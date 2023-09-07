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Причины возникновения военных конфликтов в каждом конкретном случае могут быть разными, но неизбежно одно - любой более-менее крупный вооруженный конфликт превращается в полигон для проверки технологий, тактик и стратегий ведения боевых действий. Об этом пишет американский обозреватель, старший научный сотрудник Center for Security Policy и Yorktown Institute Стивен Брайен в своей аналитической заметке для сетевого издания Weapons and Strategy.

...Если германские танки настолько хороши, как их рекламировали, то почему они не имеют эффективной лобовой, боковой и верхней защиты?... На снимке германский танк "Леопард" попал под артиллерийский обстрел в зоне боевых действий на Украине. Изображение представлено сетевым изданием Asia Times Files / YouTube Screengrab / Alpha Defense.

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Специальная военная операция России на Украине не является исключением, более того, в каком-то смысле украинский кризис представляет собой новую модель трансформирующегося военного конфликта. К сожалению для Североатлантического альянса, эти события не сулят ничего хорошего.

Безусловно, киевский режим никогда не располагал достаточно мощной боевой авиацией и не должен был подвергать страну нападению со стороны России, однако он сделал это во многом благодаря обещаниям со стороны Североатлантического альянса и, главным образом, Вашингтона.

Соединенные Штаты и НАТО предоставили марионеточному режиму огромную военную помощь в размере 100 млрд. долларов США. При этом один день конфликта с Россией обходится Украине в невероятные 100 млн. долларов. И это по самым скромным подсчетам. Тем не менее, несмотря на такие масштабные "инвестиции", Киев так и не вернул территории, захваченные Вооруженными силами России, и, что еще более важно, понес колоссальные потери в живой силе и технике.

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Перечисленные выше суммы не включают в себя расходы на оборону внутри государства. В частности, Варшава недавно приняла решение о закупке новых систем противовоздушной обороны "Пэтриот" на сумму в 15 млрд. долл., а также боевых вертолетов "Апач" на сумму в 12 млрд. долл. у американских оборонных подрядчиков Raytheon и Boeing соответственно.

Германия намерена закупить в Израиле противоракетные комплексы “Хец-2” на сумму 3500 миллионов долларов. Польша собирается направить на финансирование оборонной промышленности около 4 процентов своего внутреннего валового продукта. Это намного больше, чем у других стран-членов Североатлантического альянса, за исключением Соединенных Штатов. В настоящее время только 8 государств из тридцати выполняют требования западного альянса по инвестициям в оборонный сектор в размере 2 процентов валового внутреннего продукта.

Единственным позитивным моментом для Брюсселя стала оперативная передача ВСУ данных авиационного наблюдения и целеуказания, получаемых с беспилотных летательных аппаратов и самолетов AWACS, действующих в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Подобный потенциал (благодаря спутниковой системе Starlink Илона Маска, позволяющей передавать данные о целях непосредственно на мобильные устройства командиров ВСУ) значительно повысил эффективность "умного" оружия, такого как "Хаймарс". Одновременно с этим авиационное наблюдение позволило отслеживать развертывание российских подразделений и прогнозировать появление "горячих точек", что было невозможно ранее.

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Однако, в целом, это преимущество НАТО будет утрачено в более масштабном конфликте, где Вооруженные Силы России или НОАК просто возьмут и уничтожат все разведывательные инструменты Запада. И сделают они это даже в международном воздушном пространстве.

...Аналогичная ситуация сложилась и с тяжелой бронетехникой, которую Запад передал Киеву. Россия просто взяла и раздавила немецкие "Леопарды", так рекламируемые НАТО.. Британский танк "Челленджер-2" впервые в истории уничтожен огнем противника. На снимке подбитый ОБТ Challenger 2. Изображение представлено сетевым изданием Asia Times Files / Military Watch magazine.

Хотя Североатлантический альянс активно участвует в украинском конфликте, используя в том числе силы специального назначения в качестве советников (а также наемников, некоторые из которых являются профессионально обученными солдатами НАТО), Москва проявляет максимальную сдержанность в отношении "воздушной угрозы", не желая, чтобы боевые действия "выплеснулись" за границы Украины или России.

Причем тоже самое можно сказать в отношении разведывательных космических аппаратов Запада, которые оказались в роли "подсадных уток" против спутников-убийц России и Китая. По всей видимости, то же самое Соединенные Штаты попытаются сделать и со спутниками России или КНР. Таким образом, на первый план выходят средства локального наблюдения и целеуказания, прежде всего с помощью беспилотных летательных аппаратов. И в этом контексте Россия - начав свою специальную военную операцию со скромным "беспилотным потенциалом", - весьма успешно адаптировалась.

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Российским инженерам удалось не только усовершенствовать, но и объединить в единую сеть ударные беспилотники "Орлан", которые не только видят цели, но и способны эффективно их поражать. Более того, пишет экс-сотрудник Пентагона, недавно Вооруженные силы России развернули вдоль линии боевого соприкосновения новейшие средства постановки помех.

Хотя ВСУ тоже располагают некоторыми довольно приличными системами постановки помех, россияне, как оказалось, более подкованы в этом вопросе и имеют на вооружении целый спектр новых эффективных систем. Как представляется, русские извлекли полезный урок во время конфликта в Нагорном Карабахе, где их "глушилки" оказались неэффективными, и с тех пор адаптировались к новым условиям.

Кроме того, ВС России научились легко выводить из строя некоторые виды интеллектуального оружия Запада. В частности, пресс-служба оборонного ведомства Российской Федерации постоянно сообщает о сбитых ракетах "Химарс", а также об эффективном уничтожении "умных боеприпасов" и БПЛА, часто путем их подавления средствами РЭБ.

В настоящее время страны Североатлантического альянса катастрофически плохо подготовлены для борьбы со стаями беспилотных летательных аппаратов и даже не способны защитить себя от ракет среднего и дальнего радиуса действия. В какой-то степени это обусловлено нецелевым использованием ресурсов, когда средства ПВО игнорируются или концентрируются в основном на стратегически значимых ядерных угрозах.

Но даже в этом отношении уровень противовоздушной и противоракетной обороны в странах Евросоюза далек от совершенства. Более того, те средства противовоздушной обороны, которые имеются в странах Североатлантического альянса, не связаны единой сетью и не приспособлены для сортировки угроз и борьбы с наиболее опасными из них.

Идеальный пример тому Соединенные Штаты - в стране очень слабо развита инфраструктура противовоздушной обороны. Сил Пентагона явно недостаточно не только для отражения баллистических ракетных угроз, но и тактического оружия. Вашингтон неоднократно перебрасывал свой контингент в опасные регионы с устаревшей техникой не способной защитить даже от примитивных ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которыми пользуются террористические группировки.

Наглядным тому подтверждением является решение Пентагона отказаться от израильской эффективной системы ПВО " Iron Dome", которую можно было бы развернуть в Ираке для защиты американских баз и военных объектов.

RQ-4 Global Hawk - американский стратегический разведывательный беспилотный летательный комплекс, действующий над Черным морем. Изображение представлено сетевым изданием Asia Times Files / Агентство Франс Пресс, AFP / Wikipedia

Вместо этого Вашингтон возжелал разработать "свою собственную" систему, так что "незащищенным американским солдатам" придется еще немного подождать. Насколько будет эффективной новая “чисто американская” система ПВО в бою, когда ее через несколько лет (может быть) поставят на вооружение, никому не известно.

Естественно, это будет стоить гораздо дороже, чем просто взять и купить готовую систему, которая уже доказала свою работоспособность. Это говорит о том, что транжиры из Министерства обороны США не очень-то заботятся о безопасности своих солдат. (При этом необходимо отметить, что Вашингтон частично оплатил научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию ПВО Iron Dome. Кроме того, большая часть комплектующих для этого комплекса производится на территории США).

Теперь Соединенные Штаты наконец-то озаботились проблемой "роящихся" дронов, на фоне того как ВС РФ на Украине уже давно использует комбинированные атаки, в которых ударные БЛПА совместно с крылатыми ракетами и планирующими авиабомбами, (включая многочисленные ложные цели) разносят в дребезги позиции ВСУ, создавая при этом огромную проблему для наземных средств ПВО противника.

Поскольку вооружения становятся все более автономными (и, как следствие, помехоустойчивыми), угроза комбинированных роевых атак возрастет многократно. В будущем это станет задачей искусственного интеллекта, который будет управлять средствами ПВО. Ждемс.

Примерно такая же ситуация складывается и с тяжелой бронетехникой. Россия просто взяла и раздавила на Украине так широко рекламируемые Западом германские "Леопарды". Почему? Аналогичный пример можно привести и с танками. Широко разрекламированные немецкие танки Leopard были разгромлены русскими на Украине. Почему? Да прежде всего потому, что ОБТ Leopard, несмотря на современное бронирование, не хватило эффективной защиты. Инженеры ВСУ, опасаясь уязвимости танков, начали устанавливать на "Леопарды" трофейную реактивную броню и даже стальные экраны для защиты от ударов БПЛА.

Если германские танки настолько хороши, как их рекламировали, то почему они не имеют эффективной лобовой, боковой и верхней защиты? Аналогично: Танки страны Североатлантического альянса, за исключением некоторых модификации Abrams американского производства, также не имеют соответствующей защиты. На днях Вашингтон решился передать Киеву старые ОБТ "Абрамс", не оборудованные современной броней. Они тоже сгорят в степях Украины.

В американской армии прекрасно понимают, что одним из способов решения этой проблемы является оснащение танков активной защитой. В армии США знают, что одним из способов решения этой проблемы является установка активной защиты на танки. Такие средства не могут защищать от наземных мин или ударов тяжелой артиллерии, но в некоторых ситуациях могут помочь “в борьбе” с противотанковыми ракетами, минометами или снарядами.

Недавно оборонное ведомство Соединенных Штатов закупило для армии США порядка 100 комплектов израильской активной танковой защиты Troph. Но затем "неожиданно" Пентагон вдруг приняло решение разработать собственный альтернативный вариант, потратив впустую еще несколько лет и десятков миллиардов долларов, оставив при этом американские ОБТ без эффективной защиты. А это уже клиника.

К сведению, хотя российские военные эксперты и заявляют о наличии систем активной защиты, таких танков на Украине (по крайне мере в зоне боевых действий) нет. Впрочем, все они имеют реактивное бронирование, правда, в основном первого или (в лучшем случае) второго поколения.

Западные разведслужбы подтверждают, что у России есть новая танковая система динамического бронирования, но в зоне СВО на Украине она пока не использовалась. Возможно, русские приберегли ее для будущих конфликтов.

В какой-то степени проблемы Соединенных Штатов и Североатлантического альянса обусловлены убежденностью в том, что Вооруженные силы России не способны адаптироваться к новым формам ведения боевых действий. А Россия не только адаптировалась, но и поставила на вооружение новые типы оружия, которые, как оказалось очень эффективны на поле боя или против особо важных целей.

Прекрасным примером тому могут служить авиационные мины, сбрасываемые с самолетов или вертолетов. Они серьезно затруднили ВСУ задачи по расчистке "проходов" для своих подразделений. А еще у России есть гиперзвуковое ракетное оружие, которое применяется для поражения важных военных объектов и критической инфраструктуры Украины.

Военный конфликт на Украине показал, что Североатлантический альянс не способен защитить даже свои собственные территории, при этом огромные расходы на закупки вооружений серьезно подорвали авторитет США на мировой арене. На снимке беспилотник-камикадзе "Ланцет", разработка российской компании ZALA. Изображение представлено сетевым изданием Asia Times Files / Zala Aero.

Возможно, наиболее значимым является то, что ВС России начали массово использовать ударные беспилотники "Ланцет". Такие аппараты способны поражать и уничтожать движущиеся танки и бронемашины и даже вывели из строя несколько украинских зенитно-ракетных комплексов БУК. В настоящий момент ни у Киева, ни у Брюсселя нет адекватного решения для борьбы с "Ланцетами", которые постоянно модернизируются и совершенствуются.

Любой военный конфликт сопряжен с огромной потребностью в боеприпасах и замене вооружений. Украинский кризис истощил практически все запасы Североатлантического договора, предназначенные для других чрезвычайных ситуаций. Через год после начала военных действий на Украине Соединенные Штаты и их единомышленники начали раздавать "засидевшимся" оборонным компаниям контракты на производство новых боеприпасов и " интеллектуального" оружия. Вот тут-то и начались проблемы.

Многие оборонные заводы уже давно прекратили свое существование - придется строить новые. Придется возрождать цепочки поставок, а для старых образцов оружия их может вообще не существовать. Кроме того, огромной проблемой станет поиск опытных специалистов и конструкторов, поскольку сегодня желающих работать по краткосрочным контрактам практически не осталось.

Еще одним важным моментом является то, что многие комплектующие и материалы напрямую зависят от поставок из КНР, о чем ранее неоднократно говорил CEO компании Raytheon. Недавно Пекин наложил ограничения на поставки электронных компонентов и других материалов (в том числе редкоземов), которые экспортировались в Соединенные Штаты и страны Евросоюза.

С такими же проблемами столкнется и Североатлантический союз в условиях глобальной войны, если не учитывать, что значительная часть европейского производства оружия будет полностью разрушена в результате атак противника.

Совершенно понятно, что всех арсеналов НАТО недостаточно для поддержания украинского режима и абсолютно не соответствует требованиям безопасности Североатлантического альянса. В связи с этим возникает вопрос, почему Вашингтон и Брюссель отправили на Украину и без того скудные запасы оружия, зная, что таким образом они оставили НАТО беззащитным в Европе и серьезно ослабили американскую передовую оборону в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Странно, но никто в Белом доме не желает говорить об этом сумасбродстве, а если и кто и пытается, что-то сказать, то говорит, что все прекрасно. Это идиотизм. Нельзя вот так просто взять и тупо "про...ть" вооружения и боеприпасы на 100 млрд. баксов и утверждать при этом, что все будет в полном порядке.

Если бы украинский конфликт закончился завтра, готовы ли будут Соединенные Штаты и страны Североатлантического альянса и дальше нести огромные расходы на оборону, восстанавливать свои арсеналы и модернизировать боевую технику? Готов ли Пентагон оптимизировать свою оборонную систему, приобретать оружие за рубежом там, где оно доступно, и начать руководствоваться разумными финансовыми соображениями при оборонных закупках?

Какой из всего этого можно сделать вывод: Специальная военная операция России на Украине наглядно продемонстрировала, что страны Североатлантического альянса не способны защитить даже свои собственные территории.

Разрушенный энергообъект на Украине, требующий значительных затрат на восстановление. Изображение представлено сетевым изданием Asia TimesFiles / Агентством Франс Пресс, AFP / Twitter.

Какой из всего этого можно сделать вывод: Специальная военная операция России на Украине наглядно продемонстрировала, что страны Североатлантического альянса не способны защитить даже свои собственные земли. Повлечет ли это за собой какие-то кардинальные изменения в политике и стратегии Евросоюза? По мере того, как киевский режим продолжает слабеть и украинская авантюра подходит к концу, отношение к ситуации неизбежно изменится. Действующие лидеры Европы и США отойдут на второй план. Что будет дальше? Думается, что надпись на стене уже появилась. В данном контексте это идиома означает, что впереди НАТО ждут серьезные потрясения.