверенных временем технологий с цифровым инжинирингом позволит ускорить интеграцию SiAW в боевой арсенал. Начало боевого применения ожидается в начале 2026 года. SiAW будет производиться на том же предприятии, что и AARGM-ER. Также сообщается, что военно-воздушные силы Соединенных Штатов намерены приобрести 400 ракет SiAW в 2028 году и еще до 3 000 ракет в последующие годы.

Учитывая значительное сходство между SiAW и AARGM-ER, американские ВВС приобретут модифицированные ракеты AARGM-ER с увеличенной полезной нагрузкой. Они будут установлены на малозаметные истребители F-35A в качестве промежуточного варианта. Ракета AARGM-ER использует спутниковую навигацию и имеет на борту активный радиолокатор, что позволяет ей поражать обычные стационарные наземные цели.

По мнению представителей Northrop, система SiAW будет иметь открытую архитектуру, позволяющую быстро модернизировать подсистемы для расширения потенциала боеприпаса. В частности, предполагается возможность оперативной модернизации вычислительных мощностей, электронного оборудования, сенсоров, средств связи и, собственно, самой боевой части.

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Программа SiAW, пишет Breaking Defense, направлена на расширение арсенала высокоточных боеприпасов класса " воздух-поверхность" большой дальности. Система авиационного базирования SiAW должна дополнить более мощные и дорогие ракеты, как например, JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile), предназначенные для поражения "крупногабаритных" статических целей. По своим характеристикам она сопоставима с ракетами Storm Shadow и SCALP-EG. Однако система JASSM может транспортироваться только самолетами F-35 под крылом.

По мнению военных специалистов Пентагона, система SiAW будет предназначена для поражения "быстро перемещающихся" целей в рамках концепции "Ограничение и воспрещение доступа и манёвра" (Anti-Access/Area Denial (A2/AD). Основной задачей SiAW является уничтожение мобильных и быстрого перемещаемых наземных систем противовоздушной или противоракетной обороны противника, в частности, российских систем С-400 "Триумф" и С-500 "Прометей" или зенитных ракетных комплексов меньшей дальности, таких как "Панцирь", "Тунгуска" или "Тор". Однако, пишет Breaking Defense, для поражения таких систем может быть достаточно и менее мощных боеприпасов с дальностью поражения до 110 километров, таких как GBU-53/B Storm Breaker.

К другим потенциальным целям относятся любые компоненты средств ПВО, в том числе автономные радиолокационные станции, мобильные командно-измерительные комплексы, системы управления огнем, средства связи и т.д. Самолеты F-35, оснащенные системой SiAW (отсюда и название "Stand-in"), предназначены для действий в воздушном пространстве хорошо защищенного системами противовоздушной обороны противника.

В кадре малозаметные наземные истребители F-35A Lightning II, приписанные к 308-й истребительной эскадрилье авиабазы Люк, штат Аризона, выруливают на летную полосу на авиабазе Тиндалл, штат Флорида, 27 января 2022 года. Фотография представлена U.S. Air Force Airman 1st Class Anabel Del Valle

Уничтожение вражеских зенитно-ракетных комплексов позволит малозаметным F-35 беспрепятственно действовать над территорией противника и применять экономически эффективные боеприпасы класса "воздух-земля", такие как JDAM (Joint Direct Attack Munition), Paveway и Storm Breaker.

Под концепцию A2/AD (Anti-Access/Area Denial), включающую в себя меры по предотвращению проникновения противника на защищенную территорию (во всех областях ведения боевых действий), подпадают самые разнообразные цели. Это командные центры, пусковые установки баллистических ракет "на земле и на побережье", пусковые системы крылатых ракет, комплексы радиоэлектронной борьбы, противоспутниковые системы.

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По состоянию на декабрь 2022 года на вооружение Военно-воздушных сил Соединенных Штатов находилось 3609 ракет JASSM. Всего планируется произвести до 10 250 ракет типа JASSM. В 2024 г. компания Lockheed Martin планирует выпускать ежемесячно 45 ракет JASSM, к концу десятилетия - 60, а затем 85 и даже по 1 000 в год. В рамках данной категории боеприпасов самая последняя модификация JASSM-158D должна получить способность поражать движущиеся цели, в том числе железнодорожные составы или большие колонны военной техники, пишет Майк Марроу.