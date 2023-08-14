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Военные эксперты в Пентагоне изучают возможность борьбы с российскими высокоманевренными и малозаметными гиперзвуковыми ракетами посредством автономных беспилотников, вооруженных "кинетическими средствами", способными уничтожать ракеты на земле еще до их запуска. Об этом пишет индийский военный корреспондент эксперт в области аэрокосмической промышленности и внешней политики Парф Сатам, в своей статье для онлайн-издания EurAsian Times. "Caмpaт" - российский стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. В прошлом году запущен в серийное производство. Технические характеристики длинна 35,5 метра, диаметр около 3 метров, стартовая масса 208 тонн, радиус действия 18 тысяч километров, мощность заряда 7,5 Мегатонн. Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times / АО «ГРЦ Макеева»

Предполагается, что оружие направленной энергии (DEW), средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) или их комбинация помогут США выводить из строя российские и китайские гиперзвуковые ракеты еще до того, как они покинут землю. В Вашингтоне заявили о том, что оружие направленной энергии (DEW), средства радиоэлектронной борьбы (EW) или их возможная комбинация позволит выводить из строя гиперзвуковые ракеты еще до их запуска.

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Официальные представители Северного командования США (NORTHCOM) и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сделали это заявление во время очередного симпозиума по космической и противоракетной обороне (SMD). Данное решение, разработанное военными ведомствами США, было принято в рамках новой концепции освоения Арктики - в настоящее время оно проходит экспертизу в Пентагоне и будет представлена на рассмотрение Конгресса в качестве бюджетной заявки.

Неизвестно, связано ли это с пересмотром "теории ядерного сдерживания", которую командование стратегических сил (STRATCOM), как сообщалось ранее, "яростно дорабатывало" в августе прошлого года. При всей расплывчатости информации относительно того, какую именно позицию займут Соединенные Штаты, формулировки, содержащиеся в отчетах и заявлениях высокопоставленных американских военных чиновников, говорят о том, что речь идет о стратегии "опережающего удара".

Такая тактика заключается в уничтожении ракет противника на стартовых площадках в момент их пуска. При этом западные эксперты считают, что она чревата серьезной эскалацией и дестабилизацией обстановки, о чем ранее писало онлайн-издание EurAsian Times. Кроме того, технические и тактические просчеты повышают вероятность обмена ядерными ударами, поскольку побуждают противника первым открыть огонь.

Ударные беспилотники и лазеры будут уничтожать российские, а заодно китайские и северокорейские ракеты прямо на земле до их запуска

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На симпозиуме SMD контр-адмирал Шон Риган, директор по операциям NORTHCOM, рассказал о новых военных технологиях, в числе которых морские и воздушные "автономные дроны", несущие "оружие направленной энергии", "средства радиоэлектронной борьбы" и "мощные лазеры... способные уничтожить гиперзвуковые ракеты до того, как они успеют развернуть сложные имитаторы, средства противодействия, провести маневр или запустить сразу несколько возвращаемых аппаратов".

"Мы знаем, что наши конкуренты и противники постоянно прогрессируют, разрабатывая новые технологии и возможности. Мы также знаем, что стратегия "пуля на пулю" в будущем невозможна с финансовой точки зрения. Мы не можем позволить себе попытки противостоять постоянно растущей угрозе только кинетическими средствами".

"Лучшая противоракетная стратегия — это уничтожение ракет до их запуска. Основное внимание, уделяемое отражению ракетной угрозы, позволит создать распределенные системы некинетического действия с более емкими боекомплектами и способностью уничтожать ракеты противника до того, как они успеет развернуть ложные цели, средства противодействия, совершить сложные маневры или запустить несколько возвращаемых носителей", - цитирует Регана американский военный журнал Breaking Defense.

На снимке пуск РС-24 "Ярс" российской стратегической твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования с разделяющейся боевой головкой. Технические характеристики длинна 22,5 метра, диаметр 1,9 метра, стартовая масса 46 тонн, радиус действия 12 тысяч километров, мощность заряда 500 килотонн. Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times / АО «Воткинский завод».

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В качестве "новых угроз" он назвал российские гиперзвуковые “Кинжалы”, “Самраты” и” Авангарды”, (почему-то) китайские метеорологические зонды, а также северокорейские баллистические и твердотопливные ракеты Хвасон-17. Именно это оружие "вдохновило" NORTHCOM на разработку собственного "оборонного проекта -2035 год", в котором изложены "новые способы и средства защиты Родины". От традиционной "противоракетной обороны" он переходит к "ракетному поражению".

Он назвал российские гиперзвуковые ракеты, китайские метеорологические аэростаты, северокорейские баллистические и твердотопливные ракеты "новыми угрозами". Именно они вдохновили NORTHCOM на разработку нового оборонного проекта "Defense Design For 2035". В этом документе, излагаются "новые способы и средства защиты национальной безопасности США" — Пентагон меняет концепцию "противоракетной обороны" на концепцию "ракетного превосходства".

Автономные беспилотники - для наблюдения и нанесения ударов

В связи с вышеизложенным возникает вопрос о том, каким образом некинетические средства будут доставляться к объекту противника, поскольку для того, чтобы к ним приблизиться, все равно потребуется какие-то военные ресурсы. Вариант с использованием космических технологий следует сразу исключить, так как применение спутников РЭБ в этих целях приведет к еще более дестабилизирующей гонке вооружений - в этом случае космос в буквальном смысле превратится в потенциальный театр военных действий.

По мнению военных экспертов EurAsian Times, наиболее эффективными средствами станут "автономные морские или авиационные платформы". Такие дроны будут вести разведывательную деятельность и с помощью искусственного интеллекта (ИИ) быстро обрабатывать поступающие данные и оперативно принимать решения.

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В предыдущем докладе о новой стратегии, (впервые представленной в документе "Арктическая политика", на семинаре Института аэрокосмических исследований Митчелла MIAS 22 июня сего года) командующий NORTHCOM и NORAD генерал Глен ВанХерк заявил, что идея состоит в том, чтобы создать интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону не только в пределах границ Соединенных Штатов с использованием кинетических средств нападения, но и "на опережение" - как в географическом, так и во временном разрезе.

В своем докладе "Повышение осведомленности в арктическом домене для сдерживания воздушных и ракетных угроз" ВанХерк пишет, что речь идет не только об Арктике, но и о "Восточном, Западном и других континентах мира, где бы мы ни находились".

Китайская гиперзвуковая ракета DF-17. Впервые этот боеприпас Народно-освободительная армия Китая (НОАК) применила в августе прошлого года во время учений в акватории Тайваньского пролива. Это стало своеобразным ответом на поездку спикера Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань. Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times / "Жэньминь жибао".

Беспилотники могут быть использованы и в других целях

Безусловно, пишет AT, можно предположить, что американские военные планировщики вряд ли будут полагаться исключительно на беспилотники или автономные системы для успешного нанесения некинетических ударов, поскольку Россия и Китай обладают ничуть не меньшим потенциалом в области радиолокации, сенсорики и наблюдения.

Однако простое обнаружение запуска или признаков развертывания ракет может помочь и повысить эффективность конвенциональной противоракетной обороны "тяжелого класса".

Любые средства раннего предупреждения во время военных действий никогда не бывают лишними. В некоторых случаях они могут даже стать дипломатическим инструментом властей США, для того чтобы помешать Москве, Пекину или Пхеньяну осуществить пуски своих ракет, пишет EurAsian Times. Более того, автономные беспилотники будут использоваться не только для обнаружения пусков гиперзвукового или баллистического оружия, но и станут частью более масштабной сети датчиков, "интегрируя противовоздушную и противоракетную оборону гораздо плотнее, чем это было в прошлом".