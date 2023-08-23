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Дания и Нидерланды достигли договоренностей о безвозмездной передаче Киеву истребителей F-16, первые поставки которых должны состояться ближе к Новому году. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 20 августа 2023 г. заявил, что Дания поставит в общей сложности 19 боевых самолетов, причем первые шесть будут отправлены на Украину примерно к Новому году, еще восемь в 2024 году и оставшиеся пять в начале 2025 года.

Вся эта "театральная канитель" которую устроил Запад вокруг поставок на Украину истребителей F-16, выглядит более или менее логично только в том случае, если она преследует единственную цель убедить Москву сесть за стол переговоров, считает военный эксперты отставной пилот индийских ВВС Виджаиндер Такур. На снимке истребители F-16 Fighting Falcon Королевских военно-воздушных силы Дании. Изображение представлено онлайн-изданием Eurо Asian Times.

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В распоряжении Нидерландов имеется 42 самолета F-16, однако Амстердам пока не решили, сколько из них будет передано Киеву. После заявления Копенгагена о передаче киевскому режиму боевых самолетов Чрезвычайный и полномочный посол России в Дании Владимир Барбин предупредил об эскалации конфликта вокруг Украины.

Тот факт, что Дания приняла решение о передаче Украине 19 ис F-16, ведет к эскалации конфликта", - говорится в заявлении российского дипломата Владимира Барбина. Об этом сообщает датское информационное агентство Ritzau.

Эскалация или все же дешевая театральная постановка Запада?

Принципиальное решение передать Украине истребители F-16 было озвучено Вашингтоном 19 мая 2023 года. Тогда президент Джо Байден сообщил лидерам стран "большой семерки", что Штаты намерены поддержать инициативу союзников по обучению украинских летчиков на истребителях Североатлантического альянса, включая американские General Dynamics F-16 Fighting Falcon, пишет датское издание.

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19 августа министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что подготовка украинских пилотов и обслуживающего персонала к полетам на F-16 уже началась. Программа обучения продлится не менее шести месяцев. Однако, по мнению западных военных экспертов, речь шла скорее о подготовительном этапе программы, включающем освоение английского языка и некоторые элементы логистики, а не о конкретном тренинге по пилотированию или обслуживанию американских истребителей F-16.

Тот факт, что обучение по пилотированию еще даже не началось, а премьер-министр Дании уже анонсировал передачу шести истребителей F-16 в декабре этого года - то есть всего через четыре месяца, - наводит на мысль о некоторой театральности происходящего, считают эксперты военно-политического журнала EurAsian Times.

И действительно, в официальном заявлении, объявляющем о передаче, говорится следующее: “Мы готовы передать Украине и украинским военно-воздушным силам самолеты истребителей F-16 в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами и другими партнерами, когда будут соблюдены все условия для такой передачи. Эти условия включают в том числе отбор, испытания и подготовку украинских пилотов, а также необходимые разрешения, инфраструктуру и логистику”.

Как говорится в одной известной поговорке, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Маловероятно, что "условия для такой передачи" будут созданы даже в течение ближайшего года, сомневается военный аналитик и отставной пилот индийских ВВС Виджаиндер Такур.

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Эта дешевая театральная постановка говорит о том, что Североатлантический альянс не стремится к немедленной эскалации конфликта, а скорее использует метод "пряника и кнута", пытаясь заставить Россию сесть за стол переговоров. И это происходит не потому, что Москва проигрывает конфликт, а потому, что на Западе наконец-то поняли, что эту войну может проиграть Украина.

Эта дешевая театральная постановка говорит о том, что Североатлантический альянс не стремится к немедленной эскалации конфликта, а скорее пытается "кнутом и пряником" заставить Россию сесть за стол переговоров. И происходит это не потому, что Москва проигрывает в СВО, а потому, что Запад наконец-то осознал, что Киев может проиграть в конфликте с Россией.

Cy-35 и МиГ-31, состоящие на вооружении ВКС России, смогут уничтожить американские Ф-16 Fighting Falcon, которые страны Запада намерены передать киевскому режиму. Об этом заявил военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он также призвал не забывать об эффективности средств ПВО Российской Армии. На снимке пара Су-35. Изображение предоставлено пресс-службой оборонного ведомства Российской Федерации / Asia Times.

Далее индийский военный эксперт объясняет свою точку зрения. Реальные сроки оперативного развертывания истребителей F-16 на Украине вполне могут растянуться до середины 2024 года, а возможно, и позже. К тому моменту - выражаясь словами героя пьесы Уильяма Шекспира "Макбет" - вся суматоха может быть уже закончена, а финальное сражение - проиграно или выиграно.

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В последние две недели многие западные СМИ, совершив "драматический разворот", стали активно муссировать тему о том, что Украина, скорее всего, не сможет достичь намеченных целей своего контрнаступления. Что является явным признаком того, что лидеры Соединенных Штатов и Североатлантического альянса ищут возможные пути отступления.

Одновременно с этим Россия, которая ранее всегда приветствовала мирные переговоры, похоже, резко ужесточила свою позицию по этому вопросу. Так, заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в своем недавнем заявлении сказал: "Но мы не должны останавливаться до тех пор, пока не будет полностью демонтировано нынешнее террористическое по своей сути украинское государство. Оно должно быть уничтожено дотла. Вернее так, чтобы даже пепла от него не осталось. Чтобы эта мерзость никогда, ни при каких обстоятельствах не могла возродиться".

Даже всегда обходительный глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров, реагируя на недавние "мирные предложения" Запада, заявил: "Лицемерные призывы западников к переговорам мы расцениваем как тактическую уловку, чтобы в очередной раз выиграть время, дать истощенным украинским войскам передышку и возможность перегруппироваться, накачать их новым оружием и боеприпасами", пишет индийский эксперт.

Есть две веские причины, объясняющие, почему заявления Запада о передаче Киеву F-16 выглядят так забавно. Ну во-первых, в военном отношении американские F-16 вряд ли что-то изменят. Для проведения боевых операций с применением F-16 потребуется большое количество специалистов НАТО, которые должны находиться на территории Украины.

Ограниченный оперативный потенциал

Второе - ограниченный оперативный потенциал. По сравнению с истребителями, уже находящимися на вооружении ВСУ (МиГ-29, Су-27), F-16, планируемые к поставке, имеют более совершенные радиолокационные и электрооптические датчики. Они оснащаются ракетами класса "воздух-воздух" повышенной дальности и дальнобойным высокоточным оружием класса "воздух-земля", включая планирующие бомбы и крылатые ракеты.

Но самое главное - F-16 должны взаимодействовать с сетью противовоздушной обороны Украины, состоящей из многочисленных наземных радиолокационных и ракетных комплексов, наземных наблюдательных пунктов, беспилотников и, возможно, других средств воздушного базирования, таких как самолеты ДРЛО (AWACS).

Сам факт того, что подготовительные тренировки только-только начались, а премьер-министр Дании уже заявил о намерениях передать Киеву шесть истребителей F-16 в декабре этого года - то есть всего через четыре месяца, - указывает на некоторую театральность происходящего, считают эксперт военно-политического журнала EurAsian Times. На снимке истребитель General Dynamics F-16 Fighting Falcon американских ВВС.

Несмотря на превосходство F-16, оперативный эффект от их внедрения будет ограниченным, поскольку российские системы ПВО будут столь же эффективно сбивать крылатые ракеты и планирующие боеприпасы, запускаемые с F-16, как и те, что запускают существующие истребители ВСУ. Да, разумеется, американские F-16 смогут нести ракеты большой дальности типа AIM-120 AMRAAM, но ведь российские истребители, такие как Су-35 и Су-30СМ, вооружены еще более дальнобойными вариантами класса "воздух-воздух" Р-37 (РВВ-БД).

На территории Украины придется разместить военный персонал НАТО

Как правило, передача истребителей из одной страны в другую - процесс довольно длительный, занимающий два-три года. За это время проводится обучение пилотов.

Трансфер истребителей и их оперативное развертывание в течение года возможно только в том случае, если на действующих авиабазах будут постоянно находиться специалисты компании-производителя, в случае с F-16 - Lockheed Martin, а также технические эксперты из страны, передающей истребители, в частности, из Дании и Нидерландов.

Для эксплуатации и обслуживания F-16 украинским вооруженным силам потребуется свободный доступ к эксплуатационной документации на все переданные самолеты. Кроме того, Киеву придется потратить несколько лет на создание собственных, совместимых с НАТО информационных систем логистики и технического обслуживания, складов запасных частей и сервисных ангаров для ежедневного и периодического обслуживания.

Таким образом, на первых порах ВСУ будут вынуждены прибегнуть к помощи западных специалистов. Их придётся разместить недалеко от украинских аэродромов для обеспечения и обслуживания самолётов F-16. Да, можно нанять наемников, чтобы они летали на ваших F-16, хотя крайне сомнительно, что НАТО это допустит, но нельзя нанять контрактников, чтобы они обслуживали ваши F-16, пишет Виджаиндер Такур.

Проблема заключается в том, что размещение персонала Североатлантического альянса в военной форме на оперативной базе Украины было бы равносильно участию НАТО в конфликте. В этом случае вероятность нанесения Россией ракетных ударов по "местам обитания" военнослужащих НАТО будет наименьшей из опасностей. При таком раскладе Соединенные Штаты и НАТО в один миг поднимутся на несколько ступеней по лестнице эскалации.

Выводы

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что крайне сомнительный военный потенциал и высокий риск эскалации конфликта практически исключают быстрое оперативное развертывание американских самолетов F-16 на Украине. Вся эта театральная мышиная возня вокруг поставок западных истребителей F-16 на Украину выглядит более или менее логичной только в том случае, если она направлена на то, чтобы убедить Россию сесть за стол переговоров, считает индийский эксперт.

Впервые Су-35 впервые был представлен общественности в 2013 году на международном авиасалоне в Ле Бурже. Акробатические этюды, продемонстрированные сверхманевренным боевым самолетом, стали кульминацией летной программы авиашоу. "Блинчики" - фигура высшего пилотажа, при выполнении которой самолет делает полный разворот в горизонтальной плоскости без потери скорости и высоты, вызвала неописуемый восторг посетителей авиавыставки во Франции. Подобные пируэты не может выполнить ни один другой истребитель, за исключением еще нескольких российских крылатых машин с управляемым вектором тяги.