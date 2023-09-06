За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Несмотря на американские санкции, шанхайский производитель микросхем - компания Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) - сумела усовершенствовать свои технологии и развернула серийное производство 7-нанометровых кристаллов для Huawei Technologies. Телефон Huawei, оснащенный процессором Semiconductor Manufacturing International Corporation, способен работать так же быстро, как iPhone от Apple. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times /Handout

После того как 29 августа компания Huawei неожиданно объявила о начале продаж Mate 60 Pro, некоторые эксперты предположили, что процессор телефона - чипсет Kirin 9000s - мог быть изготовлен либо тайваньской TSMC до вступления в силу американских санкций в сентябре 2020 года, либо SMIC по новейшей технологии.

реклама





Как показывают результаты последнего анализа, речь может идти как раз о втором варианте. Издание Asia Times пишет, что компания SMIC уже давно освоила процесс глубокой ультрафиолетовой (DUV) литографии N+2 для производства высокоэнергетических 7-нм чипов.

Канадская исследовательская компания TechInsights по заказу Bloomberg протестировала производительность нового телефона. Оказалось, что скорость получения данных у Mate60 Pro превышает 350 мегабит в секунду, что не уступает iPhone от Apple Inc. Также было установлено, что смартфон поддерживает новый стандарт беспроводной связи 5G и оснащен процессором на кристалле (SoC) производства компании SMIC.

Эта новость вызвала бурный ажиотаж в сети. Так, например, китайский инженер-электронщик Лу Синчжи (Lu Xingzhi) в своей статье для издания Breadboard Community, опубликованной в понедельник, пишет: “Если предположить, что SMIC изготавливает пластины площадью 169 кв. мм, с выходом годной продукции 80%, то производственные мощности чипа N+2 должна составлять примерно 144 000 подложек. Если же она собирается выпускать их в течение полугода, то ежемесячный объем производства должен достигать примерно 24 тыс. пластин, что значительно выше ожидаемого”.

реклама





Китайский эксперт утверждает, что если эти оценки окажутся близки к реальности, то можно смело заявить, что CEO SMIC Лян Монг-Сонг и его команда совершили настоящий прорыв в области производства 7-нм микросхем. По его мнению, всем остальным участникам отрасли следует обратить на это событие самое пристальное внимание.

Лазейки в санкциях или компромиссное решение?

Немного предыстории: В мае 2019 года Министерство торговли Соединенных Штатов запретило китайской компании Huawei Technologies Co. Lt закупать в США аппаратное и программное обеспечение. Кроме того, Вашингтон надавил на правительство Нидерландов и потребовал запретить экспорт в Китай машин экстремальной-ультрафиолетовой (EUV) литографии компании ASML. Данная технология позволяет изготавливать 3-7-нм чипы с одной экспозицией и 2 нм и ниже с многократной экспозицией.

В сентябре 2020 года тайваньская компания TSMC остановила производство чипов Kirin для шэньчжэньской компании. По данным маркетинговых исследований, запасы чипов 5G для Huawei должны были закончиться в третьем квартале 2022 года.

В октябре прошлого года Соединенные Штаты ввели запрет на экспорт микросхем из Китая и запретили американским специалистам оказывать услуги китайским чипмейкерам. Впрочем, по мнению Asia Times, Китай все еще может использовать некоторые "лазейки" в этих ограничениях.

реклама





Во-первых, бывший исполнительный директор Samsung и TSMC Лян Мон-Сон может и дальше работать в SMIC, поскольку он тайванец, а не американец. Во-вторых, правительство Соединенных Штатов не оказало должного давления на Амстердам и в течение трех лет не препятствовало ASML поставлять DUV-литографию в Китай, а также не контролировало перепродажу ее оборудования.

Китайский чипмейкер, попавший под санкции Запада, нанял тайваньского специалиста и, используя подержанное оборудование, наладил выпуск кристаллов, по своим характеристикам не уступающих процессорам Apple. На снимке Лян Мон-Сон, генеральный директор компании Semiconductor Manufacturing International Corporation. Изображение представлено онлайн-изданием Wccftech / Asia Times / Handout.

В начале этого года ряд средств массовой информации Тайваня сообщили о том, что компании Huawei и SMIC начали скупать оборудование для литографии DUV внутри страны, в основном у частных производителей.

По словам тайваньского технического аналитика Чаи Хуан-шина, Штаты лишь попросили ASML и Tokyo Electron Limited ограничить поставки в Китай, но не запретили чипмейкерам продавать свое оборудование. По мнению Чая, эта лазейка позволила Китаю накопить достаточное количество DUV-литографии для производства 7-нм чипов.

реклама





По мнению некоторых экспертов, теоретически ASML может прекратить оказание сервисных услуг китайским компаниям, попавшим под санкции, но это потребует дополнительных переговоров между Вашингтоном и Амстердамом.

В марте Нидерланды и США достигли договоренности о том, что с 1 сентября 2023 года компания ASML будет обязана получать экспортные лицензии на экспорт оборудования для DUV-литографии, включая Twinscan NXT:2000i и все последующие иммерсионные системы. Однако в прошлую пятницу, после визита министра торговли США Джины Раймонд в Пекин 27-30 августа, компания ASML сообщила, что ей разрешено поставлять эти системы в Китай до конца года.

В октябре 2020 года компания Semiconductor Manufacturing South China Corp (SMSC), дочернее предприятие SMIC, успешно использовала технологический процесс FinFET N+1 для производства 10-нм чипов, которые, как утверждается, по производительности сравнимы с микросхемами, выполненными по 7-нм техпроцессу. Примерно в то же время Лян Мон-Сон заявил, что компания ведет разработку чипов N+2, которые могут быть использованы в процессорах с высоким энергопотреблением. Однако с тех пор он никак не комментировал ситуацию.

TechInsights выяснил, что в июле 2021 года SMSC "без лишнего шума" продала чипы N+1 компании MinerVa Semiconductor, известному производителю майнингового оборудования из провинции Хэнань. И вот теперь чипы N+2 от SMSC были обнаружены в смартфоне Huawei Mate 60 Pro.

Маркировка “2035CN”

Вопрос о том, когда и кем был изготовлен чипсет Mate60 Pro, по-видимому, теперь можно считать закрытым, поскольку на прошлой неделе китайский эксперт по гаджетам с ником Yang обнаружил на чипе Kirin 9000s маркировку "2035CN". По одной из версий, такая маркировка означает, что чип был изготовлен на 35-й неделе 2020 года в Китайской Народной Республике, за неделю до того, как 15 сентября того же года TSMC прекратила производство микросхем для HiSilicon.

Вместе с тем другой инженер-технолог из Шэньчжэня по фамилии Бай на своем канале в YouTube заявил, что маркировка "2035CN", скорее всего, была сделана специально для того, чтобы запутать людей или привлечь внимание к какой-то важной дате. На фоне всех этих событий Китай активно продвигает идею полной цифровизации своего производственного сектора до 2035 года.

По словам Бая, он не удивлен тем, что SMIC удалось внедрить технологию N+2, которая была освоена TSMC около семи лет назад. Этот прорыв стал результатом модернизации китайского оборудования по автоматизации электронного проектирования (Electronic Design Automation, EDA), отметил китайский эксперт. Он утверждает, что уже через пару лет Китай сможет изготавливать микросхемы по технологическому процессу класса 5 нм и даже меньше с помощью самостоятельно разработанной EUV-литографии.