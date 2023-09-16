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Китайский ударный БПЛА "Подсолнух-200" может отправится в зону спецоперации уже этой осенью

Подсолнух-убийца: Китайский беспилотник-камикадзе уже поступил в продажу. Ударный дрон НОАК Sunflower-200, созданный по образцу иранского Shahed-136 был недавно представлен на крупнейшей российской военной выставке Армия-2023
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Народно-освободительная армия Китая представила свою версию иранского беспилотника-камикадзе типа Shahed, получившего название Sunflower-200 (или "Подсолнух-200"), что вызвало массу самых разных версий о том, что Пекин может в скором времени предложить это оружие странам, имеющим серьезные геостратегические интересы и стремления. Некоторые военные эксперты утверждают, что китайские "Шахеды" могут отправиться в зону украинской спецоперации уже этой осенью, в крайнем случае в начале зимы. 

Подсолнух-убийца: Китайский беспилотник-камикадзе уже поступил в продажу.  Ударный дрон НОАК Sunflower-200, созданный по образцу иранского беспилотника Shahed-136 был недавно представлен на крупнейшей российской выставке вооружений Армия-2023. Изображение предоставлено онлайн-изданием Asia Times Files / China Defense

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Впрочем, согласится ли Китай поставлять свои "Подсолнухи" России и рисковать возможными западными санкциями - вопрос открытый, но весьма актуальный, поскольку конфликт на Украине все больше приобретает характер "войны беспилотников".

В этом месяце издание Forbes.com сообщило о новом видеоролике, на котором запечатлен испытательный запуск беспилотника-камикадзе производства Китая. Эксперты утверждают, что этот дрон является точной копией иранского Shahed-136. Он же был замечен на фотографиях российской оборонной выставки "АРМИЯ-2023", прошедшей в августе в Москве. В отчете Forbes отмечается, что "Подсолнух-200" проходит завершающую стадию разработки и может быть готов к полноценному серийному производству уже через один-два месяца.

На сайте China Defense, предоставляющем коммерческую информацию по китайским системам вооружений для международных заказчиков, "Подсолнух-200" рекламируется как недорогое оружие, способное поражать стационарные цели на больших расстояниях.  По данным портала, длина китайского дрона Sunflower-200 составляет 3,2 метра, размах крыльев - 2,5 метра, скорость полета - от 160 до 220 километров в час. Максимальная взлетная масса Sunflower-200 составляет 175 килограмм, боевая нагрузка - 40 килограмм, а дальность полета до цели может достигать 2000 километров, сообщает China Defense.

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Издание Forbes утверждает, что сегодня Россия развернула более 2000 беспилотных летательных аппаратов класса "Шахед", первые экземпляры которых были импортированы из Ирана. Однако в последнее время появились сообщения о том, что Москва наладила их лицензионное производство внутри страны, считают западные эксперты, видимо имея ввиду БПЛА "Герань-2".

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В начале года американская газета The Wall Street Journal сообщила о планах России и Ирана построить завод по производству беспилотников "Шахед-136" в Елабужском районе на северо-востоке республики Татарстан. Начало производства запланировано на 2024 год. В течение нескольких лет планируется выпустить 6 000 беспилотников. Это будут более быстрые и дальнобойные версии иранских дронов-камикадзе "Шахед-136". Издание утверждает, что иранские оборонные компании до сих пор поставляют на российские заводы комплектующие к беспилотным системам.

По имеющимся данным, Россия провела модернизацию БПЛА "Шахед-136", усовершенствовав его боевую часть и добавив к первоначальной инерциальной системе наведения блоки спутникового наведения ГЛОНАСС, что позволило повысить летальность, точность и дальность полета беспилотного аппарата. WSJ пишет, что модернизация системой ГЛОНАСС не позволяет осуществлять управление в реальном времени, а более тяжелая система наведения требует соответственно более легкой боеголовки.

Кроме того, Россия планирует провести ряд других усовершенствований "Шахеда", например, заменить "шумный" бензиновый двигатель на "тихий" электромотор и установить компоненты, более адаптированные к морозной погоде в условиях украинской зимы. 

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Вместе с тем, пишет американский Forbes, существуют сомнения в целесообразности подобных модернизаций, поскольку авария Shahed-136 в Румынии указывает на проблемы с контролем качества беспилотников иранской производства. По мнению экспертов Forbes, Sunflower-200 — это не полная копия Shahed, а скорее модернизация с похожими характеристиками, дальностью полета и боевым потенциалом.

Китайский беспилотник-камикадзе Sunflower-200 . Изображение предоставлено онлайн-изданием Asia Times Files  / China Defense

Журнал отмечает, что беспилотник может запускаться с помощью ракетной установки или катапульты и оснащен интеллектуальным блоком наведения, аналогичным Digital Scene Matching Area Correlator (DSMAC), разработанным для крылатой ракеты Tomahawk. 

Военный конфликт на Украине выявил несколько проблем в российском военном беспилотном секторе. Сюда можно отнести ограниченный доступ к передовым технологиям из-за западных санкций, потребность в высокотехнологичных системах, разрешенных к оперативному применению, и недостаточное развитие беспилотного производства. По мнению западных аналитиков, российская беспилотная программа сдерживается ограничениями в области тактических беспилотников малой дальности и отставанием в области критических технологий и материалов для производства дронов.

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В отличие от России Китай является ведущим мировым экспортером боевых беспилотных летательных аппаратов. Такое положение на рынке Пекин завоевал благодаря мягкой экспортной политике, гибким условиям оплаты, активной поддержке Коммунистической партии Китая и многолетнему опыту реинжиниринга зарубежных технологий, пишет гонконгская газета South China Morning Post.

Ссылаясь на данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира ( Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI), агентство Reuters в прошлом месяце сообщило, что за последнее десятилетие Китай поставил не менее 282 крупногабаритных боевых беспилотников в 17 стран мира, в то время как Соединенные Штаты за тот же период экспортировали всего 12 подобных авиационных платформ во Францию и Великобританию.

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Китай занимает осторожную позицию в отношении военных действий на Украине, балансируя и регулируя свою поддержку России, с тем чтобы избежать западных санкций. Поэтому маловероятно, что Sunflower-200 в ближайшее время окажется на вооружении России, хотя известны многочисленные случаи отправки Китаем в Россию беспилотников двойного назначения для использования в военных целях, пишет Asia Times.

Так, например в мае 2022 китайский производитель беспилотников DJI приостановил свою деятельность в России и на Украине, став первой крупной китайской компанией, прекратившей бизнес в обеих государствах на фоне конфликта, который Запад резко осудил и ввел жесткие санкции против его сторонников.

Компания DJI отрицает, что продает изделия военного назначения, однако по мнению экспертов, и в России, и на Украине эти беспилотники широко использовались для "разведки, сопряжённого наблюдения, снайпинга и засад". В июле 2023 года издание Nikkei Asia сообщило, что в период с декабря 2022 года по апрель 2023 года российские компании импортировали не менее 37 китайских ударных дронов на сумму 103 тысячи долларов США, которые в таможенных документах были оформлены как "для использования в специальной военной операции".

Кроме того, российские фирмы заплатили китайским военным подрядчикам более 1,2 миллиона долларов за приборы для обнаружения и глушения беспилотных летательных аппаратов и 36 077 долларов за десять взрывозащищенных персональных компьютеров. По документам все эти товары также предназначались для использования в "специальной военной операции".

Квадрокоптер Mavic 3 компании DJI. По мнению журналистов  The Wall Street Journal коммерческие беспилотники этого производителя использовались в военных целях как Россией, так и Украиной. Изображение предоставлено онлайн-журналом The Wall Street Journal / DroneDJ / Facebook

Подобные поставки говорят о весьма непростом отношении Китая к военному конфликту на Украине. Основная цель Пекина — минимизация собственных рисков. Эксперты Asia Times считают, что победа России, в результате которой Запад прекратит поддержку Украины, приведет к заключению соглашения, предусматривающего возобновление экспорта российских энергоносителей в Европу и отмену западных санкций. Это нарушит нынешнюю зависимость Москвы от Пекина - как экономического и дипломатического спасательного круга.

Вместе с тем потенциальное поражение России, при котором Украине удастся вернуть большую часть захваченных территорий и нанести тяжелые потери российской армии, продемонстрирует эффективность западной помощи и санкционной политики, создав нежелательный для Китая прецедент в отношении Тайваня.

Вероятно, перемирие по типу корейской войны, когда конфликт замораживается на неопределенный срок, будет наиболее отвечать интересам Китая, поскольку обеспечит дальнейшую зависимость Москвы от Пекина. Это позволит КНР и дальше пользоваться привилегиями в вопросах экспорта российских энергоносителей и продажи оружия, включая потенциальные поставки беспилотников-камикадзе, резюмирует Asia Times.

Кадры с испытаний китайского беспилотника-камикадзе "Подсолнух-200" - практически точной копии БПЛА "Герань 2"/"Шахеда-136".

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россия сво китай спецоперация спецоперация на украине дрона-камикадзе sunflower-200 подсолнух-200
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