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Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Вооруженных Сил РФ уничтожили дивизион систем противовоздушной обороны (ПВО) С-300 украинской армии, выпустив управляемые ракеты X-35 по позиционному району противника в районе населенного пункта Зеленый Гай Николаевской области. Об этом сообщает информационное агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства Российской Федерации (МО РФ).

Созданный на базе истребителя превосходства в воздухе Су-27 "Фланкер", Су-34 предназначен для ведения воздушного боя и нанесения высокоточных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине. В носовой части Су-34 установлен сложный многорежимный радиолокационный комплекс с фазированной антенной решеткой, способный работать как по наземным, так и по авиационным целям, вести радиоэлектронную разведку. Система активной безопасности позволяет выполнять фигуры высшего пилотажа на максимальной скорости у земли (1400 км/ч), следовать рельефу местности и эффективно преодолевать систему ПВО противника. Также предусмотрены режимы "приведения к горизонту" и "выхода из штопора". Изображение представлено пресс-службой оборонного ведомства Российской Федерации.

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"В результате удара были уничтожены командный пункт управления, радиолокационная станция и две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПС", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По мнению западных военных экспертов, уничтожение целой батареи серьезно подрывает эффективность украинской противовоздушной обороны в радиусе 75 километров. В результате ударов Российской Армии в настоящее время на Украине наблюдается стремительное сокращение советских систем ПВО. Европейские страны Североатлантического альянса и Соединенные Штаты в рамках военной помощи ежемесячно пополняют запасы вооружений, но это все равно не спасает ситуацию.

Массовое уничтожение западной военной техники происходит на фоне, мягко скажем, неудачного контрнаступления Украины, которое, по оценкам специалистов, не принесло существенных стратегических результатов. Однако и Россия, судя по всему, пока не стремится предпринимать какие-либо активные наступательные действия, пишет издание.

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Вооруженные силы России эффективно "сокращают" личный состав и военную технику ВСУ, пользуясь преимуществами мощного военно-промышленного комплекса, который с легкостью пополняет все запасы военной техники. Одновременно с этим Россия максимально повысила обороноспособность и укрепила свой тыл, обучив дополнительно несколько сотен бойцов, о чем свидетельствуют видеозаписи, опубликованные Министерством обороны РФ.

Таким образом, Москва демонстрирует высокую готовность к отражению прорыва противника по любому из возможных сценариев. Это может свидетельствовать лишь об одном - основательно укрепив свой тыл — Генштаб ВС РФ планирует в ближайшее время начать масштабное наступление по всем фронтам.

На видео, опубликованном пресс-службой Министерства обороны РФ, видно, что на лесистом прямоугольном участке земли, расположенном посреди открытого поля, находится военный лагерь. Рядом с ним радиолокатор на платформе, который, судя по всему, является частью дивизиона системы С-300ПС.

В ролике, снятом, скорее всего, беспилотным летательным аппаратом, лагерь показан сначала сверху, а затем с бокового ракурса. После чего в позиционный район ВСУ поочередно летят несколько ракет.

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Во время второго удара видно, как небольшая полоска белого цвета, предположительно являющаяся управляемой крылатой ракетой, под малым углом поражает еще один элемент зенитного ракетного дивизиона. Другое попадание приводит к мощному взрыву, что позволяет предположить о поражении склада оружия, топлива или запасных ракет к пусковым установкам.

В районе населенного пункта Зеленый Гай российские войска уничтожили командный пункт управления, радиолокационную станцию и две пусковые установки 3PK C-300ПС BCY. Позиционный район обороны вооруженных сил ВСУ был вскрыт и уничтожен истребителями-бомбардировщиками Cy-34 Воздушно-космических сил Российской Федерации. Ролик представлен пресс-службой оборонного ведомства Российской Федерации.

"Позиционный район противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) был вскрыт и уничтожен экипажами фронтовых бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России высокоточными ударами с применением управляемых ракет", - говорится в заявлении военного ведомства РФ.

"Не совсем понятно, почему боевые расчеты украинских ЗРК С-300ПС не стреляют по беспилотному летательному аппарату", - вопрошают западные аналитики внимательно изучившие это видео. "Объяснений этому может быть только два. Во-первых, российские операторы беспилотника могли обнаружить брешь в зоне покрытия ПВО или РЭБ, что позволило скорректировать действия фронтовых истребителей Су-34".

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"Во-вторых, украинцы могли намеренно отключить радар, опасаясь, что его отследит российская радиоэлектронная разведка (РЭР). После чего русские могли бы нанести удар противорадиолокационными ракетами Х-31, предназначенными для подавления средств ПВО противника (SEAD) и уничтожение средств ПВО противника (DEAD)". Suppression of Enemy Air Defenses/Destruction of Enemy Air Defenses, или (SEAD/DEAD) — концепция НАТО по выводу из строя интегрированной системы ПВО противника и необходимое условие для достижения господства в воздухе.

Предыдущее атаки на украинские ЗРК С-300ПС

Следует отметить, что в этом же районе в середине этого месяца российскими ЗРК была уничтожена целая батарея ПВО, о чем свидетельствует видеозапись, опубликованная Министерством обороны России, которая также разошлась по социальным сетям 14 августа.

На видеозаписи видно, как беспилотник ведет видеофиксацию аналогичного участка местности. Присмотревшись, можно разглядеть две пусковые установки ЗРК С-300 в боевом положении. Практически сразу раздаются три взрыва, что говорит о применении трех противорадиолокационных ракет, выпущенных одна за другой.

В результате последнего удара в воздух “взмывает” какой-то объект. Скорее всего, Х-35-ая попала в украинскую противоракету и у нее сработал реактивный двигатель, что привело к "неуправляемому и бесполезному пуску". В другом сообщении, содержащем несколько более длинную версию того же ролика, говорится, что в результате удара ВКС РФ были уничтожены две пусковые установки с ракетами 5П85С (основная), 5П85Д (дополнительная) и радиолокатор подсвета цели и наведения С-300ПС 5Н63С.

Кроме того, в результате удара противник потерял четыре склада боеприпасов в Херсонской, Харьковской и Днепропетровской областях и ДНР. Ранее стало известно, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар по центру принятия решений ВС Украины. Ролик представлен пресс-службой оборонного ведомства Российской Федерации.

Основа российских ВКС как средство нанесения ответных ударов

В течение последнего месяца истребители бомбардировщики Су-34 часто фигурирует в сводках Министерства обороны России, демонстрируя свой исключительный потенциал при нанесении тактических авиаударов по наземным целям противника. В частности, это "скопления живой силы", "пункты временного базирования", "склады боеприпасов" и "резервы ВСУ", причем для нанесения "ракетно-бомбовых ударов" используются в том числе "управляемые боеприпасы".

Фронтовой бомбардировщик Су-34 является основным ударным самолетом ВКС России, выполняющим задачи по нанесению ударов большой дальности, не входя в зону действия средств противовоздушной обороны противника. 1 июня Воздушно-космические силы России получили от Объединённой авиастроительной корпорации очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34.

Созданный на базе истребителя превосходства в воздухе Су-27 "Фланкер", самолет предназначен для ведения воздушного боя и нанесения высокоточных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине. В носовой части Су-34 установлена сложная мультирежимная бортовая РЛС с фазированной антенной решеткой.

Система активной безопасности позволяет выполнять фигуры высшего пилотажа на максимальной скорости у земли (1400 километров в час), следовать рельефу местности и эффективно преодолевать систему противовоздушной обороны противника Кроме того, в ней предусмотрены режимы "приведения к горизонту" и "вывода из штопора".