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Посольство Соединенных Штатов Америки в Канберре в своем пресс-релизе от 24 марта 2023 года сообщило, что Австралия, Великобритания и США заявили о создании AUKUS - нового партнерства в сфере безопасности. Новый альянс будет способствовать становлению свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, в котором будет "царить безопасность и стабильность".

Новый военный альянс США — Япония, Южная Корея и Соединенные Штаты намерены углублять военное сотрудничество для укрепления безопасности в регионе. Союзники "самым решительным образом" осуждают постоянные испытания Пхеньяном "высокотехнологичного оружия" и призывают положить конец "дестабилизации обстановки". Изображение представлено онлайн-изданием EurAsian Times / Reuters /Kim Hong-Ji

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В документе говорится следующее: "Первой крупной инициативой AUKUS стало наше историческое трехстороннее решение о содействии закупкам Австралией атомных подводных лодок с конвенциональным вооружением (SSNs). Сегодня мы анонсируем нашу программу по достижению этой важнейшей цели.

"Совместными усилиями мы построим SSN-AUKUS - подводную лодку нового поколения. Она будет создана на основе проекта Соединенного Королевства и объединит в себе технологии всех трех государств, в том числе передовые разработки американских подводных лодок. Австралия и Великобритания будут использовать SSN-AUKUS как АПЛ будущего. ВМС Австралии и Великобритании начнут работы по строительству SSN-AUKUS на своих верфях уже в этом десятилетии".

Новый военный альянс США

Спустя почти пять месяцев, 14 августа, США, Япония и Южная Корея объявили о том, что в пятницу, 18 августа, в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) состоится встреча лидеров этих стран, в рамках которой будет выдвинут ряд совместных инициатив в области технологий, обучения и обороны. Ссылаясь на заявление администрации Белого дома, издание CNN от 28 июля сообщило, что в следующем месяце президент Джо Байден примет в Кэмп-Дэвиде премьер-министра Японии Кисиду Фумио и президента Южной Кореи Юн Сук Ёля. Цель встречи - добиться более тесного сближения ключевых азиатских союзников. В документе приводится краткая повестка дня "трехстороннего саммита".

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"На саммите в Кэмп-Дэвиде лидеры государств открыли новую главу в своих трехсторонних отношениях, вновь продемонстрировав прочные узы дружбы и "железные" союзнические отношения между Соединенными Штатами и Японией, а также США и Республикой Корея", - говорится в официальном заявлении пресс-службы Белого дома, посвященному встрече.

"Лидеры трех государств обсудили вопросы расширения трехстороннего сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами, включая противодействие сохраняющейся угрозе со стороны Северной Кореи, а также укрепление связей с АСЕАН и островными странами Тихого океана".

За и против

Западные СМИ источники утверждают, что на саммите не был подписан какой-либо официальный документ, закрепляющий обязательства стран по защите друг друга. Скорее речь шла о взаимном понимании региональной ответственности и создании трехсторонней "горячей линии" связи в кризисных ситуациях. Акцент при этом делается на "понимании концепции ответственности в Индо-Тихоокеанском регионе".

"Каким именно образом партнеры намерены реализовать этот "принцип ответственности", - задается вопросом агентство Reuters? В данном контексте следует обратить внимание на два аспекта. Первое — это недавние испытания баллистических ракет Северной Кореей, а второе - необходимость для Южной Кореи и Японии преодолеть старые разногласия и осознать всю важность агрессивной позиции Пхеньяна.

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Напомним, что в 2018 году Верховный суд Южной Кореи обязал несколько японских корпораций выплатить компенсации южнокорейским рабочим, не получившим зарплату за Вторую мировую войну. Это вызвало череду карательных санкций с обеих сторон, в результате чего отношения к 2019 году достигли низшей точки. В частности, Япония ввела санкции против корейской полупроводниковой промышленности. На снимке президент Соединенных Штатов Джо Байден, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер-министр Японии Фумио Кисида. Изображение представлено онлайн-изданием EurAsian Times / Reuters

Администрация президента Соединенных Штатов считает, что на фоне эскалации обстановки на Корейском полуострове Сеул и Токио должны забыть о своих исторических обидах и прагматично взглянуть на ситуацию в регионе. Таким образом, трехсторонняя встреча, состоявшаяся 18 августа в резиденции президента США в горах Катоктин в штате Мэриленд, стала первым официальным мероприятием, направленным на укрепление связей и сотрудничества между Японией и Южной Кореей.

Агентство Reuters, напоминает, что в марте прошлого года Южная Корея и Япония провели свой первый совместный саммит после почти двенадцатилетнего перерыва. В результате после многолетних споров, в том числе связанных с оккупацией Кореи Японией в 1910-1945 годах, был достигнут определенный прогресс в смягчении напряженности между двумя "ближайшими соседями".

У Вашингтона есть официальное соглашение о коллективной обороне как с Японией, так и с Южной Кореей. Катализатором этих договоренностей, как пишет издание, является растущая угроза со стороны России и Китая. В то же время агрессивная позиция Северной Кореи вынуждает США убедить обе страны "скрепить" свои отношения и, если потребуется, стать грозным оружием для сдерживания коварных замыслов Москвы, Пхеньяна и Пекина.

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Один американский чиновник из Белого дома заявил, что Соединенные Штаты ожидают определенных шагов, которые укрепят отношения между тремя странами в сфере безопасности, что станет важным элементом стратегии Сollective Security Strategy. Вопрос в том, в какой степени все три заинтересованные стороны будут руководствоваться пониманием ситуации в регионе и той ответственности, которую эта ситуация несет за собой. При этом немаловажное значение имеют вопросы координации и противоракетной обороны.

Следует признать, пишет издание, что эти консультации оказались малоэффективными в плане сдерживания усилий Пхеньяна в области создания крылатых ракет с ядерными зарядами большой дальности. Однако в этом году США продолжили свои переговоры. Рассматривая ситуацию под этим углом, было бы слишком наивно ожидать положительных результатов от предстоящего саммита в Кэмп-Дэвиде. Тем не менее, считает Рейтер, Джо Байден доверяет Фумио Кисиде с тех пор, как в конце прошлого года лидер Японии инициировал модернизацию системы планирования национальной безопасности страны. Именно это послужило поводом для визита Кисиды в США в январе этого года.

Вашингтон возлагает большие надежды на южнокорейского лидера Юна. В марте президент Республики Корея попытался разморозить отношения с Токио, объявив об инициативе по выходу из тупиковой ситуации с корейцами, которые были вынуждены работать на японских предприятиях во время Второй мировой войны. Он стал первым президентом Южной Кореи, посетившим Соединенные Штаты за последние двенадцать лет.

В своем пресс-релизе от 24 марта 2023 года посольство Соединенных Штатов в Канберре сообщило, что Австралия, Великобритания и США объявили о создании AUKUS - нового партнерства в области безопасности, которое будет способствовать формированию свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, устойчивого и безопасного. На фотографии изображен запуск межконтинентальной баллистической ракеты "нового типа" Hwasong-15, проведенный Северной Кореей в марте 2022 года.. Изображение представлено онлайн-изданием EurAsian Times / Korea Central Telegraphic Agency via Reuters.

На этом фоне саммит в Кэмп-Дэвиде знаменателен тем, что это была первая встреча лидеров США, Японии и Южной Кореи, посвященная трехстороннему сотрудничеству. Однако, несмотря на быстрый прогресс, достигнутый за минувший год, дальнейший успех этого трехстороннего альянса не гарантирован, считают многие эксперты на Западе. И это связано с двумя существенными факторами.

Первое - это огромная зависимость Японии и Южной Кореи от экономики Китая. А Пекин крайне негативно относится к это союзу. В КНР заявили: "Попытки США сколотить различные изолирующие группировки и привнести в Азиатско-Тихоокеанский регион блоковую конфронтацию и военные блоки не получат поддержки и будут встречены исключительно настороженностью и противодействием со стороны стран региона".

Хотя Токио в большей степени, чем Южная Корея, готова ужесточить экспортный контроль, пытаясь привести его в соответствие с американскими санкциями в отношении китайской промышленности, многие в Японии опасаются, что укрепление трехстороннего сотрудничества в области безопасности ввергнет страну в экономическую "холодную войну" с КНР, ее главным торговым партнером.

Учитывая географическую близость и относительно большую экономическую заинтересованность в отношениях с Пекином, Сеул еще более сдержан в противостоянии с Китаем. В конечном счете, Южная Корея экспортирует в Китай более 40 процентов полупроводников. Корейские фирмы, такие как Samsung, имеют в Китае крупные производственные комплексы.

Второе - это фактор общественного мнения во всех трех странах в обозримом будущем. Нет никакой гарантии, что сменяющие друг друга режимы (если это вообще произойдет) сохранят тот же настрой, который был продемонстрирован в пятницу в Кэмп-Дэвиде.

В следующем году в США пройдут выборы. Если режим сменится, то можно будет вспомнить годы правления Трампа, который во время своего президентства оказывал определенную поддержку лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну. Аналогичным образом, Кисида сейчас сталкивается со стагнацией рейтинга одобрения у себя дома, что дает повод предположить, что в стране могут быть назначены внезапные всеобщие выборы.

Южнокорейскому президенту, такая перспектива, в ближайшие годы, разумеется, не грозит. Однако в апреле следующего года в Южной Корее пройдут всеобщие выборы в Национальное собрание, а для Юна очень важна поддержка большинства голосов в парламенте.

И здесь, как показывают результаты социологических опросов, почти 60 процентов южнокорейцев выступают против того, чтобы Юн решал вопрос о принудительном трудоустройстве, имеющий центральное значение для налаживания отношений с Японией.

Учитывая все это, Дуён Ким, адъюнкт-старший научный сотрудник программы Сеула по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе центра New American Security считает, что "если в следующих турах будут избраны ультралевый президент Южной Кореи и ультраправый лидер Японии, или даже если в США победит Трамп или кто-то вроде него, то любой из них может сорвать всю ту значимую и напряженную работу, которую Байден, Юн и Кисида проводят сейчас". И судя по всему эта точка зрения имеет право на существование.

..При ближайшем рассмотрении возникают вопросы о том, удастся ли сохранить тот настрой, который продемонстрировали три лидера во время встречи на высшем уровне, учитывая непростые отношения между Японией и Южной Кореей, с одной стороны, и критически важный фактор Китая - с другой. На снимке президент Соединенных Штатов Джо Байден, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер-министр Японии Фумио Кисида. Изображение представлено онлайн-изданием EurAsian Times / Reuters

Выводы

Хотя Пекин постоянно предупреждает своих противников, и в первую очередь Соединенные Штаты, что "в мире существует только один Китай", и Тайвань не может претендовать на статус независимого и суверенного государства, он проявляет максимальную осторожность, стараясь избегать эскалации напряженности и не предпринимать резких шагов, ведущих к аннексии острова. Таким образом, сближение между Японией и Южной Кореей на фоне взаимных угроз со стороны Китайской Народной Республики и Северной Кореи было бы вполне закономерным процессом.

Попытка Джо Байдена убедить обе страны "правильно" выстроить свои взаимоотношения перед лицом угроз со стороны Китая и его союзников имеет важное значение для Вашингтона и должна получить высокую оценку на Западе. Речь идет о соблюдении баланса. Трехсторонний альянс должен стать опорой для AUKUS. В будущем он должен обеспечить свободу судоходства по стратегическим торговым каналам Индийского океана, подводит итог Reuters.