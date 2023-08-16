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Вооруженные Силы России "стерли в порошок" украинскую противовоздушную оборону — JT

ПВО Украины разрушена, ВКС РФ господствуют в воздухе над всей территорией страны — экс-аналитик ЦРУ
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По словам бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсона, прозвучавшим 8 августа в интервью на YouTube-канале Judging Freedom (JT), за последние четыре месяца российские вооруженные силы практически полностью разрушили систему противовоздушной обороны Украины.

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на территории Украины Вооруженными силами Российской Федерации уничтожен склад боеприпасов, а также зенитно-ракетный комплекс С-300. Об этом сообщил начальник Управления пресс-службы и информации Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Фотография предоставлена пресс-службой оборонного ведомства Российской Федерации / Asia Times /Judging Freedom

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Американский эксперт утверждает, что за последние четыре месяца украинская система ПВО была фактически полностью уничтожена. В результате боевые самолеты ВКС РФ теперь могут практически беспрепятственно летать над всей территорией Украины.

Джонсон четко дал понять, что Соединенные Штаты, страны Североатлантического альянса и Украина сегодня не располагают средствами защиты от воздушных угроз со стороны России, и что системы ПВО Patriot не способны должным образом противостоять атакам российской армии.

Кроме того, бывший специалист ЦРУ назвал смехотворными заявления Киева о том, что ВСУ постоянно он сбивают российские ракеты. “Украина продолжает утверждать, что сбивает огромное количество российских ракет, как обычных, так и гиперзвуковых. На самом же деле, это далеко не так. Такие заявления нелепы и абсурдны”, — отметил Ларри Джонсон.

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Вооруженные Силы России "стерли в порошок" украинскую противовоздушную оборону

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Россия уничтожила множество пусковых установок и радиолокационных станций противовоздушной обороны, поставленных Киеву странами Запада. Кроме того, еще одной важной проблемой, требующей немедленного решения, является острый дефицит ракет класса "земля-воздух", используемых украинскими силами ПВО. При этом вся оборонная промышленность Запада не способна обеспечить потребности украинских ПВО в полном объеме.

Для истощения украинских сил ПВО русские используют иранские беспилотники Shahed и ракеты-пустышки. Главная задача - заставить украинские силы противовоздушной обороны впустую расходовать дорогостоящие боеприпасы класса "земля-воздух". Так что каждый уничтоженный таким образом беспилотник "Шахед" или ракета-пустышка выполнили свою задачу на сто процентов. Кроме того, вряд ли в ближайшее время у русских закончатся ударные "Шахеды" или "Герани".

В недавней статье, опубликованной в "Таймс", была приведена цитата неназванного подполковника ПВО Украины, в которой говорится об использовании ракет ASRAAM в качестве наземного оружия. Подполковник заявил, что украинская ПВО ежемесячно расходует от 150 до 160 ракет Patriot - GEM-T (Guidance Enhanced Missile-Tactical Ballistic Missile) и PAC-3 CRI (Cost Reduction Initiative). Даже мощный военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов способен обеспечить не более десяти процентов годового потребления украинской ПВО, пишет Ларри Джонсон.

Боевая авиация Вооруженных Сил России эффективно уничтожает средства противовоздушной обороны противника в зоне специальной военной операции на Украине. Фотография предоставлена пресс-службой оборонного ведомства Российской Федерации / Asia Times /Judging Freedom.

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Пройдет совсем немного времени, и ракеты класса "земля-воздух" для американских Patriot, немецких IRIS-T (InfraRed Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled Surface Launched Medium Range), норвежских NASAMS (National/Norwegian Advanced Surface to Air Missile System), Crotale, а также украинских С-300 закончатся. Оружейная промышленность как в Соединенных Штатах, так и в странах Евросоюза не в состоянии в обозримом будущем производить достаточное количество специализированных зенитных ракет малой и средней дальности - для бесперебойного пополнения запасов вооруженных сил Украины.

Кстати, совсем недавно, в июле этого года, Киев поведал мировому сообществу, как ПВО Украины успешно поразила 215 иранских беспилотников и российских баллистических ракет.

Нестандартные попытки Запада решить проблемы украинской ПВО

Неважно, будут ли это зенитные пулеметы, самоходные зенитные пушки типа немецких "Гепардов" или условно доступные ракеты класса "земля-воздух", способные уничтожать по крайней мере иранские беспилотники или баллистические ракеты, - украинские ПВО сегодня отчаянно нуждаются в относительно недорогих пусковых платформах с относительно дешевыми поражающими элементами, считает бывший сотрудник ЦРУ.

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Но где же взять ракеты класса "воздух-воздух", если, как уже говорилось, промышленность Запада не справляется с их производством? Проблема может быть частично решена путем модификации существующих зенитных ракет с учетом требований наземных средств противовоздушной обороны. По крайней мере, это возможно в американо-норвежской системе NASAMS. В этом ЗРК используются ракеты AMRAAM (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile) и AIM-9 Sidewinder. Недавно британцы поставили Киеву ракеты малой дальности класса "воздух-воздух" AIM-132 ASRAAM (Advanced Short-Range Air-to-Air Missile) с инфракрасной системой наведения для применения в качестве средства ПВО. Они разместили эти ракеты на самоходной пусковой установке, построенной на базе британского бронетранспортера Supacat HMT (6×6). В прошлом на таких автомобилях были развернуты американские MIM-72A/M48 Chaparrals, а для доставки Sidewinders использовались модернизированные гусеничные машины типа M113.

Многослойная система противовоздушной обороны

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Построение многослойной интегрированной системы противовоздушной обороны возможно при разделении задач по характеру и масштабу угроз. Менее сложные системы ПВО могут противостоять непосредственным и простым в перехвате угрозам, в частности, вертолетам, беспилотникам или неуправляемым ракетам с плоскими траекториями. Более сложные цели, такие как тактические сверхзвуковые самолеты и баллистические ракеты, могут быть поражены такими "эффективными" системами, как Patriot или немецкими ракетными комплексами IRIS-T SLM, считает Джонсон.

В частности, речь идет о таких ударных средствах, как PAC-3 CRI/MSE, AMRAAM, ASRAAM и т.д., а также о современных системах управления и контроля C4ISTAR (Command, Control, Communication, Computer, Intelligence, Surveillance, and Target Acquisition, Reconnaissance). Это необходимые компоненты многоуровневой и эффективной с точки зрения затрат системы противовоздушной обороны.

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления считает, что все заявления Украины о том, что ВСУ сбивают практически все ракеты России, нелепы и абсурдны. На снимке запечатлен пуск противоракеты американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Фотография представлена онлайн-изданием EurAsian Times /Judging Freedom

Качественно организованная система C4ISTAR (Command, Control, Communications, Computers, Information/Intelligence, Surveillance, Targeting Acquisition and Reconnaissance.) обеспечивает превосходство в возможностях быстрого и точного сбора информации, необходимой для ведения боевых действий. C4ISTAR позволяет принимать грамотные решения в режиме реального времени и эффективно выполнять задачи с минимальным расходом боеприпасов. В идеале каждая цель должна быть уничтожена экономически эффективным способом, пропорциональным уровню ее опасности. При этом учитывается не только стоимость цели, но и потенциальный ущерб, который она может нанести. Примерно такая же концепция используется в многослойной системе противовоздушной обороны России, утверждает бывший сотрудник разведывательного ведомства США.

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По имеющимся сведениям, Украина собирается приобрести компоненты инновационной американской системы управления противовоздушной обороной IBCS (Integrated Air and Missile Defence Battle Command System), которая может быть использована для построения и управления аналогичной многослойной интегрированной системой противовоздушной обороны. В данный момент не известно, получит ли Украина IBCS и если да, то в каком объеме.

Буквально на днях разведывательная служба Великобритании MI-6 передала Киеву новую оперативную информацию о подготовке новых возможностей России по запуску ударных беспилотников "Шахид". В секретном донесений британского разведывательного ведомства говорится, что со следующего года российский Генштаб планирует запускать за одну воздушную атаку до 300 беспилотников, таким образом максимально подавляя систему противовоздушной обороны Украины.

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