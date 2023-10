Обнаруженные параллели поразительны и, конечно же, не случайны. Прошло ровно 50 лет и один день после того, как Израиль был застигнут врасплох скоординированной военной атакой своих соседей - Египта и Сирии. Об этом пишет Дов Ваксман, профессор по изучению Израиля Фонда Розалинды и Артура Гилберта из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в своей статье для издания The Conversation.

Сотрудник сил безопасности проходит мимо израильского полицейского участка в Сдероте, 8 октября 2023 года. Фотография представлена онлайн журналом Asia Times Files / Agence France-Presse, AFP Forum via Getty Images / Ronaldo Schemidt / The Conversation.

реклама





7 октября 2023 года боевики ХАМАС нанесли удар по югу Израиля с суши, моря и воздуха выпустив несколько тысяч ракет по всей территории страны. В течение нескольких часов были убиты сотни израильтян, захвачены заложники, и объявлена война. Ожесточенные ответные действия Израиля уже унесли жизни сотен палестинцев в секторе Газа, и еще многие наверняка погибнут к моменту прекращения этого кровопролитного конфликта.

Война она и есть — война. После начала вторжения боевиков ХАМАС и роста числа погибших израильтян премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, так же как это было 50 лет назад. И на этом совпадения не заканчиваются. Оба военных конфликта начались с неожиданных атак в еврейские праздники. В 1973 году это был Йом Кипур, "День искупления" или "Судный день". В этот раз это был Симхат Тора - раздник завершения цикла чтения Торы.

Хамас - палестинская боевая группировка, контролирующая густонаселенный сектор Газа, граничащий с Израилем, - похоже, надеется послать тот же сигнал, который Египет и Сирия отправили в октябре 1973 года: Арабы не признают статус-кво, и никакие военные ресурсы Израиля не обеспечат безопасность израильтян.

реклама





Война 1973 года стала переломным моментом не только в арабо-израильском конфликте, но и в политике Израиля. Чем закончится новый виток эскалации на Ближнем Востоке?

Израиль вновь застигли врасплох

Безусловно, как и 50 лет назад, внезапно начавшаяся война вновь потрясла израильтян. Этот конфликт, как и события 1973 года, рассматривают как ошеломительный провал израильских спецслужб.

Хотя израильская военная разведка предупреждала правительство о том, что противники страны считают Израиль уязвимым, спецслужбы не ожидали столь масштабного нападения со стороны ХАМАС. Скорее, разведка считала, что ХАМАС в первую очередь стремится к управлению сектором Газа, чем к войне с Израилем, по крайней мере, в ближайшее время.

Расчет делался на то, что ХАМАС не будет пытаться осуществить крупные атаки на Израиль, опасаясь возможного непропорционального возмездия со стороны Тель-Авива, которое в итоге приведет к еще большим разрушениям в секторе Газа. Напомним, что анклав, в котором проживает около 2 миллионов палестинцев, многие из которых влачат нищенское существование, до сих пор не оправился от последнего крупного столкновения в мае 2021 года.

реклама





Напротив, разведывательные службы и большинство аналитиков исходили из того, что ХАМАС предпочитает экспортировать палестинское насилие на оккупированный Израилем Западный берег реки Иордан, где оно будет способствовать подрыву и без того слабой и непопулярной Палестинской автономии, возглавляемой политическим конкурентом ХАМАС.

Война Судного дня 1973 года стала переломным моментом как в ближневосточном конфликте, так и в политике Израиля. Фотография представлена онлайн журналом Asia Times Files / Agence France-Presse, AFP Forum via Getty Images / Keystone via The Conversation / Aniel Rosenblum

Как и перед началом войны 1973 года, данные разведки оказались катастрофически ошибочными. Тогда и сейчас противников Израиля не остановило его военное превосходство. Израильская разведка не только ошиблась в оценке готовности противника к началу военных действий, но и не смогла - как в 1973 году, так и сейчас - своевременно обнаружить его подготовительные действия.

На этот раз провал оказался еще более вопиющим, если учесть, что Израиль располагает обширными и совершенными возможностями сбора разведывательной информации. Скорее всего, ХАМАС тщательно планировал это нападение в течение многих месяцев, находясь прямо под носом у "израильской военщины". Безусловно, это самый серьезный провал израильской разведки со времен войны 1973 года.

реклама





Но это не только провал разведывательных служб, но и провал военного ведомства. Армия обороны Израиля, или ЦАХАЛ, оказалась явно не готова к атаке такого масштаба - более того, большая часть подразделений ЦАХАЛ в это время была развернута на Западном берегу реки Иордан.

Вместе с тем, следует отметить, что высшее руководство ЦАХАЛа неоднократно предупреждало Нетаньяху о том, что боеготовность армии подорвана волной отказов израильских резервистов от службы в знак протеста против попытки реорганизации судебной системы, предпринятой властями страны. Впрочем, ЦАХАЛ был уверен, что его оборонительные сооружения, особенно дорогостоящий высокотехнологичный барьер, возведенный вокруг сектора Газа, не позволят боевикам ХАМАС проникнуть на территорию Израиля, как это было ранее, во время израильско-палестинского кризиса в мае 2021 года.

Но точно так же, как в 1973 году цепь укреплённых оборонительных сооружений Бар-Лева вдоль Суэцкого канала не смогла остановить египетские войска, заградительный барьер в Газе не остановил боевиков ХАМАС. Его просто пробили бульдозерами.

"Игры" с обвинениями

После окончания этого конфликта, несомненно, начнется такая же игра с обвинениями, как и после войны 1973 года. Вполне вероятно, что будет создана комиссия по расследованию, как это произошло после войны 1973 г. - комиссия Аграната - опубликовавшая “гневный” доклад, в котором вина за случившееся была возложена на израильские военные и разведывательные круги.

Впрочем, основная вина за этот военный конфликт лежит не на израильском военном и разведывательном истеблишменте. В первую очередь это политический истеблишмент Израиля, прежде всего Нетаньяху, который руководит страной с 2009 года, за исключением одного года в 2021-2022 годах.

Арабо-израильская война 1973 года была вызвана не только провалом спецслужб, но и политическим провалом. Фактически именно политическое руководство Израиля, в первую очередь премьер-министр Голда Меир и тогдашний министр обороны Моше Даян, были виноваты в том, что за несколько лет до начала конфликта они "отмахнулись" от дипломатических инициатив президента Египта Анвара Садата. Правительство Израиля было полно решимости сохранить за собой часть Синайского полуострова, захваченного Израилем в войне 1967 года, даже ценой сохранения мира с Египтом.

Подобным образом Нетаньяху проигнорировал недавние попытки Египта выступить посредником в заключении долгосрочного перемирия между Израилем, ХАМАС и боевой группировкой "Палестинский исламский джихад". Нынешнее ультраправое правительство Израиля предпочитает удерживать оккупированный Западный берег реки Иордан вместо того, чтобы искать возможности заключения мира с палестинцами.

Кроме того, правительство Нетаньяху озабочено непопулярной в народе идеей сокращения полномочий и независимости Верховного суда Израиля, что, по всей видимости, направлено на устранение потенциальных препятствий на пути официальной аннексии Западного берега. Внутренняя неразбериха и глубокие разногласия, вызванные предлагаемой реформой судебной системы, почти наверняка являются одной из основных причин, по которым ХАМАС решил нанести удар именно сейчас.

Избранный премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поправляет кипу после выступления на специальном заседании Кнессета, парламента Израиля, посвященном формированию нового правительства и приведению его к присяге, в Иерусалиме 29 декабря 2022 года. Фотография представлена онлайн журналом Asia Times Files / Agence France-Presse, AFP Forum via Getty Images / Pool / Amir Cohen.

В более широком контексте, последняя операция показала, что стратегия Нетаньяху, направленная на сдерживание ХАМАС, потерпела катастрофическое фиаско. Она стала катастрофой для израильтян, особенно для тех, кто живет на юге страны, и тем более для палестинского гражданского населения в секторе Газа.

Блокада сектора Газа, продолжавшаяся 16 лет, подорвавшая его экономику и фактически лишившая свободы 2 миллионов жителей, не поставила ХАМАС на колени. Скорее наоборот, контроль ХАМАСа над Газой, поддерживаемый репрессиями, только усилился. За этот провал дорого заплатили ни в чем не повинные мирные жители по обе стороны границы.

После войны 1973 года Голда Меир была вынуждена уйти в отставку, а через несколько лет правящая Лейбористская партия, находившаяся у власти в различных ее проявлениях с момента основания страны в 1948 году, потерпела поражение от правой партии Менахема Бегина "Ликуд" на всеобщих выборах 1977 года. Это был переломный момент во внутренней политике Израиля, который во многом был вызван потерей доверия населения к доминировавшей в то время Партии труда в результате войны 1973 года.

Повторится ли история на этот раз? Станет ли этот военный конфликт окончательным предзнаменованием конца многолетнего господства Нетаньяху и "Ликуда" в израильской политике? Большинство израильтян уже отвернулись от Нетаньяху, возмущенные коррупционными скандалами, попытками принизить власть судебной системы и креном вправо, который демонстрирует его правящая коалиция. Не исключено, что к ним присоединится еще больше израильтян, поскольку эта разрушительная внезапная атака, безусловно, опровергает любые заявления Нетаньяху о том, что он является "гарантом безопасности" Израиля.

Каким бы ни был исход этой новой войны и ее политические последствия для всего Ближнего Востока, уже сейчас ясно, что ее начало многие будут долго вспоминать с большой грустью и гневом, так же как до сих пор вспоминают войну 1973 года.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Более того, возможно, она будет даже более болезненной для израильтян, чем конфликт 1973 года, поскольку тогда основной удар внезапного нападения пришелся на вооруженные силы, а в этот раз попали в плен и были убиты мирные жители, причем на суверенной израильской территории. Так что в этом отношении нынешняя война принципиально не похожа на войну 1973 года.